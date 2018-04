Desarticulan una red clandestina que introducia piña en España camuflada en porciones de pizza

Voz 1 00:00 viva Alpine amigos a la política

Voz 5 00:53 venga que estamos ya han todo por la radio y los jueves como siempre hay un montón de gente alguna persona incluso osea que saludemos así en plan coral no hola pero bueno saluda Lucía que no dice Mehmet que yo lo he visto claro a que no dígame comenzando señor Cheste lleva unos pelos pero cada semana a semana semana

Voz 1981 01:18 me estoy aprovechando que mi padre esta hecho real los grillos la cabeza así que espero

Voz 5 01:24 a todo el que venga pero me da envidia tú no te metas vale lo he dicho nada buenos

Voz 0230 01:30 diez días para psicológicas hay serios indicios de que el vicesecretario general del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo estuvo anoche viendo el fútbol porque esta mañana en Radio Nacional se ha referido al dirigente de Podemos Íñigo Errejón como Íñigo Errejón le escucha pero también ciudadanos tienen una decisión si sigue adelante y está dispuesto a que Madrid está gobernado por Podemos por Pablo Iglesias por el regreso

Voz 5 01:56 todo

Voz 7 01:59 bueno verdad

Voz 5 02:03 Íñigo Errejón el gol que sería Rigol sería un apelativo estupendo para un delantero centro de leyenda e Amancio Gárate en todo todo todo todo todo Hall como la tirado buenas noticias la tercera guerra mundial no ha comenzado todavía ya sabéis que todos la trama anunció ayer la pronta llegada

Voz 0230 02:39 a Siria de unos misiles nuevos y muy bonitos dijo pero deben ser misiles con el máster falsificado porque están

Voz 5 02:46 Fernando muchísimos y salieron de Estados Unidos ayer ya uno

Voz 0230 02:49 han llegado a Siria es que los misiles van en autobús por falta de presupuesto ahora que empieza el Salón del Cómic esto es muy de Mortadelo eh súper les llamaba les decía yo no incluir en misión secreta beso jefa jefe tienen que ir misión secreta pasen por armamento cojan los misiles misiles estaban tirachinas la marca misil

Voz 5 03:14 para los amantes para los amantes de la guerra

Voz 0230 03:17 no deben desesperar porque el presidente francés Emmanuel Macron dice que tiene pruebas del uso de armas químicas en Siria por parte del régimen de Bachar el Asad lo dicen francés pero como en el currículum de todos los aquí presentes consta nivel de francés alto hablado y escrito lo ponemos en francés pero doblado al castellano

Voz 8 03:35 usted con la escuadra que les Pernía no Pepelu dice Nick Price humo claro que dice Pablo García

Voz 0230 03:47 a la francesa palos el proceso se entienda ha dicho que lo tiene que tiene las pruebas aquí si tiene pruebas nada pasara de uso de armas colonias lo ha dicho oye armas si uno tiene pruebas Macron el otro tiene misiles es cuestión de horas estamos trabajando en ello hace años ya de eso eh ahora Mariano Rajoy no está para guerras Cifuentes bien muy bien podría decir Rajoy como la presidenta de las Cortes Ana Pastor sorprendida hoy con el micrófono abierto cuando ha cerrado la sesión veréis no tenéis que se sentía aliviada

Voz 1322 04:22 se levanta la sesión y muchas gracias

Voz 5 04:26 adiós adiós

Voz 0230 04:29 sí bendito sea Dios qué follón hace esta gente es una manera de acabaron contexto cosa que hay que vigilar siempre como presentador de televisión española en Veinticuatro horas que por leer literalmente la despedida que tenía en el teleprompter dijo a los telespectadores volveremos mañana desde el Pirulí que te vi

Voz 9 04:45 volvemos mañana si no hay novedad desde el

Voz 1070 04:47 Pirulí que te vi en Radio tres

Voz 5 04:50 a veces pasa te pista no

Voz 0230 04:52 tienes aquí bueno pues aquí estamos en La Ventana en Todo por la radio desde La Ser o no ser

Voz 1 05:03 Carlas ahí bollitos

Voz 1070 05:08 bueno empezamos con el penalti regalado perdón pitó a favor del Real Madrid

Voz 0230 05:12 no

Voz 1070 05:13 en el tiempo de descuento pues esto ha generado obviamente las dudas jurídicas habituales Rafa la Torre expone su punto de vista

