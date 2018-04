Play Segunda: Luis Milla y los partidos de la jornada (12/04/2018)

Voz 2 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de Primera Blade II Play Segunda

Voz 1643 00:31 veintinueve de segunda y bienvenidos a la jornada treinta y cinco de la Liga Un dos tres una jornada que empieza con el Sporting como líder un Sporting que sigue imbatible en el Molinón desde la llegada de Rubén Baraja suma nueve victorias seguidas en casa veintisiete puntos de veintisiete casi la mitad de los puntos que lleva en Liga ha sido en Gijón con la victoria ante el Reus han igualado la mejor racha de su historia con siete triunfos consecutivos en Liga igualando así el registro de Díaz Novoa en la temporada mil novecientos setenta y nueve ochenta cuando el Sporting quedó tercero en primera división ahora a ser tercero al Sporting solo le valdría sin embargo para jugar playoff necesita ser primero o ser segundo para volver a Primera por la vía rápida Rubén Baraja ha dado con la tecla con la que no acertaba a Paco Herrera reconozco que yo me alegro y no me alegro por el Sporting sino por Baraja nuestro primer técnico en Play Segunda esta temporada no somos partícipes de su éxito pero si les gusta ver que elevase así de bien y que no es perdernos lo demás pero es que a las personas se les coge cariño subirá Rubén Baraja el Sporting no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Sandra Martínez a los mandos arranca a Play Segunda pues esperamos el nuevo Play Segunda hoy con dos hombres uno que sueña con que el Tenerife se meta otra vez en playoff e intente el salto a la primera división y otro que sigue todavía esperando a que el Toledo pues bien suba a la Segunda División esté en emplee Segunda Congo viene el programa ciento cuarenta y nueve Alejandro Rodríguez José Antonio muy buenas cuéntanos

Voz 4 02:09 qué tal elegido pues empezaremos cómo no con la llamada de consenso porque con José Luis Oltra vamos a analizar los mejores partidos de esta jornada que viene Huesca Reus Rayo Zaragoza

Voz 5 02:19 Valladolid no iremos a Tenerife también para hablar con Luis Milla uno de los mejores fichajes de invierno que se recuerdan en Segunda desde su llegada y la de Etxeberria el Tenerife rozan los play off de ascenso

Voz 4 02:29 por supuesto que no seremos la última hora del estado de salud de Pelayo en nuevo jugador del Albacete que sigue ingresado en un hospital de Saragoza Isabel hemos todas las novedades de todos los equipos de Segunda

Voz 5 02:38 como siempre el consultorio de Sergio Sánchez compañero de Movistar Plus Jaume Navy irá que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 4 02:44 antes de nada hay que recordar que este jueves juega a partir de las ocho de la tarde el partido aplazado de la jornada treinta y tres entre Albacete y que este fin de semana vendremos a partir del sábado ya los once partidos de la jornada treinta y cinco una jornada y cinco que arranca a las cuatro de la tarde con el duelo ante el Reus y el Cádiz para las diez de la tarde hay dos partidos Lorca Alcorcón Numancia Lugo ya para las ocho de la tarde del sábado el Cultural Leonesa Club Deportivo Tenerife el domingo a las doce de la mañana en horario matinal en Segunda División Osasuna Córdoba para cuadro dar de Valladolid Sporting y Almería Albacete y para las seis otros dos partidos Saragoza Sevilla Atlético Granada Sierra la jornada del domingo el Real Oviedo Nàstic a las ocho la jornada treinta y cinco finalizará el lunes a las nueve de la noche con el duelo que disputan en El Alcoraz Huesca

Voz 5 03:32 treinta y cuatro partidos después el Sporting Nestlé

Voz 4 03:35 Der tiene sesenta y un puntos los mismos en ascenso

Voz 5 03:37 directo también que el Rayo Vallecano cincuenta y ocho el Huesca aunque eso sí con un partido menos el de hoy el Cádiz cincuenta y siete el Zaragoza cincuenta y cinco y todavía amplió el Numancia cincuenta y cuatro por abajo en descenso la leonesa con XXXVI Córdoba tiene treinta y cinco Illán muy abajo el Lorca vigésimo primero con XXII farolillo rojo el filial del Sevilla también veintidós puntos

Voz 1371 03:58 B de seguir a Play Segunda en Twitter y en Facebook

Voz 1643 04:11 con toda la fuerza siguen exporte ni Rayo aprovechando los continuos tropiezos del Huesca que lleva siete partidos sin ganar así que ahora mismo son primero y segundo Sporting Rayo con sesenta puntos a la espera de lo que haga el Huesca que tiene cincuenta y ocho y que juega hoy jueves su partido aplazado ante el Albacete el Sporting sigue imbatible en el Molinón desde la llegada de Rubén Baraja son nueve victorias seguidas en casa la última ante el Reus por dos uno han igualado la mejor racha de su historia con siete triunfos consecutivos mientras que el Rayo ganó en Albacete el pasado sábado por cero uno el Huesca perdió el derbi con el Zaragoza uno cero y se queda fuera de los puestos de hacer eso directo aunque todavía con un partido menos por detrás el Cádiz que no pudo pasar del empate ante el Almería empate sin goles a cero y el Numancia venció en Alcorcón cero uno está sexto en silencio ocupando la última plaza de playoff por abajo no se rinde el Córdoba doblegó a un Lorca uno cero se coloca a dos puntos de la salvación por detrás de la Cultural que consiguió una importantísima victoria a domicilio ante el Barça B cero uno resulta resultado que deja al filial al borde del descenso y que da opciones todavía tanto a cordobeses como a leoneses además destacar la sexta victoria consecutiva del Tenerife ante el otro filial el Sevilla Atlético dos cero que sitúa a los de Etxeberria a dos puntos de empleo el Real Oviedo se llevó el triunfo en Lugo lo hizo en los minutos finales por cero uno tinerfeños ovetenses aprovecharon los fallos de Granada Osasuna empataron a uno entre ellos del Real Valladolid ante el Nàstic en Tarragona que perdió por uno cero y así llegamos a la jornada treinta y cinco de la Liga Un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera José Luis Oltra buenas tardes da la parte de arriba bueno tan apretada como la última semana eh once equipos en diez puntos luchando por el ascenso y ocho jornadas por delante que van a ser apasionantes

