El alegato de Iturralde para defender a los árbitros: "Estoy cansado ya"

Voz 0514 00:00 es que pedimos la calma para el árbitro pero no la pedimos para nosotros el árbitro no se juega nada el árbitro no a nervioso el árbitro es Dios tiene el el el vamos está congelado el árbitro no es un deportista Raikkonen fíjate Raikkonen es todavía mucho está es un loco comparado con el árbitro Bosé es que pedimos siempre al árbitro o no es que tiene que estar tranquilo abre el árbitro

Voz 1 00:21 en la gripe tiene que estar más tranquilo que los jugadores no reviviendo

Voz 0514 00:24 partir del vampiro sí pero pero las pulsaciones es las mismas que el jugador pero qué pasa siempre contra el más débil no es que el árbitro tiene que pensar no no no hagas no el árbitro

Voz 2 00:34 eso quiere decir si no te insulta que no lo sabemos eh por eso te decía tú qué hace si te insulta está claro se falta al respeto que te insulta pero si te dice que me espera

Voz 0514 00:41 por ejemplo si tiene que me suena bien sí pero fíjate que que es curioso todos los que dicen ahora que Buffon que hay que entender el el juego todos eh son los que dicen que ayer estaba bien expulsado Guardiola

Voz 3 00:52 es la una cero Guardiola le dice a matricularse cállate la boca con estos fines de dentro de unos pero no que uno espera

Voz 0514 00:59 Romero me pregunta Menotti pendiente de no no no no no que me pregunto a mí si cuando te pregunto a ti yo me ahora Romeo es decir a Guardiola no le toca el árbitro Buffon le agarra el arbitro tú imagínate en un juicio que te levantas garras al juez pues muy nervioso que esté si te diga Veinte años de prisión te levantas y las garras al juez igual en vez de veinte son treinta es que ya estoy cansado de que no es que los jugadores tienen nervios pues si tiene nervios me electricista

Voz 1501 01:27 tú pero sin tener sin sin decir que no tiene razón hay que decir que para ciertas procesiones edita ciertas características y una de ellas la tranquilidad los árbitros necesita más tranquilidad que los jugadores igual que un juez precisamente que habla de él en no puede ser yo qué sé racista por ejemplo no puede tener nada en contra de razas sexos de religiones o un médico tiene que tener mano izquierda decirle que se va a morir yo estoy con

Voz 3 01:45 a lo que Guardiola el ayer y el árbitro tiene que tener