Entrevista al piloto de motociclismo Jorge Lorenzo

Voz 1 00:00 muy buenos días Jorge Lorenzo hola buenos días qué tal lo que aprendía hasta los treinta años Sato Nati la vida te ha cundido hay que decir que Justin Bieber publicó su autobiografía con catorce años en el ha ganado en ese sentido Acasiete duplica obligado a si pasa es que tus treinta años no son treinta años tienen trescientos sesenta y cinco días veinticuatro horas pero hacer dices que Tous treinta años no son treinta años cualquiera tú has vivido mucho

Voz 1001 00:28 bueno ha sido una vida muy muy dispar si aumentos por suerte la mayoría buenos pero también malos pero bueno aprendido de todos ellos bastante

Voz 1 00:38 cuántos cuántos días pasas viajando al año más de la mitad sea más de la mitad el año estás fuera de tu casa si la tarjeta de Iberia Plus la tiene a tope de debería mayoría internacionales ya que te de sean cuando si llegas a casa tenían ganas de viajar ese momento que estás en casi media hay un viaje cito viajar ya forma parte de tu rutina

Voz 1001 01:01 sí por eso la mayoría de los deportistas cuando tenemos tiempo libre queremos ir tranquilos no queremos mucho movimiento somos eso sí bastante pasivos en el sentido todo todo el día no ahí cuando tenemos tiempo libre queremos estar en todo más caseros que el otro otro tipo de personas Jorge

Voz 1 01:19 libro muy interesante ha hecho una catarsis consigo mismo y además trata de ser útiles útil para las demás pero antes de empezar a hablar de las cosas de las que tú hablas de cosas que te han pasado y tretas que sean útiles no solamente para garantizar una experiencia vital sino para los demás yo

Voz 1001 01:35 roja muy bien

Voz 1 01:41 a poquito respeto para empezar la verdad es pues una cosa muy seria pero explícame por favor que si siente a trescientos unido en Vespa explícame para tratar de entenderlo porque difícil tú ves las carreras y que se siente a trescientos por hora en una recta cuando aprieta sin embrague baja marcha aprietas el pie derecho para frenar tiras de de pleno delante para que esa bestia de cientos de que vayas entre la cuerda que ese es interesado

Voz 1001 02:08 cuando ten en cuenta que para nosotros ir en moto practicamente es como como caminar como comer como como dormir lo llevamos haciendo desde tanto tiempo en mi caso desde que tenía tres años que para mí es algo normal ya lo hemos hecho de manera tan progresiva sea empezando con motos muy bueno con tres años una moto en Ana de tres o cinco caballos después ya vas cogiendo una más potente y más pesada hay así progresivamente que para Ci es algo que haces inconscientemente y sin sin mucho esfuerzo

Voz 1 02:39 no lo sigas pasando bien

Voz 1001 02:41 sí hombre yo soy yo disfruto mucho de mi de mi trabajo cada vez más y principalmente porque me considero una persona muy afortunada sabe puede hacer lo que lo que me gusta y en este momento con treinta años poder elegir si quiero seguir o no decidir seguir por por pasión es una es una suerte

Voz 1 03:00 entonces aquella después de tantos años que ha llevado a más de la mitad de tu vida mucho más siendo profesional has ganado todo lo que se puede ganar has conocido todo lo que sea ya ya estarías ya podría retirarse en cualquier momento así es y nadie podría hablar de un fracaso al contrario de una extraordinaria carrera éxito pero tú sigues porque si es por la pasión

Voz 1001 03:20 llegó por por retos por pasión a mi deporte porque me gusta lo que hago me gusta competir si tengo un nuevo reto que es intentar ganar con la Ducati que sólo lo ha hecho una persona en este caso Casey Stoner en el dos mil siete gustaría ser segundo campeón del mundo con Ducati pero como estamos viendo cómo estoy comprobando es una tarea más bien muy difícil lo vamos a invitar

Voz 1 03:46 ya sabemos que las motos italianas son muy nerviosa eh

Voz 1001 03:50 lo es es la la tuya no creo que alguno ha ganado

Voz 1 03:54 vea suelo Gran Vía a una rueda bueno esto lo voy a contar que lo mismo se escucha Carmena in tú haces la vida de de tienes treinta años a tu vida por más que haya habido muchas cosas entonces una vida normal cuando puedes te dejan hacer una vida normal te permite es tener una vida normal

Voz 1001 04:13 bueno la vida normal depende de cómo lo depende cómo lo veas no si entrenar si esos siete horas al día es una vida normal si yo creo que no se podía ser habían armado en culturista por ejemplo pero no de un oficinista que está en vez de siete horas en el gimnasio Aspas a trabajando en la oficina tenemos una vía especial pero somos personas normales sí

Voz 1 04:36 tú te has Bubble a has puesto tu nombre en Google si sí que qué tal la experiencia

