Fuera de combate, en Acento Robinson

Voz 1546 00:00 pues aquí estamos con más acento Robinson estamos semanas con Rau Roman estamos hablando de Benson algunos de esos que has hecho sobre estos anillos y me quedo Raúl a cuando me comentabas el hecho de equipamientos grandes campeones del boxeo encargo a Zapatero pidiendo mal no en sus mejores condiciones come qué tal Michael digo bien bueno Perico Fernández nada raro que pico Perico Fernández se encontraba se hallaba en Zaragoza siendo maño comida hay pero

Voz 1 00:34 pero iban Angelista como como Abbas como contabas que había dos grandes campeones del boxeo viviendo al lado malamente pues

Voz 1891 00:47 yo tenía ganas de hacer algo de de boxeo porque me parecía como un género muy cinematográfico que se prestaba mucho hacer un buen Informe Robinson empieza a buscar a tirar del hilo de donde puede haber dos campeones uno Perico Fernández y otro evangelista y me encuentro con que sorprendentemente evangelista también está viviendo en Zaragoza porque su primera esposa Lupe que yo no llegué a conocer pero que él decía que era guapísima era zaragozana era maña con su segunda mujer había ido a vivir a Zaragoza para está cerca de sus hijos y de sus nietos por de Perico sí que supimos que que se encontraba en unas condiciones muy malas es la parte tener ciertos problemas mentales estaba prácticamente en la ruina en la indigencia y a pesar de que varios amigos intentaban ayudarle en aquella época apareció un reportaje creo que en las páginas de la recientemente desaparecida Interviú en la en la que se contaba que está a durmiendo en un en un burdel cuando acababan de trabajar las chicas el entraba dormir en una de las habitaciones que aguantara Luis ningunos dosis

Voz 1546 01:50 estaban pues como Flores vemos aquí era muy triste ver dos hombres bueno hoy Angelista peleó con entrada Mohamed Alí día Perico campeón del mundo

Voz 2 02:02 en septiembre del setenta y cuatro peleó en Roma por el título mundial

Voz 3 02:08 yo muy fuerte de Asinca voz enorme esos tipo Gemma paso para BCN de la estrella

Voz 0660 02:14 incide en el último reto casi vigilancia los citas mareo

Voz 3 02:20 como si hubiera perdido e con así miento o la fuerza que se que no

Voz 0660 02:26 perdió el título claro pero no podías agravado porgue porque me dolía Redick ellos mira me oye que no que no que no podemos ya sigue que que no puedo os puedo que no pudo

Voz 4 02:43 toda España sabía quién era pero cuando defendió su título en Barcelona al año siguiente

Voz 5 02:48 veo con un título mundial en juego en la velada se enfrentaban el brasileño Joao Henrique aspirante al título mundial de los súper ligeros el campeón mundial de la categoría Perico Fernández

Voz 0660 02:59 el noveno

Voz 5 03:02 en el noveno asalto Perico avalado con la izquierda y metió la derecha en el mentón del aspirante derribando le

Voz 1546 03:08 estamos en un poco desolados y luego los los juntos no sé si

Voz 1891 03:15 Perico cuando nosotros llegamos ya la situación era algo mejor le habían conseguido un piso se dedicaba además a pintar era un gran aficionado a la pintura hay podríamos decir que un poco en la línea de Andy Warhol tenía tres o cuatro herencias au que siempre pintaba no tres o cuatro temas centrales uno era John Lennon nosotros Elvis Presley otro eran los toros por ejemplo y tenía toda la casa llena llena de estos cuadros Angelista trabajaba en un gimnasio en el gimnasio de López Bueno que había sido otro otro boxeador español que hay bueno cuando López buenos encuentra evangelista evangelista se ofrece a trabajar en en lo que sea en este gimnasio incluso le dice si hace falta limpio Friedrich barro y Lope bueno le dijo no a Alfredo tú eres Alfredo Evangelista tu aquí en el gimnasio no vas a hacer nada de esto una de las cosas más bonitas que me quedan de de este informe es que nosotros propició el reencuentro de Perico idea Alfredo que habían sido grandes amigos y compañeros ellos nunca boxear

