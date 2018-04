La droga, una amenaza que vuelve a tomar fuerza en España

Voz 1 00:00 Montserrat Domínguez director de The Huffington Post buenas tardes hola buenas tardes de Isaías Roberto buenas tardes hola qué tal Alberto bienvenido de nuevo mucha gracia lesión pasajera esos pero no se pasajera

Voz 0313 00:10 Hoyo Montse me imagino que que habrás visto las imágenes

Voz 1 00:13 a lo que era de la pelea a machetazos en buena buena buena buena ante el día Alberite que mantuvo vigilantes en arte pisos parece que ha comparado el Bronx parece Beverly Hills comparando

Voz 1603 00:26 con eh con esas secuencias grabadas por una una vecina que ya había agradado otras similares vecinos que están hasta la hasta las narices de la situación peligrosa que se crea en todo su entorno y no solamente es el Raval eh en el barrio Gótico también bueno muy preocupante no el que el menudeo haya vuelto de esta manera tan bueno nunca se fue en realidad nunca se

Voz 1 00:51 que actuar así Blair Salgado

Voz 1603 00:54 de impunidad en las en las calles terrible

Voz 0313 00:58 Radio Barcelona Sergi Caballero buenas tardes bona tarda bueno tarda Carlos Sergi tú dirás pero mira que hace tiempo que se viene advirtiendo anunciando del del problema del fenómeno éste de los de los narco pisos que va que va creciendo que va que va en aumento los vecinos protestan bueno ayer hubo manifestación sería más lejos pero aquí no ese de momento por lo visto además no se soluciona nada no me prueba como

Voz 2 01:19 muchas caras para que os hagáis una idea hacer un recorrido por el barrio del Raval y en ese distrito de Ciutat Vella de Barcelona si el barrio tiene un mal día quiere decir que te puedes encontrar esto que nos explica Ángela

Voz 3 01:30 es lo que nos encontramos pues es esto jeringuillas alguna persona que consume puedes pinchando se es lo que más o menos nos encontramos

Voz 0313 01:39 el ex miembro de una de las entidades que lucha

Voz 2 01:42 para reanimar un barrio muy castigado tú lo decías el problema viene de lejos llueve sobre mojado en una zona donde se mezclan como te decía muchas cosas los desahucios la especulación la mala vida evidentemente esto ha existido siempre y tú lo sabes también los turistas que son un negocio también para estos captadores de clientes para droga el problema el es que se está extendiendo por Barcelona por ejemplo hacia el gótico donde los vecinos empiezan a tener ya miedo non tenían antes estas esta

Voz 4 02:11 es problemática si el cáncer social que representan los marco pisos ha tenido metástasis se ha extendido a otras zonas como el gótico el Gótico sur e ir por ejemplo en el caso del barrio de l'Eixample también en el área de San Antonio alrededor del mercado de San Antonio ya empezamos a encontrar evidencias de la presencia de toxicómanos y por tanto también de narco menudeo

Voz 2 02:32 es un barrio donde conviven diferentes sensibilidades edades gente que tiene miedo a salir

Voz 4 02:37 por la calle para encontrarse según que cosas hombre nosotros sí

Voz 5 02:41 así porque ya tenemos una cierta edad y ya no tenemos que hicimos lo que teníamos antes y por eso

Voz 1 02:47 no vamos a contra menos problemas tengamos

Voz 5 02:50 son menos riesgo más mejor viviremos nosotros

Voz 2 02:53 el último episodio violento se registró anteayer por la tarde como decía Montserrat con una pelea a machetazos limpio a navajazos también con unos no Chuck en ayer por la tarde es una pelea que captó una cámara es decir hay más peleas siempre hay una cámara de móvil para acatarlas Yeste era el sonido ambiente en ese momento

Voz 6 03:19 los vecinos se dividen

Voz 2 03:21 entre los que creen que la ha dado la actuación policial que ya se está haciendo está sirviendo y que todo esto estos esta está mejorando y los que tienen miedo de que la espiral violenta vaya a

Voz 4 03:32 más yo estaría más preocupado de hecho estoy más preocupado por el decomiso que hicieron hace tres días los Mossos d'Esquadra en Sant Adrià del Besós intervinieron un arco piso encontraron armas de fuego armas de fuego ya calibre veintidós calibre cuarenta y cuatro Magnum especial e calibre cuarenta y cinco armas modifica

