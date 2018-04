Las lecciones de "Fariña"

Voz 0313

00:00

no sé si son ustedes seguidores pero si no lo son les recomiendo la serie Fariña que emite Antena tres anoche por ejemplo la siguieron casi dos millones y medio de espectadores aunque ha habido capítulos de tres y medio pero bueno más allá de su éxito irá la polémica por el libro en el que se basa Ike está secuestrado por orden judicial yo quería poner el foco en lo que cuenta Fariña porque es un retrato magnífico de cómo la droga arrasó Galicia allá por los años ochenta de cómo acabó afectando prácticamente a toda la sociedad porque no se puso remedio a tiempo el tránsito del contrabando de tabaco a la a las drogas duras conexión además con los cárteles colombianos no fue combatido de buenas a primeras con todos los medios necesarios hubo errores complicidades connivencias también y al final el narcotráfico provocó un terremoto en todos los ámbitos que hizo mucho daño muchísimo pero no sé si hemos aprendido la lección porque resulta que ahora mismo hay lugares de España donde el tráfico de drogas tiene a los vecinos soliviantado también atemorizados en muchos casos hoy en La Ventana vamos asomarnos a tres de esos escenarios la bahía de Algeciras donde los narcos han vuelto a entrar en un depósito judicial han intentado robar motores que estaban requisados para sus lanchas otra vez es increíble Nos aseguraremos también algunos barrios de Barcelona donde la proliferación de los llamados narco pisos está degenerando en episodios de violencia inaceptables visitaremos en una zona de Madrid la de Puente Vallecas en la que los vecinos están literalmente hasta el gorro y no entienden por qué la policía no actúa con más fresco cierto son tres ejemplos es seguro que hay más pero lo grave es que si la cosa va a peor que no podemos descartarlo sino se ataja a tiempo dentro de unos años alguien escribirá otro libro José rodará asegura una serie de televisión pero el marrón se lo habrán comido ya los que hoy tienen que lidiar con un paisaje tan hostil y tan peligroso