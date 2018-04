Las Noches de Ortega: Mundo máagico (14/04/2018)

Voz 1 00:00 y con él

Voz 1174 00:28 buenas noches queridos oyentes de la Cadena SER Hoy es un día muy triste para para este programa nunca pensé que que llegaría este momento aunque una parte de mí parece racional sabía que que todo tiene un final no esperaba que que éste se produjera de un modo tan precipitado la dirección de la cadena SER me ha pedido dejar de emitir Las Noches de Ortega obviamente acepto la decisión de de la cadena me han ofrecido otras cosas que no serán para para ya pero seguramente que dentro de algún tiempo volveremos a escucharnos en todo caso este programa Las Noches de Ortega concluye hoy ya no se va a emitir la cadena SER me ha permitido despedirme de todos vosotros agradeceros tantos años de de confianza de complicidad de una radio que yo al menos he querido hacer distinta a partir de ahora en esta misma franja horaria en la Cadena SER emitirá el programa Mundo Mágico un espacio al que le deseo muchísimos éxitos un programa de esoterismo donde el mundo de la magia o va a ser él el protagonista lo realizan unos compañeros de las emisoras de la Cadena SER iberoamericanas mucha suerte de verdad ya vosotros quiero deciros que gracias que sin vuestros comentarios vuestras críticas vuestros elogios puestos en análisis en definitiva este programa no no habría podido existir me han dado tres minutos para para despedirme y es imposible condensar en en ciento ochenta segundos todo lo que me gustaría deciros esta música que estamos escuchando ha formado parte de este programa durante tantísimo tiempo era la música que sonaba cuando llegaba a aquel helicóptero la terraza de la radio era la música con la que no les pedíamos es también la música con la que hoy lo vamos a hacer definitivamente y es que no pueda seguir hablando damos pasó ya a este nuevo programa Mundo Mágico que espero que os haga compañía termináis que viendo cómo habéis querido a este un fuerte abrazo José Bloc con mucho gusto Juan Carlos Ortega

Voz 4 04:33 Kyprianou a mostrar esa parte mágica que de la realidad contenido días de calar a su dolor presentarles a la que a partir de ahora será nuestra colaboradora habitual la bruja ella ha entrado en el mundo mágico ya decidido quedarse allí para vivir

Voz 8 05:05 bruja Jennifer buenas noches buenas noches miro bienvenida es para mí un privilegio estar contigo en esta nueva estación radiofónica igual de verdad muchos éxitos gracias a esta singladura nueva que comienzas clases y que que va a ir todo muy bien Ramiro pero agradezco mucho bruja bruja buena gracias te parece que empecemos ya adentrarnos en el mundo mágico me parece pertinente claro que sí Ramiro pues en les hemos este programa radial que justo hoy comienza en la estación Cadena SER es un homenaje a esa parte misteriosa que decora la realidad de la que no siempre somos conscientes en el mundo que habitamos está repleto de misterios Misterios de insólitos fenómeno sino menos le hechos que no entran en el paradigma de la racionalidad científica con la ayuda de la bruja Johnny forjaron en los de entraremos en ese mundo de la magia la magia ya os ha ocurrido algo a lo que no encontráis explicación magia Magia habéis topado con la magia en vuestra vida diaria Misterios el Asset un llamado a esta estación radial magia y con la ayuda de la Bruja Gianni florales nuclear profundizar hemos en ese misterio es un reto sin duda maravilloso verdad bruja Johnny Flor

Voz 13 06:31 es un reto estimula ante un reto que no sé si yo merece

Voz 8 06:36 por supuesto que mereces Brujas Jon porque sin duda eres una persona con poderes mágicos firmemente contrastados gracias ya desde pequeña te adentrarse en el mundo de lo misterioso verdad

Voz 13 06:47 sí yo era muy chica cuando noté que mi ocurrían cosas inexplicables Ramiro yo podía adivinar el futuro y hacer viajes astrales con sólo cuatro años yo desde ese momento supe que dedicaría Mi vida ayudar a los demás gracias al poder que me había sido dado

Voz 8 07:05 ayudar a los demás como vamos a ayudar esta noche radial nos hace un llamado telefónico Gregorio muy bien Grigori buenas noches