Voz 1606 05:20 que no fue penalti porque no se aprecia violencia suficiente como para derribar el estados Espinosa Pilar dice que hay aplicaciones no informáticas la mar de interesantes oye cómo se llama el filtro a ese que arregla los errores ortográficos lectura desde aquí amigo secundó la propuesta que de H revisable yo pondría lo de los coches que se conducen solos en pausa me tocaría más en lavadoras autónomas que se encarguen ellas mismas de alabar y tender la ropa Barry tuitear sobre ese incómodo momento que siempre surge entre un ser humano y su mascota cómo explicarle a mi perro sin herir sus sentimientos que mi pierna sólo lo quiere como amigos

Voz 5 06:03 acabamos días acaban

Voz 1070 06:05 este teorías con la típica pregunta de un hijo y la típica respuesta de un padre el Twitter

Voz 1606 06:10 va a quedar hoy a los sesenta y cuatro pero si tienes cuarenta y dos ciudadanos tiempo

Voz 11 06:18 ah

Voz 12 06:21 por eso

Voz 1981 06:24 son las twiterías que una incursión por el planeta Mundo Today va venga whatsapp añade un tercer Check que avisa cuando un mensaje ha sido leído por Mark Zuckerberg ha aprendido la lección apuesta por la total transparencia con esta nueva actualización el tercer set aparecerá en todos los chats menos en el que tiene el propio Zuckerberg con su madre Mariano Rajoy le devuelve el puñetazo al joven que le asaltó en dos mil quince ha estado pensando durante dos años y merecía la pena devolvérselo y ahora que el joven ya es un hombre el presidente no ha tenido reparos Rajoy no solo cree que es de justicia sino que confía en que el puñetazo sirva para desviar la atención de lo de Cifuentes Cristiano Ronaldo empezará a jugar los partidos ya sin camiseta

Voz 0230 07:12 la la principal motivación del CRA para marcar goles es tener una excusa para quitarse la camiseta por lo que es salir al campo ya con el pecho desnudo podría empeorar su rendimiento

Voz 13 07:23 a última hora Arman cuenta no

Voz 1070 07:26 ha llegado el tapiz cero una grabación emitida a través de una furgoneta está informando a todos los barrios de que el tapiz cero ya está aquí con increíbles Ofer

Voz 1981 07:34 las gracias Armando vamos ahora con algunos titulares breves purines creas sacos de pienso con donuts para los perros policía la autoestima de un preso se derrumba tras caerse el el jabón y recogerlo sin incidente hipster de Lavapiés aún no se ha dado cuenta de que pasea la rata que devoró a su chihuahua una foto de Javier Cárdenas en la pared del restaurante arruina una buena comida desarticular una red clandestina que introducía piña en España camuflada en porciones de pizza de tienen por rebelión nunca gané que desde cava en la vía pública

Voz 15 08:21 mamá esto se le voy a hacer manera no Papión se poción mágica o yendo muy en unas da a ya

Voz 16 08:40 muy buena nota

Voz 0788 09:00 claro

Voz 0230 09:15 el juez ha dejado en libertad a Tamara la presunta líder de los comandos de Defensa de la República a la que el fiscal acusaba de terrorismo el juez ha retirado la acusación de terrorismo y la ha dejado en desórdenes públicos no es algo sorprendente porque son dos juristas profesionales es un juez de la Audiencia Nacional es un fiscal de la Audiencia Nacional tienen tanta disparidad de criterios es como dos biólogos discutiendo no sé si es un oso un gato el Caso Cifuentes ha entrado en una fase chula la verdad ahora ya sí la fase chula de disfrutar del juego es sabiendo que es posible que quede poco

Voz 1 09:55 porque quiero lo Raña dimitir es fatal resistir

Voz 0230 09:58 las crisis políticas todas las crisis políticas pasan fases llega un momento en que las palabras dejan de significar lo que significan hilos políticos tienen que ir a las teles y a las radios a explicar que el blanco en realidad es amarillo cadmio que dice amarillo dice verde azul o negro no Nos cerremos a una definición estrecha del blanco porque blancos hay muchos no seamos racistas porque no sólo los blancos bueno ya no sabes dónde estás sabes que hace unos días Mariano Rajoy dijo como si no fuera con él la cosa que esperaba que el asunto se resolviera la mayor celeridad posible

Voz 9 10:31 vamos a intentar que las cosas vuelvan a la normalidad

Voz 0230 10:34 mayor celeridad posible esta mañana Fernando Martínez Maíllo el creador de Rigol ha hecho la siguiente consideración sobre el concepto de celeridad en Radio Nacional cuando habla