Voz 1546 04:19 no pesos de peso es muy distintas Evangelista era

Voz 1891 04:21 pesado eh Perico era súper ligero creo pero sí que habían entrenado mucho ha entrenado en Los Ángeles de San Rafael en una finca propiedad de Jesús Gil cuando Jesús Gil todavía no era un personaje popular en España hay preparando ambos campeonatos corrían por la finca evangelista recordaba además que a Perico no les gustaba nada la red IP se escondía cuando luego el grupo de boxeadores regresar corriendo se incorporaba ahí en una curva hay para parecer que había sudado se echaba agua

Voz 6 04:50 pues sí allí en su ecosistema Alfredo Evangelista todavía imparte lecciones no es habitual pero pudiera darse que el amigo con alma de pintor pasase a echar un vistazo los viejos camaradas que por diferencia de peso nunca cruzaron guantes podrán cruzar otra cosa sus recuerdos

Voz 7 05:13 me di mis contrario al suelo muy bien justo que esto ya a ver yo yo jamás hubiese yo me encuentro joder

Voz 8 05:40 siempre a la gente con octavo concentra es tan Rafael tilo corre esperando muy

Voz 7 05:48 me gustaba correr marítima lo que voy a correr para casarme pues

Voz 9 05:54 bueno Peric había sido

Voz 1891 05:56 campeón del mundo derrotando a

Voz 9 05:59 a un japonés Aoyama

Voz 1891 06:01 en Italia se había convertido en el año setenta y cuatro en en campeón del mundo después de un de un gran combate que no ganó por KO y luego lo lo renovó contra un brasileño

Voz 9 06:12 en Barcelona

Voz 1891 06:14 Suter su segunda defensa la hizo en Tailandia combate que lo había marcado de por vida peleón Tailandia en julio con un tal su Brin en un clima de un calor terrible de una humedad salvaje y ese combate lo acabó perdiendo no estaba obsesionado aún hoy en día todos los días hablaba de aquel combate irrepetible cosas como que se me había perdido también Tailandia que fui yo hacer allí me habían drogado etcétera esa derrota le marcó para siempre

Voz 9 06:43 esa derrota como han Suri

Voz 10 06:48 a una encerrona quiero tener porque ha venido a Tailandia todo Piñón Tailandia dice riendo incluye una decena

Voz 7 06:59 sí claro claro

Voz 1891 07:03 contra el que luego defendió de intentó recuperar el título en Madrid en una pelea que perdió a los puntos por muy poco en el Palacio de los Deportes

Voz 11 07:11 se lio una monumental con lluvia de de almohadillas y demás y aquellos solo pudimos verlo esas imágenes se pudieron ver en en nuestro programa entonces

Voz 1891 07:20 la carrera de Perico había sido como meteórica llegó a lo más alto se convirtió en un ídolo la nacional porque en esa época como nos contaban Garci Julio César Iglesias que aparecían en nuestro programa eh las portadas de del marca caída serán para fútbol ciclismo y boxeo si esos tres esos tres pilares serán los tres pilares ibérico había sido una megaestrella convirtiéndose en campeón del mundo de repente boom de desapareció bueno su vida había había caído en en pie casado como digo concierto deterioro mental Él era un niño que no había conocido siquiera a sus padres que su madre había abandonado en la puerta de de un hospicio de un orfanato una vida muy muy compleja hay un personaje al que cogimos mucho mucho cariño en él

Voz 1546 08:06 yo era muy bonito y esa amistad entre los dos perico y Alfredo a que parecía por ejemplo ese ese esa película

Voz 12 08:18 el extraña no es que la

Voz 13 08:21 uno era el travieso ETA a la que leído el otro el grandullón era el el majo que le abrazaba

Voz 1546 08:29 dominaban entre ellos dos tipos tremendamente indiferentes pero es unía algo muy importante que el boxeo la mutua admiración entre los dos mundos

