La Script: Málaga: más mujeres y más cine latino

el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script hoy arrancamos desde el Festival de Cine de Málaga que comienza dedicado pues como siempre al cine en español vamos a hablar de lo que dará de sí esta edición marcada por las óperas primas y también por los estrenos de la semana Pepa como estoy un poco ronca vamos a hacernos une Sunna Laquila un bacalao

Voz 1463 00:43 Zuma latina pues dos películas francesas dos comedias estrenan esta semana el buen maestro y cariño yo Soitu comentaremos también la película belga alma máter sobre la guerra en Siria y en televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán esta semana hablaremos de las últimas asesinas y asesinos a sueldo que han llegado a las series de televisión

Voz 3 01:20 bueno hay Breixo da esta noche de aunque ya nada más Si que si de Chad

Voz 1457 01:40 la Script desde el Festival de Málaga con Elio Castro Pepa Blanes qué tal compañeros hola qué tal el diez deseando ya que salga que buen tiempo áreas de que llegue el el Sol que guardemos los paraguas y hablamos ya de esta edición vigésimo primera que tiene como objetivo algo que se inició ya el año pasado y es crear un certamen que sea referente para el cine en español va a haber dos Biznaga a la mejor película español hay mejor película iberoamericana y así lo defendía el director del festival Juan Antonio virar Turquía

Voz 5 02:13 no si se trata de reconocer el mérito y el talento que problema tenemos en que de alguna manera en este sentido apoyemos

Voz 1084 02:22 a una industria global Ia

Voz 5 02:25 a España de manera concreta por por las películas que nos ofrece la verdad es que el año pasado nos lo planteamos a modo de prueba Nos llevamos una gran alegría porque tuvimos una película española con un enorme recorrido posterior como verano mil novecientos noventa y tres fue de oro bueno aquí está José María tuvimos también la película cubana último días en La Habana que también ha sido una de las más reconocidas del año

Voz 1463 02:57 pues efectivamente como decía vulgar la sección oficial va a tener cine iberoamericano como invisible de Hilda Hidalgo os Sergio y ser Hey del cubano Ernesto darán todo esto junto al cine español de directores veteranos como Mateo Gil que inaugura el certamen con las leyes de la termodinámica o David Trueba con casi cuarenta una comedia en la que vuelve a juntar a los protagonistas de su primera película La Buena Vida que son Fernando Ramallo Lucía Jiménez

Voz 0488 03:21 soy el más veterano

Voz 6 03:23 así que creo que puedo resumir algo de lo que se espera por delante en en que el cine español en general uno hace dos carreras posibles no una la que

Voz 0488 03:41 quiere acero o pretende hacer las películas que uno desea yo son las las pruebas que los demás quieren que haga así en esa en esa solución se resuelve la carrera de cada cual y cada cual la resuelve como puede no como quiere y hay hay en eso estoy yo me dedico así que sigo las máximas además de el filósofo digamos más importante yo creo de los últimos años que ha sido Mike Tyson cuando dijo aquello de todo el mundo tiene un plan especialmente los que se enfrentaban a él no dijo aquella frase genial no todo el mundo tiene un plan pero hasta que le pegas el primer puñetazo en la boca no pues un poco en en en en el cine pasa lo mismo no todos tenemos un plan pero cuando llega el primer puñetazo por lo cambias ya es otro plan bueno pues sí de eso habla casi cuarenta y eso representa a todos sobretodo no no bueno pues

Voz 1457 04:37 empezamos los puñetazos de hoy se ha presentado se presenta en las leyes de la termodinámica que es la última película de de Mateo Gil es una una comedia sobre el amor Iggy la física muy bueno pues es curiosa ese es un poco repetitiva para los de Letras

Voz 0544 04:57 sí bueno los que no creemos los que no queremos en el amor y somos deleite complicado con esta película y sí a mi nombre es una comedia digamos romántica que tiene muchos elementos que hemos visto en muchas películas tiene eso de original que él intenta meter ese componente científico de las leyes de la termodinámica y en algún momento pues tiene gracia pero a mí me agota toda esas alusiones a las leyes de la termodinámica me pierde un poco con la aparición de de físicos en ese documental que intercala toda la película

Voz 1084 05:32 en el fondo lo me ha decepcionado un poco la película

Voz 1457 05:35 bueno pues vamos con el primero eh a Tim que te gusta tanto no a mí

Voz 1463 05:40 fíjate que me ha sorprendido gratamente porque todo precisamente al revés que en este caso ni que hubiera jugó a esta semana el Barça con él él no me ha gustado mucho la parte de falso documental toda la parte de la física toda esta voz en off que aunque pueda resultar un poco cansino pero me gusta me gusta cómo va contando la relación como pero volvamos hacia atrás pero volvamos hacia adelante no cómo va va metiendo las leyes las diferentes leyes que es verdad que para los que somos de letras luego hay que ir a buscarlas pero sí me gusta y esa comparación con las relaciones amorosas y la verdad es que como comedia romántica funciona me gusta me parece que tienen momentos divertidos quizá lo que me da pena es que

Voz 0544 06:22 sí

Voz 1463 06:22 hay ciertos tics todavía ciertos estereotipos

Voz 7 06:25 o romántico tener un puntito

Voz 1463 06:28 a los que que no están limitados no que hoy como en toda comedia romántica por otra parte no es que la película sea matricula pero que sí que es verdad que la película podía haber profundizado un poco más a ser un poco más trascendente y haber cambiado sí que algunos estereotipos no el guapo con la que quiero una relación estable esa cosas que sí que están muy marcadas y que que la comer

Voz 1457 06:46 las leyes del machismo cuesta también superarlas

Voz 0544 06:51 que si me gusta dentro de la película que es como tú ves tu relación y como realmente es no en la diferencia que eso se apunta un poco en la película y luego me gusta tampoco que que Mateo Gil que es un director y guionista buena asociado a Amenábar pero que ha hecho pues una película que establecieron

Voz 1457 07:06 sí sí de todo el proyecto Lázaro era

Voz 0544 07:09 una película más o menos de ciencia ficción de un futuro posible va a un western es decir que va

Voz 1457 07:16 de todo si saltando de género el género

Voz 0544 07:18 con mayor o menor suerte no pero a mi me gusta ese riesgo y ese director que que dice pues mira voy a dejar mi sello en distintos géneros no