Voz 18 10:44 celeridad no significa que sea una decisión una solución inminente

Voz 0230 10:48 qué va celeridad celeridad podríamos traducirlo por un poco como en los tebeos también Eto cuando decía camarero trae una cerveza la mayor celeridad posible en la siguiente viñeta el cliente está en la misma postura pero con una barba blanca de un metro ITEL Araña se ponían telarañas la celeridad que es como la canción de la celeridad a

Voz 4 11:16 el ha

Voz 0230 11:30 ahora la crisis del máster de Cifuentes ha entrado en la fase de la ley del y tu más esta ley como ya hemos comentado alguna vez incluye una fórmula científica de la honradez la teoría es que para ser honrado no hace falta ser honrado sino cometer un crimen menos que tu adversario político la fórmula científica es honradez igual a delitos del rival menos uno h igual de menos uno la fórmula del y tú más falla cuando tu cometes más crímenes que tu adversario en este caso tienes que usar otra fórmula que es la fórmula todos un poco la teoría del tos un poco dice que cuando te pillan en un crimen tienes que encontrar un crimen similar en un adversario y con eso ya les inocente en este caso es inocencia igual a crímenes del rival ahora estamos en esta fase en el Partido Popular de Madrid ya nadie dice nadie es expresa que Cristina Cifuentes hizo el máster el famoso máster Prodi en qué Íñigo Errejón también cobró una beca negro ICA en el currículum del portavoz socialista de Madrid José Manuel Franco figuraba hasta el año dos mil tres que era licenciado en Matemáticas cuando en realidad sólo era profesor explica José Manuel Franco

Voz 20 12:38 es cierto que no llegue a obtener la licencia de Tura Ike yo que sí ha sido ha sido profesor de matemáticas profesor de clases de apoyo

Voz 21 12:46 sí lo he sido eh

Voz 20 12:48 Temas es subsanó creo que ya en dos mil tres bueno el creo que ya a partir de dormitorios ya no aparecía nada de eso

Voz 0230 12:53 el Partido Popular está pidiendo la retirada de la moción de censura contra Cristina Cifuentes la dimisión de El portavoz socialista por la ley de todo un poco veamos es una ley además es subjetiva porque permite que calificar los crímenes según tu propio criterio sea que es una ley que es un chollo ahora vamos a escuchar a Cristina Cifuentes argumentando con la ley del y tú más para Íñigo Errejón

Voz 1353 13:16 yo no me he llevado ni un solo euro público

Voz 22 13:18 en ni uno solo

Voz 23 13:20 aunque ustedes no pueden decir lo mismo porque ya sabemos

Voz 1322 13:24 que el próximo candidato de Podemos que por cierto ya

Voz 23 13:26 ha quedado con su sitio sin primarias

Voz 22 13:29 está llena habilitado inhabilitado por una universidad sabe porque está inhabilitado por haber cobrado una beca en dinero negro

Voz 0230 13:37 bueno ves mediante por ciertos por cierto por cierto por ciento por cierto vas llegando desde puentes a Íñigo Errejón Ciudadanos ha pedido la dimisión de de Cifuentes vamos a escuchar a su portavoz de Madrid Ignacio Aguado pedir la dimisión

Voz 1353 13:49 a veces sin Cifuentes dimita

Voz 1 13:52 dimita

Voz 0230 13:57 dimita dimita una dimita podría ser el nombre de una mascota de un gato eh es un nombre y el gato dimita eh dimita dimita dimita dónde estás es un poco de Bustarviejo milita dimita en realidad Aguado lo ha dicho tres veces en la sesión en los dos primeros si prestamos atención en los dos primeras podría ser que estuviera buscando al gato llamándole y en la tercera si percibimos el matiz lo ha encontrado dimita dimita dimita vamos a primero vamos hoy las dos primeras dimita emita emita emita dónde estás dimita yo la tercera

Voz 1 14:36 te habías metido

Voz 0230 14:40 como cuando Audrey Hepburn pierde su gato en Desayuno con diamantes

Voz 25 14:46 sí

Voz 0230 14:49 ha sido muy del siglo pasado chutó dirige por tiene un gato en la película dato que se llama gato y lo pierde en la lluvia lo pierde bajo la lluvia lo encuentra es en las escenas finales vamos a escuchar el momento en el que Hepburn encuentra su gato súper poniendo la voz el portavoz de Ciudadanos que también ha perdido a su gato dimita