Voz 1 03:50 dadas entonces ya no estamos hablando de armas como navajas o como machetes si no estamos hablando de pistolas

Voz 2 03:57 el revólver a la pelea con cuchillos goleó a la luz del día el martes en el Raval evidencia que los problemas de los narco pisos se agrava yo hoy estamos explicando además

Voz 0313 04:04 Carlas aquí en bueno uno de los que peleaban a machetazos suerte de un policía que le hizo un torniquete en la pierna sino la Palma directamente eh porque se desangraba

Voz 1603 04:12 buenas que eso o machete de belgas no por lo que se

Voz 1 04:14 ahí arriba Naciones de casi medio no que no veas

Voz 2 04:18 si no no era una Navajita el problema decía se agrava porque hoy estamos explicando aquí en La Ser en Cataluña a que el Ayuntamiento ha reconocido que estas mafias que forman parte el portero de este piso están utilizando niños de otras familias para evitar para despistar a la policía para evitar que los Mossos sola Werder Mara entre e IU es básicamente para ocultar que eso son Arco pisos están haciéndolos pasar por viviendas familiares esto es lo que decía la concejala de este distrito de Ciutat Vella que siga la pie aquí en la SER

Voz 7 04:50 Caixa donde destape hongos hacen coleccionando la DGAIA vamos a Antena ella mitad y efectivamente en diferentes tácticas que Santana abordan por me estaban están están

Voz 2 05:00 y eso que decía que eran puesto en conocimiento de la DGAIA que es el bienestar social en Cataluña y el Ayuntamiento asegura que en un año la policía ha pasado de de hacer operativos cada ocho días para desmantelar estos narco pisos a hacer cinco de media responsable de seguridad también a María Recasens nos contaba que están trabajando en ello y que la cosa está siendo efectiva

Voz 8 05:23 saca que vayan es una cosa que dio por lo atrevido sonido

Voz 2 05:28 es una cosa que no es un día para otro decía Recasens tenéis que pensar que en las calles del Raval por ejemplo según datos del propio Ayuntamiento se recogen dos mil jeringuillas mensuales

Voz 0313 05:37 poca de verano esto es el doble que el año pasado

Voz 2 05:40 en los heroinómanos que usa narcosala a la narcosala Baluard siguen siendo los mismos y una última cosa es una reflexión que nos lanzaba uno de los vecinos del barrio ancha que nos comentaba que estoy como es un problema con muchas caras y que también tiene que tener muchas soluciones

Voz 3 05:53 tenemos que tener en cuenta que que los narco pisos prácticamente el porcentaje es don donde hay un arco pisos no de pisos vacíos que sería diferente pertenecen a entidades financieras y entonces estas mafias pueden operar tranquilamente ya ha querido llevamos muchos años así entonces pues es una cosa muy muy difícil de de erradicar aparte que entendemos que esto no basta con con solamente actuación policial evidentemente las redadas y detener a los traficantes es importante pero dar uso a estas viviendas que están en desuso desde tanto tanto tiempo sería una buena medida

Voz 2 06:32 pues esta es la fotografía del Raval ahora también del gótico donde en los balcones ondean los trapos de color rojo que es el símbolo para rechazar toda esta actividad

Voz 0313 06:39 bueno pues es un retrato realmente estremecedor de una zona de Barcelona que para quien no lo conozca no es ningún lugar alejado ni está en el centro está en el centro mismo de la de la capital ya algo parecido yo que estaba tratando recordar algunos de los testimonios que han hablado con con Sergi Caballero algo parecido o muy parecido ocurre por ejemplo en Madrid en todo al distrito de Paul desde Vallecas porque hace meses hace ya lo que pasa es que eso se va incorporando al paisaje y al final pasa desapercibido hace meses y meses que los vecinos protestan denuncian que desde el derribo de las chabolas de la Cañada Real bueno habido hay movimiento que sea trasladado a pues al centro de la ciudad no a esa zona en en concreto y ahí tiene que haber también juega un papel importante todo el asunto de la especulación inmobiliaria nuestra compañera Isabel Salvador ha paseado por por las calles de de antes de Vallecas ha hablado con algunos vecinos y por cierto cuando les preguntan que si saben lo que está pasando o ya lo creo que lo saben

