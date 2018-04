El Larguero: el Madrid pasa de manera agónica y polémica a semifinales de Champions

Voz 1 00:00 jo bien hola buenas noches yo otra semana así os lo digo

Voz 1284 00:49 otra semana como ésta si no juegue dará ya más de uno le ha podido dar algo Tomás Roncero ya la pregunta Dani Garrido en Carrusel ya ha contestado porque probablemente pensó que estaba camino del hospital Ramón y Cajal buenas noches bienvenidos al larguero el Real Madrid sufriendo

Voz 1375 01:04 qué manera de sufrir como hice el otro se ha metido en las semifinales de la Liga de Campeones después de que haya pasado lo que nadie pensábamos que

Voz 1284 01:14 que pasar esto no es el larguero repetido de noche no nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó en Roma con el VAR

Voz 1375 01:19 esa y cayó bueno pues hoy nadie apostaba nada porque la Juventus pudiera remontar el cero tres de la ida del Madrid ya estado aún segundo de irse a la prórroga porque con cero tres ha llegado a la jugada más polémica del partido donde el árbitro inglés Michael Oliver ha pitado penalti de Bennati

Voz 1284 01:39 ya sobre Lucas Vázquez y cuando se iban a la prórroga

Voz 1375 01:42 ese penalti que ha supuesto un barullo una tangana hay un follón tremendo y entre otras cosas la expulsión de bufón del partido ha supuesto que Cristiano Ronaldo con ese penalti lanzado como un misil le haya dado el pase a las semifinales del Real Madrid también se ha clasificado el Bayern de Munich después de haber empataba a cero contra el Sevilla Bayer cero Sevilla cero en el Bernabéu Real Madrid uno Juventus tres así que él

Voz 1284 02:09 Madrid que tiene doce Copas de Europa el Bayern

Voz 1375 02:11 Munich que tiene cinco el Liverpool que tiene cinco La Roma que no tiene ninguna serán los cuatro semifinalistas de la Liga de Campeones

Voz 1284 02:20 viernes el sorteo pero lo primero en el Bernabéu

Voz 1375 02:23 todo por esa jugada polémica que enseguida vamos a analizar con Iturralde ha dicho en Carrusel deportivo que no es penalti para mí

Voz 2 02:30 sí es penalti para ti será

Voz 1375 02:33 penal Tito para el otro tenemos millones de opiniones y aquí la que manda es la de nuestro árbitro que Iturralde González pero yo creo que es penalti en mi opinión porque creo que no le deja rematar a Lucas Vázquez Bennati si esa falta en el medio campo seguro que la pitan seguro Yebra que hay que estar muy seguro para evitar ese penalti tienes que estar muy seguro para citarlo minuto noventa

Voz 1284 02:53 tres semana la prórroga es en el Bernabéu se juegan la semifinal de la Champions

Voz 1375 02:57 y el árbitro no está muy seguro de hecho duda pero no soy un asistente o el de fondo el que lo ha dicho penalti penalti

Voz 1284 03:06 es un balón de cabeza que a Cristiano Ronaldo viene de cara Lucas

Voz 1375 03:09 es Vázquez porciones visto la imagen vine de cara Lucas Vázquez ya eh rondando el punto de penalti desde

Voz 1284 03:14 tras en carrera para rematar la dejada de Cristiano

Voz 1375 03:17 la IVE Nati a que viene por detrás le molesta le toca el empuja lo justo mete la pierna pero no toca balón para mí repito es penalti hay que atreverse a pitar lo que hay que verlo muy claro ahora vamos con las opiniones y con los protagonistas está hablando en directo once XXXIII Zinedine Zidane en rueda

Voz 1994 03:32 Prisa lo que nos espera no nos esperábamos es es es ser Gul el gol después de un minuto eso sí porque porque tú encaja un gol después de un minuto baja la cabeza ellos tú le das la vida entonces bueno pero sabemos que es es así luego hicieron un muy buen planteamiento ellos nosotros Maale Mallén sentido que no no en el juego no es la ocasión de gol es porque hemos tenido para ser pobres pero hemos tenido un poco de bueno de de dificultad en manejarnos Jo nuestro partido

Voz 1284 04:14 es la primera pregunta de Zidane en sala de prensa buena mister Joseba de la razón

Voz 3 04:19 Nos usted me gustaría que nos contará cómo viste usted la jugada del penalti

Voz 1994 04:23 penalti hay penalti me dijeron que hay pena en avión a la vi pero me dijeron que hay penalti ya está de todas formas pitado el árbitro entonces podemos cambiar le dijeron que el qué pero yo creo que Pennant

Voz 3 04:39 Antonio buenas lo ha dejado claro son hola qué tal Zinedine aquí al fondo de estos a subir aquí hola qué tal buenas noches buenos Antón ver en directo en El Larguero de la Cadena SER para mí también es penalti Manu Carreño que está presentando dice que para él también es penalti pero se está hablando mucho de que si eso no es penalti de que ciertos penaltis a lo mejor en otro estadio no se pitan a usted le parece que es determinante la actuación del árbitro que el Madrid se clasifica sólo porque el árbitro pita un penalti en el noventa y tres

Voz 1994 05:06 pues sí hay penalti de penalti ya está ahora no hay que hablar nosotros pasamos estamos semis semifinal estamos contento de esto y está el partido que queremos hablar del partido el penalti y entonces del partido hicieron un muy buen partido de ellos y nosotros bueno te digo bueno regular pero hemos querido hasta hasta hasta el final eh pasar yo creo que dentro de los dos partidos mire seamos nosotros el el el paso semifinal ya está que podemos estar contento de de de pasar

Voz 4 05:51 eh pues sonriente y no

Voz 1284 05:53 ah sí por Zinedine Zidane empezando en la rueda de prensa un segundito que está por ahí Marcelo sale el primero de los jugadores del Madrid a ver qué dice el brasileño