Voz 26 15:14 dimita dimita dimita imita el al partido contrato

Voz 0230 15:28 todo esto se pero bueno qué pasará con Cifuentes qué pasará con Cifuentes quién lo sabe como dice Martínez Maíllo que lo he dicho y están tomando una decisión sobre qué decisión tienen que tomar

Voz 1 15:46 Especialistas secundarios tu concurso un concurso

Voz 1070 15:52 lo de Historia homenaje a Nieves Concostrina a nuestra dos gravísima Nieves Concostrina está en relación a este concurso está dedicado a Fernando VII hace poco hace unos doscientos años aproximadamente que Fernando VII pues accedió al trono y como sabemos que es el rey favorito de de Nieves Concostrina vamos a ver un con

Voz 1 16:09 muchos sobre Fernando VII

Voz 1070 16:12 el primer concursante ya está al teléfono su nombre es primo o la primo qué tal vale os cuento primos un concursante especial porque primos mudo no tiene la capacidad del habla a causa de un problema en las cuerdas vocales ocasionado por la ausencia está acuerdos en las perdió una partida de póquer así que para Internet entendernos primo tenemos un código dará golpes al teléfono vale un golpe significa sí verdad primo vale dos golpes es no vale vale pues entonces cuando quieras proclamó vamos a iniciar así sí sí perdone pero lo normal es que hay más hay más golpe si tengo un código aquí que me ha pasado podíamos hemos dicho vale que un golpe es si vale dos ex no vale tres golpes significa que quiere una pista verdad si eso sí luego tengo cuatro golpes significa rebote vale cinco golpes significa si puedo repetir la pregunta que digo seis golpes no se seis golpes es que no entendido bien la última parte de la pregunta si la puedo repetir siete golpes que no entendido bien el inicio de la pregunta y que si la puedo volver a pedir ocho golpes que que ha ganado en caso de que haya ganado vale nueve golpes que otra vez será en caso de que haya perdido de acuerdo diez golpes vale significa pregunta que si puede saludar entendemos el tema de los golpes como digo vamos a lo importante que es un golpe si dos golpes no vamos con Fernando VII primo estás listo no un golpe sí dime al menos dos de los apodos con los que fue conocido Fernando VII si no tenemos golpecitos esta no hay respuesta no podríamos

Voz 27 18:21 pero llamado vaya voltió Bardem

Voz 1070 18:25 qué vamos a hacer mira que lo hemos hecho todo sirve para que para que juego nosotros pero no ha querido jugar vamos con otro concursante a ver si un poquito más simpático Andreo hola buenas tardes

Voz 28 18:34 para un pues bueno que gente más rancia luego por el concursante

Voz 1070 18:41 sí sí por el bueno yo pensaba que no podíamos comunicar bien y al final mira

Voz 28 18:45 qué te pasa por querer ser inclusiva estás hablando un tipo normal

Voz 1070 18:51 vamos a respetar un poquito la cárcel respetar venga vamos con Fernando VII dime al menos dos apodos con los que fue conocido el rey Fernando VII

Voz 28 19:01 es el deseado el Marrazzo el Tigre Khan el gol en el Calígula español payaso cuando escucha que sólo quería dos y es que tengo más de cincuenta

Voz 1070 19:18 cincuenta insulto verdad pues se escucha es suficiente porque no tenemos tiempo para hacer más preguntas y es que tampoco tenemos más preguntas así que amigo

Voz 7 19:26 se para

Voz 1070 19:31 día amigos hasta el premio son atención doce Masters de lo que tú quieras

Voz 28 19:36 es gratis gratis a la paz

Voz 1070 19:40 si fuera un aspirante a político lo que tú quieras liquidó tenemos de Economía audiovisual bioquímica Gestión de Empresa Turismo geología precolombina ya está ahí uno de homeopatía

Voz 28 19:52 Jordi

Voz 1070 19:53 doce que son tuyo

Voz 28 19:55 muchas gracias cadenaser sois lo mejor calidad te país desde

Voz 27 20:00 vaya tiene nada bueno pues mira doce más tres que hemos regalado parecían muy bien