Voz 12 07:13 muy buenas noches mágicas de esos mágicos de esos también paramos gracia Jennifer

Voz 8 07:19 cuéntanos Gregorio cuál ha sido esa incursión que has tenido en el mundo de la mafia

Voz 14 07:24 pues me incursión en el mundo mágico Gordillo recién la semana pasada cuando me apareció mili punta esposa mientras yo estaba en cama y me dijo vente conmigo

Voz 12 07:36 fue una aparición Gregorio fue un apaño muy claro

Voz 15 07:42 me me sonreía y me decía

Voz 12 07:46 vente conmigo Ramiro y me entendía veía todo con una claridad meridiana

Voz 8 07:52 ahora Icomos reacciona hasta el Gregorio como fue tu reacción Acciona que este fenómeno mágico eh

Voz 12 08:00 o sea que que me dejara en paz que yo no quería irme con ella todavía muy a gusto en el mundo

Voz 8 08:09 no te ha vuelto a aparecer tu difunta esposa volvió llego Orio

Voz 12 08:13 bueno más que volveré que no se ha ido pero ella está todavía tengo aquí me dice que hasta que no me vaya con ella pues ella quiere quedar

Voz 13 08:24 la República

Voz 15 08:25 daría que me dijera en qué puedo hacer para que para que de que tienen que me vaya con ella

Voz 12 08:30 el Museo muerto tengo yo he rehecho mi mujer si rico con esta nueva pareja quiero lo quiero irme con mi difunta esposa bastante soporten vida como parte en la que soportar ahora

Voz 8 08:48 bruja Jenny que es lo que puede hacer nuestro amigo comunicante para librarse de influencia

Voz 12 08:56 lo que pueden sí sí Gregory aquí vas a decir una cosa va a subir el nivel de

Voz 13 09:05 de tu aparato radial de Víctor para que me pueda escuchar tu esposa cómo se llama tu difunta esposa

Voz 12 09:11 Concepció soy Concepción pues sube el nivel de para Torrado

Voz 16 09:16 tal el volumen de la radio

Voz 12 09:22 estás en tu mundo

Voz 17 09:25 tú más

Voz 16 09:29 siempre me caracterizado por tener mucho respecto a lo que del más allá pero tú eres una hija de puta Concepción es una un halagar eso rendija que Gregorio hagas una reñida Cotillo he visto muchas muertas putas pero como tú creo que ninguna yo ya puede bajar el volumen del aparato área baja el volumen de la radio porque es muy molesto

Voz 8 09:55 si muy bien cuál es la reacción de tu difunta esposa

Voz 12 10:01 si hay fe en un gesto de ofendido orgullosa que su ruta

Voz 15 10:09 yo quisiera agradecerte mucho Jennifer que me haya dado las indicaciones para que Zelaya

Voz 8 10:15 ha sido un placer poder

Voz 12 10:17 mágicos de esos mágico

Voz 8 10:20 besos amigo una pausa para la publicidad y enseguida volvemos

Voz 18 10:25 ya a la venta el nuevo libro de doctor Santos Juan San a tu cuerpo con el poder de la magia magia Magia el libro va acompañado de un Sidi con grabaciones de la voz del doctor Santos Pizjuán emitiendo en frecuencia alza alfa al que te ayudará a San arte San arte

Voz 19 10:45 que llegue el doctor Santos emitiendo entre secuencia Alfa hace milagros

Voz 8 10:57 con sus di

Voz 7 11:04 maravilloso el IVA

Voz 8 11:07 pero el doctor Santos Pijuán maravilloso a tu cuerpo con el poder de la mente os recomendamos desde aquí a todos nuestros amigos radioescuchas que se incorporan en esta nueva aventura a partir de hoy en la sintonía de la Cadena SER es un libro maravilloso Ramiro vidente Jennifer recién hemos escuchado a una difunta sí que desde el más allá quería hacer la vida imposible a los vivos es frecuente esto sí

Voz 13 11:33 es más frecuente de lo que imaginamos Ramiro si alguien fue hijo puta en vida seguirá siendo hijoputa en muerte