Voz 1 07:32 que que aunque no porque sabe mira así

Voz 9 07:36 que yo pasó tres veces por una peluquería que donde dice escondí aquí siempre cuando pasó tres veces al día tres veces distintas están los mismos que te imaginas yo que se trata la peluquería una frutería o cualquier historia de estas podrías tú imagínate que son blanqueo de dinero y entonces claro que imaginar lo que pasa que bueno que que ese día había hay dices bueno pero si listas y es este cuando dan un golpe al alguna chabola de esas que están Trapiche y tal tú sabes que luego la mierda que ve hosca lo que venden es peor todavía es que ahora consumen mira desde heroína cristal cocaína pegamento siguen otra vez el pegamento está muchísimo ahora pastillas que que no saben ni siquiera en el laboratorio qué tipo de drogas están dando tiene

Voz 10 08:28 entorno es donde los vecinos denuncian cada vez hay más narco pisos en un entorno urbano desde cuando estéis notando este último año y medio fundamentalmente y cuando vosotros os dificil en este caso a los propietarios de las viviendas

Voz 1 08:42 te encuentras con maravilloso entramado legal que hace que ya ni siquiera el pisos será de de propia de Bankia obvia de La Caixa que es un tiro los dos principales bancos que aquí en su momento hipotecaron al barrio no ahora pues están en fondos de inversión según pueden estar con un lote viviendas asegurando una operación financiera Singapur mientras estando por otro lado y machacando la vida de los vecinos tú hablas de la vivienda privada diga que fue vale pero

Voz 9 09:11 no yo estoy que es el triángulo del agua que es de Lima es es es que es una vergüenza es desolador tú entras ahí entras en Chile el Brown que va menos es una pena familias enteras viviendo el tema no no es la primera vez que nos hemos plantado en el triángulo de la hemos dicho oye mira tío estos acabado aquí se hace así si quieres bien estas son las reglas del trato que te tienes que poner un poco a la altura de ellos pero claro es que el miedo y la gente viviendo de la droga de lo que vende

Voz 10 09:43 caso de Puente de Vallecas donde estamos que cálculo hacéis los vecinos del número de pisos que se dedican

Voz 1 09:48 esto por informes oficiales en este caso de publicidad nacional punto de distrito y la propia asociación constatados de treinta y tres puntos en un entorno concreto fundamentalmente en el barrio Santiago dice conozcan porque nos actúa sobre ellas fundamentalmente porque la policía en muchos casos abre investigación Policía Judicial al Juzgado de turno de juzgado de turno deja el expediente durante cerca de seis meses como mínimo hasta que da la orden a la Policía Nacional para desmantelar el punto de venta y dañan y punto de venta cuando llegan hoy punto de venta han cambiado a otro lado tan sencillo como es

Voz 10 10:24 que se vende

Voz 1 10:25 con vicios en los que se vende que bueno tanto como con una hay una pastillas etcétera hice consume dentro de los de la de esos mismos pisos tanto vicios como locales

Voz 9 10:36 claro que ha muerto una generación

Voz 8 10:39 eh salió en los años ochenta y noventa hay eh

Voz 9 10:45 antes y ahora viene la segunda vuelve otra vez con el agravante de que las drogas ahora son más agresivas que la heroína por lo que la cocaína por lo tanto crea más alarma social tipos de esquizofrenia todos los chavales que los que no es ir a nosotros en Entrevías jovencísimos están ya mal de la cabeza por consumir polvo de hachís por ejemplo quejas Cristian lo manipulan desde desde la planta lo traen ya manipulado luego hay otro tipos de drogas que ni siquiera en el Gregorio Marañón en el laboratorio saben de qué cómo se llaman

Voz 10 11:18 los pero sin embargo los datos oficiales dicen que no hay un repunte del consumo de la heroína ahora mismo

Voz 9 11:23 pero es que la Administración nunca te va a dar datos reacciona cuando la alarma social repunta mucho pero yo que tengo sesenta y siete años es lo mismo

Voz 8 11:32 te hacía antes de la Celsa en el rancho al cordobés en el los pies negros la gente vendía la heroína centraba allí

