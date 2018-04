Roger Torrent: "Espero que mañana Jordi Sánchez pueda acudir al pleno"

Voz 1727 00:00 a las nueve y media las ocho y media en Canarias saludamos a Roger Torrent que es el presidente del Parlament de Cataluña señor Torrent bienvenido a la Cadena Ser buenos días bon día Mont buenos días qué tal espera que Jordi Sanchez pueda asistir mañana a la sesión de investidura convoca

Voz 1133 00:14 no eso sería lo más normal no eso sería lo que permitiría defender proteger y hacer efectivos sus derechos políticos los derechos políticos de un diputado al Parlament de Cataluña que debe poder a afrontar un debate de investidura con total normalidad

Voz 1727 00:31 pero si el magistrado ya arena mantiene el criterio que ha seguido hasta ahora no autoriza a esa salida mantendrá el pleno lo suspenderán

Voz 1133 00:39 en a mí lo que me parecería inconcebible es que el magistrado en este caso pues no hiciera caso a la legalidad internacional a las medidas cautelares que plantea Naciones Unidas el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre toro quién no protegiera a los derechos políticos que insisto son derechos políticos están intactos y en este caso del candidato Jordi Sánchez a la investidura eso es lo que no me parecería normal y esto es lo que me parece inconcebible con lo cual ahora lo que espero y lo que tiene que ser es que mañana Jordi Sánchez como todos los diputados y diputadas de de nuestra cámara pues pueda acudir al pleno él pueda afrontar este debate de investidura

Voz 1727 01:18 pero déjeme preguntarle que no es habitual que lo tengamos aquí en La Ser en este programa así la investidura no es posible cuál es el siguiente paso que se plantea

Voz 1133 01:25 yo insisto no no quiero hacer especulaciones de un hecho que no me parece normal lo que me parece normal es proteger los derechos políticos y en este caso el juez en el Tribunal tiene la oportunidad de hacer caso la legislación internacional ha al lado viéndonos derechos políticos o escribir una página otra página negra en la historia del Tribunal Supremo en este caso referida pues la represión a de los derechos políticos de los diputados del Parlament de Cataluña como no me parece normal lo lo normal esa plantear situaciones insisto de normalidad democrática tampoco entró a valorar la situación nada que no sea estrictamente esta

Voz 1727 02:06 usted ha defendido siempre la necesidad de un Gobierno efectivo para Cataluña cree que la candidatura de Jordi Sanchez lo hace posible y no lo digo por esto de ahora no incluso poniéndonos en la hipótesis este señor está en prisión preventiva poniéndose poniéndonos en la hipótesis de que el juez decidiera su libertad condicional tiene por delante un calendario judicial

Voz 1133 02:26 pero fíjese que dice en las medidas cautelares de Naciones Unidas dice que debe respetarse el derecho a sufragio activo es decir la posibilidad de poder votar los derechos de sufragio pasivo es decir la posibilidad de ser votado ir desempeñar a las atribuciones que se deriven del cargo por el cual es votado es decir debe poder afrontar un debate de investidura si tiene la mayoría de los apoyos de la Cámara pues ser investido presidente visibilidad y actuar como tal

Voz 1727 02:55 ya luego volver a la cárcel si hay una condena

Voz 1133 02:59 me fíjese que estamos hablando de un proceso político e un proceso político donde lo que debería presidir cualquier lesión

Voz 1727 03:07 la mayor Torrent una política de Lula granula calendario J

Voz 1133 03:10 déjeme déjeme acabar el el argumento es verdad que que seguramente estábamos más de acuerdo de lo que lo que lo que es lo que pueda pensar mire estamos en una situación que es estrictamente política ahí tiene que tener soluciones políticas nosotros hemos dicho siempre que es la hora de la política de hacer política de Hablar por hablar mucho de sentarse en una mesa a hablar de la situación actual que se debe resolver con política no con el Código Penal el Código Penal a puede aplicarse a uno A dos A tres A han líderes a personas que han sido escogidas democráticamente pero no puede aplicarse a más de dos millones de catalanes y catalanas hay que hablar de política que hacer política esto es lo que reivindicamos hemos reivindicado siempre ha no se puede aplicar el Código Penal no se pueden plantear delitos cuando lo que han hecho ha parte de del Gobierno de la Generalitat de líderes políticos de cargos a democráticamente escogidos en nuestro país es plantear la posibilidad de que los catalanes y las cadenas decidieran libremente y democráticamente su futuro un referéndum nunca es un delito y mucho menos un delito de rebelión es la hora de la política hay que hacer política es lo lo que reivindicamos hilo es es lo que pretendemos hacer en el Parlament de Cataluña siempre

Voz 1727 04:24 para que haya apolítica para que haya ese diálogo Hacen falta dos partes proponer un candidato que esté libre ahora mismo de de un calendario judicial como el que tiene el señor Sánchez lo descartado totalmente porque porque facilitaría las cosas no

Voz 1133 04:39 este es el argumento que recurrentemente el Gobierno del Estado plantea no el señor debe presentar un candidato que sea idónea desde su punto de vista no que le que que el Lepe

