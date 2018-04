Facebook, siento mucho tener que decirte esto: no soy yo, eres tú

pues hoy es jueves hubo un tiempo en que en España cantábamos aquello de Un rayo de sol hubo o pero ahora ya parece poco poco parecen estos días sin probar la aparición de rayos solares recuerdan cuando nos que también de la seguía parece que fue ayer así somos pasivos e inconformistas a la vez y así nos va la crisis del máster está ya en semifinales y es muy posible que Cifuentes le vaya a pasar lo que decía Fontanarrosa finalmente será la autopsia la que determine si sigue viva en fin habla de misiles bonitos nuevos inteligentes que parece que el lugar de hablar de una nueva crisis nuclear en el planeta está hablando de comprar un coche ojo en la parte positiva encontramos que la noche de ayer un poeta ganó un concurso de talento en Telecinco puede servirle un poeta haciendo poesía ganó un concurso un talent show en Telecinco amigos es evidente que hay esperanza aunque posiblemente no para nosotros dijo ayer Mark Zuckerberg el dueño de Facebook que finalmente vamos a tener que regular de una forma u otra de las redes sociales porque no puede seguir así esto no puede seguir siendo la red social como Facebook una red social como Facebook una herramienta útil para la manipulación de procesos democráticos a buenas horas mangas verdes las explicaciones de su Kerber tan complejas preparada sufrías dejan a las claras que tenemos un grave problema no con la intimidad que también sino con la privacidad somos pequeñas hormigas que trabaje intensamente y sin saberlo para oscuros intereses cada vez que damos un light es cada día más evidente que no se trata de conectar personas Facebook es un gran negocio al que yo a título personal digo ahora no voy a seguir contribuyendo van ustedes a presenciar en los próximos minutos lo que hemos dado llamar un suicidio digital siento mucho tener que decirlo Facebook no eres tú

han sido largos años de una intensa relación infructuosa eh reconozco que te he dicho muchas veces me gustas pero hace tiempo crío Facebook que nuestra comunicación no es fluida entonces yo comparto contigo Mi vida tú te limita esa ser un mero espectador pasivo ya contar lo que me pasa a mí a quién no me conoce tú lo sabes todo de mí yo me tengo que enterar de Tous actrices poner FBI la prensa es así hace meses que nuestro estado sentimental pasó de tienen una relación relaciona es complicada me temo que desde hoy