Voz 1001 04:43 bueno a la pongo para Brave las noticias relacionadas con sí

Voz 1 04:46 pero Jorge Lorenzo en Google acerca lo quiere de veras ahora sí que vas a saludar a no sale nada vaya el ejercicio si sólo fuera eso Jorge lo era Jorge vivir siendo un tipo de éxito con dinero en este libras de tus amigos por ejemplo montón de tienes que también que decidir qué vida quiere seguir ahí tus amigos ven como tú hubieras indicó normal ibas con el colegio empieza a tener una vida distinta cómo cómo es tu relación con el entorno con con los amigos con los que muchos de ellos estas crió además como estos relacionada con ella

Voz 1001 05:27 bien normal yo creo que como he dicho antes somos personas normales Si no estemos comportar como personas normales siquiera qué hacemos un trabajo especial que tenemos

Voz 2 05:36 por fortuna

Voz 1001 05:40 sueldo especial hay una vida y una vida especial pero

Voz 1 05:44 con sueldos pese a su

Voz 1001 05:48 premio especial la verdad es que sí con somos afortunados tú

Voz 1 05:52 tú quieres un tío muy listo sabes que la marca Jorge Lorenzo tienen valor a veces hablamos aquí de música hablamos siempre con los viernes viene un Javier Limón productor de música el el da clase en Berkeley allí les te hacen una pregunta una aprende a mí me encanta para terminar de graduarse les preguntan a los alumnos tú cómo te ves dentro de diez años les obliga en el ejercicio de imaginarse dentro de diez años y algunos contestan por medio estaré tocando con la Orquesta romería en mi pueblo otros se ven tocando en Broadway otros quieren ser grandes estrellas de de de rock'n'roll tú que ya lo has conseguido todo lo tuyo dentro de diez años como ves esa marca hay ese tipo Jorge Lorenzo como como lleva como ves esa proyección

Voz 1001 06:34 bueno la vida a veces va como va uno a veces no casi siempre va como va y no como tú la planeadas normalmente sobre todo si piensas a largo a largo plazo yo por ejemplo hace diez años me ya retirado ya con con veintiséis tengo treinta ahí sigo sigo compitiendo a mi me gustaría competir otros cuatro cinco años más

Voz 2 06:51 eso va como va y

Voz 1001 06:52 la vida es un montón de camino si decisiones que tomas cada camino te abre mi Milo o millones de caminos más justo

Voz 1 07:02 insisto es que tu libro donde habla de todo no no te has cortado las de tus detuviera sentimental estos momentos buenos de los malos de las amigos buenos amigos malos y lo más interesante es que Jorge no haces este libro claro hablas todo el rato pero tú tratas de que este libro sea útil para los demás te has de poner en las manos de de de de mías las el sueco un libro en el pasado por aquí iba a mí me ha ido bien esto pero no das tampoco consejos consejos vendo que no tengo es decir tú no te voy a dar consejo

Voz 1001 07:34 no es un libro que habla de técnica de de de correr en la moto por ejemplo es un libro que le puede servir a cualquier cualquier persona porque habló de esfuerzo de sacrificio de talento y la mayoría de los capítulos del libro no hablan sobre sobre motos no por ejemplo yo creo que todo el mundo de un talento no el mio seguramente tenga más talentos que no he desarrollado pero bueno tú la suerte de encontrar mi talento o que mi padre pues me ese esa pasión por las motos

Voz 3 08:07 desde pequeño se medio habían empezado a practicar deliberadamente muchos años no por eso te digo que él tiene la suficiente porque

Voz 1001 08:18 esta a otros pilotos con mi edad de unos catorce años yo tenía catorce años que iba más rápido que yo que tenía más talento que yo pero que ahora mismo no están compitiendo no sea el talento no basta es una cuestión de de sacrificio sobre todo es una cuestión de de motivación ya veces la motivación no suficiente tienes que estar obsesionado no cuenta Michael Phelps el nadador que desde que empezó a nadar con con convocada con cinco o seis años ha entrenado todas las semanas todos los días de la semana de su vida no ni el domingo tenía para descansar porque no descansaba el domingo porque los cincuenta y siete domingos al año es lo que marcaba la diferencia con su ultimar con los demás rivales no esas horas demás es el trabajo extra es lo que al final le daba esas esas décimas de más que él hacía marca la diferencia o por ejemplo Cristiano Ronaldo las las horas extra que hace entrenando es lo que le hace estar en este momento a la altura de Messi cuando él supuestamente es un jugador con con con menos talento no del grandioso talento natural que tiene Messi no visto con su trabajo y su sacrificio le ha hecho estar más someras Unibet

Voz 1 09:25 bueno tiene empatados todavía en este momento en el número de balones de oro viste el partido ayer no puede ser que no