Voz 8 11:41 muy buenas noches

Voz 12 11:43 buenas noches mágico de eso Waldo

Voz 15 11:46 yo bruja Jennifer cuál es tu experiencia

Voz 8 11:49 Waldo en el territorio de la magia

Voz 15 11:51 pues mi experiencia mágica detenido esta misma mañana yo me he despertado serias las nueve de la mañana visto asombrado que junto a mí en la cama había un hombre

Voz 12 12:10 a tu lado Waldo a tu lado

Voz 15 12:12 dado al lado desnudo totalmente desnudo un hombre fuertemente musculado

Voz 13 12:19 era un ente de otro mundo

Voz 12 12:22 imagino que sí pero parecía un hombre qué mundo vamos así un récord

Voz 13 12:30 pido por lo que insiste el día anterior Waldo exacto donde donde fue esta noche dónde fuiste igualdad

Voz 15 12:36 no no recuerdo muy bien no llevó sí

Voz 8 12:39 no te acuerdas demasiado

Voz 15 12:42 estuve consumiendo con amigos grandes cantidades de alcohol lo recuerdo lo que pasó

Voz 13 12:49 qué es lo último que recordase lo último lo último que te viene a la mente cuando repasa la la serie de acontecimientos de anoche un que lo último que recordase

Voz 15 12:59 por último que recuerdo es que yo acudía un mulo Cal que aquí en Missoni que se llama be se locales de ambiente homosexual que yo avecinaba

Voz 13 13:19 el IBEX puede eso qué qué pasó después que uno

Voz 15 13:23 perdí ya de tanto beber perdí el conocimiento

Voz 13 13:26 esta mañana te ha despertado con ese es son más fácil encontrarte un ente musculoso

Voz 15 13:33 bueno jubilado es extraño

Voz 13 13:36 estamos ante un fenómeno mágico eh

Voz 8 13:39 fenómeno claramente sí

Voz 15 13:41 pese a que yo vine acá mañana

Voz 13 13:44 en un momento

Voz 15 13:46 al al verlo lo he percibido claramente vivimos en un universo regido por una fuerzas invisibles

Voz 13 13:58 pues eso era hacia mundo más

Voz 15 14:00 a qué obedece a esquemas

Voz 8 14:05 una experiencia increíble no

Voz 15 14:07 aquí a verdad brujería

Voz 13 14:10 es un mundo que tenemos Tanzi pero al que no hacemos caso

Voz 15 14:14 todo lo que yo siempre le digo a mi mujer porque no es la primera vez que ocurre no esto no ocurre fenómeno más la cama pero yo a mi mujer se fijen Velez estuviera magia hija

Voz 13 14:37 el mundo de que se quedan desconocido sirvieron desconocido

Voz 12 14:41 más mágicos de México D

Voz 8 14:46 esos mágicos besos Waldo una pausa para la publicidad y enseguida te dejamos aquí muy mundo mágico

Voz 20 14:54 quién está en la venta el libro de la doctora Rosario Mendoza o pena te tú mismo Hinault confiesen la medicina oficial que sólo quiere hacer negocio un libro que te enseñará a operar Teatinos mismo

Voz 21 15:08 no es mío pero a mí misma no he vuelto

Voz 12 15:11 en todas tus

Voz 20 15:13 querías opera de tu mismo y no confiesen la medicina oficial que sólo quiere hacer negocio negocio negó abandona la medicina oficial y abrazo

Voz 22 15:24 la más más más

Voz 23 15:30 no

Voz 8 15:32 de hecho ni qué hermoso es estar contigo en la radio

Voz 13 15:36 lo mismo te digo estoy Ramiro mejor excusa que me han pasado lo mismo Diego mágicos de esos

Voz 24 15:43 sí que sientes al hacer el bien a tantísima gente

Voz 13 15:47 es una gran satisfacción Ramiro yo creo que nacido con un don y una misión la misión de hacer el bien al prójimo curso gracias a Dios yo tengo este poder gracias al cual pueda ayudar a todos pero es una persona extraordinaria brujo Johnny soy de puta madre Rami Ramiro