Voz 1421 06:02 para mí sí para mí si yo estaba detrás para mí sí

Voz 5 06:07 ha protestado todo toda la Juventus al expulsado a Buffon no sé si tú has estado cerca de la jugada cerca de la situación tú lo ves claro estado estado detrás

Voz 1421 06:19 sí para mí ha sido clarísimo pero no soy yo que en quién decir yo pues

Voz 1313 06:25 me proporcionada la reacción de los Juárez de la Juve la pulsión de

Voz 1421 06:28 no son no porque es el fútbol estamos ahí dentro de un de un partido que que vale la la semifinal pasar a la semifinal y es normal hombre estamos ahí con el calor del partido dándolo todo oí te pitan un penalti al final del partido claro que que es difícil yo creo que no hay ningún problema de que de que vaya a protestar al árbitro que le ha pasado hoy al al Madrid ha encajado muy pronto se ve al equipo inseguro nervioso nada inseguro no yo creo que lo anormal sería sino metieran goles porque yo creo que en un partido así como con tres goles en ventaja normalmente el otro equipo sale a a achacar a intentar meter un gol como nosotros hemos salido ahí no hemos metido un gol pronto yo creo que eso ha pasado pero yo creo que lo lo lo el punto de hoy nuestro fue que encajando los tres goles el primero del tercero hemos hemos dado la cara para para seguir intentando hacer el el gol y hemos tenido muchísimas ocasiones no hay ya hemos dado hemos dado todo para conseguir lo hemos conseguido con el penalti de mérito

Voz 1576 07:40 el Real Madrid no demérito entiende men que se ha echado atrás ha dejado os ha confiado con el resultado de la ida no lo sé

Voz 1421 07:48 momento nos hemos confiado es la Juventus es un equipo muy fuerte no hemos no hemos no nos hemos relajado estábamos jugando contra un equipo muy fuerte y eso pasa es muchos nervios hemos dado la cara como he dicho ahora el punto yo creo que el punto más fuerte fue eso no encaja los goles de salir adelante dar la cara Hay intentan marcar los goles sabiendo que ellos tenían una cuenta muy unas contra muy muy fuerte pero no no he visto que hemos nos hemos relajado

Voz 1313 08:22 hay un dicho en España que dice que lo que no te mata

Voz 1284 08:25 te hace más fuerte esto nos hacemos fuertes

Voz 1421 08:28 seguro la experiencia te voy yo creo que se nos ayudará muchísimo para de cara al futuro

Voz 0239 08:34 no pues este es Marcelo hablando

Voz 5 08:36 que si para él fue fue penalti

Voz 0239 08:39 la Javi ahí estamos contigo está por ahí Romero

Voz 1284 08:41 ya en la cabina de retransmisiones donde Ana ese penalti de Cristiano Ronaldo que suponía el quitarse un peso de encima para todo el madridismo Olarra pero muy buenas qué tal Manu

Voz 6 08:49 para contigo eh vamos a hablar de penalti vamos a Palomino yo lo he dicho yo creo que es verde

Voz 0239 08:55 que que en directo da la sensación de que si o me da la sensación de que así pero yo creo que ese penalti en el minuto noventa y tres en un partido de Liga de Campeones me parece que normalmente no se pita decía un amigo mío madridista que se alargaba ya la cabina hora

Voz 1284 09:10 tú ponte en la situación de que esa falta es en el centro del campo Diego

Voz 0239 09:12 falta la pitan en noventa y cinco por ciento de los árbitros pero yo creo sinceramente que no es suficiente para pitar penalti en el minuto noventa y tres en un partido de Liga de Campeones y además estoy contigo mi sensación en directo ha sido la misma el árbitro no

Voz 1284 09:25 lo pita no lo tiene claro si él o no lo tiene

Voz 0239 09:27 tiene claro IS el el el árbitro asistente de fondo el que le dice algo por cierto está muy bien colocado el árbitro asistente de fondo pero yo creo que es una jugada que tiene que decidir un arbitro que con todo lo que hay jugándose en el terreno de juego

Voz 1284 09:40 que está por ayer Dani Garrido director de Carrusel que acaban de terminar hola qué tal Manuela todo el penalti

Voz 3 09:45 y y yo tengo dudas

Voz 7 09:48 sinceramente tengo dudas me inclino más al no de Romero pero ahora la aquí con Mario y contigo e independiente las opiniones sea penalti o no lo que no parece un robo es decir el que defienda que no es penalti me parece que me parece que no puede decir que le AMRO no puede decir que lo han robado yo creo yo creo más bien que que no es penalti pero hay algunas repetición que es más frontal

Voz 1576 10:07 en la sección de que de que es un empujón

Voz 7 10:09 a Lucas Vázquez yo tengo dudas yo tengo dudas pero creo que piense eso no piensas que es penalti en tu casa quiero hablar para nada de robo lo digo porque hay también muchas portadas por ahí además gente que opina así yo no creo que sea honrado primera eso primeras OPI

Voz 1284 10:23 guiones que os pido a los oyentes de El Larguero enseguida pero escuchamos a Andrea Agnelli presidente de la llevo en directo a ver qué

Voz 1339 10:28 eso es algo que que pasa en el fútbol eh yo no creo que ese es es ese es el penalti eh pero devuelta yo creo que es el árbitro lo podía haber su la televisión en en en en ese momento la tecnología la tenemos hoy llegado que la podemos intuir todo entonces don porque no podemos hacer un error casi pase a unos veinte no veinte minuto y dos además el hábito pues hay que entender el momento que puede ser que está

Voz 0953 10:56 no no es además el penalti y expulsión a Buffon que acabamos de hablar con él dice que que que un árbitro tiene que tener en cuenta este tipo de situaciones los nervios como para luego expulsarle demasiado castigo también para el portero