Voz 1001 09:33 la por Internet

Voz 1 09:34 quema mejor que yo yo veo que el libro es para inspirar

Voz 1001 09:39 sin cultivar sí desde luego vamos a hacer una una

Voz 1 09:41 la pequeña pausa seguimos diez y cuarenta y cuatro minutos una hora menos

Voz 4 09:48 Tunis Garrido Cadena SER

Voz 5 09:50 bueno tuning arriba Cadena SER

Voz 1 09:54 seguimos con Jorge Lorenzo piloto de motociclismo después de quince años más de quince años compitiendo al más alto nivel ha decidido recopilar todos sus secretos en el camino hacia el éxito en el libro lo que aprendía hasta los treinta cuándo fue la última mejor que cuesta el cine

Voz 2 10:13 tiene ahora una algunas semanas

Voz 1001 10:16 no me acuerdo de la película gusta claro tú bueno ver una película en el avión hace poco

Voz 1 10:21 se los aviones tú te sabe los menos en las compañías

Voz 1001 10:24 claro me menú bueno últimamente me lleva comida de casa si no hay dieta estricta Hay la comida la avión normalmente es un poco está congelada hay momentos en poco o nada mal

Voz 1 10:39 hay que decir pues fíjate hemos de en el comienza una de las de las buenas películas de cuando Woody Allen hacía buenas películas hemos hemos sacado algo que que tiene mucho que ver con tu libro aquel que deja suerte

Voz 7 10:52 conocía la esencia de la vida

Voz 8 10:55 la gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control en un partido hay momentos entre la pelota golpea el norte de la red durante una fracción de ese punto puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás con un poco de suerte sigue hacia adelante y canas o no lo hace y pierdes

Voz 9 11:20 tú

Voz 1 11:22 leo todas las mucho que entonces hacía buenas películas gobierne lo que dice es cierto y tú lo has vivido en propias carnes en este libro hablaremos de sacrificio pero por fin

Voz 1001 11:36 tesis habla ahora de la suerte y es curioso porque yo creo que la suerte y la mala suerte existen pero no hay que depender de ellas no hay que pensar mucho en ellas porque no depende de ti lo que Benet y es lo que lo que haces todos los días no que dedicas tu tiempo cómo evoluciona el ser consciente de tus puntos débiles tus puntos de visitar a bajarlos no el convertir tus limitaciones en puntos fuertes os a todo en la vida tiene tiene su truco por ejemplo yo era un piloto que qué hacía mala salida estaría muy mal pedíamos esas posiciones y eso me costaba me me ha aportado muchos malos tragos no tenía que remontar a veces

Voz 1 12:17 ya salía mal salía a tenía que remontar

Voz 1001 12:20 me caí a veces es no consigue los resultados que podía conseguir por por por velocidad y entonces un día dije basta ya no tengo que aprender a salir entonces me puse cogió una furgoneta hay una moto de calle y mención circuito a practicar salidas estuvo ahí horas y horas y días y días hasta que encontré el truco para salir bien ya ahora soy el piloto que mejor sale y que mejores primeras vueltas tengo no sea todo la vida yo creo que son son trucos no no tienes que pensar en la suerte no no tienes que a intentar decir algo por favor a ver a un ojalá tenga un poco de suerte no fluye incluye insiste e insiste mucho la suerte hay gente que le toca la lotería aunque a veces son una suerte y una desgracia y hay gente que tiene mucha mala suerte con con una enfermedad con con una desgracia que que les suceda pero eso normalmente no dependencia Nawal tenías que centrar en lo que lo que puedes cambiar tu tienes que News rito antes cada carrera para concentrar o para salir preparado para motivar no meditación aguas si eh no soy muy supersticioso porque como como he dicho no creo en la suerte con la mala suerte no es que no creas que creo pero no no puede hacer nada por cambiarlo así lo que puede hacer cambiar es lo que puedo cambiar es por ejemplo estoy nervioso hacer inspiraciones profundas para intentar no pensar no tener pensamiento articulares pensamientos negativos porque nuevamente bueno estás nerviosos porque piensas en negativo no poder hacerlo no estoy preparado mis demás rivales van más rápido eso te pone nervioso cuando tú estás preparado ya has confiado no está nervioso hay que intentar contra esos nervios no pies siempre existen porque los domingos da igual cuántos años lleva en tu profesión que los domingos por la mañana se tienes uno sino lo tienen nudo en el estómago siempre

Voz 1 14:02 pero pero entonces salir

Voz 1001 14:04 si los cascos y si lo en la en la parrilla lo hago por dos razones para motivarles porque las canciones de de de de rock tipo Pepper's era motivación me me me carga pero también para no escuchar lo que ocurre a mi alrededor es para estar estar eh

Voz 1 14:26 va a ser peor con la vista ante venir por la mañana voy a hacer es ello