Voz 24 16:05 bruja lleno sí que es la magia para Haití

Voz 13 16:08 pues para mí la magia Ramiro mágicos de esos mágicos es la puerta que nos conduce a otra dimensión a la dimensión de la verdadera vida vivimos en un espejismo Ramiro mágicos de esos mágicos versus la realidad está en el mundo mágico gracias a las personas como yo podemos abrir esa puerta que une los dos mundos claro en entrar en la auténtica realidad pero lo admiro mágicos besos no

Voz 8 16:34 kikos besos bruja

Voz 13 16:37 la auténtica realidad exactamente Carro nos llamó Imelda

Voz 8 16:41 Imelda buenas noches Mágica así me da mágico beso para que nos llamas Imelda

Voz 15 16:49 ahora acabo de experimentaron asoma compartir todos los Radio de esta estación radial

Voz 8 16:58 Melendi cuál es ese suceso mágico que acaba

Voz 15 17:01 te Cuén pero estaba yo haciendo la hija está no sé nada que a mi me gusta mucho hacer la Wii ha empezado a invocar a los espíritus pues todo cima de del va afán empezaba a moverse mucha fuerza de una manera muy violenta Elbaz ha golpeado a mí y mi esposa muerto

Voz 8 17:29 de golpe del vaso

Voz 15 17:31 no

Voz 4 17:35 de que se inició macarra bruja perdone pero es que me hace mucha pero no es momento de momento de reír ante una desgracia llega comunicante

Voz 25 18:00 a Kenia

Voz 4 18:03 no es correcto

Voz 12 18:09 yo te pido perdón y me las cosas del mundo paranormal Boix también me causan perplejidad y sonrisa puso está muerto ahora mismo en su casa

Voz 8 18:23 sabe cuánto lo lamentamos Imelda lamentamos profundamente piden perdón realizan pero también le digo una cosa Imelda ahora mismo esposo atravesado esa puerta que se para el mundo ficticio del mundo real de la magia mágico

Voz 12 18:43 bueno yo no más pactos La Roja

Voz 13 18:46 por hoy no es mágicos de esos una cosa

Voz 8 18:48 mágicos besos amiga BMC

Voz 12 18:51 más mágico

Voz 13 18:56 en ves son mágicos beso mágico beso mágico beso mágico beso mágico fe son Magín donde son y confeso más besos

Voz 8 19:04 estaba usted duda pequeña pausa para los consejos publicitarios y enseguida volvemos a quién Mundo Mágico

Voz 20 19:15 está a la venta el libro del doctor Mauricio Ramos deja de tener miedo deja de tener miedo con el lío del doctor Ramos se eran todos tus miedos el libro va acompañado de un civil donde el doctor Ramos quedará mucho miedo para que en contraste tu vida normal no te parezca tan terrorífica muerto debajo de toca

Voz 26 19:38 un demonio que va tocar los pies ahora mismo

Voz 20 19:41 tras escuchar el Sidi con los comentarios de miedo del doctor Ramos la vida real de parecerá encontraste maravillosa

Voz 26 19:49 siete muertos te van a tocar la espalda ahora mismo tu tatarabuelo abuela fallecida está sentada en el sofá vomita

Voz 22 19:57 dice tener miedo bien

Voz 8 20:00 el último libro del doctor Mauricio Ramos ganamos estrenamos ganamos bruja bruja buena me gustaría pedirte un favor que sí me gustaría que con tus poderes pronostica eras el futuro de este programa que recién ha empezado hoy por su puesto que sí era mi

Voz 13 20:32 que me concede entre ciento

Voz 8 20:34 tanto ahora mismo la Brujita me estamos Iker Ramiro te quito esta música compañeros

Voz 13 20:39 me otra más adecuada más relajada

Voz 8 20:43 más relajada con ves y concentrando

Voz 13 20:45 miro tres consigue un todos los entes mágicos cuál va ser el futuro de este programa que recién empezado

Voz 8 20:53 será un éxito entes Spahic

Voz 13 20:57 a vosotros os IMV Boko están buscando Albacer en de futuros de este programa

Voz 24 21:02 Ama estacas entrante y ya lo tengo me ha salido ya te has salido y que nos dice