Voz 1339 11:09 demasiado castigo también lo posee y eso es lo que pasó eso el tres D estamos ahí no no expresamos que tenemos motos veinte minutos igual porque los dos nos paseamos con lo con el Madrid con el tres aseos un hábito tiene que entender el momento eh bueno pasa lo sabemos ha los que van a ser vamos a en intentar de vuelta la próxima temporada llegó sabemos el nivel que tenemos hoy es el nivel que podemos seguir a Madeleine y ganarle fácil tres aseo

Voz 0953 11:40 en este aspecto ya para para acabar eh para usted cree que es justo semifinalista después de todo lo que ha pasado al final el Real Madrid au pues esto no es eh

Voz 1284 11:49 es bueno es Andrea Agnelli que dice que es polémica Él ha dicho que para él no es penalti impide la ayuda de la

Voz 1501 11:54 tecnología de que o muy buenas que que está muy calmado y quiero decir que en una situación como ésta el aún presidente de la institución estaba muy bien

Voz 0239 12:01 a Mario pero perdonar me está calmado Agnelli que además era una relación fantástica con Florentino Pérez pero me cuentan que después de esa jugada ha habido algún incidente en el palco alguna palabra subida de tono alguna palabra repito subida de tono de dirigentes de la Juventus de Turín contestada por alguien que estaba sentado en el palco también de la parte del Real Madrid que no a mayores

Voz 1284 12:23 no esas declaraciones de Agnelli ahora ya más en frío

Voz 0239 12:26 no digo el presidente que repito tiene una relación excepcional con Florentino Pérez pero me cuentan que en el palco después de esa jugada habido más que palabras entre algunos seguidores del palco de la Juventus del Real Madrid

Voz 1284 12:37 que tenemos que hablar el penalti del partido tiene tenemos que hablar también con Pedja Mijatovic que enseguida les saludamos luego con Gallego con Pulido con el propio Romero Torrejón Dani Garrido con Rafa Alkorta vamos a analizar todo el partido pero estamos con la jugada polémica Iturralde González hola muy buenas

Voz 1375 12:51 hola buenas noches te pregunto enseguida porque todo el mundo pendiente de lo que dice sí enseguida las opiniones de los oyentes ya sabéis el número de whatsapp del Larguero notas de voz que mandáis al seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta y seis cuatro ocho cuarenta y siete XXXVII sesenta creéis que ha sido penalti sí o no en seguidos escuchamos también vuestras opiniones eh antes de que nos conteste Iturralde quiero que escucháis a Buffon que acaba de decir esto el portero que así expulsado por ese penalti a favor del mal

Voz 1 13:16 cómo es eso que estoy bien la Vito anti duramente el orgulloso pero estoy muy feliz y orgulloso de partido que hemos hecho de su

Voz 1339 13:29 toque que me y mi campaña anti

Voz 1 13:33 la ayuda que me he dado a mis compañeros y todos los demás

Voz 1339 13:37 pero cuesta impensable dato de aquí hemos hecho algo que parecía impensable que algo

Voz 1 13:45 porque que que puse la Chusta Fine a

Voz 1339 13:52 de lo que se visos de ser una

Voz 1 13:54 pena que ha llamado así porque no me parece correcto final después de lo que hemos visto de la estarán

Voz 1339 13:59 o a la para bípedo de ópera yo no Moltó Vichy no eh come y chino al árbitro sino que ya estaba muy cerca como el colegiado el cinismo de Al no van te atrae Ximo una escuadra Farah Partit asimile una un pueblo era un Daisy moderno

Voz 1 14:19 tú tienes el ciclismo de decir que conceder un penalti seis animales han lo Beteta es no puede ser una de las seis y nombre hacer humano

Voz 1339 14:27 aquel que aspire determina ate situación en poco eco en cuanto suspende al libelo era una décima de penal ha concedido sacrificio Instituto

Voz 1 14:38 no puede ser que pase esto después de todo lo que había pasado antes

Voz 1339 14:42 escuela propio que era completamente favorita halagar

Voz 1 14:46 en la coalición de estaba totalmente fuera de la garra sin ningún tipo y demás me saca una mano como una roja lo

Voz 1339 14:52 eh haya mil Si di di Madrid vamos que que América ató la vitola

Voz 1 14:58 pues eso que tú no se a los amigos de Madrid a Ramos que se me decía Ana pasaba clasificarse

Voz 1339 15:04 periódico han que cuando si viene impuesto con

Voz 1 15:09 pero cuando se llega así de esos escenarios con estos jugadores esparcido entrevistar a casa está en tribuna con patines módico acciones tienes una personalidad hay que quedarse en la grada con la Alcoraz Jordi mujer es la espantada hace Partit estéticas tirada valentía quedarte en casa

Voz 1284 15:28 si no tienes personalidad o no tienes valentía en este tipo de partidos o te quedas en la grada o te quedas en tu casa palabras de Buffon sobre el árbitro inglés Michael Oliver bueno aquí repito cada uno tiene su opinión para mí es penalti para Dani Garrido muchas dudas que se inclina más por el no

Voz 7 15:42 mira acabo de ver una repetición más frontal y ahora no es que vaya a cambiar de opinión pero sí me parece que hay un ligero empujón es pues una patente es que es es decir hay que verla setenta y cinco veces el árbitro lo tenía una oportunidad

Voz 1284 15:54 es que ha dudado por eso el cuando acaba de pitar penaltis cuando se lo dice el de fondo para mí penalti para Romero no penalti hay dudas para Garrido y pregunta Iturralde un coche estamos ahí en el Santiago Bernabéu

Voz 8 16:05 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo Porcel

Voz 1284 16:09 al día que te lo dan sin pagar entrada mantenimiento

Voz 9 16:12 incluso si seguro a todo riesgo llegue el polo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con By renting estoy contrariado también un golfo Warrior sólo diez euros al día oferta por lo posible euros al día Golf por diez euros al día como inmigrante consulta con

Voz 3 16:25 de punto es falso

Voz 10 16:27 el Guaje menos cuarto hora menos en Canarias e Iturralde González para aquí es penal

Voz 1284 16:35 ti de Bennati a a Lucas Vázquez buenas noches buenas noches la primera

