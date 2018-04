me que no se habla mucho pero que quedó mandado hoy como el Día Internacional de peso lo que mandado besos muy muy muy grandes muy largo para una persona muy especial que un amigo mio es que mira lo cual no es sino una gasolinera

Voz 2

00:58

sí mira yo estoy mi madre y mi madre viví en España muy yo estoy ahora dos de estaba perdiendo de esta de Aranjuez y que su coche no han quedado Linera no sé dónde pero que cerca de Talavera he conocido un cinco no sé su nombre pero que cuando se multiplicó es que a mí me encantó mucho que hizo fue donde mi madre conocemos he pero quién nos quedamos poco tenso juntos muy pronto te Vicky vuelve a mi país huy que tengo muchos metros de donde me veo una persona muy muy importante poco tiempo Maef que sí que fue persona muy claro que a mí me encantó