Entre Tiempos: Conectamos con la unidad móvil (15/04/2018)

entre tiempos esta semana Pepa Bueno hizo el Hoy por hoy desde las puertas de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles la foto del equipo del programa emitiendo dentro de una furgoneta

Voz 0142 00:11 ha inspirado este entre tiempos que vamos a dedicar a las unidades móviles en la radio además Almudena Serrano nos abre de nuevo el Arca de tres llaves para hablarnos de los bebés abandonados en España siglos atrás como cada domingo también me acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marc los Granados sepan que sin él este problema no sería posible y comenzamos

Voz 2 00:40 Inés consejo sigue no sé

Voz 0142 01:15 prueba de fuego para los equipos de profesionales y técnicos de las emisoras las unidades móviles se desplazan allí donde está la noticia y a veces la noticia se convierte en historia como sucedió en febrero de mil novecientos ochenta y una atención compañero no iba a morir

Voz 4 01:32 y aquí estamos efectivamente no claro las empresas para que la gente empezó la saliva esperar la polilla ya por eso Armada el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército utilitario general de la carrera el proyecto está estar haciendo un documento ingenuidad al se logra la Bacardí el teniente coronel Tejero al ir pero de la decirte para el que había pedido Gavira el ataque de la OTAN alcanzo armada con posteriormente diálogo pedirte te la cabina al justo armada introducir el tan pero hay distintas interpretaciones sobrevivieron

Voz 0142 02:33 sí es José María García quizá muchos no lo sepan pero era él quien estaba en aquella móvil que contó el desenlace de golpe de estado de Tejero por cierto pueden ver la foto de aquel grupo de profesionales de la SER frente al Congreso en Cadena Ser punto com barra entre tiempos también un equipo de láser se desplazó a las puertas de la discoteca Alcalá veinte la fatídica madrugada del diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres ya en las primeras conexiones pudimos escuchar el testimonio de testigos del incendio que le costó la vida a ochenta y una personas

Voz 1407 03:07 estoy Carmelo atención y hablamos con la unidad móvil destacada en Alcalá veinte efectivamente aquí seguimos en Alcalá veinte creemos que los sonido llegue con nitidez ha estado nuestra emisora central siguen constantemente sacando personas del interior de aquí de Alcalá veinte por tanto es imposible averiguar adelantar un número de cuanto se encuentran dentro sí pero si hay que testificar están siendo rescatados constantemente las ambulancias salen de aquí disparadas hacia los hospitales una tras otra están siendo evacuadas las personas que se encontraban dentro y creemos que lamentablemente ya no se va a rescatar a nadie con vida desde luego lo que ha sucedido esta noche aquí se va a configurar como la mayor catástrofe o una de las mayores catástrofes producidas en una sala de fiestas en España Podemos esté parece Carmelo recordar el testimonio de una persona que excepcionalmente ha vivido toda la tragedia desde dentro y que afortunadamente ha podido contarlo no con toda la Cadena SER

Voz 0105 03:58 una de las personas que se encontraba en el interior de Alcalá veinte cuando se produjo el siniestro que es lo que pasó cerraron empezar de encender las luces para ir no son las cinco menos cuarto cinco menos diez empezó a salir humo detrás del de la parte de arriba de atrás del escenario en acerqué hasta allí ir detrás de las cortinas del escenario que las cortinas de dentro estaban ardiendo por la parte de arriba empecé a sacar usada empujará la gente ha claro que he visto cómo se había producido ese fuego ahí ahí ya en las cortinas hay unas unas cortinas el escenario y otros cortinas en los bastidores digamos la la parte de arriba de los bastidores del local tiene la pista que es abajo y luego hay que subir para arriba no entonces todo empezó empezó por la parte de arriba de las cortinas que lleva a la al primer piso no al bono cuántas personas había en ese momento ahí abajo habría ido a él no verla habría pues doscientas personas personas pudo haber dejado dentro algún amigo algún coincide con el que estamos así si duro trofeo y ahora que que puedes decir que pueden añadir esta desgracia todo por ejemplo tenían una seguridad en aglutinados pintores todos los simplemente le sumamos

Voz 5 05:18 viene esto era alto en los sucesos la radio acude rauda y veloz

Voz 0142 05:22 llegar a tiempo sin teléfonos móviles como era el caso en los años ochenta tenía su mérito y a veces la conexión