Voz 1457 07:27 bueno pues en esta edición también va a haber muchas óperas primas que eso suele ser lo habitual en Málaga como Formentera lady del actor Pau Durá o ganadería que es una comedia con Ingrid García Johnson que dirige Andrea Jaurrieta que es una directora novel que contaba

Voz 8 07:45 difícil que había sido rodar esta primera película en mi caso por ejemplo es una película que hemos tardado siete años en sacar adelante bueno desde que empecé a escribir a diez ocho perdonad fue dos mil diez pero en realidad siete y que la hemos hecho todo lo contrario a lo que se supone nos las las teorías de la financiación de una película debe ser que es como actriz que tiene sobre proyecto una tele un distribuidor Un agente de ventas todo funciona una subvención

Voz 9 08:12 eh no ha habido nada de esto

Voz 8 08:15 es muy complicado sacar una ópera prima como mujer he recibido algunas respuestas muy ridículas pero lo voy a decir aquí pero bueno no importa yo seguía adelante con el proyecto entonces qué expectativas hay para mí estar aquí ya para mí es como si me atreví ya hay mucha

Voz 1457 08:32 las comedias de decíamos el mundo es si el suyo las de la película de Trueba las leyes de la termodinámica también Mi querida cofradía que es una cinta de reivindicación feminista en plena Semana Santa andaluza que dirige Marta Díaz de Lope esta película nace de un ámbito académico

Voz 8 08:49 y la mayoría de los integrantes del equipo como el alumno de la Nobel con muy poca experiencia pero que hemos puesto toda nuestra ganen otra ilusión en nuestra película y que para nosotros ya es un regalo poder estar aquí de hecho se ve que estoy nerviosísima ir bueno emigré a la cofradía es una película una comedia costumbrista de mujeres en Semana Santa trata de Carmen que que es una mujer que que va a ser la primera mujer elegida presidenta de su cofradía pero no lo elige

Voz 1457 09:19 José a una Hillary se vaya vaya

Voz 1463 09:25 bueno pues a todas estas comedias las iremos viendo en esta semana próxima en un festival que va a contar con la presencia de Guillermo del Toro Premio Málaga SUR ID Juan Antonio Bayona Premio Retrospectiva maestro

Voz 10 09:37 no o o Paulinho apadrinado

Voz 1463 09:40 sí además pues de Bayona va a estrenar aquí un documental que produce sobre las travestis neoyorquinas y que se titula I Heidi New York ay bueno es que decir que la sección de documentales en Málaga pues es uno de los fuertes de este certamen entre otros pues momento estelar con ese esa Premier del documental sobre Alejandro Sanz aunque él no va a venir pero seguro que hay gritos

Voz 11 10:11 bueno pues vamos

Voz 1457 10:12 los estrenos de la semana dos comedias francesas llegan a los cines una es el buen Maese pero un que es una historia de un profesor de Literatura de un instituto un liceo de estos eh su ver pijos de París que acaba en un instituto del extrarradio y ese otra vez esta comedia de contrastes entre clases sociales dirigida por Olivier Assayas Vidal

Voz 12 10:36 hagas conocimos me habló de su deseo de pedir el traslado a la subir aunque estos niños sufran de un handicap sociocultural esto no justifica su fracaso masivo y convencer a profesores como usted para enseñar en los suburbios no estoy segura seguirles muy bien desde barata

Voz 1457 10:59 qué os parece esta esta comedia favores pues

Voz 0544 11:02 mira el el cine hay un género que es profesores y alumnos el cine pero es que en el cine francés ya es un subgénero con entidad propia

Voz 1084 11:09 te llegan muchos muchos años no bueno

Voz 0544 11:12 los cuatrocientos golpes di mucho antes no hay una preocupación en Francia por analizar por reflejar lo que es su sistema educativo en las consecuencias que tiene en en las diversos estratos de la población no en las élites y en las digamos la población más marginal no los emigrantes esta es una película pues yo recordaba viéndola la clase por ejemplo claro de Laurent Cantet que ganó en el Festival de Cannes y muchas otras no que periódicamente al año vamos viendo como los franceses reflexionar sobre su sistema de enseñanza Ésta es una película quizá previsible y fácil de ver eh con muchos tópicos que vemos en muchas películas pero la verdad es que es muy agradable ver eso que ahí un país preocupado por su sistema educativo que pasa por ser uno de los más importantes que se han dado en los últimos años ver dónde están sus fallos analizar sus contradicciones en esta película pues se refleja eso pues la vida de las élites de este profesor que está un poco aislado en un instituto de de chicos blancos por así decirlo e ir a un barrio marginal de París y se encuentra con otro tipo de realidad a mí es una película que la veo me gusta la precio y la recomiendo

Voz 1463 12:23 Pepa sí la verdad es que yo al principio pensé que iba a tener ese choque de clases que hace tanto el cine francés y que a veces huele un poquito y sin embargo es verdad que aunque hay estereotipos y aunque hay muchos tópicos pero sí que es verdad que es como dice él lo hay una reflexión sobre qué es dar clases sobre cómo tienen que ser un maestro hoy en en el en un punto en el que la enseñanza en los institutos de los colegios está replanteando

Voz 1457 12:47 por toda la llegada a las nuevas tecnologías nuevas

Voz 1463 12:49 por más eh de enseñarnos porque tú ya no puedes enseñar igual con niños que están todo el día viendo mensajes continuamente ya la capacidad de atenciones es otra no entonces es verdad que que ese ese análisis y luego ese análisis de gente que no un colegio que tiene medios porque ves el colegio en un colegio pobre medios y sin embargo lo que cuesta llegar a esos chicos que ya tiene interiorizado antes que es que no les no servir de nada porque la propia sociedad nunca les va a dar una oportunidad no es que es es triste ver eso y y a la vez bueno pues es es importante que el cine francés lo refleje

Voz 0544 13:21 allí ha para mí en una reflexión importante que hace la película es hay malos alumnos o hay malos profesores no iba a mi me parece que ahí es donde está el cogollo de la de la película que no es que haya malos alumnos ni que haya alumnos que fracasan sino que hay profesores que