Voz 9 11:41 a consumirla los estos que tienen aquí son trapicheos nada más son puntos que los vecinos tener localizados

Voz 1 11:47 en puntos que las versiones tienen tenemos localizados y nosotros la Policía Nacional también los tiene localizados creemos que es lo que hay detrás es un proceso especulativo con el Casco Viejo del distrito por la cercanía que tiene al centro de Madrid Puente de Vallecas de Villa de Vallecas de Carabanchel de era en el distrito

Voz 9 12:04 Lotina nosotros sabemos igual que la policía y los bancos que eso existe y eso está están esperando a que esto es muy peligroso de lo que hablamos ayer no solamente de que nuestros chavales enganchen hice mueran por el por consumir esas historias sino que cualquier persona no tiene el valor sin embargo la la policía sí que tiene los medios para saberlo yo por lo menos no pido más policía yo lo que quiero es más medidas sociales más para que los chavalillos de mi barrio puedan entretenerse tiene el tiempo que tiene libre de poder a ver que no haya tanto fracaso escolar entonces son situaciones que ya hemos vivido y que vamos encaminadas a lo mismo

Voz 0313 12:44 estamos hablando de Madrid estamos hablando de Barcelona estamos escuchando peticiones de planes de estos multidisciplinares y tal pero vamos el retrato tanto el de Sergi como el de Isabel es que es para echarse a temblar absolutamente es para echarse a temblar

Voz 1603 12:58 de Isabella hacia una pregunta clave es los datos no habla no no detectan todavía un aumento en el consumo de heroína sin embargo esa misma pregunta será planteaban no hace mucho Pablo Ordaz y Nacho Carretero el auto no importa G que publicaban en el país y es verdad que los datos todavía no reflejan los datos las estadísticas siempre van un poco detrás de la de la realidad pero lo que ellos sí que podían ir documentando es de que Afganistán exporta más heroína que no tenga que España sigue siendo uno de los países en los que además ya no llegan al hijos pequeños lujos mucho más grandes y la propia Policía reconoce que que empieza a haber un tráfico mucho mayor y luego ya no no solamente se pincha la heroína ahora se esnifar si se fuma o los y tal luego está cambiando también el perfil

Voz 0313 13:51 o todavía no los hay monodosis que son baratas eh que cuestan diez euros que dice bueno a lo mejor

Voz 1603 13:58 tardamos dos años en verlo reflejado en las estadísticas entonces nos llevaremos las manos a la cabeza muy porque los vecinos está

Voz 8 14:05 vecina de Entrevías a los vecinos

Voz 1603 14:09 la Sergi en El Raval en hay tal ellos ya lo saben por eso está ocurriendo efectivamente es exactamente el mismo proceso que refrenda Fariña que sí eso está recordando algo que ya pasó aquí

Voz 0827 14:17 no como sede introduce la droga sencillamente porque utilizan digamos las redes que antes existía con el tabaco

Voz 0313 14:23 controlando era el contrabando pero bueno

Voz 0827 14:26 era inocuo digamos entre comillas para la población y cómo de repente se aprovechan esas redes y hasta que de repente nos encontramos con un programa monumental todo el mundo allí sabía lo que estaba pasando como todo el mundo ahora aquí en Vallecas sabe lo que está pasando

Voz 0313 14:39 si esto mismo que ocurrió en Galicia en los años ochenta hace tiempo que se denuncia en el Campo de Gibraltar y la bahía de Algeciras estuvimos hace un par de meses haciendo La Ventana en en la Liga de la Concepción por todo el problema que hay con con los narcos las descargas en pleno día el acoso a veces a policías y guardias civiles la falta de efectivos un desastre pero es que vamos suma y sigue en las últimas horas por ejemplo ha habido un intento de robo otra vez en un depósito judicial del campo dejó el hombre a menos les pillaron detuvieron a cuatro que quieran llevarse los motores para incorporarlas a incorporarlos a sus narco lanchas no a menos les pillaron a estos de Rubén García Radio Algeciras buenas tardes