Voz 11 16:40 pero pendiente de lo que no navegue es la jugada que ningún árbitro quiere que le suceda porque porque la jugada que te va a pillar el toro

Voz 12 16:50 Peter Peters va a ser polémico porque minuto noventa y tres es la jugada que decide si un equipo pasa o no pasa y es un penalti que es gris que ni es negro o es blanco decir es penalti no es penalti porque y aquí no es que yo más que tú o tu más como

Voz 11 17:06 desde luego sabe más que yo no no no no no no no yo puedo saber más que tú de reglamento de jugadas de reglas de juego

Voz 12 17:13 de reglas interpreta interpretables como es ésta nadie sale cada uno vende una cosa claros tú caso estuve si ese contacto para ti es suficiente para pitar penalti no hay que saber de reglamento para insuficiente penalti perfecto para mí para mi no es suficiente para pitar penalti

Voz 1284 17:30 que Lucas porque te digo remata porque le molesta que al empuje del rock el mete la pierna y dicho lo cual que tiene

Voz 12 17:36 muchísimas dudas el que sigue estuviese muy seguro del penalti

Voz 2 17:42 le tendría que haber expulsado

Voz 12 17:44 porque no es en contexto del balón es un empujón por detrás yo tendré expulsado y luego le he oído decir al al al al director de la Juve Agnelli o al presidente de Agnelli una media verdad que esto con el Barça va a arreglar mentira no se va a arreglar esto con el bar porque el bar en estas jugadas no entra porque el bar es interpretable es son jugadas interpretables que el árbitro puede pedir el bar bien pues el árbitro viendo el bar va a haber las mismas imágenes que has visto tú

Voz 1284 18:15 no es que hubiera sido hubiera reclamado y el Barça no peor peor peor porque ir

Voz 0239 18:20 en perdone que le pregunte era Buffon el bar que lleva relajando de paramédicos razón de lo que pasaba en Italia con el bar prácticamente durante toda la temporada

Voz 12 18:27 correcto o yo bajando todo el mundo lo que pasa es que va a pasar esta juega con el bar que si pita penalti y los del Madrid dirán por lo visto por televisión los de la Juve dirán es que encima es mira que es malo que ve la televisión se equivoca es decir lo que pite hoy el árbitro diciendo siempre mi opinión que para mí no es porque no es suficiente

Voz 1284 18:47 si no es penalti porque

Voz 12 18:50 no es el contacto que hay que hay un contacto está claro pero el fútbol de contactos no nos olvidemos el contacto no es suficiente para pitar penalti pero todos los que dicen que es penalti no les puedo discutir es lo que decís

Voz 1284 19:02 el robos no hay ningún es que no se discutir la jugada de ayer claro exacto exactamente pero claro es es porque es una jugada interpretativa y el correo que el árbitro con el de fondo han interpretado que Bennati le toca le molesta pues a lo mejor otro es sólo una de ellas

Voz 3 19:18 sí

Voz 1284 19:18 eso es otro ejemplo del Manchester City eso es

Voz 3 19:21 no es más te voy a decir una cosa vive el hambre hincha de árbitros esa cincuenta cincuenta y yo te digo otros cuantos árbitros en el chat unos cuantos unas cuentas más de más de

Voz 1284 19:35 más de quince controlar lo pasando una me une una cosa sólo mano si de lo que me voy a Munich

Voz 0239 19:44 dicho Buffon yo sigue estoy de acuerdo con Buffon en que en ese tipo de circunstancias el árbitro tiene que tener un poco de eso

Voz 1284 19:50 si ahora hablamos de lo que fue la expulsión sí sí que quiero preguntaros a todos también vamos a hablar del penal

Voz 1375 19:54 tras de si ha hecho bien en expulsar a Buffon que tenemos

Voz 1284 19:56 estoy ahí de calma también de si tengo una duda ahí si se puede saber o conocer el el acta en partidos europeos no

Voz 12 20:03 en el acta en partidos europeos tiene que estar mañana antes de las doce por correo urgente y lo mandan por vía intranet al Comité de Competición y tienen una copia al Madrid y otra la Juve por si tienen que recurrir las tarjetas

Voz 1284 20:14 no nos hace público con la Liga no es que si se hace público

Voz 12 20:16 pero cualquiera de los dos clubs remiten una sanción gorda la también cuidado cuidado

Voz 1284 20:22 con lo de Ramos con lo de Ramos porque Agnelli Sáenz

Voz 12 20:24 dado a él cuida televisión que puede traer consecuencias ahora te pregunto

Voz 1284 20:30 por eso también pero dejando en segundo que tenemos mucho de lo que hablar antes un paso por Munich en el Allianz Arena ha dado la cara hay de qué manera el Sevilla al que no ha podido hacerle ni un gol no ha podido ganarle el Bayern de Munich pero la derrota uno los en casa ha hecho que el Sevilla diga adiós a la Liga de Campeones no pueda estar en las semifinales está por ahí Fran Rome Quillo bien acompañado al arranque cómo estás hombre

Voz 3 20:51 por otro lado la mano muy buenas noches no sólo no ha hecho un gol el Bayern es que los tres goles de la eliminatoria los ha hecho el Sevilla sirve para más inri mala leche pero se va se va del sevillismo huy

Voz 1005 21:02 los profesionales y también dirigentes y su presidente que está con nosotros con la cabeza alta Sevilla competido

