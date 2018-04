Pedja Mijatovic: "Para mí es penalti"

Pedja Mijatovic hola muy buenas hola buenas noches Baratillo penalti Petrella está también verano es que decía Hay durante se puede interpretar de mil maneras es verdad que un árbitro puede ver que si otro puede que no pero a mí me parece lo dicho nada más empezar el larguero pero parece que impide que controle que remate Lucas Vázquez aunque verdad que puede haber contacto en el área no decía Dani ahora en la pausa es que el fútbol es un deporte de contacto claro que sí pero partido tienes claro penalti Pedja

Voz 1

02:03

a mí no me ha gustado para nada no no sé si el mérito de la Juve seguramente que sí porque la ayude ha salido muy muy arriba presionando a Modric sea centro de Campos es que normalmente sale jugando y han hecho un partido perfecto practicamente en Madrid está todo muy flojo que ha tenido un par de oportunidades pero tampoco para tirar nosotros Lobo arriesgado muchísimo de de quedarse fuera de la Champions no yo creo que eso es una buena lección que estos partidos con con muchísima concentración y no dejar a un equipo como el ayude para que tome la iniciativa el partido el gol ha llegado muy pronto ha llegado muy pronto por algunos fallos defensivos que cometido en más extensa en esta jugada no y luego pues el Madrid es parecido no ha existido durante noventa minutos ha tenido un parto pero muy poco para un equipo que que un mes de ser campeón de Europa actual tanto pero sí que se ha pasado con mucha suerte y bueno hace mucha polémica penalti no penalti pero ese ácido tiene que ser una buena ver cómo hay que jugar intentaré