Voz 6 13:39 bueno pues no lo tienen o la suficiente vocación o los oyentes medios o

Voz 0544 13:45 la suficiente comprensión hacia otro tipo de de

Voz 1457 13:47 también porque a mí me gusta la idea en la que como todos somos entrenadores de fútbol no entonces todo el mundo piensa cómo se solucionan situaciones muy complejas y es que una emigración que no sea que no está integrada porque ha quedado realmente segregada lo Gent usó una comunidad que no cree en sí misma un una comunidad educativa y una comunidad de alumnos como también una población no cree en como se ve como la tía de la adolescentes que no cree en nada no cree en la en la sociedad para pensar

Voz 0544 14:24 tampoco de la desolación de los profesores osea como la rendición de los profesores también un poco la rendición

Voz 1457 14:31 la resignación de de de tu destino y me Pat me gusta esa idea de bueno aquí todos nos podemos dar una vuelta sí pero un drama no no no

Voz 0544 14:40 el drama tiene un tono así me gusta las

Voz 1457 14:43 sí sí sido bueno profes

Voz 13 14:45 Sor consiga arrastrar

Voz 1457 14:48 salvar no consiga que que unos chavales lean los miserables que es un poco como aquel profesor que todos hemos tenido con el que te has leído el Quijote que te ha enseñado filosofía o o latino o termodinámica dice gracias es yo rescato mucho esa idea de que con que uno con que uno haya una con

Voz 1463 15:07 claro fíjate en estos tiempos en los que la cuestión económica se miden ránkings de quién enseña más donde sencilla mejor las matemáticas o que estación tiene este colegio aquí lo que viene a decir es que quizá es más importante el el decir un alumno que da igual de dónde vengas da igual quien seas pero tienes una oportunidad o que la educación es un vehículo para conseguir un futuro mejor no que quizá hoy su caso era no irá a la cárcel

Voz 1457 15:32 le dijo directamente entonces creo que es

Voz 1463 15:34 es un cambio en para qué sirve la educación educación sirve para tener Masters y títulos son la educación sirve también para ayudar a esto es esa reflexión está

Voz 1457 15:43 eh bueno pues nuestra compañera Laura Martínez ha entrevistado al director Olivier Assayas allá Vidal que decía que además de ese choque de mundos económicos opuestos y sociales también hablaba quería hablar de la labor docente de la labor de enero

Voz 12 16:00 las teme chica que sea

Voz 0544 16:03 la temática principal que hemos abordado en la película es la pedagogía es decir cómo tratar de transmitir a los alumnos una materia que deben aprender haciendo que les guste aprenderla

Voz 12 16:14 no cono bueno

Voz 1457 16:16 ese es pasamos a otra comedia francesa es cariño yo soy es una película que busca el chiste a través del contraste de géneros es la historia de una pareja de amantes que acaba convertido el uno en el otro está dirigida por Bruno

Voz 12 16:36 no me importa fallar pero peronistas

Voz 1457 16:46 es la típica historia de ese se acuestan él acaba convertido en ella

Voz 0544 16:51 en la lo das mucho más de sí

Voz 1457 16:53 no da mucho más de sí no es un spoiler pasa a los cinco primeros minutos

Voz 0544 16:58 meterse en la piel del otro no que es ver

Voz 14 17:01 a la vida a través de los ojos de de

Voz 0544 17:04 de otra persona y ver un poco las contradicciones pero

Voz 6 17:07 bueno he dichas unas risas poquitas en mi caso Di y poco más

Voz 1463 17:13 a mi me parece que que hay muchas películas de de este de este muchacho de intercambio entre amigos entre madre e hija entre un hombre que de repente es una mujer esto que podría haber dado un juego para explorar que es un poco la definición de los géneros la definición donde los estereotipos la ruptura en este tiempo en el que después se ha demostrado que el cine tiene mucho que decir en el discurso de la igualdad entre hombres y mujeres pues esta película al final no para de poner tópicos él es ella es la que conduce mal él es insensible bueno pues no se lo no unos no todos los hombres son insensibles ella está obsesionada con ser madre bueno pues a lo mejor o tenerlo claro claro y hasta que tú no tienes la regla no sabes lo que es tener la cosa no entiendes a una mujer bueno hay cosas

Voz 10 18:01 realmente un poco

Voz 1463 18:03 demasiado estereotipadas ya digo la idea no estaba mal pero es que la cosa así se hace bastante y Lay conservado

Voz 1457 18:10 pura os conservadora no a mí me parece peor me pareció bastante mala Mel Gibson

Voz 0544 18:16 lo hizo en en qué piensan las James de era

Voz 1457 18:19 el hombre era caca culo pedo pis pero en fin tenía aún era

Voz 1463 18:24 aquí que hay una infidelidad de por medio la cosa es para ponerte en el modelo francés siempre están permitidas

Voz 1457 18:31 sí que es ponerte en el lugar del otro para entender qué es

Voz 1463 18:33 está pasando aquel ponerse en el lugar del otros para para

Voz 1457 18:36 gracias a la primera película francesa Yves esta película que es blanca y de urbanización de vino blanco espumoso y de vamos a ver es que es un mundo que que no sé si es otro planeta está yo ya pero Francia mira bien Francia tiene otras otras cosas bueno que me parece maravilloso que ellos sean capaces de vender gominolas fina pero lo vamos a me parece muy flojito bueno vamos con otra película que también es una coproducción es francobelga es del director belga Philippe banlieue ganó el premio del público en el Festival de Berlín del año pasado y es una película sobre una madre de tres hijos que está atrapada en una en un piso en piso de de de Damasco durante la guerra sí son veinticuatro horas en los que tú ves cómo viven con los bombardeo los francotiradores y que en la casa cerrada para que no entren los ladrones a robarles todo

Voz 16 19:39 dice quemábamos tranquilo y no quiero que muera en hay into morir Cariñena nadie va a morir la guerra se acabará pronto y todos estaremos a salvo

Voz 7 19:53 la guerra ya dura siete años

Voz 1457 19:55 IU no parece que que la gente este este a salvo es una es una película e interesante de este director belga que ha vivido mucho tiempo en en Líbano ir así de hecho la película está rodada en Líbano en un piso ISI decía que ha estado esta semana en Madrid ya que él no quería hablar de la guerra de de los de de las noticias sino de la guerra que están viviendo los ciudadanos normales