Voz 5 05:29 fallaba o el sonido era algo defectuoso

Voz 0142 05:32 una noche de mil novecientos ochenta y siete en Hora Veinticinco informábamos sobre la fuga en la cárcel provincial de Burgos cinco reclusos intentaban escaparse en una furgoneta de reparto con el director dos funcionarios de prisión como rehenes Gerardo González presentaba el informativo dio paso a Ignacio Calleja desde Radio Castilla después conectaron con Ángel Ortega desde una unidad móvil a las puertas de la prisión

Voz 6 05:58 en el tiempo dedicado a la información general dejábamos la prisión provincial de Burgos donde una fuga frustrada derivó en toma de rehenes en una tensa espera por eso bueno será que volvamos a conectar con nuestros compañeros de Radio Castilla Ignacio Calleja como siguen las cosas en la cárcel burgalesa

Voz 7 06:12 todo sigue igual recordemos que el director de la prisión Martinica Martín Vicente el subdirector Fernando López y un telefonista fueron retenidos por cinco reclusos que cerca de las siete de la tarde intentaron fugarse en una furgoneta de reparto que sobre esa hora suelen recoger bolsos confeccionados por los reclusos todo sigue igual como hemos indicado en el lugar de los hechos no se facilita ninguna información aunque eso sí se permite la entrada a personas pero no a periodistas Ángel Ortega

Voz 8 06:37 parece que la conexión con la unidad móvil de Radio castellano es posible

Voz 9 06:42 el moto que escucháis sí ahora perfectamente cada candidato había te diría en cuenta también los secuestrados eh

Voz 0142 06:50 la mañana del quince de noviembre de mil novecientos ochenta y siete La Ser retransmitió en directo desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid el primer sorteo a nivel nacional del servicio militar la vieja a miles

Voz 10 07:03 la retransmisión en directo desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid del sorteo de los mozos del reemplazo de mil novecientos ochenta y ocho sorteo que por primera vez será público único de carácter nacional La Ser informa

Voz 0142 07:21 mozos exteniente cupo objeción de conciencia son algunas de las palabras que más se repitieron durante aquella emisión

Voz 11 07:27 es importante vamos a establecer una primera conexión con el exterior de este Palacio de Exposiciones y Congresos donde se encuentra una unidad

Voz 1769 07:33 Bill de la Cadena Ser Ángel Cabrera Mari Jose ex astro cuál es el ambiente entre los mozos olas

Voz 1855 07:39 viento extremadamente Goñi nervioso en el exterior del Palacio de Congresos sea el jolgorio oprobio del estadio Santiago Bernabéu aquí enfrente con banderas enormes trompetas de plástico gorro los banderines que se ha trasladado aquí a unos metros muchachos en su mayoría aunque también hay padres novias pocas que han acudido a las puertas del Palacio de Congresos unas dos mil personas que esperan conocer el resultado del sorteo de los corzos de mil novecientos sesenta y ocho alguien le tocará excedentes de cupo quien al Ejército de Tierra al aire o alarmada aita bien un grupo como una se cincuenta personas del movimiento de objeción de conciencia muchachos en su mayoría que ostentan una pancarta con el lema mil in hoy también están profiriendo gritos

Voz 0142 08:20 colgada mil otro veintitrés de febrero acude a nuestra memoria hoy en concreto el de mil novecientos ochenta y tres miércoles en el que el Gobierno aprobó el Real Decreto de expropiación de Rumasa sin duda una de las noticias económicas de la década de los ochenta en nuestro país

Voz 12 08:37 el antes de escuchar el comentario de Ramón Pi un rápido paso una rápida conexión con la unidad móvil Ángel esa fuera cuál es el ambiente que se registra en estos momentos en la sede central de Rumasa en el Paseo de Recoletos de Madrid

Voz 5 08:48 estos días José Joaquín y el ambiente es de absoluta

Voz 13 08:51 tranquilidad a estas horas continúan encendidos los despachos que han estado iluminando toda la noche las reuniones de los altos ejecutivos

Voz 0142 08:57 y hablando de economía en concreto del precio de la gasolina para rematar nuestras lección de hoy vamos a escuchar la conexión con una unidad móvil de la Ser en una céntrica gasolinera de Madrid no se pierdan por cierto como Fermín Bocos presentador de Hora Veinticinco aquella noche al final de la conexión pide a los compañeros que llenen el depósito de la