Voz 7 06:08 si volvamos a repetir lo mismo la máxima igualdad emocionante que está está en la clasificación con todas las opciones por pelear por lo más bonito todavía nada definido todo por por conseguir y entrando cada vez entramos mucho más

Voz 8 06:26 el decisivo menos margen de error para todo

Voz 7 06:29 para todos y bueno pues incluso por la parte baja también está bonito porque cultural y Córdoba no sólo no se sino que está más vivos que nunca se han apretado eso respecto a Barcelona y Almería

Voz 0072 06:44 sobre todo pero os tampoco rehusó Alcorcón

Voz 7 06:47 eh o el propio Nástic se pueden dormir muy bueno pues está todo muy bonito muy emocionante cómo es esta categoría muy igualada con todo por definir hay un equipo

Voz 1643 06:57 ya que no hace ruido que lo acabo de decir yo ahora que está en silencio que pasan las jornadas y que sigue ahí al Numancia no le mete nadie en las quinielas pero es un equipo que lleva mucho tiempo ahí arriba

Voz 7 07:08 bueno esto es los equipos que más ha estado dentro de los seis primeros en todo

Voz 0072 07:12 la temporada ha temido

Voz 8 07:15 una racha que todos los equipos pasan y que ya se han pasado una racha negativa a principio de año sobre todo el mes de enero y febrero no fueron buenos meses a nivel de de resultados pero es un equipo que compite muy bien que tiene una plantilla muy sólida muy compensada y un entrenador que conoce bien la categoría esto tengo grandes resultados que como tú dices silenciosamente porque este año hablamos de de Huesca pero el Huesca ya estuvo el año pasado y como equipo revelación digamos no de los que se suelen meter pero eso siempre suele haber más de más de uno yo al Numancia y muchas opciones porque es un equipo que me gusta

Voz 0072 07:53 como como Juan Mónaco y sobre todo me gusta mucho como como con

Voz 8 07:57 evite está siendo muy irregular por lo tanto ya superado ese bache así que es verdad que me parece uno de los claros favoritos aunque yo no me mojar a Óscar por nadie porque insisto que que cualquiera de los arriba ves el Sporting comanda ahora de de es fuerte pero si hubiese esa primera vuelta Saragoza la segunda vuelta es espectacular la remontada lleva ahora mismo el Tenerife con seis victorias consecutivas y que ya se ha metido de pleno en la en la pomada es decir está noveno pero está realmente a a dos puntos a tres puntos de lo que es la la promoción con lo cual ya está ahí es decir que está todo eh insisto por definir precioso muy bonito pero sí es cierto que lo de lo del Numancia para mí

Voz 9 08:38 no los equipos para para pelear Tenerife

Voz 8 08:40 bastar Zaragoza va a estar a los tres de arriba van a estar el CAI va a estar al final lidera quién es qué o a quién meto no no no

Voz 0072 08:48 no yo ahora mismo no apostaría absolutamente todo

Voz 8 08:50 por por nadie yo tampoco me atrevo a poco

Voz 1643 08:53 sí porque fallamos seguro bueno va a apostar por arriba y me me atrevo a apostar por abajo porque esas derrotas es el Almería hay del Barça B siguen dando vida a tras

Voz 0509 09:01 la la Cultural y al Córdoba ignoraba pero antes sí la verdad es que es una entrevista que todas las demás una Beira y la cultura es decir mucho la verdad pero queda eso no

Voz 8 09:14 los partidos que están en rojo

Voz 0509 09:17 como cada jueves a las seis de la tarde de hoy desde las siete ya estaba por entonces pareja bien saludos buenas tardes

Voz 8 09:26 similares equipos que se están jugando estar en la parte noble en la parte alta cada uno con una dinámica y contra equipos que se están jugando la salvación que ahora mismo son los más peligrosos porque son los más necesitados porque son los más los que más obligación tienen que además ven que que tienen cerca el objetivo que vienen desde abajo es decir como dice un amigo mío con la flecha hacia arriba que siempre es muy muy importante no es lo mismo ir con la flecha hacia arriba con la flecha hacia abajo esperaban con la flecha hacia arriba estado de ánimo estado anímico como tienen apostó porque en esta categoría todos los equipos tienen argumentos pues eh van el partido es muy muy interesantes yo yo los dos partidos que más bonitos me parecen por la igualdad de del emparejamiento que juegan por lo mismo y que son partidos que pueden marcar mucho el el devenir de la competición para mí evidentemente son el Valladolid y Sporting Gijón además con el aliciente del nuevo técnico para el para el Valladolid y a ver si hay algún equipo capaz de romper la dinámica que lleva al Sporting en las últimas jornadas el Rayo Zaragoza que son dos equipos también con muy buena

Voz 0072 10:28 dinámica de que están en la parte alta pero los dos enfrentamientos que tú has dicho lo que iban a hacer es animar todavía más si son capaces tanto la Cultural como él

Voz 8 10:36 va de de puntuar porque Barcelona ya Almería pues no terminan de de conseguir victorias iba ir pues al final está todo muy igualado por la parte baja

Voz 1643 10:47 pues de esos dos partidos el Rayo Zaragoza del Valladolid Sporting vamos a hablar ahora con nuestros compañeros y también de los dos partidos que juega al Huesca en cuatro días y que iban a ser decisivos para el equipo de Rubi para saber si va a seguir aspirando al ascenso directo o Si sigue bajando puestos en la tabla tiene que luchar por el playoff José Luis Oltra muchas gracias y hasta la próxima semana segunda

Voz 8 11:06 siempre hasta la próxima semana un abrazo fuerte

Voz 1643 11:08 vamos a hablar ahora de algunos de los partidos más atractivos este fin de semana el Huesca juega como decía Oltra dos partidos en cuatro días puede no sólo recuperar el liderato sino abrir hasta un hueco de tres puntos si fuera capaz de ganar los dos partidos Huesca Luisa Badía muy buenas

Voz 1357 11:25 qué tal Oscar buenas tardes juega el jueves ante

Voz 1643 11:27 Albacete ese partido aplazado por el incidente de Pelayo Novo y el próximo lunes a las nueve ante el Barça B dos partidos que lloró son fundamentales para el futuro más cercano del Huesca