Voz 0544 20:24 no otro en las noticias tenemos informaciones explícita sobre las bombas y los impactos pero no sabemos qué le pasa a la gente normal ellos son precisamente a los que quiero enfocar para entender cómo lidian con esta situación a diario porque la guerra no es una situación excepcional en Siria dura ya siete años quería

Voz 7 20:44 acercarme a ellos proporcionar al público

Voz 0544 20:47 como occidental una visión más inteligible

Voz 7 20:51 Pepa te aparece una audición inteligible a mí me ha parecido quiero decir tremenda evidentemente yo estaba queriendo huir de ese piso continuamente pero claro porque he al principio Dies

Voz 1463 21:06 sí que es verdad que a diferencia un documental no semana cosas estrenaba el de ahí y en el que también salían refugiados sirios aunque era otra temática pero en un documental sobre Siria que ha habido muchos tanto en Netflix como documentales más periodísticos claro es verdad lo que dice este director que si hay otra manera de contarlo a través de este tipo de personajes como esta madre es una madre coraje o de ese día a día horrible de esa manera de vivir no sé si es si este tipo de cine es el que va a hacer o a mí no a mí me ha gustado pero no sé si este tipo de películas son las que hacen que que la gente tome conciencia de lo que está pasando en Siria de la barbaridad que estamos permitiendo no lo sé no sé si el género documental desde luego no pero tampoco sé si este género tan duro podría hacerlo

Voz 1457 21:54 bueno de hecho la la película se trata como se normaliza a no hay demás hay drama evidentemente porque además en una en una en una ciudad en guerra hay pocas hay pocos hombres y entonces las mujeres quedan expuestas no entonces la ex es la actriz palestina si amabas la protagonista de Los limoneros una actriz que han visto muchas películas como de o Múnich que interpreta a esta madre que que acoge a una pareja con su bebé y además es consciente de que la violencia sexual de la guerra va a llegar a su piso o no a sus hijas adolescentes ya esa joven madre que que la coge y esto nos decía el director

Voz 6 22:35 yo olvidado

Voz 0544 22:36 las mujeres son objetivo prioritario en tiempo de guerra todos sabemos que la violación es la manera más habitual de atacar las en todas las guerras y siempre ha ocurrido yo quería incluirlo dentro de este contexto quería retratar lo no hacerlo de una manera banal quería que me enfrentar a ellos

Voz 6 22:55 poco vi muy

Voz 1457 22:57 bueno pues esta vía hay una escena de una ablación que no es especialmente dura y sin embargo ha levantado mucha controversia porque me parecía como un poco e innecesaria El día bueno es que no me podía asaltar

Voz 1463 23:10 es algo que narra la claro es evidente lo que lo que quizá es raro es que no se hable de violaciones en la guerra de a cuando pasan las guerras se habla de las mujeres violadas no como víctimas de esa guerra pero durante la guerra cuando se pueden hacer cosas evidentemente no se habla de su saque

Voz 7 23:27 final Un cuando vienen los refugiados de Siria vienen para evitar todo este tipo de atrocidades que vemos en esta película no sea verdad es que me parece una película muy recomendable que luego también hemos estado viendo ultimando

Voz 1457 23:38 ante el insulto o con lo que Cairo confidencial que también te dan una es una mirada más matizada no sobre el mundo árabe y que ahora está una estos un poco en descomposición y bueno me parece que es otra otra mirada interesante también se ha estrenado esta semana corazones de piedra es una película irlandesa Eli esta semana no sé si es que entre Spielberg campeones pero hay como un remanso de paz

Voz 7 24:05 en el que el cine independientes y que le hagan Spielberg sí bueno pues esto

Voz 0544 24:10 es una película islandesa es una historia de adolescentes que viven en un pueblo de Islandia monótono todo un poco tal descubren su sexualidad no y entonces una especie de Brokeback Mountain entre adolescentes un pequeño pueblo de de de Islandia no es recomendable es que es curiosa aunque con un ritmo muy muy lento

Voz 1457 24:29 la Casa de la casa

Voz 1084 24:31 está basada en una novela de Agatha Christie que además parece ser que es una de las favoritas de la propia Agatha

Voz 0544 24:37 Christie es de este género de Hood which de quién lo hizo no quién es el asesino

Voz 6 24:42 aunque eso sí es adivinar quién es el asesino

Voz 0544 24:45 no de un multimillonario que aparece muerto envenenado en una mansión británica con conexiones ahí con los servicios secretos en fin ir la peli hola pues tiene todos los defectos de este género que es que es un poco monótona pero que al final te sorprende porque eso joe oye que no esperaba yo que fuera las sino quién es el asesino

Voz 1084 25:06 así sale Glenn Close eh

Voz 0544 25:08 siendo de una señora Ileana Anderson

Voz 7 25:11 es decir que Glenn Close era la asesina no sea bueno incluso matando topos eso sí lo puedo decir a con una escopeta Puma pero yo me pregunto tiene sentido todavía a estas alturas hacer películas de Agatha Christie bueno yo que yo creo que sí osea que hay gente aficionado un poco a todo tipo de géneros

Voz 0544 25:34 el defecto que además lo decía Hitchcock que no le gustaba este tipo de películas de suspense porque todo se basaba en quién es el asesino eso para ella para él no era la tensión que buscaba en sus películas no él prefería decirte desde el primer momento Éste es el asesino

Voz 7 25:49 yo ahora como abrir ya cómo lo van a atrapar

Voz 0544 25:52 qué es lo que pasa no son dos tipos diferentes de entender este este género no

Voz 7 25:57 sí pero ese género de de ir investigando quiénes que es un poco las series tan maravilloso a ese escrito un crimen claro pero quiero decir lo que pasa es que esas Duran

Voz 0544 26:06 cinco minutos que dura hora y media y entonces bueno digamos que todo el desarrollo de la película ves un poco lento un poco plomizo pero que al final sí que te sorprende porque tiene un final eso que no te es que no te esperas dice

Voz 1084 26:19 tú yo no había leído la novela he leído muchas novelas de Agatha Christie

Voz 1457 26:22 pese a esta no era como el asesinato

Voz 0544 26:24 pues ni como el asesinato de Lord un proyecto Rogelio cromático como entiende gritos no está

Voz 1457 26:30 es otra bueno pues a mí me sorprende sinceramente que todavía a estas alturas les que me parece bien que

Voz 0544 26:36 la factura muy clásica de mansión británica de personajes muy británicos se ambientado de es poco después de la Segunda Guerra Mundial una familia también con muchos de esos desestructurada millonario madre que un poco alocada que quiere ser actriz en fin

Voz 7 26:53 pues entre lo que me ofreces yo he hay gente

Voz 1457 26:57 siempre digo que nada no yo

Voz 7 27:00 de media haber corazones de piedra que no la he visto pero recomiendo

Voz 1457 27:06 amateur que además me encanta la esta actriz palestina elegían Abás hizo la francesa buena maestro la otra no no la otra no pero ahora que me digan a mí cómo son capaces los franceses de exportar setenta hay tres películas al año se estrenan en España setenta y tres películas esas me gustaría ver cuál es el caso

Voz 6 27:26 es que me parece

Voz 1457 27:29 tremendo bueno pues se compañero seguimos viendo nos por Málaga a ver si se nos pasa a todos el catarro no vayáis al fútbol no grité is porque ya veo que ha habido tensiones aquí futbolera por debajo que yo no he entendido pero bueno no pasa nada nada Elio Pepa muchas gracias adiós la sí

Voz 13 27:46 me escrito

Voz 1457 28:13 abrimos la sección de televisión esta semana con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal chicos qué tal bueno hay mucho ajetreo realmente el tema sería al filo está empezando a darme miedo ya no como un poco Alcina bueno ahora bien el Festival de Málaga ya no no lo digo porque hay tanto lío que no es centro ya

Voz 1084 28:37 por la misma venga vamos a empezar por por noticias que nos encantan nuestro querido David Simon creador de The Wire Segovia giro la última de dius pues prepara una serie sobre la Guerra Civil española

Voz 1457 28:47 bueno así Aído ya madre

Voz 1084 28:49 bueno más bien es sobre la brigada o el batallón Abraham Lincoln a partir de pues la mirada no de los voluntarios que viajaron de Estados Unidos a España para unirse a las Brigadas Internacionales en apoyo a la Segunda República la futura serie que por ahora dicen que se llamará Dry Ewan contará con la producción de Mediapro que busca financiación distribución aún no está cerrada del todo poco más se sabe Simon que es uno de los creadores como sabéis más importantes de la televisión volverá a trabajar con sus guionistas de confianza Jobs Pellicano Si Dennis lijar y hace dos años lo entrevistamos aquí en La Script nos contaba que era una idea que tenía desde hace mucho tiempo pero que en Estados Unidos pues no interesa

Voz 1900 29:27 mucho pero es jugar la HB o no quiso es una gran historia es trágica es complicada esos individuos corrientes que vinieron aquí a España por ideología me encantaría hacerlo pero estamos hablando de mil novecientos treinta y siete y por tanto descaro es la guerra los americanos estaban luchando por una guerra que no conoce él es importante para vuestra historia pero nosotros hemos perdido el hilo al final estábamos haciendo una historia en la que el cuarenta o cincuenta quizá el sesenta por ciento eran comunistas y entonces cuando hablas de esto en América

Voz 6 30:05 si tuviera Bernie Sanders podría ayudar sí

Voz 1084 30:10 Elisa bueno esos comunista esas comunista

Voz 6 30:12 Haro bromeaba bromeaba Simon bueno real

Voz 1084 30:15 su interés nace de una historia familiar porque su tío abuelo decidió alistarse y venir a a luchar a España pero cuando se enteró su tía abuela pues lo denunció falsamente

Voz 1457 30:24 por por robo y sensata claro dice pero cómo se va a ir a una guerra

Voz 6 30:28 qué y lo detuvieron así que bueno

Voz 1084 30:30 era además de pelearse en Twitter David Simon con todos los reaccionarios españoles que el han escrito sólo ha declarado una de sus frases que Pepa Blanes seguramente pues haría que dice que la lucha española contra el fascismo y el mal uso del capitalismo como baluarte del totalitarismo pues representa la narrativa predominante del sí

Voz 6 30:49 lo veinte

Voz 1084 30:53 Pepa chupito para Pepa Bueno vamos a estar muy pendiente

Voz 1457 30:55 desde cómo avanza este proyecto a ver si encuentra dinero que será además una una financiación que será muy vigila

Voz 7 31:02 dada por Porres te trece televisión

Voz 1457 31:06 esta semana bueno bueno el Tribunal de Cuentas exacta de será muy difícil la aportó dos himnos vamos o nos cambiamos de de orilla miramos a Cannes porque esta semana las series han estado de gala se está celebrando el primer festival de series en Cannes el mito de UBS el mayor mercado de compre veinte series buenas noticias va a nuestro país

Voz 0457 31:28 buenas noticias por ahora sabemos que la zona en la primera serie original de Movistar llegará a Estados Unidos a través del canal premium estar que donde se emiten por ejemplo éxitos recientes como Park Lander la ficción ya se había vendido por Europa a Canal Plus Francia Canadá alemán ZDF así que nos alegramos mucho de de que los hermanos Sánchez Cabezudo empiecen este viaje internacional ya sabemos lo que nos decían de esa relación entre lo local y lo global defienden que hay que crear historias españolas para que nos vean nos crea

Voz 12 32:04 pues bloque no tiene culturas un pueblo indefenso para afrontar su propio discurso frente al resto también chupito

Voz 0457 32:12 yo pienso con los cabezudos exacta además otra buenísima noticia y es que la productora

Voz 0544 32:18 Teresa Fernández Valdés que forma

Voz 0457 32:20 ande mesecitos con Ramón Campos al frente de Bambú la productora Bambú ha recibido la Medalla de Honor del MIT TV de este mercado de series de Cannes es la primera española en recibir esta distinción hace unos años ya fue considerada como una de las cinco sobra Nurse más destacadas de Europa el Hollywood Reporter así que

Voz 1457 32:39 es muy buen momento éramos totalmente para la ficción televisiva española y ahora vamos con los estrenos para los que este fin de semana quieren hacer a hacerle la el honor la ola a su sofá

Voz 1084 32:52 bueno vamos a hablar de de una vuelta de tuerca a los asesinos a sueldo tenemos

Voz 6 32:56 pero vamos a ver pero vamos a ver si han vuelto

Voz 1084 33:01 bueno a sueldo sí

Voz 6 33:03 clave

Voz 1084 33:05 se acuerdo Hunter analizamos la las cabezas de los vinos en serie más que a sueldo ahora no ahora vienen los asesinos ha

Voz 1457 33:14 pero claro para que te tiene que pasar en la cabeza para será sueldo porque yo entiendo que bueno hombre periodistas han si lo único claro sí sí

Voz 1084 33:22 a los periodistas que podrían ser asesinos a sueldo es menos corriente de lo que debería ser no

Voz 1457 33:27 bueno yo no estaba vendiendo sueldos pero esas cosas diferentes vamos

Voz 1084 33:32 bueno pues a ver si vamos a hablar de de esta vuelta de tuerca tenemos nuevas sería ya los dos nos ha gustado por ahora bastante es la podemos ver en HBO España tienen entusiasmados en parte porque viene avalada por un gran nombre detrás su creador Bridge a la que ya conocimos en la con media Liga como una de esas creadoras más ingeniosas la televisión británica sin embargo en este caso se pasa al thriller ya hemos de reconocer que no se le da nada mal por lo que hemos visto todo comienza así con un asesinato

Voz 4 34:00 ha habido un asesinato envía Víctor que dinero político ruso que visitaba Austria la semana pasada no era un nombre popular pero sí negativamente mediática ayer que salía de un exquisito restaurante de sushi cerca de Stefan Platz con su novia casi Oscar de algún modo a cincuenta metros del restaurante El asesino consiguió bajarle a queden la arteria femoral sin que él y su novia se percataran sangrado durante un minuto antes de desplomarse

Voz 0457 34:30 Mola dicen bueno Clean ir quiénes sois que al final te va a encantar es una adaptación de de una serie de novelas del autor británico el look Jennings hizo acción gira alrededor de dos mujeres la primera decir que es un agente de él m cinco que es el servicio de inteligencia británico muy inteligente pero muy aburrida también de que su trabajo se limita a quedarse en su escritorio en la oficina y así es como se esa

Voz 17 34:59 ahora con su marido como me mataría si pudieras dándote por las escaleras en serio cubrirían de inmediato

Voz 18 35:08 no sé te mataría elogios

Voz 17 35:13 tú cómo lo harías te paralizaría con Sacchi toxina IT axfisie haría dormido te cortaría en pedacitos diminutos serviría te batiría llevaría el trabajo que tiraría por el váter

Voz 6 35:27 estos dos vueltas no queremos dar ideas aquí tampoco cómo matar a nadie haría yendo al trabajo como el termo un año

Voz 1457 35:37 a poco flaco que fuera

Voz 0457 35:40 mire buenas y alguna pero con un termo por agua bueno en esta serie tenemos la esperada vuelta de Sandra Bullock que es una de las actrices más reconocidas de la ya longeva de por sí Anatomía de Grey después de diez temporadas como la doctora en la serie de sonda Raines Sole pudimos seguir el rastro en un poquito la tercera temporada de American Crime y ha vuelto a un papel protagonista para interpretar a esta gente un tanto cínica que eleva la acción de los espías y solucionar casos difíciles

Voz 19 36:12 dicho que es una mujer Víctor Kathryn era un misógino y un proxeneta en no pensaría que ninguna mujer pudiera ser una amenaza

Voz 4 36:22 así es cómo pudo acercarse

Voz 1457 36:25 Diez

Voz 1084 36:26 bueno en el otro lado tenemos a Ávila ne una talentos asesina que que no duda en disfrutar de los lujos que puede permitirse gracias a su violento trabajo

Voz 1344 36:35 quien encargó el tiene mucho trabajo

Voz 19 36:37 cuando sabemos que es un poco precipitado

Voz 1344 36:40 pero mañana toda la información está ahí esto es preciosa en esta época

Voz 18 36:49 no puedo llevarme alguien han si tengo a alguien con que en Génova

Voz 1084 36:54 Bardem la actriz Jodie comer encarna esta elegante criminal que no suele dejar cabos sueltos pero que en su último encargo pues bueno ha pasado por alto algún que otro detalle

Voz 1344 37:04 hace tres días uno de los políticos más polémicos del entorno de Moscú fue asesinado por un profesional en una preciosa casa de Viena muy bien el asesinato se produjo en un sitio sin cámaras bien también la novia del político que estaba supuestamente con el cuento murió buena no sufrió daños notan bueno ahora esta en Londres donde testificará como testigo principal del asesinato mal

Voz 18 37:38 eso ocurrirá mañana muy mal

Voz 1457 37:43 si no ella también se fijar otro detalles a veces maravilla

Voz 1084 37:47 José bueno mientras una trata de conseguir esa declaración no de la testigo para solucionar el crimen la otra trata de evitarlo a toda costa por ahora solo hemos visto como decía el piloto pero promete mucho desde el momento que ambas se cruzan no pues se obsesionó harán la una con la otra y comenzarán a jugar al ratón y al gato o como dice Sandra Owen en una entrevista al gato y al gato porque realmente ambas se parecen más de lo que parece promete la verdad una lucha bastante divertida

Voz 1457 38:11 es curioso no me recuerdo que hablábamos de la anterior serie The Bridge decíamos que era una serie contra el patriarcado esto es una tendencia en el thriller

Voz 0457 38:22 pues es verdad que que Wall Erlich en en FLI backs se detectaba mucho más ese feminismo porque en en la sería la propia creadora exponía sus ideas pensamientos y rompía todo el rato la la cuarta pared hay que decir que la novela en la que está basada esta serie Miller los protagonistas son hombres aquí la propia Wall Erlich se empeñó a pesar de las trabas iniciales en convertirlos en en personajes femeninos también ha dicho la autora que no es tan diferente a la comedia FLI Bach porque a pesar de que sean una una asesina y la otra una espía son mujeres y quería explotar sobre todo el viaje emocional de los personajes todo con humor ese humor negro británico que nos entusiasma porque no nos olvidemos de que tiene golpes buenísimo

Voz 0544 39:08 alta

Voz 18 39:12 si yo te digo ALE deja que entiendes cómo qué entiendes a deja nace quién para opinar pero a ver son preciosas Aller deja es tetas pequeñas que estaba plana como una tabla madre mía no creo que la carga que use estática de la pueda comprender tú asesina es una loca de tetas pequeños

Voz 0457 39:40 bueno la verdad es que tiene teme Villalobos muy buenos

Voz 1457 39:43 es gracioso además ese cambio que hayan cogió los personajes masculinos los hayan pega un a vuelta bueno luego hablaremos no porque es verdad que muchas veces estas espías o así

Voz 1084 39:54 minas son mujeres muy solitarias tiene gracia también que sea una de ellas una mujer casada si unas una mujer casada y la otra es una mujer que vive el lo que les da la gana en el lujo es una asesina con lujos

Voz 1457 40:04 que no son sufrido horas no son hipótesis

Voz 1084 40:07 ha sufrido lo que hemos visto todavía no hemos visto

Voz 0457 40:09 son mucho pero no tienen un pasado tampoco que que todavía pues las haya crearon una frustración y por el estilo

Voz 1457 40:16 bueno pues ya sean son mujeres que además se vivía

Voz 1084 40:18 era bastante con con su trabajo en el trabajo con con ese toque de humor negro tan británico que la incorporado Ivy Bridge que ya vimos en playback no todo todas las cosas que que decía la verdad que funciona muy bien el piloto tampoco es una cosa del otro mundo pero yo creo que porque todavía ellas dos no han entrado en escena encontró el cuerpo directamente pero yo creo que que va a ser algo como con mucho ritmo oí

Voz 6 40:43 no que va a funcionar porque ya antes

Voz 0457 40:46 en las precisamente ya renovó por una segunda temporada sabe que que parece que

Voz 1084 40:51 la confianza la confianza y otras cosa que para

Voz 1457 40:53 a los espectadores y es en HBO de así a lo bestia todo los capítulos

Voz 0457 41:00 va semanalmente cosa que hay que sufrir

Voz 1084 41:03 cada lunes nuevos capítulos si hay que sufrir

Voz 0457 41:05 bueno sí que lo son los días que que salen todas las series

Voz 6 41:10 eso es un día malísimo bueno no no sufra deberíamos librar haced lo que queráis Killing in qué tal

Voz 0457 41:23 pues es una de las series que competían en la sección lo fina en la sección oficial de decana en la versión de de de ficción televisiva junto a ella también competían tenemos que recordar a la española Félix de Cesc Gay la italiana el cazador gira latinoamericana aquí en la tierra con Gael García

Voz 1457 41:41 bueno ya además el la cosa de los asesinos no termina aquí hay otra serie también con protagonista así siniestro

Voz 1084 41:49 sí pero sólo un poco bueno HBO también ha estrenado recientemente esta es esta seguir es propia suya la otra era de de BBC América ha estrenado como decía recientemente Barry una comedia sobre un asesino a sueldo que descubre accidentalmente su gusto por la interpretación mil Der es el protagonista un cómico de los de la vieja escuela que se formó durante casi diez años en el Saturday Night Life compartiendo escenario y gags con gente como Tina Fey EMI y osea mella es precisamente el actor tuvo que dejar este programa por no saber gestionar muy bien pues sumido escénico y la ansiedad que le causaba el el directo una ansiedad que traslada también a su personaje en esta nueva serie

Voz 19 42:26 esto ha motivado para nada

Voz 20 42:29 poco Camara necesito un descanso

Voz 19 42:32 sabes lo que creo que lo que necesitas es un cambio de aires siempre es decir a otro matón de poca monta en un agujero el mundo del medio este te marcas un viaje a la soledad la lo son mujeres a hacerme una encargado para un mafioso checheno ver aquí se llama cobran pasar a izquierda dar alguien de fuera tema delicado para un pastón así nos quedará menos para retirarnos este negocio Emma eso para cuándo serán cuatro gasten un coche esperando tener aeropuerto contrario

Voz 1457 43:11 bueno es que es un cambio de es es un cambio profesional maravilloso tengo miedo escénico ya no quiero hacer programas en directo y entonces me hago actor de serie sí

Voz 1084 43:23 a través de la SER y yo creo que es un poco no sé si si su vida metido sí claro el personaje realmente el asesino en serie pero desde el primer momento como que está asesinos intenta desvincular como que le cansa representa es un ex militar en la típica historia no yo creo que él la serie ya lo hemos visto casi todo en esta que es el ex militar que vuelve que no sabe qué hacer que no encuentra un trabajo pues claro como dispara bien pues asesino a sueldo ahora ya se cansa de eso en el viaja a Los Ángeles pues descubre que quizá pues puede ser actor aunque sea malísimo

Voz 21 43:55 además da hombre ya no sea realmente la sería en en el fondo Acciona hace gracia lo del asesino sobre lo que bueno que puede ser curioso por las tramas que genera cómicas el asesinato no sé qué como que trama cómica puede generar pero la generan hombre claro pero realmente lo que interesa es la sátira que hay detrás sobre cómo es empezar a querer ser actor en Los Ángeles no eso es oscuro Blabla Lan sí sí como esos desde el otro lado esos gurús quedan sesenta

Voz 1084 44:23 ayer es de poca monta le dicen a todos sus estudiantes a ser el mejor de Hollywood va a ser Meryl Streep utilicen estas cosas y la gente se lo cree no iba entusiasmado a dar clases de interpretación como todos los Angeles todo el mundo trabaja en algo que no es actor en Los Ángeles pero todo el mundo estudia para ser actor ira audiciones más o menos es esa sátira del mundo de la interpretación de donde

Voz 1457 44:44 hasta que cabecita saber francés

Voz 0457 44:47 en los que están detrás de las series son Heather Allen ver que son los nombres que están detrás también de Silicon Valley otra de las de las comedias más longevas BH veo bueno como decía José que no deja de ser una una sátira de de la pretenciosa iba un poco no de de los aspirantes a actores Barry en el en el primer capítulo tiene que matar a alguien por encargo accidentalmente descubren una audición que bueno será actor le gusta puede ser una una aspiración que les saque de de este ciclo depresivo y claro llega ahí el conflicto de que sicario y actor pues no es muy compatible

