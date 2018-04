Yonyi Arenas juega con Oriol Junqueras y el Papa Francisco

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido osos eso

Voz 2 00:08 como ha venido Jorge Lorenzo hay que empezar esta obra con él si es que no hay no ya es de interés de Escocia que destapa un gran escándalo suele haber un gran periodista por lo que sea ese periodista nunca sí qué tal estáis muy buenos días buenos días yo estoy contentísimo esta semana eso ya están agotados quieres

Voz 3 00:32 me han convalidado como Pablo Casado me han convalidado lo globos que me pillaba a los noventa

Voz 2 00:36 bueno han convalidado hoy en la mesa de la NASA hasta que te tú tú tú pides perdón yo lo vamos a ser

Voz 3 00:44 vale Oriol Junqueras Goss siento mucho perdóname de verdad y muchas gracias a todas las

Voz 2 00:49 que tiene mucho el tema es muy sensible que te llamas José Luis José Luis Pepe Luis pero es un tema muy sensible si estamos en un momento donde cualquier cosa que esta mañana ha estado en ese mismo programa incluye Touré es un tema como caballas esto y lo hecho te lo digo ya desde el respeto no se puede manipular desde el respeto no existe esa opción como Facebook cuando te vas a borrar el día diecisiete opciones desde el respeto no puedes manipular a alguien desde el respeto a la gente de prisión majísimo los funcionarios no dejaron cuando lo hacen tras mentira no está no

Voz 3 01:27 hacia pero sí los de Cifuentes que estás contando a ver Garrido si estáis hablando perdiera cuando estando tan también es que os ponéis ahí a pillar un poquito

Voz 4 01:36 pero no hombre hay que ir a manipulado por Dior John que era muy bajito está un poquito

Voz 3 01:44 no está un poquito que sí que no está tanto está alegre como no tanto queréis escucharlo

Voz 2 01:49 queremos

Voz 5 01:53 hoy desde la prisión Madrid VII Estremera con Oriol Junqueras buscamos que todo está usted Oriol bueno si le notó un poquito de bajón a no hubo alguna dificultad me lo dice a lo mejor un poco por lo de la cárcel danesa por muchas razones bueno no se preocupe quiere no hablaremos del tema de la cárcel porque aquí además hemos venido a divertirnos por supuesto y además como usted abusa de ficción muy Cristiano le hemos preparado una sorpresa y es que al teléfono pendiente del rebote estará en marcha Francisco buenos días a buena será para Francisco baja un poquito el golpe de la rara que es coplas ahí pues no lo tendremos todo así que cuando el Papa diga tiempo comenzamos tiempo primera pregunta cuánto suma veinte más veinte guardameta pretexto hartos usted cuando habla de puso de moda el deporte de verdad

Voz 6 02:51 no volveré

Voz 5 02:53 la seguimos atención tres de drogas y el alcohol la voluntad y el Chori Pan pues mucho mejor corrector ha picado es bueno cuál es la frase más conocidas del personaje Buzz Lightyear hasta el infinito seguimos con atención deportes cuando la selección española de fútbol gana un título el del alma de la fiesta suele ser el portero Pepe pagamos acaba el tiempo rebotes Papa Francisco seguro usted sabe que el portero de quién estamos arreglando es Pepe Reina seguimos con tres Pisco que conseguimos aplicando una mascarilla sobre nuestras puntas abiertas del pelo revista revitalizar las correcto seguimos Papa que estamos en racha para cuánto tendremos gobierno en Cataluña la respuesta pero seguramente era esto significa que el papá ya utiliza su comodín vino volvemos con usted Juncker ahora tienen limitar el sonido de una rana en celo sorprende mucho me pregunto a mí también pero tiene que hacerlo hágalo por favor madre mía que bueno muy migrar declaró que sí ha ganado una vez más por favor oportuno de par tres cosas que te Dios seguimos atención famoso entrenador de fútbol español que su por los opacos de manera también famosa Camacho Camacho correcto y tiempo bien los roces vamos a ver marcadores y se coloca usted por detrás de primero efectivamente segunda Papa Francisco bueno usted ya puede colgar nada más nada más Papa Francisco ha sido usted muy amable bueno Yutera segundo puesto oficial If primero de los y ahora con trencilla

Voz 6 04:38 son preguntas exigen una respuesta muy imprecisa ahí

Voz 5 04:42 hace una seña que tiene que hacerse la cama es innecesario que hemos terminado hasta la semana que viene

Voz 2 04:51 para lo que podía haber sino ahora lo que podía haber sido veo viste bien pero si yo me dijo vuelve cuando quieras sí o hay bonus track pues la verdad es que

Voz 3 05:06 es poca cosa poca cosa porque a haber traído algo pero me quedé pensando en Cifuentes y lo que dijo de sólo dimite si se lo pide Rajoy si se lo pide Rajoy

Voz 7 05:15 Rajoy y los líderes total sólo mide igual se queda

Voz 2 05:30 me quedé pensando en esto y al final no estaba pensando estaba mucha no es si se lo pide Rajoy si se lo pide Rajoy

Voz 7 05:44 se lo pida

Voz 2 05:47 en

Voz 7 05:50 pero tan sólo Rajoy

Voz 2 05:56 pero ahí no llegas te quedas pensando Rajoy son las once una hora menos en Canarias escúchame

Voz 7 06:15 pero tan sólo razón no sé queda