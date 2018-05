Estartapeando: Niebla anticontaminante

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca Cadena SER

Voz 2 00:18 llegamos al espacio que dedicamos a las empresas nuevas Rafa Bernardo buenas noches buenas noches hoy con una de recomendaciones que peleo donde como hoy

Voz 3 00:26 este libro está bien bueno para guiarnos en cuestiones como éstas recorrimos muchas veces a amigos o a lo que nos dicen personalidades de leve no esto es precisamente lo que de lo que va la app People Paul con dos eso sea people de esta Apple David pena David buenas noches qué tal buenas noches bueno para qué sirve People

Voz 4 00:43 es una aplicación que sirve sobre todo para una nueva disciplina que ahora el mundo en el que se llama Commerce que lo que pretende es que cuando tengas que tomar tus decisiones sobre hay qué cosa es necesitas para comprar pues puedas tener una referencia más válida que la que te ofrece ahora mismo Internet Google etcétera que es la referencia de la gente que conoces de tus amigos de tu familia y ahora de tu influencer porque en realidad la información más valiosa de que pueden disponer la base del Boca Boca que de toda la vida sobre cuya base vamos tomando las decisiones de compra desde siempre

Voz 1762 01:23 qué tipo de recomendaciones encontramos estáis centrados en algún sector

Voz 4 01:26 bueno en realidad siempre decimos que la confianza es transversal que cuando te fijas de alguien te da igual aquello sobre lo que te recomiende sobre lo que verse su recomendación entonces no estamos vertical izados e iremos derecho que es uno de nuestros fuertes Si tú te fijas de alguien pues te fijas de todo su contenido de todo su alcance recomendaciones sea de un libro sea de un una novela sea de un vino sea de un ordenador sea de un restaurante de un hotel de un plan donde se lo ha pasado bien y eso creemos que es lo interesante y uno de los fuertes de nuestra aplicación

Voz 1762 02:01 cómo funciona la app en la práctica cómo se hacen las recomendaciones y cómo se reciben

Voz 4 02:05 es muy sencillo en realidad yo funciona mucho en realidad como como operamos en la en la vida normal de entrada hacer una recomendación en sencillez Ximo sencillamente apretando un botón la teje oposición se geoposicionan Tejero localiza si te va a decir qué cosas tienes porque probablemente lo que quiera recomendar esa que yo dónde estás tú fiscalmente en ese momento salvo que se trate de una peli o un libro en ese caso también te hace propuestas pero pero vamos la la idea principal es que deje de Gea localiza a partir de ahí es sencilla pésimo una DC así identificado aquello que quiero recomendar simplemente añades una foto quieres un comentario si quieres ir ya ese ese esa recomendación tuyas se incorporado a un feed a a un muro que tenemos donde tuvo gente de confianza empieza a ver o puede ver aquello que ha recomendado esto se completa con un buscador que es la parte clave donde a donde tú puedes recurrir cuando necesitas cualquier cosa y aquí está la magia en realidad de la obligación cuando buscas algo sea lo que sea no te van a salir miles millones de resultados tras salir unos poquitos resultados pero que tú vas a poder identificar muy bien esto me lo recomienda Rafa esto en un Pepe vergüenza Manolo sabes quiénes son de esta manera creemos que es nuestra gran propuesta es lo que nuestros Suárez están valorando queremos que tomar una decisión de compra mucho más eh mucho más seguro de ti mismo porque os habéis decidido incluir a los influencer ahora mismo los influencer sobre todo para las generaciones más jóvenes en desempeñar un papel clave a la hora de toma dar determinadas decisiones de de de nuestra vida sobre todo de la vida de los integrantes de estas generaciones son ya parte de de las fuentes más eh eh básicas de información a las que recurren para tomar cualquier decisión y además son fuentes que cada vez identificamos como más genuinas más auténticas no es son los dicen no nuestros usuarios más jóvenes y por eso estamos tan basados en ellos los influencer tiene un un una serie de

Voz 5 04:08 problemas que Pippo les ayuda a solucionar uno de ellos es el estar de una manera constante teniendo que contestar a las eh

Voz 4 04:18 preguntas de sus followers donde te compras tesón donde aquel restaurante que reparadas hace seis meses cuál es tu vino favorito y tal entonces con una frase muy sencilla todo lo que yo recomiendo está en en People en mi Pocket pequeño