Voz 1357 11:38 sí porque si está haciendo muy larga esta racha negativa sólo siete jornadas sin ganar las que lleva la Sociedad Deportiva Huesca ha perdido el colchón que tenía pero es cierto que sigue está no ahí con los mejores es decir lo que va a tener que hacer es mantener el ritmo que marquen también equipos como el Rayo el Sporting Ons que vienen también por detrás en esa clasificación vamos a ver qué es lo que sucede en este partido con el Albacete que puede ser fundamental ya a partir de ahí pues bueno yo creo que el Huesca puede empezar a pensar un poco en positivo si es capaz de sacar pues estos partidos en casa en El Alcoraz donde hasta ahora su encuentro con el Sporting lo dejamos todo más sólido ir donde el equipo Alto aragonés pues ha sido

Voz 10 12:15 Marsé eficaz podíamos decir pues de cara

Voz 1357 12:17 a a una temporada que se ha complicado más de lo que tal vez pensábamos

Voz 1643 12:22 son siete semanas en ganar ya sí son siete jornadas sin ganar y hay hay nervioso

Voz 1357 12:28 no yo creo que más que nervios hay un poquito de deserción no porque sea visto tan cerca a ver al fin y al cabo Si echamos la vista atrás pensar que el solamente llegar a jugar el Pello pues ya sería todo un éxito pero claro estar tan cerca de ese ascenso directo que de momento se ha complicado bastante aunque insisto por aquí también se piensa que el Huesca puede ser capaz de dar la medida que dio estará peleando por lo menos hasta el final pero más que nervios yo creo que esa excepción uno esa incertidumbre de saber qué va a pasar no con este Huesca si mantiene el ritmo en casa como decimos con cinco partidos en el

Voz 1963 13:00 tras desde luego va a estar ahí hasta el final

Voz 1357 13:03 y si no pues tendrá que ir asegurando el Perelló aunque esa no sería la segunda opción que tendría al equipo de Rubi no yo creo que que ya perder el playero entonces sí que sería pues una una catástrofe total después de toda esa ventaja de puntos que ha llevado a Huesca

Voz 1643 13:15 pues partido y el Huesca ante el Albacete ese partido aplazado hoy ante el filial el próximo lunes a Luisa va a días en el carrusel Luis muchas gracias y quiere sale B un saludo hasta luego el partidazo de la jornada XXXV va a ser sin duda el Rayo Zaragoza que se juega el domingo a las seis de la tarde eh en Madrid tenemos a Toni López el es un martillo como un Fórmula uno que coja el ritmo vuelta a vuelta partido a partido y no lo suelta Toni muy buenas

Voz 0838 13:40 hola qué tal si paso a paso empezó titubeante al Rayo la temporada pero ha acogido rachas de equipo grande en Segunda cogido galones si con eso y con los goles derroto más

Voz 1643 13:48 la implicación de todos los jugadores el Rayo está donde está

Voz 0838 13:51 por ahora metido en ascenso directo lleva varias semanas en la parte alta de la tabla y es que lleva Óscar sólo dos derrotas en los últimos veinte partidos este domingo en principio todos disponibles once de gala habrá que ver si el Chori vuelve a ir convocado au sigue fuera lo que sería una sorpresa esperando también que Trejo vuelva a ser lo más siga marcando como durante toda la temporada para seguir ahí aparte es el segundo máximo goleador Óscar dieciséis partidos entre Rayet Zaragoza en Vallecas sólo tres victorias de los vallecanos seis empates siete victorias aragonesas de misión en tres partidos en Vallecas ninguna victoria de los madrileños así que también con el objetivo de romper esa racha histórica esa mala racha histórica Icon llamamiento de la afición para llenar Vallecas y para seguir haciendo de El estadio de Vallecas un fortín para seguir arriba para afianzarse ahí en el ascenso directo de cara al tramo final de la temporada

Voz 1643 14:40 está por ahí también Santi Sáez en Zaragoza horas ante muy buenas olas

Voz 11 14:44 abonadas un Zaragoza que llega reforzado otra

Voz 1643 14:46 la victoria en el derbi sobre todo que despeja las dudas de esa derrota hace un par de semanas ante el Sevilla Atlético que queda como un simple tropiezo porque se ganó a la Cultural y luego ha ganado también a Huesca

Voz 11 14:55 sí lleva ocho victorias en los últimos nueve partidos está a seis puntos del ascenso directo ya es la capital de España al campo del Rayo Vallecano acercarse un poquito más anual alejarse a seguir vivo en ese asunto en intentar conseguir el ascenso por la vía directa a Primera División y además con la intención de conseguir algo que no ha hecho para su historia cinco victorias consecutivas fuera de casa después de esos triunfos tanto fuera como en La Romareda que la han situado como decimos a seis puntos de ese ascenso directo va a haber cambios en la alineación obligados a entrar por Verdasco está sancionado el portugués hice lo va a perder Oliver Booth que también pudo tampoco pudo estar en el derbi por ese problema muscular por lo tanto el único cambio en la alineación Valls Verdasco y Nacho Manzano

Voz 1643 15:43 hay que continuar con el once de gala para visitar al Rey

Voz 11 15:45 yo vallecano por cierto en torno a quinientos zaragocistas estarán el próximo domingo en Vallecas

Voz 1643 15:51 es un partidazo ese año vallecano Zaragoza que se juega el domingo a las seis de la tarde que no es contarán José Palacio Santi Sáez en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER gracias ante hasta luego justo antes de ese encuentro el domingo pero las cuatro de la tarde se juega el Real Valladolid Sporting de Gijón en el Estadio de Zorrilla está en vaya María José Luis rojillo la roja y muy buenas muy buenas en Gijón tenemos a David González hola David hola Oscar yo sé que el Sporting es líder y que hemos dejado el partido del Sporting de ahí para el final pero claro que el Huesca jugó un partido hoy contra el Albacete y el Rayo Zaragoza es un auténtico partidazo si es que permitir que aunque el Sporting sea líder OIT dejemos como tercer partido