Voz 14 09:19 con seis pesetas menos en el litro de gasolina desde las doce de esta noche desde hace seis minutos son las doce y seis minutos ya del día trece de diciembre una infrecuente noticia en las estaciones de servicio una unidad móvil de la Cadena Ser con Paco Quiroga y Jenaro Castro está ahora mismo repostado en una gasolinera de Madrid vamos a abrir su micrófono

Voz 1769 09:38 hola buenas noches nos encontramos en efecto en una gasolinera madrileña en una céntrica gasolinera de Madrid con nosotros encuentran varios empleados ya ellos les vamos a preguntar buenas noches cuál es su nombre mío al patrón de Madrid me podía decirse ha vivido hoy mucha venta de gasolina a lo largo del día no les puedo decir vayan ha estado aquí muy bien muchas gracias creemos que las respuestas son figurativas desde aquí nada más gracias gracias a vosotros compañeros de aprovechar la circunstancia también para completar el tanque

Voz 5 10:09 hemos escuchado conexiones con unidades móviles de la SER durante los años ochenta y es que son tantas las que guardamos en la Filmoteca de la Ser que hemos acotado nuestra elección a esa década pero les emplazó a una futura edición entre tiempos para escuchar más de las que guardamos de fechas más recientes ahora vamos con el Arca de tres llaves de Almudena Serrano tiempos con Ana Martínez Concejo cerca de tres llaves bienvenida Almudena de nuevo gracias buenos días a todos en el espacio de hoy

Voz 0142 10:53 vamos a contar algunas cuestiones acerca del abandono de niños y niñas recién nacidos que fue común en Europa y en consecuencia en España también algo que siempre suscita juicios duro sobre aquella sociedad que toleraba estas prácticas durante varios siglos con cifras escandalosas de abandono y muerte de recién nacidos pero porque sucedían estos hechos tan dramáticos y con consecuencias tan terribles para la demografía de un país bueno se conservan muchísimos casos documentados de abandono recién nacidos también de bebés de pocos meses

Voz 16 11:26 los motivos que llevaron a tantas personas a esta situación extrema fueron por un lado

Voz 17 11:32 pues causas de necesidad económica

Voz 16 11:34 por otro las relaciones ilícitas que había que ocultar su fruto con el fin de salvar la honra de la familia ante un matrimonio que estaba previamente apalabrado entonces de un caso por ejemplo los regidores del hospital de Zaragoza pues indicaron los siguiente Almudena me permites y lo leo yo

Voz 18 11:55 mi mi estreno

Voz 0142 11:58 causa primera la pobreza de los padres de los legítimos y la crueldad causada por la vergüenza de de los ilegítimos

Voz 18 12:06 en unos y otros el poco cuidado y asistencia en el preñado peor en el acto de los niños abandonados sabemos que se denominaban Expósito si se llamaba así porque ese dejaban expuestos pero también se les llamó hecha di dicha niños en echados

Voz 0142 12:24 incluso leeros aprovecha dichos no lo no lo había escuchado nunca lo de inclusión Rossi en el imaginario colectivo está presente la imagen de los niños abandonados en las puertas en los tornos de los conventos esto es esto fue así si si esto era así pero según los expedientes de niños éxitos hubo otros lugares que generalmente se desconoce

Voz 16 12:46 por ejemplo sabemos que o bebés que se echaban en corrales se dejaban en despoblados y colgados de llamado de hierro con abandonados en un molino que estaban alejados de de los pueblos los molinos claro en la plaza del pueblo o directamente en el campo en los más afortunados fueron expuestos por ejemplo en la cocina de una casa en el altar de una iglesia o en la catedral colgados de el cuadro de la Virgen o en el torno del colegio de

Voz 0142 13:13 Expósito Sony lo de los tornos siempre me ha impresionado mucho Silver el torno y pensar que pudieran de verdad dejar bebés bebés allí la creación de estos colegios de Expósito si hospicios alivió la mortalidad de los bebés y de aquella infancia abandonada bueno los colegios de Expósito se documentan desde