Voz 1001 14:30 al contrario en la ciudad y mejor que escuches un poco

Voz 1 14:33 ese tráfico últimamente el el el Campeonato de del mundo ahí no sé si demasiada mucha poca eh tú lo califica espero y polémicas más allá de la agresividad tú que es bueno la vida ser agresivo

Voz 1001 14:46 como todo tiene su punto su punto medio estás muy muy aplastada entre comillas si estás demasiado activo además saber si votan es malo punto todo en la vida hay que encontrar el Compromís

Voz 1 14:56 ah vale pues últimamente estamos un poco demasiado Arribas puede ser Últimamente el campeonato el mundo de estamos un poco demasiado arriba ahora

Voz 1001 15:05 ha sido una carrera más alargar conocido esta tipo de cosas y ahora a esa polémica ahí esa ese morbo por por esas declaraciones pero no no creo que

Voz 1 15:15 que sea más allá pero en ese sentido reciban hija lo cuenta este libro manejar muy bien la comunicación maneja muy bien la imagen es verdad afirma tiene tiene nueve campeonatos del mundo pero pero sí en eso gana en el control de la imagen el viernes de la exactamente

Voz 1001 15:30 lo ha practicado mucho sí

Voz 1 15:33 ahí te has caído ya sonreído

Voz 1001 15:35 no no es verdad estoy haciendo un un hecho

Voz 1 15:39 otra polémica tiene que ver con unas palabras de Márquez cuando hablaba de los del dopaje

Voz 1200 15:44 no solo contra el antidoping sino es seguridad somos muchos pilotos el cannabis por ejemplo puede dar doping no no te da ninguna ventaja probó pones en riesgo a otros pilotos lo que bueno hay pilotos muy muy jóvenes que no saben lo que hacen en su casa como sumar un PETA como sería

Voz 10 15:59 te puede pues se trata

Voz 1200 16:01 consecuencias en la en la carrera noise también pues un poco de de seguridad para para campeonatos

Voz 1 16:07 fumar un PETA que sin duda que no tienen costumbre de nieve decirlo es verdad que el deporte de alta competición no se lleva bien con otro tipo de

Voz 1001 16:16 bueno yo no yo no sé estas cosas porque no firmó un cigarrillo Mi vida pues no lo hagas yo estoy sí estoy de acuerdo en el sur eso no si viene más controles antidopaje por mí con mi perfecto no no tengo nada que que ocultar oí yo como como he dicho yo creo que en en el motociclismo no es un deporte demasiado físico como puede ser la natación el Atlantis más sí que equipo es dar mucha ventaja aquí más vale estar concentrado

Voz 1 16:48 pues lo que te conviene ir en sentido perfeccionista es muy cerebral y sino también en tu forma de expresarte eh si es perfeccionista hay una parte de ti que deben mejorar

Voz 11 17:02 vale

Voz 1 17:06 lo dejamos para para para no queremos hacer sufrir a la audiencia esa parte Jorge que el karaoke

Voz 1001 17:13 hasta el karaoke

Voz 12 17:14 y divertida te gusta

Voz 1 17:16 cuál es tu canción favorita

Voz 1001 17:19 el karaoke alma más Paloma Basilio juntos canciones actuales actuales meta también que que te gusta heavy metal más más rock y baladas decirlo si es Pepe después Coldplay es más más tranquilo todavía

Voz 1 17:37 Jorge vamos espera que tus consejos el permiso que se pone Guardiola para bueno escúchame tiene la mí pero eso que pone al equipo antes de salir al campo Jorge es interesante ejercicio qué haces ahí una catarsis interesante lo que pendía Estarás cinta no es exactamente un libro de autoayuda porque no lo es o devocional pero no sé si bueno inspiración tiene más que ver con con la inspiración de todo lo que tú has hecho ha ido muy bien ojalá te vaya muy bien ojalá ganes con Ducati ojalá en el mundo se ponga datos que eso siga estando a a tres pies porque es increíble pensar en todo lo que has conseguido hasta los treinta años Jorge siete dentro de una isla tan pequeña de Mallorca claro

Voz 1001 18:14 de lo que hablo yo creo que tenemos que estar muy muy agradecidos por lo que tenemos no yo tengo una vida especial una vida muy afortunada pero todos los que estamos aquí la tienen pues no prohibir en un país occidental tener las comodidades que que tenemos incluso si hubiésemos nacido en este este mismo país pero cincuenta años antes o cien años antes no teníamos esta suerte con lo cual partiendo de ahí todo lo que llega todo lo que llegue en el futuro es un es un regalo

Voz 1 18:41 Jorge es un placer escuchar de mí secretos para alcanzar el éxito en todo lo que te proponga es lo que aprendí hasta los treinta ese libro de Jorge Lorenzo Jorge para vosotros

Voz 14 19:39 a estas tarimas