El hotel en el que duermes

Voz 1389

00:06

ciencia de sacarme sí sí la es seguido ha gustado muchísimo ese momento en el que el fundador de Facebook se somete a las preguntas de un senador le pregunta este senador Si Si él Mazza que verse sí diría cómodo compartiendo con toda la Cámara en ese momento el nombre del hotel en el que durmió anoche no la intención es clara fíjate sacro verdura ocho segundos parece que un poco aturdido pero es verdad que luego hace algo que hacemos muchos cuando nos dicen la clásica pregunta de a ti te gustaría que bueno ya sea estadounidenses convierte en eso en una película eh efectivamente a partir de ahí se sucede un diálogo muy cinematográfico pero el senador entiendo que necesitaba un momento de gloria pero sacro ver generoso se lo concedió porque yo creo que hacer otra cosa semejante escenario hubiera sido demasiado soberbio por parte del así que él fundador de Facebook parece que se ruboriza hasta un poco y le dice que no que no le gustaría que se supiese el hotel en el que se hospedaba pero la verdad es bastante más compleja tiene muchos muchos más matices sí creo que define un tiempo en el que ya no se puede responder a estas cuestiones sí o no pero que otra respuesta hubiera podido darse pues fíjate en la atendían muy sencillo pero que su imagen se resentirá a la altura del famoso personaje de la red social aquella película que que que que escribió Aaron Sorkin me cuál sería la pregunta de si Soccer sentiría cómodo compartiendo el nombre del hotel en el que estuvo anoche sacro puede responder que Facebook es precisamente un lugar inventado para la gente que está cómoda contando el hotel en el que estuvo anoche que la respuesta afirmativa esa pregunta es la razón por la que está siendo investigado por qué la gente ha decidido configurar su privacidad de otra forma Facebook lo que ha hecho es ofrecerle un escaparate en la que esa gente sea noticia la manera en lo que es un famoso ahí entra el hotel en el que estuvo anoche la compañía incluso también con la que estuvo anoche esa información que suena información carísima es la que Facebook tiene que proteger no está protegiendo como es debido es decir en una de las escenas más bonitas de la gran belleza se dice que un personaje que tiene las llaves de todos los palacios de Roma no sé si la recuerdas bueno Soccer ver tiene las llaves de millones de vidas personales y el uso que se hace de ellas puede ser delictivo o no puede serlo dependiendo de lo que de lo que considera aquí cerramos el Palacio porque ya esta mañana esta mañana un beso