Voz 13 21:09 se dice que este programa va a terminar ahora mismo que no tiene futuro como que no no tiene futuro pero yo me dice también que mi voz se irá convirtiendo poco a poco en la voz de Marco Antonio Aguirre pero quien que a partir de este momento Plitt volverán las Noches de Ortega pero por favor que que si es tu voz se irá convirtiendo poco a poco la voz de Juan Carlos Ortega irá convirtiendo poco a poco la voz

Voz 1174 21:38 hemos vuelto Marco Antonio Puerta

Voz 27 21:40 Marco Antonio Aguirre hemos vuelto

Voz 1174 21:48 estoy muy emocionado Marco Antonio de verdad que pensaba que íbamos a dejar de trabajar aquí en las noches de la cadena SER Otón que yo iba a dejar de verle yo también lo pensaba vive sumido en una depresión absoluto

Voz 1704 22:02 también había estado muy triste pensaba que todo esto hoy ha terminado no lo que las últimas épocas sabio nació en el sentido en mi vida aquella este nuevo medio clave pensaba que ya se me Iguain pero bueno pero nada pero por suerte no ha pasado nada hemos regresado hemos regresado tenemos unos minuticos no si podemos pedir

Voz 27 22:22 llamé a alguien no hacen alguna Jaume Claudio viva la buena

Voz 1174 22:35 nos llama Concha buenas noches Concha

Voz 28 22:37 vaya susto vaya susto vaya justo nos han dado nombres cada que todos esta edad de Honecker terminaba no me había asumido profunda depresión también como ustedes no sé si por suerte la magia querido creo que vuelva a la radio a

Voz 1174 22:54 Le gustaba usted del programa mágico ese que no

Voz 28 22:57 no me nada no lo es todo eso esotérico Mino no no ese mismo mundo

Voz 1174 23:02 no no no no le gusta que sepas señora ya usted se lo decimos como representante de todos y todas las oyentes de que cesó de todos y todas buenista perdón Marco Antonio perdón como representante de todos los oyentes señor ahora les digo que nunca pensamos abandonar

Voz 28 23:24 adiós encima ya por por no creerme abandonar nunca ahora mismo estoy muy emocionada

Voz 8 23:31 bueno eso es normal que esté emocionado buenos adiós buenas noches señoras buenas noches una cosa una cosa señora se mágicos besos bruja Nymex tenemos que ir concluyendo el programa radial de hoy es una pena Ramiro es una lástima efectivamente pero usted sabe que en la radio el tiempo eso no es ilimitado

Voz 13 23:56 vivamente para mi ha sido un placer poder compartir unos minutos de radio con los oyentes a fin de poderles ayudar gracias al poder que Dios me ha dado

Voz 8 24:05 esperamos que en sucesivas ediciones de Mundo Mágico si el programa que sustituye a Las Noches de Ortega en la Cadena SER sí podamos volver a tenerla hay disfrutar de su presencia en Puerto puesto que si cada vez que esté aquí pues le llamaremos en muchas ocasiones en esta nueva estación radiofónica aquí con tanto cariño nos ha acogido claro que sin solamente quiero despedirme de Petit querido Ramiro diciendo Te mágicos besos mágicos besos también para lo hace Ramiro adiós

Voz 29 24:37 de

Voz 30 24:40 no

Voz 1174 24:41 querido Kumar cuán dime tú admiro los tenemos que despedir óptimo gracias por haber compartido unos minutos con nosotros Brujo Mayor cuándo volveremos la semana que viene de Acuerdo Marco Antonio Jennifer

Voz 13 24:55 de acuerdo la semana que viene estaremos aquí muy bien con la presencia de mis poderes y la presencia de nuestros los amigos radioyentes

Voz 1174 25:03 ya está bien está bien dejamos de hacer esa tontería vamos a despedirnos como Dios manda Las Noches de Ortega se despiden de todos ustedes muy bien y volveremos el viernes que viene aquí a la misma volvemos otra un beso Marco una cosa una cosa dime mágico

Voz 31 25:19 los que de Arteaga Cadena SER

Voz 30 25:50 sí

Voz 32 26:06 no

Voz 33 26:13 un

Voz 35 26:39 y eh

Voz 30 27:02 eh