Voz 5 21:08 muy muy dignamente en esta competición que es la más

Voz 1005 21:10 encima del fútbol continental así que te saluda Pepe capaz

Voz 1284 21:13 pues Pepe Castro presidente del Sevilla buenas noches

Voz 13 21:16 hola buenas noches Se acabó el sueño de la Champions

Voz 1284 21:18 dando la cara no

Voz 13 21:19 pues si así ha sido ha sido bonito creo que hemos hecho un campeonato Champion extraordinario y la realidad que bueno no hemos enfrentado a dos de los equipos que son semifinalista uno no ha sido capaz de ganar ni en casa ni fue ya que es el Liverpool bueno y éste de hoy el Bayern pues tuvimos la mala suerte yo creo que la ida bueno un muy buen partido sobre todo una muy buena primera parte el tener la mala suerte de marcando dos goles en propia meta Joy y tampoco hemos tenido suerte porque a un disparo al larguero bueno hemos tenido alguna queda otra opción es verdad que también lo han tenido ello pero bueno yo creo que es para estar orgullo eso este equipo que ha jugado con equipos muy potente económicamente deportivamente yo creo que hemos hecho un digno papel y sobre todo creo que la afición tiene que estar orgullosa de su equipo cada la cara en todo momento

Voz 1284 22:12 al caer ante el Bayern y sin ser derrotado en la vuelta en Alemania no es ningún fracaso es algo que entra dentro de lo lógico e lástima ese partido de ida no como decías que es donde yo creo que se se perdió la eliminatoria

Voz 13 22:23 si es así yo creo que además cuando llegó el empate íbamos ganando uno cero oí el equipo estaba volcado la gente igual llegó ese jarro de agua fría con ese autogol de de de Navas y bueno creo que eso paralizó un poco el equipo y luego además tuvimos la mala suerte de recibir

Voz 14 22:43 otro gol en contra bueno

Voz 13 22:45 en propia meta pero bueno el fútbol fútbol tiene estas cosas a veces tiene la mala suerte otra vez es al revés pero lo importante es que el equipo ha competido y sobre todo con

Voz 0239 22:56 vale con unos niveles de presupuesto

Voz 13 22:59 enorme mucho más alto que nosotros ya hemos hecho yo creo que en una competición digna para lo que siempre decimos seguir creciendo es el Sevilla Fútbol Club en Europa

Voz 1284 23:09 un abrazo y enhorabuena por esa Liga de Campeones un abrazo me gasto gracias hasta luego cuando se pierde dando la cara también el presidente del Sevilla mandándose mensajes a los sevillistas ahora vuelvo con Rocky con Florencio termina la rueda de prensa de verdad Antón

Voz 13 23:23 sí ha terminado ya la rueda de prensa de Zinedine Zidane que no ha querido por ejemplo que la gente focalice en Keylor Navas por los goles que ha recibido el equipo no ha querido contestar a Guardiola le han preguntado por lo que dijo ayer Pepe en el campo del City por ese recuerdo al partido del año pasado contra el Bayern de Munich Zidane simplemente contento porque su equipo está en la semifinal y considera que en el cómputo global de la eliminatoria el Madrid ha merecido clasificarse para la siguiente

Voz 1284 23:51 eso es lo que ha dicho Zidane en sala de prensa Hay jugadores que siguen desfilando en esa zona mixta Javi no

Voz 5 23:55 sí ha estado Kiel y ni como siempre muy elegante pero ha sido tajante todo el mundo lo ha visto todo el mundo lo ha visto no era penalti a queridos el protagonista y lo ha sido tristemente Nos vamos por la puerta de atrás por el árbitro ha dicho Kjelling y como digo una persona muy educada lo ha dicho aquí en la zona mixta también ha hablado el presidente para las radios españolas ha sido también directo y claro ha sido un gran partido pero la tecnología

Voz 3 24:20 que ya tiene que llevar llegar de una vez por todas

Voz 5 24:22 al fútbol no hay derecho a que la Juve se quede fuera por un error arbitral Ia ha pasado aquí Lucas Vázquez que no atiende a la prensa el avalado con Lucas le he preguntado si para él es penalti Lucas Vázquez me he dicho para mí es un penalti clarísimo aquí bueno en el túnel de vestuarios también ha habido sus más y su menos entre futbolistas aquella Cristiano Cristiano así penalti bueno claro mercado es decir claro dice que sí que ha sido penalti según Cristiano Ronaldo pero no quiere pararse con la radio es como digo una ceramista muy activa para mí lo más activa de los últimos

Voz 0239 24:53 dos años con el Real Madrid que ha pasado por los pelos

Voz 13 24:55 pasa pasa por delante de mí Gonzalo Higuaín dice que no quiere hacer declaraciones pero que lo veamos por la tele que es penalti no quiere pegarse con nadie ni siquiera con las teles con derecho es yo es lo que quiere morderse la lengua pero que lo veamos por la tele lo veis veremos que espera el dice pues nada

Voz 1284 25:09 sí sí a quién me pide pasa por ahí que hoy sí sí que no te no debía es este es el claro

Voz 12 25:14 templo que el bar Si lo hubiese visto el árbitro en el bar hubiese pitado penalti los de la Juve estarían todavía más yo

Voz 1284 25:21 exactamente porque lo ves exactamente sino lo pita al Madrid estaría igual es ignorado Vita

Voz 12 25:26 claro estaría

Voz 1284 25:27 más o todavía más totalmente es una jugada que por mucho que el habeas los de un lado van a estar cabreado siglos del otro no por eso es decir no es jugada de bar e pues ya veremos a ver qué pasa con el bar de momento ese penalti lo ha pitado el árbitro inglés lo ha marcado Cristiano Ronaldo que no ha querido hablar en ese momento en el que estaba pasando por la zona mister le preguntaba Javi Herráez pero sí ha hablado en la tele nada más acabar el partido el héroe de la noche porque después de tanto sufrimiento en la transforma el penalti Cristiano Ronaldo

Voz 0684 25:54 bueno fue un partido sufrido fuera de qué sirve de lesión que el fútbol nadie esta regalada que pelear hasta el final aquí hoy Real Madrid a lo mejor podían marcar más goles pero Buffon ha estado bien ellos ha estado muy bien sube bueno yo pienso que somos justos vencedores creamos más oportunidades ya no entiendo porque estamos protestando de porque da por detrás de De Lucas y yo entiendo pero el fútbol es así la he visto claro el penalti nombre sonó así a gol vaya muchas veces ha dado patadas por detrás ellos también eso juego así que Real Madrid y muy contento estamos a semifinales no se me hicieron eternos esos minutos ahí delante del punto de penalti y la verdad que sí pero la puso un poquito por delante tranquilizarme que rompan la decisivo ligueras desde que pasamos

