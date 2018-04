¿Por qué el VAR no va a terminar con la polémica en penaltis como el de Lucas Vázquez?

Voz 1375 00:00 ya Iturralde González hola muy buenas hola buenas noches te pregunto enseguida porque está todo el mundo pendiente de lo que dice Si enseguida las opiniones de los oyentes ya sabéis el número de Bashar del Larguero notas de voz que mandáis al seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta seis cuatro ocho cuarenta y siete XXXVII sesenta creéis que ha sido penalti sí o no en seguidos escuchamos también vuestras opiniones eh antes de que nos conteste Iturralde creo que escucháis a Buffon que acaba de decir esto el portero que así expulsado por ese penalti a favor del Madrid

Voz 1 00:27 esto es eso que estoy bien la bicha ha sido duramente feliz orgulloso de la patita que tengo Far estoy muy feliz y orgulloso de partido que hemos hecho de supongo que que me acompañe estuco anti de la ayuda que me han dado mis compañeros y los Insabi le espero que cuesta impensable gratamente para reales aquí hemos hecho algo que parecía impensable que hay Boreal sí porque eh que puse la Chusta Fine a de la que se visos de ser una pena que haya llamado así porque no me parece en un acto final después de lo que hemos visto esta noche o a la primera alquilado penalti yo no oculto Vichy no come el árbitro David sino eh Irán que ya estaba muy cerca como el colegiado en sí mismo de al noventa tres SIMO una escuadra Farah Partit asimile una un pueblo era un Daisy tú tienes el cinismo de decir que le al Dj animales Van Rompuy es lo detraer pero puede ser una las es un nombre hacer humanos aquel emotivo iré determinante situación en cuanto suspende a libelo era una décima de penalti y era concedido sacrificio Instituto yo puedo decir que pasa esto después de todo lo que había pasado antes sea escuela propio que el árbitro era completamente favorita halagar es colegiado estaba totalmente fuera de Lagar hace unos y además

Voz 2 02:00 me saca una mano como un agujero

Voz 1 02:03 eh sí di di Madrid José Tutti que América ató la victoria pasa eso de turno se precisan los amigos lema seguir daríamos ese me decían a mí me pasaba clasificarse esperó a que cuando se viene incluido nadie puede Sipay cosa en y si con crisis pero cuando se llega cedido estos escenarios con estas cosas no despistar a casa está en Tribuna con a Somoza patines módico que acciones tiene una personalidad ahí que da al coral de mujeres las patadas a partir de esta casa exagerada valentía en casa

Voz 1284 02:38 si no tienes personalidad o no tienes valentía en este tipo de partidos o te quedas en la grada o te quedas en tu casa palabras de Buffon sobre el árbitro inglés Michael Oliver bueno aquí repito cada uno tiene su opinión para mí es penalti para Dani Garrido muchas dudas que se inclina más por el no mira de ver una repetición más frontal

Voz 3 02:56 y ahora no es que vaya a cambiar de opinión pero sí me parece que hay un ligero empujón y después una patada es que es decir hay que verla setenta y cinco veces el árbitro tenía una oportunidad

Voz 1284 03:04 me ha dudado por eso el cuando acaba de pitar cuando se lo dice el de fondo para mí penalti para Romero no penalti hay dudas para Garrido y le pregunta Iturralde un coche estamos ahí en el Santiago Bernabéu

Voz 7 03:41 Cáceres cuarto hora menos en Canarias y Iturralde González para aquí es penalti de Bennati a a Lucas Vázquez

Voz 1284 03:48 buenas noches buenas noches la primera

Voz 8 03:51 dependiendo de lo que no navegue es la jugada que ningún árbitro quiere que le suceda porque porque la jugada que te va a pillar el toro

Voz 5 04:01 Peter Peters va a ser polémico porque minuto noventa y tres es la jugada que decide si un equipo pasa o no pasa es un penalti que es gris que ni es negro o es blanco decir es penalti no es penalti porque y aquí no es que yo más que tú o tu mascota como él

Voz 1284 04:17 desde luego sabe más que yo no no no no no no no

Voz 5 04:20 no yo puedo saber más que tú de reglamento jugó

Voz 1284 04:22 es de reglas de juego de reglas interpreta

Voz 5 04:25 la interpretables como es ésta nadie sabe cada uno vende una cosa claros tú caso estuve si ese contacto para ti es suficiente para pitar penalti no hay que saber de reglamento garantías apretar perfecto para mí para mi no es suficiente

Voz 1284 04:40 es que parece que Lucas porque te digo remata porque le molesta que al empuje que le mete la pierna

Voz 5 04:45 dicho lo cual fíjate que tiene muchísimas dudas que sigue estuviese muy seguro del penalti le tendría que haber expulsado porque no es en contexto del balón es un empujón por detrás le tendría expulsado y luego leído de mira al al al al director de la Juve Agnelli o al presidente de la diva Agnelli una media verdad que esto con el Barça va a arreglar mentira no se va a arreglar esto con el bar porque el bar en estas jugadas no entra porque el bar es interpretable es son jugadas interpretables que el árbitro puede pedir el bar bien pues el árbitro viendo el bar va a haber las mismas imágenes que has visto tú

Voz 1284 05:26 no sé si lo hubiera arreglado y el Barça no peor si sí peor peor porque tú que le pregunten perdona que le pregunten a Buffon por el bar que lleva rajado de para razón de lo que ha pasado en Italia con el bar prácticamente durante toda la temporada

Voz 5 05:38 correcto y bajando todo el mundo lo que pasa es que va a pasar esta jugada con el bar que si pita penalti y los del Madrid dirán lo visto por televisión los de la Juve dirán es que encima es mira que es malo que ve la televisión se equivoca es decir pide lo que pite hoy el árbitro diciendo siempre mi opinión que para mí no es porque no es suficiente para mí no porque no es el contacto que hay que hay un contacto está claro pero el fútbol es de contacto no nos olvidemos el contacto no es suficiente para pitar penalti pero todos los que dicen que es penalti no les puedo discutir es lo que decís es decir

Voz 1284 06:13 el robos no hay ningún discutir la jugada de ayer claro fuera de fuera exactamente pero esta claro es es una jugada interpretativa y el correo que el árbitro con el de fondo han interpretado que Bennati le toca le molesta pues a lo mejor otro que sólo una vez

Voz 9 06:28 sí eso en las por ejemplo del Manchester City eso es no es más te voy a decir una cosa vive la manga ancha de árbitros esa cincuenta cincuenta y yo te digo cuántos árbitros cuantos árbitros en el chat unos cuantos unas cuentas más de más de

Voz 1284 06:46 más de quince controla lo pasando una me une una cosa sólo mano si de lo que me voy a Munich vale te lo que he dicho Buffon yo sí que estoy de acuerdo con Buffon en que en ese tipo de circunstancias el árbitro tiene que tener un poco de ahora hablamos de lo de la expulsión sí sí quiero preguntarles a todos también vamos a hablar del penal

Voz 1375 07:05 di de si ha hecho bien en expulsar a Buffon hay que tenemos

Voz 1284 07:07 aquí todo ahí de calma también de si tengo una duda ahí tu si se puede saber o conocer el el acta en partidos europeos no