El día en el que Gagarin se convirtió en héroe nacional e ídolo mundial

Voz 1626

00:22

hoy como cada año Rusia celebra el Día de la cosmonauta pero no sé yo que celebra más sí que el doce de abril de mil novecientos sesenta y uno Yuri Gagarin fuera el primer hombre en viajar al espacio o la satisfacción de que ese mismo día el presidente Kennedy anduviera cabreado perdido soltando dioses por la Casa Blanca los soviéticos ya habían puesto en el espacio mientras ellos los Yankees sólo habían podido enviar un par de monos Gagarin despegó de Kazajistán aquel doce de abril se dio un garbeo por ahí fuera y una hora y cuarenta y ocho minutos después ya estaba de regreso diciendo hola qué así nunca has ido más cierto eso de salgo a dar una vuelta vuelvo enseguida a veintisiete mil cuatrocientos kilómetros por hora así cualquiera Yuri Gagarin no fue sólo el primero en viajar al espacio también tiene el récord de ascensos en la carrera militar cuando despegó a que el doce de abril del sesenta y uno era segundo teniente cuando aterrizó hora y pico después ya era comandante es que los rusos no tenía muy claro que fuera regresar vivo así que lo ascendieron de rango en pleno vuelo para al menos enterrarlo sino recuperaban con todos los honores militares los soviéticos para estas cosas del rango era muy suyos Gagarin se convirtió en el héroe nacional en un ídolo internacional casi de inmediato porque a partir de ese momento todos los niños del mundo quisieron ser astronautas debería haber muerto de viejo incluso podría haber estado aún entre nosotros y seguir disfrutando de su fama pero no pudo ser hace justo cincuenta años pilotando un vulgar cazabombardero en un vuelo de entrenamiento cayó en picado is tampoco sigue siendo un héroe y como tal está enterrado las murallas del Kremlin pero no mola lo mismo ser un héroe estando vivo que estando muerto además habría estado bien que viera que no sólo lo celebran en su país que la Asamblea General de las Naciones Unidas también ha declarado cada doce de abril Día Internacional de los vuelos espaciales tripulados y mejor todavía si hubiera comprobado que aquella carrera espacial a cara de perro de soviéticos y americanos acabó solucionando se merendó dando todos juntos en la Estación Internacional unidos