Voz 16 13:30 el siglo XVI estuvieron sostenidos económicamente por donaciones ICO la intervención de la iglesia desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX en el siglo XVIII bueno fue determinante a la hora de enfocar el problema de los expositores según las nuevas corrientes filosóficas y científicas que empezaban ya a fomentarse a difundirse in ya a principios del siglo dieciséis por ejemplo la Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora del Amparo de Sevilla estuvo en K cargada de la crianza de los niños Expósito es de la ciudad que se dedicaba a recoger de sus plazas y calles y a las puertas de los templos innumerables niños recién nacidos se encontraban en riesgo de perderse no no sólo la vida del cuerpo sino la eterna del alma por faltar les el agua del Santo vandalismo hay que tener en cuenta que el bautismo era importantísimo en aquella época por eso siempre se hace referencia lo primero que se hacía con un niño en la a bautizarlo luego en el año setecientos cincuenta y dos se aprobaron las ordenanzas para el régimen y gobierno de los vicio y Hospital real que dé orden de Su Majestad Se ha empezado a erigir en la ciudad de Oviedo vemos que ya se iban extendiendo así es la todas señalaron gran sí sí cómo se criaban aquellos niños que personas se dedicaban a ellos pues una vez que los niños se entregaban a los colegios de Expósito las encargadas de amamantar lo serán a más de cría que normalmente eran feligreses de las parroquias de las ciudades en algunas ocasiones esas mujeres se encariña van con ellos y los porque eso es Román claro los adoptada no hubo gente tan pobre que incluso exponen a sus hijos para tomar otros para criarlos y ganar el estipendio porque

Voz 1473 15:19 algún algunas amas de cría se les pagaba

Voz 16 15:21 en CES quién tenía hijos fíjate abandonaban a los niños para acoger a otros y poder ganar algo de dinero madre amamantando les cambiaban su hijo por otro claro claro

Voz 0142 15:34 hace lo que es el hambre y la necesidad de cierto es para que una madre renuncie a y la esperanza de vida en aquellos años no podía ser mucha

Voz 16 15:44 no para estos bebés claro sabemos lo que vivían aquellos niños porque los colegios se les inscribió en libros de registro en los que se hacía constar el día que habían ingresado los días de vida que tenían si temían nombre puesto etcétera y además se indicaba la fecha de la muerte cuando moría en el colegio que esto era habitual si como se sabía el nombre de los niños abandonados pues porque era muy frecuente que estos niños y abandonasen en los conocidos testigos los más afortunados claro y en ellos se les metió una notita una nota de abandono escrita en papel en la que se hacía constar su nombre estaba bautizado y Chris Si y es que era muy importante como he dicho antes no conoce si el niño estaba bautizado pero fíjate los oyentes que yo consultando documentación de niños Expósito he llegado a ver un trocito de tela de la ropita que llevaban aquellos niños del siglo XVII abandonados que se cosió al expediente en unos no no no no no tenía constancia de algo así no mezclar

Voz 0142 16:49 tres Un poquito de Europa no de tejido es estremecedor sin embargo no estén

Voz 16 16:56 Nos tememos digamos que no que no todos los niños abandonados llegarían a los colegios

Voz 0142 17:01 positivos para ser atendidos que esos serán los a FON

Voz 16 17:03 tuneados no digamos claro lamentablemente pues todos no eran recogidos a tiempo los documentos conservados en nuestros archivos Nos dan a conocer situaciones verdaderamente lamentables según expresó el autor Santana Pérez que el panorama de niños muertos y devorados por los animales es que todavía en la década de los setenta del siglo XVIII ofrecían las calles y plazas de Granada ejemplo en Cuenca tenemos el caso de un niño al que espera

Voz 19 17:36 Baron para abandonar en la puerta de una casa hasta que se aseguraron de que

Voz 16 17:39 algún alguien

Voz 19 17:42 que hubo alguien dentro de la casa no que se percatarse de que estaba abandonado en la calle

Voz 16 17:46 quién y una vez que el propietario de la casa se enteró de que el niño estaba en la puerta dijo textualmente que si les recogiera antes de que algún animal se lo comiera pero no lo cogió no lo acogió lo cogieron sí sí sí sí abonó a los que a los criados que saliesen a recogerle va además de que se lo comía algo animal esto es significativo de que no de día claro claro pues nada hoy es hoy es un poco más triste

Voz 0142 18:11 straw nuestro tema pero está muy bien saber y es curioso bueno no curioso es es dramático que sigue habiendo este tipo de de abandonos

Voz 16 18:20 pues sí lamentablemente si hoy tenemos mucho más recursos para proteger a los niños y entonces no era así que es es terrible tener conocimiento de niños que se abandonan en una cualquier organizada en una época como ésta esto no debería suceder

Voz 0142 18:39 aquí hemos dejado terribles testimonios documentados de una época dramática para la sociedad esperemos que no queden muchos testimonios de este tipo en los archivos por ejemplo y hospitales etcétera para el futuro no ojalá no no vayamos repitiendo es