Voz 5 04:33 yo el tesoro de recomendaciones pues dirigen haya a sus followers y les brindan la utilidad de poder tener ahí en un solo sitio Geo posicionado con mucha información todo aquello que han venido recomendando a parte los grandes influencias pues pueden monitorizar probablemente sin ningún problema los pequeños influencer siglos mis influencias que llamamos tiene una gran ventaja en People que es que pueden recomendar desde el momento cero pueden pueden perdón monitorizar desde el momento cero y además puede inmortalizar aquello que verdaderamente recomiendan no tienen que irse a las marcas a forzar una recomendación va a pasar por el canuto comercial de simplemente con a mi me gusta este producto a mi me gusta este plan a mi me gusta esta novela a mi me gusta este vino a partir de ahí ya pueden les ayudamos por lo menos a Monet claro

Voz 1762 05:20 David Pennant de People muchas gracias por estar hoy con los

Voz 5 05:22 otros muchas gracias a vosotros está pronto

Voz 6 05:52 Baby de

Voz 1762 05:59 hablamos ahora de una nueva tecnología de lucha contra la contaminación es una tecnología desarrollada por un grupo de investigadores liderados por José Luis Pérez Díaz catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá es el proyecto Counter fuego que consiste en una niebla que se proyecta sobre las áreas contaminadas captura esas partículas nocivas que están en el aire arrastrando las al suelo para poder tratarlas eliminarlas José Luis Pérez Díaz buenas noches

Voz 7 06:22 buenas noches bueno cómo logra este efecto cuál es la clave

Voz 1762 06:24 vuestra tecnología

Voz 7 06:25 bueno cuanto logra limpiar el aire haciendo algo que que es complicado nuevo y eso que es utilizar un tamaño que gota en la niebla que aplicamos suficientemente pequeño qué es decir eh aplicamos la misma cuña digamos de la misma madera de lo que tenemos que resolver las noticas de contaminación son de un tamaño microscópico tamaño de micras y por ser de micras en ese tamaño prima la viscosidad del aire en su dinámica es decir el aire las arrastra y se quedan flotando entonces si uno intentase limpiarlas con gotas más grandes como de lluvia o como de de Rocío es pues simplemente lo hago te apartaría al aire pero también a partículas y nunca llegaría a la os oscila varían muy poco sin embargo aplicando el tamaño correcto que aplicando la niebla en sí es decir no no lanzamos gotas a la somos el aire con las gotas metidas en una especie de plan que con con las nuestras pasas metidas en el coche no entonces el Talgo tallas y logran atrapar a todos estoy contaminantes depositarlos en donde nosotros queramos no poderlo recoger

Voz 1762 07:39 cómo aplica isla niebla que mecanismo de distribución ha diseñado

Voz 7 07:42 el sistema dispone de una serie de compresores de depósitos de agua es decir que el que utiliza el aire y agua algo simple ecológico limpio muy bueno y con poco no es de esa manera el el aire en la boquilla que hemos diseñado es capaz de generar esa mezcla de aire gotitas de agua que necesitamos Icon la dinámica que necesitamos para poder ir atrapando todo esto es tan sencillo como como tener una línea neumática pues con un compresor que que es un aparato pues ahora mismo se está utilizando en sitios en obras Luis tiene que tener un depósito de agua potable que no tiene más requisitos no irse pueden disponer pues en edificios en sitios amplios donde pueda haber esa liberación de de productos que puedan ser peligrosos o incluso puede en el exterior no para pues para prevenir es muy tóxicas o sencillamente pues para atrapar la contaminación de los coches

Voz 1762 08:51 Mike clases de contaminantes tóxicos puede combatir

Voz 7 08:53 puede atrapar realmente un amplio espectro de contaminantes es una de las grandes ventajas que tiene con algo muy sencillo ni económico somos capaces de atrapar tanto esporas como bacterias como partículas que puedan ser sale radioactivas como partículas del humo del motor diésel o como pues incluso agentes químicos determinados agentes químicos directamente los atrapa la la propia niebla otro es pues necesitan que añadamos algún pequeño catalizador que que bueno que tampoco tiene una una peligrosidad tienen ningún riesgo pero que ayuda a deshacer más rápidamente algunas de estas sustancias que que podría haber en peligrosas

Voz 1762 09:41 y una vez diseñado y probado el sistema cómo lo vais hacer llegar a la sociedad para que pueda usarse de forma generalizada

Voz 8 09:47 bueno esto es algo que que los también trabajado durante el proyecto de Cáucaso que les la ruta hacia la explotación que esto sea algo que efectivamente sea útil a la sociedad no entonces ahora mismo estamos en en los trámites de de hacer una empresa de base tecnológica en la Universidad de Alcalá bueno pues de esta manera el poder ofrecer esto pues para instalaciones para para los potenciales clientes de todo el mundo que esperamos que sean no

Voz 1762 10:18 José Luis Pérez Díaz catedrático de la Universidad de Alcalá coordinador del proyecto contó Foc muchas gracias cerramos porque estartapeando aun volvemos el lunes aunque siempre les escuchamos en Twitter en Facebook y en el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta el lunes hasta el lunes