Voz 1727 04:51 que pueda ejercer mañana no

Voz 1133 04:53 al al Gobierno en el precio de la edad no no sé no lo va a decidir ni ningún juez ni ningún tribunal ni un despacho de ningún ministro a seiscientos kilómetros de distancia ante el Parlament de Catalunya de Barcelona lo van a decidir los catalanes y las catalanas a través de sus legítimos representantes que son los diputados y diputadas del Parlament de Cataluña y esto es lo menos de manera democrática in normalidad democrática y parlamentaria aún preside en el Parlament a uno a propone un candidato o una candidata a su libre albedrío arbitrariamente yo lo que hago es lo que se hace en todos los parlamentos del mundo que es plantear el candidato que eventualmente puede tener una mayoría para ser escogido es decir el candidato o candidata que me proponen la mayoría del Parlament y en este caso es el señor Jordi Sánchez como antes sino solicitud el president Puigdemont fueron los querellados que propone que propusieron esta mayoría ha de diputados de los grupos parlamentarios que representan una mayoría que eventualmente si nos dejan hacer el debate de investidura si no hay interferencias en el debate de investidura puede ser escogido presidente eh

Voz 1727 06:01 el TS hay algún canal de comunicación abierto en este momento con el Gobierno central

Voz 1133 06:06 por parte nuestra no pero por parte nuestra siempre hemos dicho nosotros estamos abiertos al diálogo siempre

Voz 1727 06:12 cuando dice parte de nuestra a quién se refiere o no

Voz 1133 06:14 en este caso a lo que yo represento que esa la presidenta del Parlament de Cataluña pero un debate hay un diálogo abierto hay sin restricciones sin premisas sin limitaciones un debate abierto absolutamente a todo sobretodo un debate diálogo a que a que plantee a la solución política al mandato democrático de los catalanes que trans es decir al mandato surgido de las urnas lo que quiere la mayoría de la sociedad de nuestro país

Voz 1727 06:43 qué conclusiones saca Jettu Torrent de todo lo vivido en los últimos meses en en su comunidad en Cataluña vendió desde del verano pasado gastado

Voz 1133 06:54 sesión la conclusión que saco es que hay una voluntad mayoritaria a la sociedad catalana de decidir libremente su futuro que exhibe su visualizó el uno de octubre y ese mismo día también vimos la cara más dura la más severa más cruel de la represión del Estado una represión que no terminó el uno de octubre empezó el uno de octubre es un punto de vista policial pero que ha seguido desde un punto de vista judicial a político es que ahora interfiere directamente en la posibilidad de que a la mayoría de los catalanes y las catalanas soberanamente a libremente escojan su presidente de la Generalitat petrolera a través de los representantes esto es lo que veo esta es la situación en la que nos encontramos por eso más allá de los planteamientos políticos partidistas de cada uno yo lo que propongo es un frente amplio y plural que defienda los derechos fundamentales los derechos civiles y políticos individuales y colectivos del conjunto del pueblo de Catalunya porque en este momento están en riesgo no sólo en Cataluña hoy a la represión en Cataluña pero también la regresión de los derechos fundamentales en en España también es un problema así es un riesgo para la democracia digan quienes juntarlo sí sí preguntas el eh

Voz 1727 08:12 eh que eh usted dijo en su primer discurso que quería coser Catalunya que está haciendo exactamente para kosher Cataluña con esa otra mitad de catalanes que no comparte este discurso que usted está haciendo como sabe perfectamente pero yo creo que el discurso intermedia la pregunta dejen de reverencial es que además en en en un caso concreto se convirtieron en el partido más votado en las elecciones más reciente en la que todos los catalanes han votado en Cataluña que están haciendo para coser esa realidad que usted describe y que sabe que existe

Voz 1133 08:42 pues entre otras cosas defender los derechos civiles y colectivos de todos los ciudadanos de a de Cataluña de todos ha yo lo que defiendo es son los ciento treinta y cinco diputados y por tanto los las ciento treinta y cinco voces representadas en nuestra cámara y a través de de ello a los ciudadanos de nuestro país yo creo que defender a los derechos y libertades fundamentales los derechos civiles los derechos políticos la libertad de expresión la libertad de manifestación la libertad ideológica es defender los derechos del conjunto de la población eh de Cataluña piensen como piensen a voten lo que voten esto es lo que hacemos entre otras cosas para coser esto me parecía urgente porque insisto a el riesgo para los propios pilares de la democracia son muy evidentes y hay que combatirlos pero no sólo en Cataluña sino también en España

Voz 1727 09:36 por cierto ha pedido usted una reunión con el presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra

Voz 1133 09:41 ahora bien lo que haremos si efectivamente pues el juez Llarena y el Tribunal Supremo deciden no respetar la legalidad internacional ni en los derechos de los diputados ese hacer una reflexión profunda sobre cuál es la actitud de respuesta del Parlament de Cataluña una reflexión que seguro va a incorporar pues un elemento internacional de relación con un bueno con los órganos que deben defender la legalidad internacional bueno nosotros trabajamos en muchos frentes muchos planteamientos y evidentemente es verdad que tenemos relaciones también internacionales porque nos parece que la comunidad internacional en este caso Naciones Unidas también la Unión Europea pues deben plantear también la defensa la defensa de estos valores democráticos

Voz 1727 10:34 tenemos que terminar señor Torrente no me confirma si suspende el pleno de mañana en caso de que haya arena no autoriza Jordi Sanchez a salir de la cárcel

Voz 1133 10:43 mire nosotros planteamos el pleno con absoluta normalidad democrática y esperemos que se pueda celebrar también con absoluta normalidad democracia