Voz 11 15:17 qué tal buenas tardes bueno pues aquí sigue el goteo casi diario de intervenciones policiales contra el narcotráfico contra esa escalada de violencia que a esa actividad vienen vinculando los narcotraficantes lo último como habéis señalado sucedía a principios de esta semana cuando la Guardia Civil tuvo que detener a cuatro personas con antecedentes por haber sustraído de un depósito judicial de vehículos y embarcaciones

Voz 0313 15:37 tres hélices dos capota de motores fuera

Voz 11 15:40 anda que habían sido requisadas y que este grupo pretendía volver a llevarse para sus alijos es sólo último pero no lo único o incluso han sido detenidas en San Roque tres personas sorprendidas con un espectacular sofisticado sistema de cultivo de marihuana volviendo al narcotráfico la situación persiste hay en San Roque hace unos días fueron intervenidas cuatrocientos cincuenta kilos de hachís en un acto son que acabó con el intento de atropello de varios narcos en un vehículo a dos agentes de la Guardia Civil o lo más llamativo de los últimos días ha sido un tiroteo en Algeciras entre narcos y policías que acabó con una negociación casi de película de un agente que para convencer a los delincuentes de abandonar un edificio en el que estaban atrincherados estuvo más de dos horas o una importante actuación también de la Guardia Civil en la línea donde se han detenido a veintiuno personas en este caso por contrabando de tabaco alguno de ellos con total impunidad se habían grabado incluso un vídeo sin ocultar sus caras en uno de sus últimos alijos pese a todo el delegado del Gobierno en Andalucía Antonio Sanz asegura

Voz 12 16:32 es que esta batalla la va a ganar el Estado así lo ha dicho

Voz 13 16:36 lo que sí tengo un mensaje claro mensaje firme su mensaje de de Vitoria del Estado de Derecho el imperio de la ley es una batalla que estamos ganando y que vamos a ganar con claridad es una batalla que vamos a dar hasta el final por tierra mar y aire y tengo plena confianza lo cuerpo y forzó lo he estado

Voz 11 16:54 ah bueno pues a pesar de su palabras los alijos no acaban la violencia de quiénes se dedican al narcotráfico aumenta en el Campo de Gibraltar y la sensación de la sociedad de esta comarca es que siguen faltando medios policiales humanos

Voz 12 17:07 Ter a este grave problema Francisco Miró buenas tardes

Voz 0313 17:10 buenas tardes qué tal Paco como beso Francisco muy bien el presidente de la Federación de asociaciones contra la droga de Campo de Gibraltar hoy tenemos en calidad de portavoz de ELA una plataforma que se llama por tu seguridad por la de todos que aglutina no sólo a colectivos antidroga sino también a los sindicatos policiales en qué quedamos con esto de la batalla se va ganándose va perdiendo con los narcos Paco

Voz 14 17:32 ahora mismo se está perdiendo ya tenía yo

Voz 0313 17:34 ya tenía yo esa impresión también

Voz 14 17:37 la aumentando una forma exponencial importante los medios para luchar narcotráfico está batallar hacíamos cedidas como perdamos esta batalla en el hartar los narcos se van a hacer más fuerte imán a seguir dando batalla en otro punto sobre todo teniendo el litoral te tienes que país tan grande y que como bien decía alguien en la intervenciones que han hecho anteriormente nos estamos convirtiendo en un país muy importante a nivel de estratégico mundial para la introducción de cocaína de heroína cannabis como sufrir aquí en el campo Gibraltar

Voz 0313 18:08 esta mañana se ha celebrado como todos los jueves una reunión en La Línea de la Concepción de la mesa técnica de seguridad que se creó para en fin intentar combatir analizar todo este problema alguna novedad destacada Francisco algún avance el no de dotación de nuevos efectivos algo así o todavía seguimos con palabras

Voz 14 18:24 bueno en principio se anunció que la próxima semana se incorporan un importante de agentes del GAR de la Guardia Civil

Voz 0313 18:31 sí lo al labores que estamos haciendo de prevención

Voz 14 18:33 donde el tráfico de droga lo cual no tiene nada de satisfacción pero nosotros entendemos que hay que ir mucho más en principio lo que planteamos nosotros fundamentalmente es la importancia que hay que tiene el hacer investigación en profundidad sobre todo para detectar el blanqueo de capitales por el narcotráfico y queremos ganar esta batalla el camino es fundamental que podamos llegar a ese dinero sobre todo porque de esa manera se desmantela entera la organización actualmente las personas que son apresada en un alijo sólo último eslabones de la cadena y eso son sustituidos prácticamente inmediatamente

