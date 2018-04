Samuel: "Mi madre tiene cáncer y quiero estar a la altura de las circunstancias"

Voz 1

00:00

le diagnosticaron Mi madre de cáncer de mama hace una semanas un poquito no operado eran los amos y este jueves pero está en fase uno no está en peligro su vida pero como hijo me preocupa el en qué momento va a ser más necesaria la ayuda o cómo ayudarla porque sé que como decía no no no corre peligro su vida pero ese tipo de operaciones en marzo un a la mujer al cero y demás son zona especialmente vulnerables en este aspecto no si no no no sé cómo afrontar lo realmente yo como hijo y además es una mujer fuerte y lo afronto a todos afrontado querían siempre una currante nata pero me preocupa la parte emocional en el poco operatorio por decirlo así porque hasta hasta aquí no pero yo sé que dialogó llevados medianamente bien pero él después que también lo más preocupante es lo que no sé es cómo afrontarlo como ayudarla es súper fuerte el historial afrontar todo con esa fuerza verdes algo que no se va a superar IED etcétera El que lo supere sé que lo voy a intentar ocultar porque su naturaleza yo lo conozco me gusta afrontar las cosas sin ayuda pero me niego eso porque sé que necesitan esa ayuda la renacer fui madre eran cien años las reglas excluir madre pues claro no es mala pero y tampoco es que sea muy buena entonces la relación un poco es que sea la la más cariñosa le la más admirada de mayor confianza entonces me cuesta mucho hablar de sentimientos puedo hablar de muchas cosas pero llegar a nivel de este sentimiento pues han pasado tantas cosas Gilad decepcionado en varias ocasiones que yo creo que ya no espera que esté a la altura dio que lo está