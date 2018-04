Big fish y la historia de amor de Francisco

Voz 1 00:00 apenas pasaban unos minutos de las cuatro de las tres en Canarias vamos a fijarnos en un testimonio de Hablar por hablar y lo vamos a trenzar con una historia de ficción porque en ocasiones la realidad supera la ficción y los que solemos sentarnos en esta madrugada de Hablar por hablar lo sabemos bien Burton el director supo mezclar drama comedia y fantasía en la película Vicky una historia singular de un hombre y su padre que parte de la realidad para mezclarse con la ficción entre las que se encuentra una particular historia de

Voz 2 00:35 por una madrugada escuchamos a Francisco y su entrega a su nueva

Voz 1 00:40 pareja sonó la banda sonora de bicis

Voz 3 00:44 eh tú conoces pero me llamo Edward Bloom te quiero pasado en los últimos tres años trabajando para averiguar quiénes me han disparado acuchillado y aplastado de vez en cuando me he roto las costillas dos veces pero todo ha valido la pena ahora que te tengo aquí delante por fin puedo hablarte porque estoy destinado a casarme contigo lo supe desde el primer momento cuando te viene el circo que ahora lo sea aún con más certeza el extinto no tienes porque disculpar de nada hoy soy la persona más afortunada que existe en los ciento ya esté comprometida con otra

Voz 6 01:30 el destino tiene una manera muy cruel de dar vueltas inesperadas después de tantos esfuerzos para salir de Ashton resulta que la chica de la que estaba enamorado se había comprometido con uno de los tipos más nuestro pueblo hay momentos en los que un hombre tiene que luchar y hay momentos en los que debe aceptar que ha perdido su destino que el barco ha zarpado que sólo un iluso aquí insistiendo siempre

Voz 1 02:17 llamando a todos las floristerías de cinco estados exige que era la única manera de que mi esposa se casara conmigo

Voz 4 02:26 tengo Risto divina

Voz 1 02:38 realidad it fricción trenza dándose en la madrugada de Hablar por hablar hola Francisco desde Cartagena buenas noches

Voz 8 02:55 la Malena Gracia se va a contigo sí me gustaría es decir de que ya no en su momento el problema lo tuve yo

Voz 5 03:12 porque yo fui hace

Voz 8 03:14 todo el cuarto piso

Voz 1 03:17 Francisco disculpe tiene usted que bajar el volumen de la radio no puede bajar por favor Francisco vamos a ver qué tal nos escuchamos ahora a ver si podemos atenderle bien tuvo un problema con su expareja

Voz 5 03:42 sí tuvo un problema que me fue infiel donde perdone no fue ella la que se fue se fue con mi Domiño yo pensaba ningunas pues yo te he vivido él solo era su era muy malas versión me quedé cuarto y dio aviso a no sé quién yo que he hecho bien no hacer me acuesto me revelación llevo más de un año y medio recuperaron uno me he conocido a una persona porque yo creía yo no le a la odiaba yo a lo mejor le cogió digo ir un día pues dado uso subimos y tal yo cojo en Venezuela así hice me sentaba una señora al lado señora porque lo que yo inédito con chicas muy mal yo Yolanda hubo más que no me lo esperaba yo jamás jamás jamás se además siempre se de hecho todo iría en lo que en ningún año hubiera salvado en Borís sin ninguna mujer mirado pues mira yo voy con ella bien yo ya lo más ellas se vuelca mucho por mí yo la quiero ya me comprende ella está igual que yo también niños lo que pasa es que surgió son más grandes que yo iba muy nada hay hay para decirle que animo y a la antes

Voz 1 05:59 Francisco porque fue lo primero que le dijo esta persona que sentó a su lado en el autobús

Voz 5 06:05 por tres es un todos que me yo me dio con mala cara era una persona impulsiva personal y el treinta ella está trabajando restaurante intenta con mucha gente entonces es cuando impulsiva impulsiva que siempre lo ejemplos de aquí con buena fe hay directamente se dirigió a mí no porque nosotros pero me eligió a mí yo como dice iban en chándal con la que no podía dar inmersión directamente a mí como si fuera una genial me el cielo empezamos a Mombasa ir poco a poco pues mira que yo no esperaba ningún agujero no veo a nadie nos harían Adena de nada que decir

Voz 10 07:17 ya lo entrenó en eso diría claro no lo otro todavía una tienen una relación con sus hijos grandes va a salir porque no me hija

Voz 5 07:31 porque una idea al quedar cuarto piso pues estoy loco entonces yo ya legado metió eran abogados para poder tener acusa compartida porque no lo dudó desde junio del año pasado sí era llamado inglés cuelga en mi abogado después de recogerlo la mandan los certificados a Clark tal como es diciendo que me han dado mi niña que tenía ocho años pero hace caso soy una persona muy sensibles Un propenso sí yo eran encima esto que nadie lo sabe la diversidad en público no sé nada de mi familia que yo tengo para elegir de la rodilla derecha hacia abajo pie posiblemente nada en las que no lo sale nazis

Voz 5 08:44 me han dado prueba y es posible que dejan los dentro y me la Liga para poder creérmelo si es que tiene alguna yeso no lo saben Contador nadie lo estoy contando alguien publico posible humana tengo treinta y cuatro pero eso hemos sólo por nadie me ha hecho sentir de no he sido yo ahora que ahora más amena vago me ha ido encaminado que me abiertas llorando pero consiguió la custodia compartida ha sido la chavala con mi familia me dio muy bien me mi a mi nieto

Voz 1 09:42 Francisco recuerda usted cuando abrí la ventana y se lanzó

Voz 5 09:48 no no no un barco si me acuerdo perfectamente sí

Voz 1 09:55 qué recuerda

Voz 5 09:56 qué el aquel lógica Sevilla m se impulse para no votar con la con la con la esas de las rotondas para que no amortiguar alcohol no yo fui igualmente en el afán de que ahí de pie

Voz 10 10:16 ya no logró parar donde debía

Voz 5 10:22 en acepta en este yo lo que machaca a mí me quedo aumentó luego desgraciadamente lo machacan y es que este verano me que haber operado de un problema que son los que me han roto las dos Redondo uno de otro y el otro no pudieron operarme porque tenía tenía si sí fin se nota para nosotros nada entonces lo dejara yo te a mí ya me dan miedo los quirófanos de los ha ido seguido dejan deja dejan hasta ahora la humedad y el frío un dolor impresionante yo ahora mismo estoy viajando nada eh yo ya no estoy para

Voz 1 11:21 pensado Francisco cuando decidió retirarse

Voz 5 11:26 no no a mi ex mujer en mi mujer y mi mujer me daba exactamente igual se podría ir con un amigo mio un íntimo amigo mío fui yo ves que lo metió en las casas que fui yo lo metió en la casa llama él vivía a veintidós Juventudes kilómetros de mi casa que él mismo día para nada que fui yo que sobren Tello a mí pero yo no me esa mujer pensaba en que encima esto que me abandona Hinault después cojo llamo y me dice que a los pies no lo voy a dar todos los días cuando yo le quisiera acuerdo desesperados yo en mi casa solo pues la saber era malísima que las queda me estoy acostumbrando a ella ir a ver cuando están viendo las cosas que tengo ya algún futuro Pedro con ahora que yo te digo en qué medida es ella la que comprende yo ando yo lo comprendo

Voz 10 12:36 es que está en una esto también separación

Voz 1 12:40 pues ojalá de verdad que encuentre usted la felicidad con esta persona gracias por su llamada y adelante