Voz 19 45:23 a ser actor es un trabajo demasiado público eso entrar en conflicto con será alguien que mata que forma anónima sin necesitas un hobby chavalín dedica a pintar no sé qué pintaba John Wayne Grey si pintaba ese es su hobby compatible nunca interfirió en sus trabajos son actores profesionales esa esa gente sabe y dicen que tengo pero lo entiendo lo entiendo permite tener esto en la bañera caso quieres ir a matar a un tipo y que te suelte es el tío del anuncio del podio y cuándo decidiste ganarte la vida con esto de cerrase la puerta muchas otras cosas es un asesino tumba aptas a los

Voz 6 46:09 me parece maravilloso

Voz 1457 46:12 de qué vienen famoso aporte de no vas tú a por el famoso que ser famoso el el actor famosa viviendo o sea es tremendo bueno todo es que estamos hablando de un asesino a sueldo que el ya tiene otra profesión se ha sido justo en el móvil exactamente no

Voz 1084 46:29 tiene un poco de Dexter yo creo que además el actor se parece un poco físicamente él no está muy convencido lo que te contamos de querer seguir matando pero no lo tiene fácil para retirarse de por medio está esa delirante grupo mafioso que son de de la Europa del Este no georgianos chechenos además es casi lo más gracioso de la SER y el Grupo porque es delirante hay hay un el jefe checheno que tiene un poco de de pluma pues el encargo Hall las cosas más raras del mundo yo visto ya al segundo y el tercero en los asesinatos que no tienen ningún sentido o mandan balas por correo postal está en el ordenador esperando a que le confirmen la entrega de la bala para que pueda matar al siguiente el el delirio total entre los grupos mafiosos también de de Los Angeles bueno el actor como decíamos ve la posibilidad de formarse como actor una salida aunque se da bastante mal claro todo ello con puntos de de humor negro también en este caso sin caer en la risa fácil y como decía es una sátira pero que a veces

Voz 7 47:27 ese toma demasiado en serio yo creo que está demasiado encorsetada queréis que lo maten si creéis que pagarme CIU que es quien lleva eso

Voz 20 47:36 lo darle un nombre una dirección y estará listo en un par de días perfecto a ver esto se puede hacer de varias formas ha por ejemplo a puño dándole un huevo es algo que hice una vez y no no me importa repetir

Voz 22 47:57 pero si toque dejémosla en los buenos no puedes dispararle un tiro duele mucho de han disparado a mi ir duele te cojones cualquier cosa mejor que apuñalaron tirón aún Terapéutica cultivado

Voz 6 48:11 bueno realmente los diálogos no

Voz 1084 48:19 más que era veo no para hacer una comedia de HBO supuestamente con autores cómicos

Voz 23 48:23 de detrás Si que que viene del Saturday Night Life y que si tenía problemas de ansiedad pues bueno entiendo que que el directo del Saturday Night Life es otra presión hoy

Voz 1084 48:33 exacto ha señalado ya no osea todavía no lo hemos apuñalado pero sí que es verdad que no es la comida que puedes esperar un VIP de HBO no tiene nada de verdad o una comedia de autor con ese tono como bueno como better things como hablábamos au común Louis que ahora está denostado pero con eso su propio que que que tenga consistencia la historia no es como un poco Silicon Valley que desde el creador de Silicon Valley que al final empezó muy bien te hacía gracia en la primera temporada pero luego ha sido un un cuesta bajo la seria en mi opinión eh

Voz 0457 49:07 no ha sido bien no yo qué sé y que creo que sí que ha sabido evolucionar y adaptarse o continuar una historia ésta sería acaba de empezar pero es verdad que bueno yo yo no conecto demasiado con con esta idea no para mí es que es un es un Dexter al revés osea es el asesino que está empezando a encontrar otro rumbo y otras formas de de ganarse la vida me parece que no se sostiene por sí mismo ese planteamiento y demasiado sobria creo

Voz 7 49:39 se espera que necesitarían más locura

Voz 0457 49:42 un poco más de locura sobre todo algo más de expresividad en él lo sea creo que bueno también forma parte de su papá él es es un militar que vuelve que bueno tienen una serie de de traumas Si tiene la cabeza en otro sitio pero él no me transmite nada creo que es muy ático y que no no

Voz 1084 50:02 yo creo que les puede interesar más al mundo del cine porque está lleno de referencias en en las clases de interpretación a monólogos o a preparar haciendo referencias a películas que a la hora de preparar el trabajo no de actor Herría también mucho de grandes fracasos de la historia de de Hollywood

Voz 1457 50:18 la que tiene grandes frases que elección claro

Voz 1084 50:20 pues bastante meta sobre los grandes fracasos de Hollywood o reírse de escenas de diálogos de películas de de Hollywood

Voz 1457 50:28 pero es que es verdad que el mundo de Hollywood tiene esa producción endogámica no que cada tanto bueno

Voz 1084 50:36 cierto tiempo viene tiene que sí canalizó

Voz 1457 50:38 hay que hablar de sí misma y bueno mientras sale la serie sobre el Facebook como están desarrollándose los intestinos los genios del siglo

Voz 1084 50:49 a una distopía es maravilloso yo estoy de

Voz 1457 50:51 deseando estoy necesitando ver el Black Mirror Zuckerberg no

Voz 1084 50:57 ya el cuento de la criada igual no perdonó

Voz 1457 51:00 claro no están ahí nuestras nuestras simpatías a los de Silicon Valley realmente que alguien les les su distopía quiero verlo ese eso eso hay que verlo bueno compañeros pues muchas gracias lo dejamos aquí

Voz 6 51:14 no podéis dejar el sofá va a hacer bueno este fin de semana a ver si es verdad de verdad la al parque y sigo viendo porque cara ya te ponga cara adiós adiós

Voz 1457 51:29 pues terminamos aquí La Script la realización Pepa Blanes y Laura Martínez en la producción y redes sociales estos días se cumplen diez años de la muerte del guionista Rafael Azcona autor de guiones como El verdugo Plácido Belle Epoque o Ay Carmela fue un genio muy modesto siempre tomó su trabajo como un oficio un oficio sometido a las órdenes del director loca