Voz 7 16:32 no pasa nada lo bueno se hace esperar y es bueno lo que hay en las próximas horas pero también que es un partidazo le porque yo en Valladolid claro y además tiene

Voz 1643 16:39 noticia en el banquillo de el Valladolid Rocky porque hay nuevo técnico en el banquillo pucelano después de que el martes echarán a Luis César Sampedro

Voz 1070 16:48 se después de mucha incertidumbre al final veces a San Pedro no ha podido soportar más la presión y la presión de los resultados sobre todo desde la trayectoria del equipo y esta semana pues fue finalmente despedido indios en su lugar ha sido presentado en la jornada del miércoles Sergio González ex entrenador del Espanyol a exjugador del Deportivo y de Ley del Español también bueno pues desde el que se ha hecho cargo del equipo vamos a ver si es capaz de estas ocho jornadas que quedan meter al Real Valladolid en el en los puestos de playoff algo que no hace el equipo desde la jornada diez y eso que en la última jornada en el partido de Tarragona de haber ganado pues se había vuelto a meter empleos pero ha ido tirando oportunidades una detrás de otra y eso ha precipitado que su técnico Luis César Sampedro pues haya sido como te decía esta misma semana despedido y sustituido por Sergio González

Voz 1643 17:42 Sergio González que se va a sentar en el banquillo en Zorrilla el domingo a las cuatro oí que yo supongo que va a alucinar con todos los sportinguistas que van a visitar Pucela porque es sagrada blanquivioleta va a ser muy rojiblanca este domingo

Voz 7 17:56 sí desde luego porque encima con el equipo lanzado como las últimas jornadas la gente ese animado más todavía sea acababan ayer las tres mil cien entradas vendidas por el Valladolid a Gijón que son de la zona acotada para la afición visitante pero hay bastante más gente que está intentando conseguir por otros medios las localidades es verdad que acceden

Voz 1963 18:14 partido declarado de alto riesgo van a hacer

Voz 7 18:17 ver algunas dificultades si no van a la zona concreta para la afición visitante para lucir los colores del Sporting con lo cual va a ser difícil estimar cuántos van a estar pero por encima de los cuatro mil seguramente para un partido en el que el Sporting puede ya igualar su récord de toda la historia de más de ciento diez años que serían ocho victorias consecutivas y escapó te tengan allí lleva siete seguidos la verdad es que la reacción de este equipo desde que ha llegado Rubén Baraja ha sido espectacular Le ha dado orden le ha dado solvencia ha dado mucha confianza para ganar a esta partidos en los que lo juega bien y sufre como el del domingo pasado frente al Reus el Sporting ofreció seguramente su peor versión en mucho tiempo las paso canutas pero también ganó ya es lo que tiene un equipo cuando está dinámica positiva la semana al margen de la expectación por el viaje la pasa pendiente de Jolie que viene arrastrando molestias desde hace algún tiempo esos jugador que ha cambiado radicalmente a este equipo anda con una elongación también con molestias en las rodillas no ha podido entrenar en en el inicio de la semana ibamos a ver cómo llega para el domingo parece que descartado uno está pero vamos a ver si baraja apuesta por ponerle aunque estoy un poco mermado o si prefiere que descanse para llegar mejor al tramo final de temporada

Voz 1643 19:24 pues son partida que mantener a tener noticia en el banquillo y en la grada ese Valladolid Sporting el domingo a las cuatro de la tarde roja muchas gracias y hasta el fin de semana un abrazo

Voz 7 19:33 adiós a si viene la jornada treinta y cinco en la Liga

Voz 1643 19:36 dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con José Luis Oltra igual al resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 12 19:45 anda anda

Voz 1643 19:58 pues hay varios equipos en Segunda que llevan una gran racha en las últimas semanas puede ser el Sporting de Gijón el Rayo Vallecano el Córdoba también pero unos queremos centrar en uno que desde que cambió de técnico la verdad es que va viento en popa y a toda vela es el Tenerife se ha puesto ahora a dos puntos del play off después de una gran remontada nos escucha uno que llegó en enero desde que llegó a la isla también campeón poquito todo medio centro de Tenerife Luis Milla muy buena muy buena estaba diciendo la gran racha veintidós puntos de veintisiete desde que llegó Joseba Etxebarria al banquillo eso es que de los nueve últimos partidos un empate una derrota la además todo victorias

Voz 1963 20:38 si al final bueno se marcó un objetivo definido temporada que que bueno que no no ayudan a la dinámica del equipo así

Voz 1323 20:48 uno el equipo en la primera vuelta pero bueno sabía más de que la Segunda División es muy larga y que en una dinámica buena una racha de partidos con Vitoria pues te podía acercar otra vez a a los puestos de arriba yo creo que bueno hemos ido cogiendo confianza con estos resultados a parte de que el equipo está ahí en un gran trabajo de Tous después bueno estamos cerquita de de poder meternos a ahora ya lo tenemos en nuestra madre no podemos fallar no

Voz 1643 21:11 siempre lo decimos que la Segunda División es una carrera de fondo como maratón que me de cuarenta y dos kilómetros tiene cuarenta y dos etapas una cada semana estáis a dos puntos del play off lo mejor es que llegáis en el mejor momento del equipo al momento más importante de toda la temporada

Voz 1963 21:27 sí yo creo que bueno ya lo he dicho

Voz 0072 21:30 cuántas veces creo los equipos que vienen de menos a más por ejemplo el Zaragoza o nosotras que nos hemos visto en lo peor es estar cerca el descenso en el objetivo de principio temporada tan lejos pues que ahora estemos tan cerca de poderlo conseguir otra vez ID vernos ahí cerca de los puestos de play off porque te da una confianza extra

Voz 1963 21:49 te ayuda pues bueno en estos últimos partidos

Voz 0072 21:51 dar a dar lo mejor de ti para poder meterse definitivamente sí que es verdad que bueno que llevábamos un handicap de de la primera vuelta y eso hace que bueno aún habiendo tenía esa racha tan tan buena hacemos play no seamos metí aún

Voz 1963 22:04 pero como te digo nosotros no tenemos que salirnos del del día a día