Voz 0313 19:09 son una situación que estamos viviendo muy grave nos ha dejado absolutamente lados eso comentaba Rubén de una operación el otro día que un grupo de narcos reciben a tiros a los agentes tiene que actuar un Medi un negociador durante tres horas y al final consigues entreguen pero estamos estamos ya en esas a tiros eh

Voz 14 19:26 efectivamente un negociador tuvo que venir precisamente porque estaban en ello en este caso encerrado en la vivienda una guardería que yo recuerdo mal tenían tres mil quinientos kilos de hachís la semana pasada en dos operaciones que se hicieron en el altar una dura entrada dos operaciones fueron ocho mil kilos de Fatih aquí a diario y tuvo que me dijo un negociador precisamente para Combes salieran y que se entregaran por lo tanto la situación que estamos viviendo en el altar la la afición de la película se queda corta con la situación que estamos viviendo

Voz 0313 20:00 a Francisco cuando se refería antes a un número significativo de agentes del GAR la próxima semana de de que número estamos hablando cuántos vienen cuarenta cincuenta trescientos cuántos bien

Voz 14 20:09 aproximadamente parece ser que sobre el fin gente sólo van a venir pero nosotros entendemos que el el camino para ganar esta lucha no no va única exclusivamente demandar esfuerzos en este caso excepcional nosotros entendemos que hay que completar la Comisaría de Policía de la mira que hay que complementar el la luego de la Comandancia de la Guardia Civil del campo Gibraltar y que a completar el catálogo de la base que tiene Vigilancia Aduanera aquí fundamentalmente porque hay plazas vacantes fundada porque a lo largo de este año con con la crisis y la poca paso reposición de plazas que había se han perdido miles de agente por lo tanto este país lo que ha ocurrido lo último año de la crisis es que como diría mi madre se ha juntado el hambre con las ganas de comer es decir se ha visto en el narcotráfico una solución a su problema económico de una forma perversa la falta de medios para combatir con garantía eso lo los puntos de de Aznar corre vivienda in que se están produciendo en todas las ciudades la estamos viviendo también en la provincia de a la edad muy poquito vía fui a una manifestación en el barrio Santa María de Cádiz en pleno centro del casco de la ciudad o en Arco de la frontera por lo tanto si realmente queremos ganar esta batalla salto cuantitativo y cualitativo y tener en memoria de los que vivimos es la década de los ochenta que se lleva una generación entera

Voz 0313 21:33 de joven Francisco Menchov una vez más muchísimas gracias por estar en La Ventana hay muchos ánimos eh

Voz 14 21:39 muchísimas gracias y un placer como siempre estará el programa

Voz 0313 21:42 un abrazo un abrazo muy grandes bueno pues yo creo que la última frase de Paco Mena es enciendo no hace no hace falta añadir mucho más oros acordamos de lo que ocurrió en los ochenta y aprendemos de los errores evidentes flagrantes que allí se cometieron o llevamos muy mal camino con este tema que es un problema al camino eh

Voz 0827 21:58 que es un problema muy grave y múltiples un problema policial es un problema de lucha contra organizaciones criminales pero es un problema social es un problema sanitario es un problema que afecta especialmente a la juventud es un problema que rompe familias bueno como en esto tenemos un máster hecho ya pues saber si aprendimos lo que aprendimos y no sirve para resolver el problema ahora

Voz 1603 22:18 pero fíjate lo curioso que decía Mena es que esto es uno de los estragos de la crisis uno de los datos más curiosos que ha tenido esta crisis económica es que a pesar del azote del dolor que ha supuesto de los desahucios de la gente ETA no ha ido acompañado de un aumento de la criminalidad de una manera notoria bueno no en pico pero pero efectivamente lo que él estaba diciendo estos narco pisos eh gente que se ha pasado y que ya no tiene posibilidades de de trabajo tal menos inversión en jueces en policías en centros de salud en centro es decir todo eso acaba eso es de de dispar la más lentamente no es como un disparo retardado pero al final acaba impactando también en