Voz 16 18:54 a esta historia pues que seamos un poco tengamos un poquito más de comida con la vida humana

Voz 0142 19:00 a poco más de de humanidad pues nada Almudena Nos despedimos hasta dentro de un par de semanas muchísimas gracias como siempre estupendo gracias a vosotros

Voz 1473 19:33 desde la SER tengo entendido que tú también asco

Voz 20 19:36 pido caminito pero a un nivel mucho más

Voz 1473 19:38 musical internacional si hemos saltado por el globo terráqueo de la mano de los grupos y cantantes que han tenido más tirón en sus giras mundiales porque hablamos de éxitos éxitos rotundos en cifras de espectadores tilde de dinerito un dinerito que mira es que no sé ni imaginarme droga repelús Miguel

Voz 0142 19:54 cuál es tu fuente porque con tanto número

Voz 1473 19:57 tiene pinta de que en cada artículo aparecerán listados diferentes mira no demasiado o sea a nivel de nombres coinciden más o menos todas pero es verdad que a nivel de cifras recaudadas bailaban un poco así que nos hemos quedado con el artículo más reciente que es el actualizado por la revista musical Billboard en enero

Voz 5 20:12 este mismo año Iker sitúa en el número diez aún

Voz 1473 20:14 Tour de Michael Jackson si Michael Jackson

Voz 5 20:32 cómo es esto de que es un tour de Michael Jackson sin Michael Jackson

Voz 1407 20:38 sí porque en realidad es también un homenaje

Voz 5 20:40 el que hizo el Circo del Sol entre dos mil once y dos mil catorce claro Michael Jackson murió en dos mil nueve y nos quedamos sin aquella gira que preparaba que pintaba apoteósica Se ve que la gente se quedó con muchas ganas de verla porque el Circo del Sol sumó trescientos sesenta millones de dólares a sus arcas pero en fin Michael Jackson se fue y hubo otros devolver ha quedado un poco oscuro este paso esto es los acontecimientos y es que el regreso de Police salió bastante bien porque consiguieron recaudar trescientos sesenta y dos millones de dólares con su reunión Tour bandos en la novena posición de la tabla en general tuvieron más suerte que Michael Jackson sí volvemos a la lista y subamos no uno sino dos escalones dos escalones de golpe y porrazo tan temprano este esfuerzo luego lo entenderá pro hará por el momento no

Voz 1473 21:48 los a la séptima posición para encontrarnos con la gira Sticky and Sweet la octava en la carrera de Madonna en el que presentaba su disco Hard Candy Jarque Andy hacía un repaso a todos sus éxitos y que les reportó la envidiable cifra de cuatrocientos ocho mil

Voz 5 22:02 yo no está mal y encima la convierten en la única cantante femenina que se cuela en la lista por lo que veo no bromas

Voz 1473 22:09 Herrán quien tiene un nivel de testosterona bastante elevado y grupal porque Madonna hay Roger Waters líder de Pink Floyd son los únicos solistas de listado

Voz 5 22:32 la gira de Wall de Waters se sitúa en quinta posición con cuatrocientos cincuenta y nueve millones embalsados viene precedido y seguido por dos de las bandas del rock por excelencia en el puesto número seis encuentran AC DC con Black Ice Tour que entre dos mil ocho y dos mil diez les dejó cuatrocientos cuarenta mil millones y en cuarta posición se encuentran los Guns N'Roses María como me gusta esta canción Un premio para llamar un poquito más de canción el ritmo los Guns and Roses siguen de gira el turno Life Time no terminará hasta julio de este año verdad

Voz 1473 23:32 de que no descartamos que esos cuatrocientos setenta y cinco millones acumulados hasta ahora no aumenten consigan desbancar a la banda con la que abrimos el Top tres de giras más exitosas

Voz 5 23:44 pero quién es ese Coldplay mira en cambio a nosotros estas una banda que

Voz 1473 23:59 mira sin embargo allá por donde va a arrasa Icon A Head Full of Dreams la gira homónima de su séptimo álbum la banda británica se sitúa en tercera posición con quinientos veintitrés millones de dólares unos poquitos menos que nuestro número dos quinientos cincuenta y ocho millones son los que consiguieron los Rolling Stones con A Bigger Band entre dos mil cinco y dos mil siete pero seguramente sí nos pusiera