Voz 0953 26:52 por hacer un poco de autocrítica con el cero tres Thielemann

Voz 0684 26:54 al equipo que le falto bueno puede pasar si somos son juegos de fútbol todo puede pasar y no estoy vemos bien a qué que admitirlo que sirva de aprendizaje para el futuro

Voz 1284 27:07 eso es lo que decía Cristiano Ronaldo nada más acabar el partido que nos sirva de aprendizaje para el futuro porque han estado jugando con fuego que manera de arriesgar el pase a las semifinales después del cero tres de Turín que parecía que iba a ser una noche plácida

Voz 1375 27:19 no le voy a preguntar enseguida Gallego ha pulido Romero Dani Garrido enseguida Pedja Mijatovic enseguida Rafa Alkorta

Voz 3 27:28 todo sobre el penalti que tenemos que

Voz 1375 27:31 escuchar todas las opiniones también las vuestras ha sido penalti o no

Voz 1284 27:34 en Madrid el error

Voz 16 27:36 jugar a robar y volver a robar rogar Rubal

Voz 1284 27:40 eso es el Real Madrid podría

Voz 11 27:42 entonces este histórico

Voz 1284 27:45 corea horas ya estaba cerca

Voz 11 27:50 ya

Voz 17 27:51 a la llevamos visto ya asistí a repetir

Voz 1284 27:54 de no no me gustó qué ha pasado Madrid y con un penalti polémico que para mí lo ha sido pero vamos a Madrid

Voz 1994 28:06 es que goza buen que un equipo extrañar recién entre de esa manera para mí fuera penalti de aquí a Lima

Voz 1576 28:18 ese penalti solamente desde el hospital a la madre eso lo lo no

Voz 1284 28:21 qué Ramos estáis que trinan

Voz 18 28:28 la experiencia fue in

Voz 1284 28:30 creíble primero sientes aquí

Voz 18 28:32 según subidón de No es lo mismo a vivirlo a que te lo cuenten vela Altés Rey real y virtual de yo hice todo el que cuente qué se siente al conducir el nuevo pechó trescientos h además disfruta de condiciones especiales

Voz 19 28:48 abre los ojos y muestra la diversidad la inclusión la evolución carreras

Voz 9 28:53 entra en veo evolución punto es Yi participa nuestro concurso de fotografía podrás ganar muchos premios tu foto impresa en cinco millones de cupones de la ONCE tienes hasta el viernes veinte de abril para comparte el tus fotos grupo social once

Voz 19 29:05 a ochenta años de evolución social

Voz 6 29:15 la agencia negociadoras del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 1157 29:19 de arrendamiento el tranquila killer servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen Train killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis

Voz 6 29:39 el novecientos veinte veinte once

Voz 1284 29:42 la agencia negociadora del alquiler

Voz 6 29:44 a punto com

Voz 20 29:48 hola soy tu coche espero que conozca es la oferta de este mes en favor con la que me puedes cambiar cada neumático por cincuenta y cinco euros

Voz 9 29:58 por tu seguridad cambian los neumáticos y garantiza una mejor adherencia en la carretera de Mateo un neumático Ford Motor Kraft doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cinco euros con montaje incluido consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Fort punto es

Voz 19 30:13 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte

Voz 1 30:16 voy para ver completa bueno sigue la actualidad siguió la vida sigue la radio Toni Garrido esto es la radio más ruido

Voz 4 30:25 lo silenció síguenos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 21 30:32 Ellos el amigo soy Silvia Marsó estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical veinticuatro horas en la vida de una mujer de Stephanie fue del dieciocho de abril al tres de junio en el teatro Infanta Isabel Entradas ya a la venta en grupos media punto com

Voz 22 30:49 judía historia apasionante os espera

Voz 9 30:52 aún no conduces en verde eso es porque no conoce es la tecnología híbrida bi fuel Gene temas gasolina de Opel con la gama Opel GLP tienes hasta cinco mil euros de ahorro y cuatrocientos euros de regalo en carburante Repsol Auto Gas más kilómetros más ahorro hicieron restricciones de tráfico acércate ahora tu concesionario Opel empieza con dos

Voz 4 31:09 quieren verde reto de la Comunidad de Madrid eh

Voz 1765 31:20 somos cada puerta que abrimos cada brazo quedamos que recibimos somos cada sonrisa que arrancamos somos las experiencias que vivimos en Caixabank más de diez mil empleados somos además voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan

Voz 4 31:36 eso nos hace diferentes Caixabank Banca socialmente responsable

Voz 6 31:42 Larguero con Manu Carreño

Voz 1284 31:45 lo que está hablando

Voz 14 31:46 Buffon Javi Herráez El Aaiún era a facto un alto tipo diga cara a Facto Un como Medi memorable di increíble que sólo la Juventus es bueno pensar Edipo Baltar en una partitura sin hoy alrededor del Real Madrid desató Bravo a han superado el primer oro va da cuesta a será atada

Voz 3 32:12 a Kosovo los con emociones sensaciones positivas para eso exacto el capitán Audi unas viene bollo continuar

Voz 14 32:23 prisión al no van llevando ponderada eso no fruto en somalí de corso a interiores que que uno una expulsión una un asco

Voz 1284 32:41 bueno Buffon que ya lo hemos escuchado antes también perfectamente y estaba hablando en italiano con todos los compañeros también de de los medios de Italia y y bueno está Jesús Gallego por ahí hola Gallego muy buena hola buenas noches está Julio Pulido o Julio qué tal buenas noches y Rafa Alkorta también Olarra Fango la entonces me falta alguien bueno me falta pues ya que voy allí voy con Pedja Mijatovic para para hacer también un análisis del partido y ver cómo lo ha visto además del penalti pero os pregunto a todos para Dani Garrido mira te voy a ser una cosa colgado Gaye en Twitter