Voz 1322 20:12 en la red que pasa Lucía Taboada hola qué tal se cuece pues mira yo creo que fuimos unos estudiantes privilegiados porque apenas en la cantidad ingente de distracciones que tienen los estudiantes hoy en día Twitter Facebook Instagram Youtube el videoblog de la vecina videoblog de la profesora donde nosotros mirábamos gotelé ellos miran la inmensidad de la red todo Internet a sea lo tonto te metes en Facebook que dejas de recordar si ha sido a clase si has hecho un máster pues un grupo de chicos noruegos ha diseñado atención una aplicación para dejar de mirar el móvil mientras estudias es decir una aplicación de teléfono móvil que no quiere que mires tu teléfono móvil Curtis bien pero tiene sentido se llama Hall está diseñada como os decía para incentivar a los estudiantes a no mirar su móvil y cómo incentivar aún estudiante pues

Voz 1606 21:02 sí

Voz 1322 21:03 pues a ofreciéndole cosas gratis Toni por cada veinte minutos que no miren la pantalla ni la desbloqueen se llevan puntos y los puntos se pueden canjear por descuentos y cupones en empresas asociadas como por ejemplo café enero o Amazon

Voz 29 21:17 tras home run Huaxi esfuerzo que sinónimo Study revisó a fondo One porque yo el que eres que a veces

Voz 1353 21:32 la habían noruego sí sí la obligación

Voz 1322 21:35 puedo detectar cualquier interacción con el teléfono móvil por lo que un simple vistazo la llamada perdida de tu madre te hace perder puntos ya los puntas en el se pueden acumular entre las siete de la mañana a las once de la noche es decir casi estoy esta madrugada pues te libras para ganar dos cafés por ejemplo los estudiantes necesitan conseguir trescientos puntos es decir diez horas en Hall es decir diez horas de abstinencia telefónico los estudiantes también pueden intercambiar sus puntos por libros y productos de papelería donadas por organizaciones como UNICEF que estos Fabio os ha gustado la idea

Voz 0933 22:07 bueno pues no sé porque si es por qué por qué

Voz 1322 22:09 como Facebook en el año dos mil seis necesitas una dirección de correo electrónico registra la de la universidad a menos que a lo mejor has político para acceder a la aplicación osea que a menos que seas estudiante nadie te va a recompensar pero no mira del teléfono móvil salvo quizá la persona con la que hayas quedado para cenar que en se caso a ver no faltan las palabras de Luis Piedrahita Ávila del mil Elia al con el señor Che toda clase de música Iñaki de la Torre lo haremos todos y uno La Ventana con Carles Francino

Voz 4 22:51 va paralelo

Voz 1322 23:02 aquí sí que pues en La Ventana en Todo por la radio tres cosas nos faltaban para completar el guión de hoy señor Chen toda clase de música y las palabras sólo palabros de Luis Piedrahita

Voz 30 23:13 nada bastó son Vigón no

Voz 1 23:22 no tanto si si tenemos que tenemos seis tan solo

Voz 1353 23:29 Nos quedan tres representaciones de las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas en los Cines Callao yo no querría que nuestros amigos senos perdiera no sea que me Llorenç después yo lo he avisado dicho esto vamos con las palabras necesarias que ilustran nuestras conversaciones a partir de esta misma tal

Voz 0788 23:51 eh

Voz 1353 23:52 Primera El estornudo neutralizado pero esto sucede mucho en gente que cuando estornuda se lo cachas como si fuera un secreto

Voz 1070 24:03 los moteros guardan entre sí

Voz 1353 24:06 Jonan tapón han todos los orificios de su cuerpo e implosión como como soldado que se tira sobre una granada prefiere reventar serás extrañas a que la gente sospeche que a estornudar lo que pasa te quedan los ojos saltones como va tráfico con Connie pollo oído conversaciones papá es cierto que Susan Sarandon tiene los ojos así porque es el demonio no hijo es de estornudar para adentro son las secuelas evidentes es visibles de intentar disimular la duda es entonces qué es el erizo si a una persona que trata de estornudar para dentro sin que nadie lo sepa porque si le dices Jesús es una descortesía ya que lo enfrentar a la realidad de que todo su esfuerzo por disimular ha sido en vano pero si no le dices nada también es una descortesía por lo tanto lo propio es decir lo contrario de Jesús es decir Satán de la dices Jesús estos problemas existen por una razón porque no hay una palabra quede nombre al estornudo neutralizado cómo podemos llamar a la acción de estornudar para dentro como yo propongo

Voz 1 25:26 entorno mudar

Voz 1353 25:30 la definición quedaría tal que así

Voz 25 25:33 eh eh a

Voz 1353 25:40 por estornudo no una acción o efecto de estornudar sin sonido ni metralla estornudo de fogueo estornudos interruptus estornudo

Voz 1 25:55 o esta jornada en torno

Voz 1353 26:04 cuando los retretes colapsan ha vivido esto sabe que es un cataclismo domésticos de dimensiones apocalípticas cáustico claro porque un día el váter no quiere pagar más empiezo alargarlo todo como Rufián en comunidad de vecinos en reunión de la comunidad y eso es como una maldición bíblica ves que es que el nivel del váter empieza subir empieza a asomarse materia orgánica papel una sustancia pantanosa donde salió

Voz 1070 26:34 no no por favor te pido por favor no lo hagas no paja bajan hasta el borde no no no

Voz 1353 26:39 no insistas porque de ahí sale hasta el de Morgan sale

Voz 27 26:43 todo todo el averno haber

Voz 1353 26:45 te llena el averno a visitar arte cuando ese fenómeno te sorprende en casa ajena es terrible me tu casa pues más o menos lo puedes torear pero en casa ajena es es es el infierno estás en casa de los marqueses de las Torres Bermeja tiras de la cisterna Yves que empiezas subir el abolengo empieza a sumar ahí el puchero eso se desborda Saint charca

Voz 0230 27:09 en esos casos pues lo mejor es pedir asilo político

Voz 1353 27:12 en un país sin extradición se ha escrito poco acerca de ese desastre no hay una palabra que dé nombre al siniestro sinfónico consistente en el desbordamiento de un retrete atascado cómo podemos llamar a ese escatológico cataclismo que deviene cuando uno colapsa el váter ajeno yo propongo

Voz 1 27:38 Catón

Voz 1353 27:41 sí porque alguien lo va a escribir se escribe con hache gato hombre la definición quedaría tal que así

Voz 25 27:51 la fiera

Voz 1 27:53 de

Voz 1353 27:56 infortunio fecal que se da cuando un retrete obstruido incapaz de asumir más desechos procede a expulsar las secreciones de un lento acompasado en un lento y com pasado desbordamiento de inmundicias

Voz 31 28:14 catástrofe fecal eso es

Voz 32 28:17 es por tramos mira cuando eres niño iba al instituto es como empezar una nueva vida te además te decían

Voz 1353 28:25 cosas me recuerda mi madre me decía mucho cuidado a la salida del colegio que hay un señor queda caramelos con drogas a los niños yo lo estuve buscando no había nadie había gente que insistía en cosas que no corríamos por los pasillos otros te hablaban de la fotosíntesis otros de los afluentes del Ebro los hablaban de Dios Padre Creador del cielo y de la tierra al loro creador de todo de los afluentes de la fotosíntesis de los caramelos con droga que es curioso porque los que hablaban de Dios eran los más insistentes decían mira que Dios es todo poderoso e idiomas hace milagros y además es bueno y te quiere murió clavado en una cruz desangrándose atravesado con una lanza para redimirse de tus pecados y me lo contaban yo me quedaba con la sensación de que le debía dinero adiós la culpa ahí porque eran muy insistentes desde esa comunica la comunión que es una cosa de alguna iglesia que dura una hora luego te dan regalos eso de escuchar una charla durante una hora para que luego te den regalos toda la vida se había usado para vender enciclopedias o chalés multi propias la eran insistentes estos señores pero encantadores bajísimos era pesados iban con sus guitarras sus tres acordes allá donde estuvieras no en término general que englobe a esos jóvenes agentes comerciales de la palabra de Dios esos alegres con vencedores voluntarios de las bonanzas del Evangelio como un gran están ahí no llega e irritar un poquito incómodos pero no molestos en ningún momento cómo podemos llamar a esos vendedores de cielos en multipropiedad que te salen durante la infancia y que no son tan molestos como para extirpar los yo propongo Cate quistes y la definición quedaría tal que así

Voz 25 30:27 a Katy quiste

Voz 1353 30:34 joven religioso y guitarra Rado que con buenas formas y sonrisas busca ganar prosélitos

Voz 31 30:41 para su muchacho o muchacha aceptó de una religión mayoritaria que busca mi captador capta

Voz 32 30:50 eso es kate quiste

Voz 33 30:55 no

Voz 0933 30:58 más adelante los millennials señor chato llevamos hoy con una noticia bastante dura a ver si es que un estudio de You de yugo en Estados Unidos entrevistó a ocho mil ciento veinticinco personas de las bastante era millennials y es que hay una creciente creencia entre los millennials de que la tierra es plana en pleno dos mil dieciocho sí sí sí sí o sea en pleno dos mil dieciocho dicho con toda la información por delante de la gente sigue habiendo gente que piensa que la que la tierra es plana sólo un alarmante sesenta y seis por ciento deje de personas quieren fielmente no creen dicen que la tierra es plana afirman que la que la tierra es plana porque él otros van o en porcentajes de creía que la atienda que creía que la Tierra era redonda pero ahora estoy creyendo que es plana y viceversa que gente que que está muy confundida empató mucho a mi me pasó hace tiempo ya en un foro hablando con uno que que era de verdad Terra planita un loco por la lista

Voz 1 31:59 la a enterrarlo

Voz 0933 32:03 a pesar de que Copérnico ya deja ver chavales que estáis locos

Voz 0230 32:07 su canal en Auckland

Voz 1 32:10 sí sí

Voz 0933 32:12 llegó un señor en mil ochocientos llamado Samuel que fundó la sociedad Terra

Voz 1 32:18 la de la Tierra

Voz 0933 32:21 sí lo fundó tiene su sociedad tienen sus leyes porque atención vamos a vamos a fundamentar la tierra plana ahora mismo resulta que vivimos en una especie de paella cósmica el I el cual el centro es el Polo Norte rodeado por un muro de hielo infranqueable o es el Polo Sur que es el Polo Sur entonces dice bueno pero cómo puede ser que no sé no se caiga al agua por ahí porque claro no se aborde como lo demás ya no no no desborda la porque el ciclo del agua hace que se Yellen los polos si va circulando el agua no Halle en la noche del día pues imaginaros que es un CD y eso es un CD entonces en un aparte imaginar un gramófono sol es el gramófono cuando alguien eso sea no

Voz 0230 33:09 lo que pasa cuando hay un eclipse ha dicho sede nos ha mirado y ha dicho

Voz 5 33:14 a ver qué pasa cuando les da la casa

Voz 0933 33:21 por ejemplo vale como no no como nos mantenemos pegado a la tierra si no no creen en la gravedad porque se supone que una tierra plana con pasaría por sí misma porque pero ello le hacen un Fuck You no creen en él fuera no creo en ti Newton y ellos creen que la paella cósmica avanza en perpendicular menta hacia arriba y esa esa fuerza hace que siendo mantenga Adolfo está muy bien estaba la verdad que sea no tengo ninguna queja los límites ninguno a hacer lo que me gusta mucho más cuando sí no sé los eclipses y las estaciones es que el calor no es perfecto ese ese platillo volante en el espacio entonces hay veces que van volea y eso es lo que hace que haya estaciones más frías y más calidad claro claro es la típica el gramófono que está rodillo que está escépticos Sampol es irrevocable y la verdad que no tiene muchos más argumentos para nosotros hicimos quieres ver pero bueno de verdad millennials que estés no sé que tengas todavía dudas dime dime él no es lo más está mandando coches estaban manda gente sin vuelta fuera ir pues te la edad perfecta para demostrar si tienes los razón así que me andaluz

Voz 34 34:46 veremos clase de música nos somos

Voz 35 35:12 eh

Voz 0788 35:14 esa canción que pinta como el anuncio de licor del Polo echando el aliento

Voz 7 35:18 a ver si de una una Palma Arena es verdad es verdad

Voz 0788 35:20 así la pone otra vez Alicia al principio se ve muy claramente verás porque es muy patente y es lo que vamos a ver hoy la primera pues mira otra vez si es tan amable verás

Voz 34 35:33 no

Voz 5 35:37 no ya hemos machacado el gramófono lo tengo grabado

Voz 0788 35:42 bueno pues vamos a hablar hoy de cosas divertidas siempre os cuento que las los arreglos artesanos son los más bonitos en el los discos porque son realmente los más artísticos 3D con la voz hay mucho y hoy mezquino un poco más aunque no todos todos a lo que simplemente lo de que se oiga la respiración o que se eche el aliento y es que ocurre muchísimas veces porque es un arreglo bonito o también da un punto dramático estarán los zombis en el Taymor of si son pero luego hay una muy famosa que esta es la tópica y típica pero no es la única

Voz 5 36:21 por lo mejor del pueblo no es y Del Potro acorde del polvo

Voz 1 36:34 el tema

Voz 0788 36:35 lo más feo y a la vez más Vigón de la francesa

Voz 5 36:38 ahí está entregados bueno pues

Voz 0788 36:40 lo que digo es que hay muchas otras veces Aquisgrán patente que nos damos cuenta pero hay momentos en los que nos hemos dado cuenta por ejemplo alguien se acuerda de alguna canción de los Rolling Stones donde Jagger esté como echando el aliento todo el rato

Voz 5 36:50 no pensar

Voz 17 36:51 eh

Voz 7 37:08 la fin casi todos los estribillos pero en este caso el último estribillo de todos lo puede ser buena todos estos

Voz 5 37:19 no es el pollo no

Voz 0788 37:22 eh esto de copiado mucho copia mucho a James Brown que enseñó un día que el realmente la boda utiliza como una percusión no como como un canto bueno y en los Beatles también ahora también pido silencio porque lo hace sólo un momentito en Google

Voz 36 37:34 así mira mira

Voz 0788 37:38 se inspira de amor

Voz 1 37:43 sus crines de amor ahí carrera como cuando sucede no hay escondido

Voz 0788 37:50 a una cosa soltarle la él autores aspirar si aspirar no es mucho más difícil es que no es no es fácil para los voy a poner un ejemplo muy bonito de que así es bueno el hacían los Beatles en en una canción relación también el bulto por ejemplo como como toses de perro luego empezaban a hacer bueno como lo cazando Francino ahora mismo una cosa allá profesional pues es el ejemplo de los Rolling Stones también ocurre que él ya no es que utilice el aliento sino que empieza a susurrar pero el estás oyendo a respirar

Voz 7 38:38 dónde nos va a conducir esto decía lo de aliento nunca conduce a nada bueno

Voz 0788 38:43 pero hay otras veces esto es un arreglo digamos dramático no es un arreglo como digamos instrumental los rítmico pero luego hay uno que es que también aprendió de James Brown que era Michael Jackson y Michael Jackson cogió esa costumbre que en realidad si te fijas cuando verlos después de los Jackson Five él no acceso ni siquiera cuando él se hace mayor sigue teniendo los Jackson Five hasta que no llega a ser Michael Jackson en solitario no empieza a hacer esos gritos pero también esos suspiros que por cierto en los cantaba los los dejaron en aquella maqueta con la que luego grabaron una canción con Justin Timberlake

Voz 37 39:19 hay ateos

Voz 0788 39:34 James Brown que era el maestro de todos estos estaba todo el rato haciendo esas cosas guturales soltando también hay muchas que soltaba el aire rítmicamente porque estaba bailando y estaba cansado entonces él decidirá qué mejor lo soltaba rítmicamente que que romper el ritmo de la canción este So good pues estaba lleno de esas jadeos que son los de los primeros de Michael Jackson y luego mira qué bonito Sam Cooke hace una canción que habla de Cupido del Dios Cupido que habla del amor te lanzo mi Flecha IT enamoró y entonces para el efecto de sonido de la flecha contratan a un tipo que se dedicaba en las radios solamente hacer efectos de sonido y hace el efecto de avales

Voz 1 40:10 además prepara el arco

Voz 13 40:18 Maheta Rebollo ese deseo lo hizo un tipo que se dedicaba

Voz 0788 40:23 hacer doblaje creo que nada más dos hermanos Si discos enteros de efectos de sonido una imitación es tal lo llamaron para hacer esto

Voz 1 40:30 ahora sí que sí

Voz 0788 40:35 bueno muy bonito estas las grabaciones artesanas que funcionarán maravillosas zonas de Sam Cooke de limpias y luego hay una muy bonita que es ya no es respirar sino que es tirar besos

Voz 1 40:45 planeta

Voz 0788 40:54 el vino a Washington dándose besos con porque están hablando de ese maravilloso modo de darse abrazos de darse besos y talismán y luego quiero que estéis muy atentos y esto es muy bueno para que los oyentes de La Ventana ese cojan esta tarde el podcast de esta ahora y lo oigan con cascos porque sino el que esté en el coche que suba mucho el volumen porque se oye a a Louis Armstrong que ha tenido parte tendría dificultades de respiración con lo cual al final de cada frase Le oyes como murmuró otra vez o como que les sale el aire con dificultad veréis

Voz 12 41:28 And I espíritu Fran a Sants o bien a Fraga meses

Voz 39 42:01 va siempre termina con la inspiración de un poco eh esto sí sí ahora atentos que éste sí que me gusta muchísimo Ray la monta

Voz 40 42:11 bueno que pierde el aire se se se está jadeaba

Voz 0788 42:26 pero es que tiene uno mucho mejor todavía más adelante que es lo que hace que bonita este es el último