Voz 0072 22:09 el partido a partido oí bueno yo creo que esto es lo que nos ha llevado a a podemos acercar poco a poco y ahora toca ir a León el sábado oí y otra vez volverá a intentar sacar los tres puntos no tuya

Voz 1643 22:19 esas los últimos partidos de Martí y luego vino Joseba Etxeberria en la clave ha sido

Voz 13 22:24 pero el cambio de técnico

Voz 0072 22:27 bueno al final no sabes por qué pero un cambio de entrenador cambiar la gente vuelve a meterse la gente otra vez en dinámica Hay final que es verdad que yo creo que en la situación en la que se instituye al míster

Voz 1963 22:42 que no creo que estuviera muerto

Voz 0072 22:45 no creo que fuera un equipo que se pasearon Scarponi que no tuviera en los partidos que creo que estamos siempre cerca de puede sacar un resultado pero por unas cosas o por otras no salía los resultados y al final pues el club decidió cambiar y sí que es verdad que bueno que al final como te digo cuando cambiar de entrenador el jugador cambiar aquí parece que va a otro ritmo y bueno la verdad que el míster de trabajo sí está teniendo a todos muy el caos y bueno nos han inculcado una idea muy suya muy de presionar arriba Mollet ser muy intensos que hizo

Voz 1963 23:11 en Segunda división es muy muy importante y la verdad que estamos en los Estados no

Voz 1643 23:15 alguno dice también que la clave del Tenerife de lo bien que están no es sólo de la llegada Echevarría alguno dice que es desde que llegó en ella

Voz 1963 23:23 los Mossos no ya lo he dicho que bueno al mismo una también dieron pero el cambio de mister bueno nosotros somos gente pues gente joven que quiere ser algo en el fútbol que quiere ayudar y aportar lo máximo que puede en una gran oportunidad que nos daba mi hija no creo que lo estamos consiguiendo creo que estamos aportando lo mejor de nosotros hay a finales es único el único objetivo con la que viene yo estos al final pues bueno desde ese punto

Voz 0072 23:52 a trabajar corres mucho dejarme todo para que el equipo pues tenga mi mejor versión y bueno la verdad que estoy muy contento por el rendimiento que estirando pero estoy seguro de que lo mejor el verismo

Voz 1643 24:02 voy a ser poquito malo un poquito Mamón porque he visto al revés alguno también dice que la caída del Fuenlabrada viene justo desde que Milla se marchó Tenerife

Voz 14 24:12 bueno la verdad que sí

Voz 0072 24:15 todo era tan idílico y tan bonito no

Voz 1963 24:17 antes de enero que cuando viene cuando vienen las cosas mal pues al final es un palo muy duro y creo que

Voz 0072 24:25 que la dinámica de Fuenlabrada está siendo demasiado mala mucho tiempo pero bueno están a tiempo de darle la vuelta otra vez Si yo

Voz 1963 24:33 conozco el vestuarios es que que el vestuario es un vestuario increíble con un ambiente espectacular y sé que

Voz 14 24:39 que que con una calidad tanto futbolística como

Voz 1963 24:41 Juana espectacular que pueden sacarlo adelante y estoy seguro de que los haga nada adelante y que podrá

Voz 0072 24:46 volver a conseguir ese objetivo de digo quedar campeones nos hubiera segunda división pero bueno ahora la verdad que un poco triste porque estuvieron que es Irak míster ha tenido Calderón que para mí ha sido un entrenador y un gran tipo y para mí lo ha sido todo no y bueno pues animarles a todos porque estoy seguro de que están a tiempo no

Voz 13 25:05 el nuevo jugador que es el hoy

Voz 1643 25:08 Jiménez del abandono que bastara los últimos cinco partidos de Fuenlabrada y esperamos también que en los play acceso con el Fuenla me nombraba hace un minuto que no sólo tú llegas te en enero sino también les mula que viene tales eh por cierto dos goles en el partido

Voz 1963 25:21 sí como te digo al final somos gente que que bueno que quiera ayudar quiero aportar que quiere crecer en esto del fútbol

Voz 8 25:28 somos muy ambiciosos así al es la verdad

Voz 0072 25:32 calvo un rendimiento espectacular esta consiguiendo goles

Voz 1963 25:35 es un extremo yo creo que que bueno que hace yo creo la vida imposible al lateral que tiene en cada partido porque él encara porque va a poner porque porque siempre está cerca de hacer gol Hay bueno la verdad que estoy jugando propone también mi que bueno que sigamos así no

Voz 1643 25:49 sí sí claro mira la llegada de Joseba Etxeberria el banquillo la presencia de Milla lo bien que esta leer mula a este Tenerife Luis es que no lo remontan he leído que no se remonta a nadie desde el año dos mil quince desde el treinta ago usted dice que empezó la Liga ante el Nàstic si miras en esta Liga los catorce partidos que ha empezado ganando el Tenerife ha ganado once ya empatado tres nuevamente a segunda muy difícil remontar un partido ante el Tenerife en puedo no difícil imposible prácticamente

Voz 0072 26:16 bueno como tú dices yo creo que es una cosa más de la categoría cuando un equipo se pone por delante es muy difícil en la que la vuelta porque está todo muy igualado y todo se decide en los detalles creo que hay pocos partidos en los que se gane con mucha diferencia de goles

Voz 8 26:29 muy bueno es una ayuda haber remontar

Voz 0072 26:31 de la segunda división porque como te digo que estuvo muy igualado

Voz 1643 26:35 y ahora que lleva sea un par de meses en Segunda después de dar el salto que diferenciar verse entre la Segunda B y la Segunda División

Voz 0072 26:43 bueno sobre todo yo creo el ritmo el ritmo al que van las cosas a los entrenamientos y los partidos

Voz 14 26:51 pero sí que es verdad que

Voz 1963 26:53 que bueno yo estaba con unos compañeros muy cercanos a lo que podía hacer fútbol porque a lo que podía ser la primera división que teníamos de primera división y de segunda B Segunda División el en el Fuenlabrada en eso yo creo me ayudó a también a la adaptación pero sí que es verdad que no lo que no tampoco es el el ritmo y la velocidad las cosas

Voz 1643 27:11 te está saliendo todo también lo que cinco millones de cláusula no es tanto pero en Primera