Voz 7 33:09 en su Twitter una imagen digamos Give de una acción más frontal quizá más cercana por ejemplo en lo que lo que en el Twitter de Galle a mí en esa acción me lo pregunta por primera vez tengo que penalti porqué porque veo la cara de sorpresa de Lucas vas cuando el empujón por detrás ideó una patada en el costal

Voz 1284 33:25 eh para Mario Torrejón es penalti si eh Romero dijo que no para ti gallego Hadid penalti muy claro para ti Pulido

Voz 1005 33:33 yo digo que si los penaltis se pudiera pesar este penalti sería penalti pero que sería muy caro

Voz 7 33:39 y para Rafa pues Pulido ha explicado perfectamente

Voz 23 33:43 claro claro eso azafrán pulido a ella ella habría ahora

Voz 1284 33:49 Coria ahora vamos con la tertulia Pedja Mijatovic hola muy buenas hola buenas noches es penalti también es que decía hay durante se puede interpretar de mil maneras es verdad que un árbitro puede ver que si otro puede que no pero a mí me parece lo he dicho nada más empezar el larguero pero parece que impide que controle que remate Lucas Vázquez aunque verdad que puede haber contacto en el área no decía Dani ahora en la pausa es que el fútbol es un deporte de contacto claro que sí pero partido tienes claro penalti Pedja

Voz 24 34:17 yo lo tengo claro pero también tengo que decir que tú Uralde como profesional que defiende muchísimo más eso que todos nosotros pues si él dice que no pueden me pone un poco de dudas

Voz 1284 34:28 es lo visto lo visto por la tele

Voz 24 34:31 hay quien cediendo un remate claro al dentro del área pequeña sin tocar el balón venían bien en este caso ese penalti tiene que quitarse ahora como decía equipo pensábamos este penalti seguramente

Voz 1284 34:43 no pero es un claro es que esta es la jugada en la que si te la hace Nati claro que te levantas del suelo y te rebotan ha tirado pero sí se hacen así a un compañero tuyo seguro que dices que no ha habido un mínimo contacto pero que no es penalti bueno eso otra vez sí pero para decir que estás en tu casa presentes cabeza cita como va una noche Sito ver yo quería bien lo que quería decir es

Voz 2 35:09 que entre los propios árbitros

Voz 12 35:12 está dividida la opinión para que vean si no claro

Voz 1284 35:15 cincuenta cincuenta cincuenta has dicho en un chat que tenéis de un montón de

Voz 12 35:18 eso es decir fijaros lo difícil que es la jugada que algunos ven penalti hoy irán argumentos

Voz 1284 35:25 no me gusta perder en mano que no nos hemos eso todavía es si no lo llegan a pitar pues la misma por no estaríamos diciendo que saca un penalti claro a favor de algunos estarían diciendo

Voz 3 35:37 eh ahora vamos con el tiempo sanedrín

Voz 1284 35:39 con todos que hay que hablar de muchas cosas pero que además del penalti que te ha parecido el el Real Madrid porque ha jugado con fuego eh aunque yo creo que ha tenido también varias ocasiones no porque ha hecho tres cuatro paradas Buffon pero sin embargo así un Madrid desconocido hoy no sé qué le ha pasado

Voz 24 35:54 a mí no me ha gustado para nada no no sé si el mérito de la Juve seguramente que sí porque la ayude ha salido muy muy arriba presionando a Modric centro Campos es que normalmente sale jugando y han hecho un partido perfecto practicamente el Madrid está todo muy flojo ha tenido un par de oportunidades pero tampoco para darnos Lobo arriesgado muchísimo de quedarse fuera de la Champions no yo creo que eso es una buena lección que estos partidos con con muchísima concentración y no dejar a un equipo como el ayuda para que tome la iniciativa desde este partido

Voz 1284 36:35 el gol ha llegado muy pronto

Voz 24 36:37 no ha llegado muy pronto por correo algunos cometido en más estén en esta jugada no y luego pues el Madrid es parecido no ha existido practicamente durante noventa minutos ha tenido un parto pero muy poco para un equipo que que un mes de ser campeón de Europa actual tanto pero sí que se ha casado con muchas fuertes y bueno hace mucha polémica penalti no es penalti pero está Plácido tiene que ser una buena como no hay que jugar intentaré

Voz 1284 37:09 sí y de de la alineación de los cambios de Zidane algo que te haya llamó la atención negativa o positivamente fíjate por ejemplo Benzema en dijo en la previa y Zidane lo está pasando un poco mal joya más atención que hoy no jugó ni un minuto tal y como estaba el partido no

Voz 24 37:25 pues me ha sorprendido un poquito de esos porque es Zidane sorprende continuamente a todos no cuando todos estábamos tan pensamos que tiene que jugar Bale Benzema y ahora diez lo que beso Félix despuntar de esta noche es los los cambios que algo está Zidane sabiendo de qué está extendiendo con dos cero el logo tres cero Racing sin contar en la prórroga no

Voz 1284 37:50 si llega el momento cuando tú vas vota el todos

Voz 24 37:52 todas cambios en un partido así es una lesión o cualquier cosa que edita pues ya te quedas con uno menos eso ofendido un poquito el cambio de Modric no entendido muy bien

Voz 1284 38:03 sí porque al botas del último cambio muy

Voz 24 38:05 pronto sabiendo de que va a jugar la prórroga pero bueno ha tenido suerte de que el partido extrapolables improrrogable y eso es una suerte pero normalmente tipo de cosas yo creo que ya es cuidarlos poquito