Voz 5 24:32 vamos a sumar todas sus giras la cifra sería astronómico

Voz 1473 24:36 a una banda con solera y con un club de fans fiel entregado y mira la revista Forbes echaron cuentas a todas sus giras de los últimos veinticinco años sumaron la friolera no te lo vas a creer de más de mil quinientos millones de euros

Voz 5 24:51 hemos que con ese Fortún on lo raro es que sigan dando conciertos lo de haber pasado de la jubilaciones por verdadero amor al arte no vamos ya te digo pero si en el toreo son los más grandes a nivel individual la gira más beneficiosa no es de los Rolling algo me dice que esto tiene que ver con ese octavo puesto que no ha querido desvelar

Voz 1473 25:10 claro porque una no si quiere repetir como el ajo eh a falta una esta banda conseguido copar dos puestos con sendas giras una de ellas el Vértigo Tour les dejo trescientos ochenta y nueve millones y una de las canciones más icónicas de la banda que también cantaron en su gira trescientos sesenta grados lo dio un español para no meter la pata un tour que empezó siendo la presentación del álbum No line on the Maison en dos mil nueve pero que terminó en dos mil once convertido en toda una gira de gran los éxitos que les permitió sumar una caja de setecientos treinta y seis millones a estas alturas ya pocas pistas les puedo dar más allá de que la banda está conformada por Larry Mullen Adam Clayton día eche el cantante de las eternas gafas de sol Bono y que como ya sabrán se llama escudos

Voz 22 26:16 yo

Voz 5 26:20 sí

Voz 22 26:20 sí

Voz 5 26:28 pues entrando en tiempo de boca Teka llega a Gina Domínguez hola qué tal en otro contenta

Voz 24 26:35 es que traigo una petición especial para mí para todos mis amigos el sábado pasado tocarán en Madrid Imagine Dragons y claro aún estoy emocionada de haberles visto en directo muy bien yo esperando a que me pongáis bailarina de Maldita Nerea nada tú vienes aquí haces una petición de Imagine

Voz 1473 26:53 Dragons has dicho arreglarlo un poquito entre Bale y quiénes son pues un grupo estadounidense concretamente de Las Vegas eso no vale no me puedo creer que Mariano te haya puesto algo de ellos sacrilegio

Voz 5 27:04 vamos a poner mi seguro que te suena

Voz 25 27:09 sí sí

Voz 5 27:18 qué te parece que bonito bueno no está mal pero yo quiero bailarina o que yo digo pues Miranda de si teníamos alguna entrevista guardada de Imagine Dragons encontrado una que les hizo Arturo Paniagua los cuarenta y seis de julio de dos mil diecisiete en el Teatro Barceló en Madrid

Voz 26 27:38 bien y por fin ha llegado al grandísimo momento para tener aquí en los cuarenta life show a Imagine Dragons Walton Spain gays Open va Richard bien muchos gracias

Voz 1473 27:50 en este fragmento de la entrevista hablan sobre la esperanza y el optimismo hay en el algún Ivonne oye que mucho estáis hablando de mí que estáis aquí todas pues estoy escuchando oí qué pasa que no me vais a ver

Voz 27 28:00 es decir nada que vienes a ponerme en por fin Maldita Nerea no no no vengo a eso vengo a doblar un corte para Gina en era él

Voz 1473 28:12 creo que en cualquier momento hay lugar para el optimismo nosotros hemos aprendido de los retos que hemos asumido juntos en anteriores discos en todos estos años juntos como banda en Las Vegas de giran un pequeño autobús y con situaciones como que no robaran que nos lanzaran botellas a la cabeza de forma misteriosa Noruega Nos han pasado cosas muy locas todas ellas los han unido aún más los han hecho apreciarlo bonita que es la vida el álbum reflexiona sobre eso es lo que nos dicen nuestras vivencias estamos en un punto en el que debemos apreciar todos los aspectos Iber la belleza en las diferentes caras que no

Voz 27 28:43 ofrece la vida

Voz 28 28:48 claro está

Voz 1473 28:55 ya saben que seguimos atentas a peticiones en el whatsapp seis nueve seis seis veinticinco pero

Voz 1473 29:18 danos a ese sonido de la fonética de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka de entretiempo

Voz 15 29:26 o como muy duro

y nos marchamos ya hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy gracias María hasta la próxima canción Gracias llena gracias Marcos a que se quedan con el boletín informativo y después ser consumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene

