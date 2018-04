Vallejo: "¿Si es mejor que no esté el Barça? Está claro"

Voz 1 00:00 sí con Jesús Vallejo que ha debutado en Champions un partido inolvidable no hizo que por todo por lo que ha ocurrido por el penalti

Voz 2 00:06 eh Jesús buenas noches hola buenas noches has ido con perdón la leche sí está claro que bueno nosotros lo que queríamos ir a ganar ya hoy aquí delante nuestra gente no ha podido ser pero bueno nos tenemos que ver con lo con lo positivo que ha sido pasa que es fundamental

Voz 1 00:20 de paso a Jesús Vallejo Manu es portada en enseña Antón Meana una foto de todos los médicos del mundo porque es el primero en abrazarse a Cristiano se quita la camiseta enseñala terminal festeja el gol el primero que abraza a Cristiano es Vallejo así que portada en todo el mundo te escucha la sintonía del larguero

Voz 3 00:35 hola Vallejo hola buenas noches enhorabuena hombre muchas gracias jóvenes como estaba Cristiano es que no es fácil aguantar ahí tres cuatro minutos hasta que te hasta que sea tira el penalti esos cuatro minutos si te toca a ti dice bueno lo tiro ya eh

Voz 2 00:45 bueno está claro que he Cristiano también es un ejemplo en eso no de de concentración él él lo tenía clarísimo que en que el iba a meter él el confía muchísimo en sí mismo y eso es fundamental no ha sido bueno hemos podido pasar las semis tú has visto clara la jugada yo no la he visto muy bien porque yo estaba concentrado en la ya en la vigilancia en el posible contrataque de la Juve y entonces no sé decirte pero bueno no has visto luego por la tele no las visto dos el habéis no todavía los compañeros dicen que si ha sido penalti y fíjate eh con pocos partidos titular esta temporada de repente

Voz 3 01:14 dice ciudadana hoy venga titular Bernabéu contra la Juve como te

Voz 2 01:17 sentido bueno pues muy bien desde que me lo ha dicho pues estar concentrado estará atento y bueno luego también agradecer a los compañeros que mañana me han ayudado mucho y bueno el míster también así que nada porque este día no lo voy a olvidar nunca por el debut pero sobre todo por ese pase a semis inolvidable

Voz 3 01:34 noveno partido el primero en Champions que has jugado y juega con qué manera de sufrir no es verdad que llega el penalti llega el gol de Cristiano Ronaldo pero hasta el final no ha habido ese arreón incluso del Bernabéu no cuando fichó dicho venga vamos ahora en los últimos diez minutos siete minutos el resto estabais diciendo bueno al final nos mete en el cuarto nos vamos a casa con fuego Jesús bueno

Voz 2 01:52 sí está claro que que tenemos que mejorar parte también para aprender en eso bueno también dar las gracias a la gente porque eh ha estado animando en todo momento a pesar de que íbamos en ese cero tres la eliminatoria igualada pero a mi me gusta también que el equipo no ha dejado de creer no que hemos estado concentrados estaba el último momento eh confío y con confianza en nosotros mismos de que podía llegar ese gol que que no metían semis pues nada lo importante que estáis en el bombo y que no está al Barça mejor bueno ayer vimos el el partido el Barça es también en parte para aprender a estas alturas pues se toque el equipo que toquen

Voz 4 02:25 qué va a ser muy difícil ya antes eh

Voz 2 02:28 a nosotros bueno que veremos es lo que toca en en el sorteo pero ya no depende de nosotros está claro entonces tenemos que estar concentrados y preparados toque quien toque pero bueno mejor que me estén ellos no bueno pues está claro pero bueno nosotros tenemos que estar pensando nosotros mismos tampoco podemos estar pensando en eso