Voz 1284 38:17 entraron a Lucas Vázquez y Asensio por Casemiro y por voy pero luego me la quita Modric meter como así claro si te vas a la prórroga pasa cualquier cosa o te marca la Juve muchos hubieran dicho que saca al nueve que saque a Benzema bueno se la jugó citan con los cambios como dice Mijatovic ha tenido suerte no sólo por ese penalti minuto sino porque la Juve tampoco marcó el cuarto porque si llega a marcar el cuarto el Madrid recordaban necesitaba dos yo soy que ya sonaba a chino

Voz 3 38:42 fíjate cómo es el fútbol P ya que que que que que que cosas tan imposibles

Voz 1284 38:46 que parecen imposibles fíjate lo que pasó anoche en Roma lo que está a punto de pasar hoy en el Bernabéu

Voz 24 38:51 lo de anoche en Roma pues una gran sorpresa evidentemente pero creo que esta noche también el partido empieza con con el mismo guión practicamente no un gol temprano Lobo el Madrid desde parece del terreno de juego luego pues la Juve y en Roma como anoche pues están creciendo y bueno pues hemos hemos tenido mucha suerte esta noche de verdad

Voz 1284 39:14 que el fútbol una vez más no

Voz 24 39:16 a todos muy bien diría que en semifinales va a estar Liverpool Roma Roma no está sino está el Barça pues Madrid Kathy pero clasifica bueno el fútbol es interesante por estas cosas también

Voz 1284 39:32 ella un abrazo fuerte gracias por esta gran larga un abrazo hasta luego el análisis de Pedja Mijatovic noche en la que se está hablando de esa jugada aquí en Madrid y sobre todo en Italia pero no sé si se habla de robo Si se habla de penalti Tito Si se habla de que no ha sido penalti está Alberto Cerruti compañero de La Gazzetta dello Sport en eh en Italia o Alberto muy buenas

Voz 25 39:53 muy buena en Italia se habla de robo de escándalo osea todo toda Italia está sorprendida por lo que ha pasado hay que decir que la prensa compacta hablas de Romo los aficionados de la Juve por supuesto escándalo mientras mitad de Italia a la que odia la Juventus que no soporta la Juventus dice bueno a la Juventus le ha pasado en Champions lo que hace a los estivales en Italia

Voz 1284 40:21 sí muchos Ortiz menos que en el metal

Voz 25 40:23 ya festeja esta noche porque la verdad que ha sido no ha sido un partido de fútbol sino una película una película inolvidable paga a los madridistas paga los italianos pagan los que han visto el fútbol sin aficionados mi madre y mi de la Juve

Voz 1284 40:39 te para te has ido penal dichas rutina

Voz 25 40:43 la verdad que esto me pareció penalti viéndolo

Voz 1284 40:48 no digo que es un penalti

Voz 25 40:51 dudoso pero yo digo una cosa más más allá del penalti admiro a Cristiano por qué el gol el gol que metió Cristiano minutos en noventa y siete noventa y ocho no la presión que tenía este penalti más importante de la chilena que que hizo esos demuestra su su vean personalidad Mattei tiene tiene un fenómeno inca que Meco futbolistas del mundo Si el Madrid pasa la eliminatoria la pasa no por mérito del árbitro

Voz 24 41:22 sino porque Ronaldo hizo la diferir

Voz 25 41:25 en los dos partidos ha contigo charrúas

Voz 1284 41:27 como titula La Gazzetta se habla en Italia de robo pero en tu periódico como titular mañana

Voz 25 41:33 bueno de lo lo está pagando y el director me quiere que vale el hemos antes la técnico que las palabras más fue pero estamos

Voz 1284 41:41 el Valle Romano

Voz 25 41:42 porque ha dicho que el árbitro no tenía corazón sino o sino a un contenedor de basura en su corazón palabras muy fuertes de de pufo pero concluyó diciendo Buffon ha dicho el Madrid ha merecido ha merecido clasificarse esto es una demostración de quedan deportividad de parte de Buffon

Voz 1284 42:02 un abrazo Cerruti gracias hasta pronto chao chao hasta luego voy con Mario Torrejón y con los titulares de la prensa en los pedía paso Javi Herráez coprotagonista Javi

Voz 5 42:10 sí con Jesús Vallejo que ha debutado en Champions un partido

Voz 3 42:13 W no voy por todo por lo que ha ocurrido

Voz 5 42:16 penalti Jesús buenas noches o la buena

Voz 1421 42:19 ha sido con perdón la leche sí está claro que bueno nosotros lo que queríamos se mira a ganar olla hoy aquí delante de nuestra gente no ha podido ser pero bueno no estemos que ver con lo con lo positivo que ha sido fundamental

Voz 5 42:31 paso a Jesús Vallejo Manu es portada en enseña Antón Meana una foto de todos los médicos del mundo porque es el primero en abrazarse a Cristiano se quita la camiseta enseñala Pinal festeja el gol el primero que abraza a Cristiano es Vallejo así que portada en todo el mundo te escuchan la sintonía de Larguero

Voz 1284 42:45 hola Vallejo hola buenas noches enhorabuena hombre muchas gracias como estaba Cristiano es que no es fácil aguantar hay tres cuatro minutos hasta que te hasta que sea tira el penalti esos cuatro minutos si te toca a ti dice bueno lo tiro ya eh

Voz 1421 42:56 bueno está claro que el Cristiano también es un ejemplo en eso

Voz 7 42:59 no de de concentración en lo tenía clarísimo

Voz 1421 43:01 de que lo iba a meter el el confía muchísimo en sí mismo y eso fundamental no ha sido bueno hemos podido pasar a semis tú has visto claras

Voz 1284 43:08 jugaba

Voz 1421 43:09 yo no la he visto muy bien porque yo estaba concentrado en la en la vigilancia en el posible contrataque de la Juve y entonces no sé decirte pero bueno

Voz 1284 43:16 no lo has visto luego por la tele no donde no todavía

Voz 1421 43:19 los compañeros dicen que sí que ha sido penalti

Voz 1670 43:21 eh fíjate con pocos partidos titular esta temporada de repente felicidad Ana hoy venga titular Bernabéu contra la Juve como te has sentido