Voz 0072 27:17 ya lo eran quinientos para Segunda División quinientos mil sin cinco millones lo lo también la verdad que no pienso cómo llegar a Tenerife dejar un poquito tranquilo que aquí estoy muy bien estoy contento

Voz 1963 27:30 sí bueno la verdad que no pienso en los cinco millones de cláusula que tengo porque porque la verdad que me un hijo único objetivo desvela desvelar Tenerife en Primera División y poder estar aquí con ellos

Voz 0072 27:39 para para poder disfrutarlo porque te das cuenta de lo que mueve este club de lo de la masa social que tiene alrededor y bueno si ya lo tiene en Segunda División no me quieren imaginan en prime dirigió este vamos a luchar por por ver esa de en primera división que debe ser increíble no

Voz 1643 27:54 te iba a preguntar si te jugando en Primera pero una cosa la frase venga tener jugando en Primera con el Tenerife

Voz 0072 28:00 hombre sí yo soy un tío ambicioso que quiere más siempre hay voy a pelear y vamos a pelear por volver al Tenerife en Primera División años tiene eso que no quepa duda y más viendo la dinámica algo la que viene ahí pues con la ambición que bien el equipo hecho que no quepa duda lo vamos a intentar a muerte hasta el final

Voz 1963 28:18 ya hasta que quieren opciones de eso seguro

Voz 1643 28:20 imagínate cómo cambian las cosas en un año y un mes de junio pasado cuando no te renovó al Alcorcón yo sé que que seguro que te dolió que esa lista bastante cabreado pero luego se llega hasta el mes de junio echas la vista atrás dices he jugado en Copa del Rey contra Air Madrid en cada uno Un golazo en el Bernabéu hecho en medio de Fuenlabrada me estoy saliendo en el Tenerife si sale pone colofón Luiz de subir a Primera la hostiase me permiten decirlo

Voz 0072 28:46 al final bueno todo pasa por algo la verdad que me lleve una

Voz 1963 28:50 decepción grande con la situación que qué ocurre

Voz 0072 28:53 en Alcorcón por cómo se dieron las cosas así por las formas pero pero bueno al final como te digo todo pasa por algo y me quedé en el sitio que me quería quedar porque en Fuenlabrada han tratado Iman valorados como como nunca Hay me han hecho ser mejor futbolista tanto la directiva al presidente como el entrenador

Voz 15 29:11 muy bueno pues la verdad es que el medio año que vivido allí de abono año y medio que fuera ahora no lo cambio por nada ha sido un año y medio más feliz de mi vida Hay bueno la verdad es que

Voz 0072 29:21 es muy completo haber tomó esta decisión muy triste por dejar fuera pero pero bueno feliz por haber tomó esta decisión de mañana a Tenerife y el poder estar peleando pues como tú dices en un año y medio cambiar tanto oí pelear por poder estar cerca de poder subir a Primera División

Voz 1643 29:34 es que lo del Fuenlabrada no fue un paso atrás fue un paso adelante para dar el salto a las según división Luiz que siempre hablo contigo cuando las cosas te van bien así que espero felicitarte verdad que sí pero bueno mal

Voz 0072 29:51 lo que está claro que pueden venir aquí y sobre todo hay que estar preparado para no

Voz 1643 29:56 además te queda mucho por delante seguro que es todo bueno Luis Milla muchísimas gracias por este ratito esa es deportivos que ojalá tengamos que llamar te en el mes de julio Alejandro Rodríguez a nuestro productor de segunda quede Tenerife de Tenerife le encantada muchas gracias no no no

Voz 16 30:12 sí

Voz 1643 30:19 GS que creciendo es sigue subiendo puestos desde la llegada de Joseba Etxeberria consiguió un trabajado triunfo ante el Sevilla Atlético ya está a dos puntos del play off de ascenso llega mano de agua ni al cien por ciento al momento más importante de la temporada muy buenas

Voz 1371 30:33 saludos qué tal buenas tardes una entrevista muy interesante que además no deja un titular Joseba Etxeberria confirma que está en excedencia con el Athletic Club de Bilbao que tenía dos años de contrato por cumplir con el conjunto vizcaíno que se optó por esta fórmula jurídica así que antes de renovar por el Tenerife tendrá que consultar en Bilbao

Voz 17 30:49 tengo contrato en vigor con el con el club pero pero bueno la sintonía con ellos es muy buena hablaremos veremos a ver cuál es cuál es la hoja de ruta del Atleti

Voz 1371 31:00 con Etxeberria que ha sumado el ochenta por ciento de los puntos en litigio desde que llegó al banquillo del Club Deportivo Tenerife Ike lamenta la mala suerte que está teniendo el conjunto blanquiazul con las lesiones no viajan a León ni Juan Villar ni según el hongo ni tapó Carlos Abad el portero suplente que acusa una amigdalitis y además tampoco está disponible Aitor Sanz que sigue recuperándose de su última lesión los infortunios que persiguen al Club Deportivo Tenerife aunque en la clasificación no se nota el cuadro canario está a solo dos puntos del playoff

Voz 1643 31:26 para cerrarla noticias nos vamos a pasar por Albacete para conocer la última hora del jugador del Alba Pelayo Novo que ya ha salido de la UCI desde el pasado martes está en planta en una habitación del Hospital Clínico de Zaragoza como esta Pelayo Sevilla muy buenas

Voz 1645 31:40 buenas tardes pues la plantilla y el cuerpo técnico del Albacete han visitado este mediodía Pelayo nuevo que ya ha abandonado la UCI se encuentra en planta en el Hospital Clínico de Zaragoza Enrique Martín ha reconocido que ha habido lágrimas en el reencuentro con el futbolista asturiano y alguna cosa más

Voz 18 31:53 pues yo lo he dicho a Pelayo que no se olvide de la cena que tenía que que pagar un o una apuesta hay aquí ya quedó en que no invitaba ahí bueno pues de esa manera entrara por supuesto míster que me acuerdo oí tendremos

Voz 4 32:10 cena el Alba se enfrenta esta tarde a las ocho al Huesca en un par

Voz 1645 32:13 ha sido muy especial buscando una victoria para acercarse a la permanencia en un encuentro que fue aplazado el pasado treinta y uno de marzo por el percance de Pelayo Novo

Voz 19 32:24 a lo quiera how ya de Cisco duda va a beneficiar a dudar por You Tube en

Voz 1643 32:37 como cada jueves en el consultorio del doctor Sergio Sánchez nuestro compañero de Movistar Plus que todas las semanas responde el programa las preguntas de los oyentes ya sabéis que pueden participar enviando un mail a nuestra cuenta Play Segunda arroba gmail punto com podéis hacerlo con la casta almohadilla consultorio Play Segunda dos unas semanas estamos dando la opción de Si queréis enviar vuestra pregunta por ahí yo hoy os vamos a sorprender a Sergio Sánchez el blues muy buenas tardes qué tal muy buenas digo vamos a sorprender que ha habido un valiente que se ha atrevido a mandar el primer audio preguntando a Sergio Sánchez y espero que detrás de este se anime mucho más en las siguientes semanas

Voz 9 33:17 sí que es una cascada o no vengan aunque vengan un montón seguro un primero de que ver primero y después los demás

Voz 1643 33:23 y además a mí me ahorran trabajo porque así no tengo que andar leyendo las preguntas de los oyentes sino que hace el mismo oyente que siempre lo mejor la entonación que lo había la pregunta no es la misma que le quiere dar pregunta Ador así que de esta forma no va a haber ninguna duda mira el primer valiente se llama David punzante y esta es la primera pregunta y con Play Segunda para Sergio Sánchez

Voz 20 33:43 hola Sergio Kresic equipos como el Almería o el Barça B que encadenan varios partidos sin ganar y no sale del descenso y la Cultural que tampoco consigue salir de ellos deberían buscar un nuevo entrenador o mantenerlos que tienen hasta final de temporada

Voz 1643 33:59 gracias aquí ser que lo que tenemos ahora que cuando metamos la pregunta del audio la cuando estás tú directamente au como a todos no yo pero hacer M uno si algo que tú les responder a eso

Voz 7 34:12 ya pero a ver si la pregunta es así un poco más difícil

Voz 9 34:17 pues me lo tengo que pensar impecables tú esto como uno el cólera mientras que mientras que vuelves a decir que si te la pueden repetirse en San Blas

Voz 1643 34:22 está estar difícil porque te acaba de decir si te encargaría a tres entrenador directamente no da ver yo estoy

Voz 10 34:28 hago directamente esos tres equipos que ha nombrado un equipo muy el Almería ya lo hizo el Almería haya cambiado entrenador no llamó a Lucas Alcaraz para sustituir a Luis Miguel Ramis y la situación vuelve a ser bastante complicada porque otra vez está en los puestos de abajo está sólo dos puntos por encima del descenso en este caso

Voz 7 34:46 no habrá relevo de entrenador y estamos ocho jornadas ahora mismo llegar

Voz 10 34:51 salvar al equipo es una es una situación complicada sobre todo es donde está yo creo que si se mete en puestos de descenso

Voz 1963 34:58 veremos qué es lo que escuché pero es que el Almería ya tiene la experiencia de haber

Voz 10 35:01 cambiado muchas veces de entrenador la pasada campaña Si bueno salvase también apurada es ahora mismo si no entro en puestos de descenso si está ya al límite está bordeando los yo creo que no no debe ser rebecos y se metiera en puestos de descenso igual ahí sí que se toma

Voz 9 35:17 esa decisión en el caso del Barça B

Voz 10 35:19 yo creo que lo ve más difícil todavía porque bueno vemos que es un equipo que el que vaya tiene que ser alguien de dentro porque está tirando de chavales que son juveniles muchos de ellos que es cierto que tiene otros jugadores que todo el mundo conocemos como puede ser el caso por ejemplo de Carles Sala añade pero hay muchos chavales que va debutando cada jornada el si tú quieres llegar y ser el revulsivo desde el banquillo necesitas conocer muy bien la plantilla hay muy bien la cantera del Barça la masía con lo cual sería dar el relevo a alguien que ya esté dentro he hacer eso también es complicado no yo no veo factible ahora mismo que eso suceda pero ya sabemos que en el fútbol como grandes

Voz 9 35:55 llegan los resultados empieza a cambiar todo y en el caso de la Cultural

Voz 1963 35:58 no dudo relevo yo creo que me lo valer el cultural

Voz 10 36:01 he pasado momentos muy malos muy difíciles ahora mismo bueno de ganar en el partido frente al Barça B pues pero uno hice estado moviendo siempre en esa posición a lo largo de toda la temporada despido muy determinado el que tiene su equipo en el que confían

Voz 8 36:14 te ve por lo que está sucediendo desde arriba

Voz 10 36:17 veo complicadísimo que que se produzca un relevo pero sí es cierto que cuando vayamos entrar las últimas cinco jornadas sin los equipos están abajo y están aún no dos puntos de la salvación no el filial yo creo en el filial ve más difícil relevó que los otros equipos sí que puede ser que se produzca una vez

Voz 1425 36:36 en cualquier caso puede pasar en cualquiera de los equipos porque los medios Campbell todo ya sabemos lo que pasa cuando llegan estas últimas jornadas lo hemos visto en el caso del Granada por arriba con la destitución de José Luis Oltra del Valladolid misma todo el día claro en el Valladolid sí porque fíjate que el Valladolid que ahora mismo en las clasificaciones estate juntos no de los puestos de playoff pero las sensaciones

Voz 10 36:56 te transmitía a los dirigentes que decía también en general la que deciden muchos de los partidos será que no era capaz de dar el paso definitivo para meterse arriba llegar al partido treinta en las de Tarragona pierde en los últimos instantes y eso ha provocado que haya muchos nervios yo ahora mismo no veo no veo que se ha producido esa relevo en ninguno de los tres que me nombraba a David pero si vuelven a acumularse una dos derrotas consecutivas