Voz 1891 08:38 la admiración y cariño sin duda nosotros alguna vez lo comentamos con con el equipo con Juan Porres el realizador recuerdo tenemos delante a dos niños uno como tú decías el El niño travieso perico que no sabemos por dónde va a salir otro Alfredo Evangelista era como el niño bueno pues acción bondadoso además tela aguantaba que Perico le llamara feo que se apaña asado en tenerla nada Él se preocupa mucho porque Perico estuviera bien hay de hecho así fue hasta el final de los días de de Perico

Voz 0660 09:18 hay mucha gente que dice que este combatirlo

Voz 7 09:22 de acuerdo con él

Voz 1891 09:29 Alfredo que también había tocado la gloria que había aguantado un combate entero con con Mohamed Alí una liguilla algo mayor Noel el súper campeón de sus primeras épocas cuando era todavía Cassius Clay le habían puesto en muchos problemas también según nos contaron gentes que vivieron aquel combate como José Luis Garci y Julio César bueno pues evangelista que también había sido un grandísimo se preocupaba muchísimo de de Perico en en el programa que hemos hecho hace poco el décimo aniversario de de Informe Robinson hemos recuperado su historia hemos podido saber cómo los últimos años de de Perico que pasó en un psiquiátrico Alfredo Leiva a visitar prácticamente todas las semanas cuando a Perico ya le costaba reconocer a nadie Alfredo les seguía reconociendo así ilegal la mano en el en el mentón no Alfredo Alfredo Fahmi cuando cuando me enteré todo aquello la verdad se proponía casi la la piel de gallina

Voz 14 10:29 una pena todo tipo que supo ingresado en psiquiátricos lo ha pasado muy mal ese acordó el el único reconoció Rami vencidos que el único iba es y que no hay pero no encontraba más despierto procedían dormido

Voz 16 10:59 me conociste reía

Voz 17 11:06 ni

Voz 1891 11:19 me alegré de que nuestro programa hubiera servido para que estos dos amigos volvían a reencontrarse

Voz 1546 11:23 sí porque era una relación muy entrañable quién hubiese imaginado que dos grandes campeones los dos pues habiendo conocido mejoras en su momento los dos ahí estaban defiendo al año sin darse cuenta casi es en la frecuente

Voz 1891 11:39 López bueno que era este dueño de del gimnasio sí que conocía también a Perico era el que había dado trabajo a a evangelista hay también está contribuyendo a que volvieran a a reunirse es decir también que hubo uno sería de amigos de de Perú como un abogado que se llama José Antonio y sus si no me equivoco que se preocupó mucho por él en aquellos días que estuvimos estaba muy pendiente

Voz 19 12:02 que las organizaciones de caridad le hicieran llegar comida su casa etcétera pero es que Perico era imprevisible salía por el portal de su vivienda y no sabías dónde iba a terminar ni si iba a regresar a casa pero no los

Voz 1546 12:14 había esto tampoco primordialmente porque no lo sabía él mismo

Voz 1891 12:19 el pagado a un poco por las calles de Zaragoza hasta entrada la madrugada con sus cuadros debajo del brazo había un camarero de de de un Marc que quieren que se llama el restaurante la mar salada Paco Millán que aparece en el en el nuestro reportaje Un tipo también entrañable aragonés de pro zaragozano que se que era amigo de toda la vida de Perico de hecho aparecía en las fotografías con Perico a hombros cuando había sido campeón del mundo y él también se desvía por por Perico pero no lo podía no podía controlar además Paco nos contó anécdotas también entrañables de los viajes de ellos a Madrid como robaban toallas de los hoteles de Madrid en aquellos que pocas caben bueno personas que lo habían pasado realmente mal en Zaragoza y que están conociendo otra vida de los grandes hoteles viajando por el mundo

Voz 1546 13:05 pero bueno no podemos decir que el reportaje tuvo un final feliz porque ha fallecido ya perico pero sí es bonito que en los últimos días de la vida Perico esto me rodeado con el que él quería sobre todo Alfredo Evangelista que su amigo que estaba con él hasta hasta el final muchas gracias por el potaje por venir a contárnoslo en un acento Robinson

Voz 1891 13:31 ah sí yo estoy encantado de estar aquí llegó Michael y me tiraría hablando horas y horas

Voz 9 13:36 pues muchas gracias SATE