Voz 1425 37:20 en cualquier cosa

Voz 1643 37:21 bueno pues queda contestada la pregunta de David punzantes la primera pregunta audio en el consultorio de Sergio Sánchez en Play Segunda voy a animar al siguiente a digo Córdoba que nos manda la pregunta el Mail y que no sea bastante le animar a que un alguna semana normanda también es obvio que tenemos ganas de escuchar la voz de a ello Córdoba así que bueno yo hoy vuela en su pregunta pero el animo para que en en semanas sucesivas lo haga él a viva voz dice Diego Córdoba buenas cracks hoy os escribo sobre el revulsivo Joseba Etxeberria llegó a primeros de febrero para sustituir a Pep Martí esos números son muy meritorios veintidós puntos de veintisiete posibles ha hecho un fortín en el Heliodoro ya está la decisión sea enchufado de nuevo de hecho hubo lleno en el último partido en casa ha logrado también sacar puntos fuera que era el lunar del equipo con victorias importantes como las de Tarragona Pamplona ante un rival directo la única derrota ha sido en Los Pajaritos ante un rocoso Numancia y por último está puliendo al máximo joyas como Luis Milla al que hemos escuchado en Play Segunda o a Ales mula que están aún nivelazo Sergio crees que el Tenerife puede meterse en play off y añade que ve un poco intermitentes a equipos como el Oviedo el Osasuna Granada y que sin embargo los tinerfeños van como un tiro dicen en su opinión son los tapados equipo de ático como diría el gran Enrique Martín Monreal un saluda a todo el equipo de reflexión

Voz 7 38:38 sí eso es lo que decía Enrique no cuando con Osasuna

Voz 9 38:41 al final consiguió consiguió el ascenso el Tenerife ahora mismo es obvio no pero grullas yo decir que está en una muy buena dinámica pero es que muchos equipos que están en buena dinámica también hay otros que están justo pues cayendo un poquito estamos viendo cómo el Zaragoza que se ha metido en esos puestos de playoff está a un ritmo tremendo hemos visto también a Radio al Sporting son puestos de ascenso directo vamos a ver qué pasa con el Huesca con el partido que tiene atrapados frente al Albacete el Tenerife puede estar ahí sí estaba tres puntos a los puntos de los puestos de play off y la racha es muy buen es un equipo de Tenerife que ella misma fue Martí tienen capacidad para reaccionar porque tiene buenos jugadores y cuando llegan esos cambios

Voz 10 39:17 bueno parece que de nuevo los jugadores se mete en un poquito más y los que no están jugando los que no están participando quieren hacerse con un hueco además han llegado refuerzos con nombres como Luis Milla como mula estamos viendo que por ejemplo malvas fiche el otro día pues también consigue prosigue marcar jugadores que ya estaban pero que parecía que no estaban aportando todo lo que se podía

Voz 9 39:36 dar

Voz 1963 39:36 opciones tiene la gente está enganchada el Heliodoro

Voz 10 39:40 es un campo que aprieta mucho Yves le va a tener sus opciones obviamente de meterse ahí vamos a ver qué hace frente a la Cultural porque un partido complicado Square mucho los dos equipos y consiguiese la victoria pues de va a estar de lleno metido en la pelea por delante Oviedo Granada hay muchos candidatos que es un candidato firme ahora mismo el Tenerife para estar en los puestos de Dios lo es pero es que parece que es un la respuesta que cuatro-cinco equipos que están ahí para meterse y los que no están como por ejemplo el Valladolid fíjate lo que tú comentabas Oscar la decisión drástica de cambiar de entrenador ha llegado Sergio Sergio González ahora mismo sustituyendo Luis César porque todo se ve con opciones de meterse ahí la dinámica es muy buena lo más importante pasa como con el Córdoba Tenerife si lo cree Córdoba cree en la salvación de Tenerife creen que puede estar ahí ahora como la cabeza en estos últimos ocho partidos que quedan ya de Liga va a ser fundamental así qué opciones tiene pero es que este año va a ser tan difícil tan difícil jugar incluso los play offs con todos los candidatos que hay que que es difícil pero bueno yo creo que si ahora mismo hubiera que apostar por uno de ellos es el Tenerife es un serio candidato

Voz 1643 40:44 hay once equipos en apenas diez puntos

Voz 9 40:47 muchos ven claro que pueden entrar no porque el Huesca ahora mismo creemos que está en crisis Se puede decir pues si gana la Albacete si gana el Barça B está arriba arriba otra vez metido de lleno en la pelea en Zaragoza el Numancia que el según equipo qué pasa un poco desapercibido no está así como que nadie cuenta con él llega gana en Alcorcón con ese gol en propia puerta de Hugo Álvarez y Eider tenemos también metido es que son muchos son muchos equipos los que los que son candidatos a Osasuna Valladolid que les dices que no que yo no me no estará empleo pues sí que la dinámica no tiene nada que ver con la el Tenerife pero va a ser muy difícil yo creo que en esta Liga estamos echando cuentas aquí a los partidos que tenemos que pedir y cuando vamos pidiendo para las últimas jornadas aunque se supone que porque yo creo que va a ser un horario unificado no como en las últimas temporadas es difícil elegir el partido

Voz 1643 41:35 es que es muy difícil porque es que cualquiera

Voz 9 41:38 en cualquier equipo de estos de los que tu estuve los once primeros tiene opciones de estar off

Voz 1643 41:43 es que hablamos todos los años de la igualada quererla segunda división pero ya que como es tan ninguna es imposible que haya una tan igualada por la parte de arriba como lo está la actual Liga hondos tres no sabemos qué va a pasar pero pase lo que pase lo iremos contando cada jueves aquí en Play Segunda con Sergio Sánchez que muchas gracias y hasta la próxima semana venga a vosotros pero más preguntas bueno yo también Sergio escuchar Play Segunda

Voz 21 42:16 bueno jugara

Voz 1643 42:18 la fumando cada semana sobre todo al ese pago que intentan ganarme cada jueves y no pueden no lo consiguen que lo vamos a hacer como esta semana hecho una pedazo de puntuación en los dos han dicho que no quieren estar aquí presentes para puntos duro valiente y ha venido lo que no te veo que traiga un mundo delante yo soy muy valiente te vas a inventar los punto com y eso qué es sí dejan llevar sobre todo en las últimas semanas como la vida te está pasando también me está pasando igual

Voz 5 42:42 la como la vía de la radio llevar esta semana el firmado la apabullante cifra de treinta y siete puntos no está mal