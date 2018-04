‘Lucas’ es una canción y una gran historia de amor

Voz 1 00:00 hoy vamos a contarles una historia tan tan conmovedora no lo voy a poner más

Voz 0313 00:05 más calificativos juzguen ustedes mismos

Voz 2 00:19 con las te llama un rumor han al viento los arcos uno solo ha opuesto

Voz 3 00:44 ah

Voz 2 00:52 déjame almas

Voz 0313 01:20 además esta historia se la debo a los oyentes desde hace por lo menos un mes irá un mes porque es el tiempo que hace que Luz Casal pasaba por este programa avanzaba

Voz 2 01:31 fue un niño fallecido prematuramente

Voz 1361 01:36 que yo conocí a través de una niña más sobre mí ella mía con las que ella mantuvo una relación durante muchos años llevándole cartas en las que escribía las cosas que iba sucedía en la a ella ya sus compañeros antiguas compañeras se Lucas pasados unos años conocí a través de de esos familiares e la existencia de un libro que había escrito a su madre que se llama Mar porque entre otras cosas así a a lo largo de libros referencias algunas canciones mías sea cuando yo digo que él me agarraba la mano yo me dejaba llevar por un camino que siempre llegaba hasta el mar porque ella describe los paseos que qué hacía con su hijo Lucas aquí me dejó impresionado más pasados unos años la mamá de esa niña pesa sobre ni llame a tuvo un grave percance físico y cuando por fin pude ir a verla al hospital e todavía con su cara de formaba ya apenas entendiendo lo que quería decir pero sí quedó muy claro que ella había traspasado el umbral que había visto una luz blanca ya al final de ese túnel de luz blanca había visto a Lucas que Lucas ha dicho que le dijera su madre que estaba bien todo eso todo eso hizo que fuera imprescindible

Voz 2 03:12 le te de Carla una canción más votos

Voz 0313 03:30 bueno la madre de ese niño se llama Mar se llama Mar Nieto hizo que su editora es una periodista Teresa I'm tras escuchar aquella entrevista en La Ventana nos envió una carta el libro del libro titulado Lucas donde se cuenta esta emocionante historia para mí una historia de amor

Voz 4 03:46 vamos yo

Voz 6 03:52 la última fotografía recuerdo perfectamente aquel día en el que fui totalmente consciente de que tú el primero de mis niños que habías convertido en el menor de todos ellos fuiste mi niño quisieras por paradojas del destino eternamente niño mi único niño y qué tal ahora la banda sonora de la película Bosch que tu historia historia nuestra historia mi niño

Voz 4 04:15 deja de ser un historia de amor muy especial en los estudios de Radio Vigo Omar Nieto buenas tardes hola muy bien hola qué tal cómo estamos bien muy bien cómo eso pues muy a gusto estar aquí de estar volviendo a revivir esa maravillosa historia de amor

Voz 7 04:48 iré poderla compartir con todo el mundo que la quiera

Voz 4 04:51 dirige con nosotros lo he dicho bien

Voz 0313 04:53 verdad es una historia de amor es una historia negra de dijera que la pena que nace del que nace del duelo pero libro al final por concretar el libro es un libro con un joder con un mensaje bueno pues positivo si después

Voz 4 05:06 es todo muy positivo quizá pues fíjate la última reflexión que he hecho yo en los últimos días es que realmente el amor no no tiene barreras las supera todos es invencible que derriba las barreras o incluso de la muerte y por qué porque es decir escribir el libro pues fíjate en un primer momento la escritura es Libertadora terapéutico goteras si es la fase en la que yo necesito escribir para sobrevivir llega un momento que que yo no me conformo con sobre a vivir yo quiero vivir con mayúsculas y después de dieciséis años creo que es el momento que ya vivo con mayúsculas de retomar toda esa historia

Voz 7 05:51 Le cuerpo de poner una pancarta enorme que recorre el mundo de un lado a otro

Voz 4 05:55 el que en el que se narre esa historia de de vida ahí de amor y la mejor manera de poner una pancarta que recorra todo el mundo es escribir un libro digo bueno ya el culmen es cuando luz se encarga de que de que no sea un avión sino un cohete lo quería Geni niño lo hace eterno

Voz 8 06:14 no con esta canción tan hermosa André confesarle de

Voz 0313 06:16 el arte si me permites que el día que estaba luz aquí empezó yo cuando escuché el disco ya dije bueno aquí hay algo aquí hay una historia detrás aquí si hay algo pero no sabía exactamente qué o tal vez es una metáfora otras vez es una ficción tal tal cual lo iba contando en directo aquí en la entrevista se nos iba quedando todos una diversidad poniendo un cuerpo dijimos en que hay una histórica que contar hundía lista y estamos contentísimos de poder la de poderla completar hoy porque Lucas S fue con seis añitos que dices es muy poco tiempo

Voz 4 06:45 no recién cumplidos Albero bueno el tiempo en que se mide en años vividos en años de felicidad

Voz 0313 06:52 claro es que cuando lees el libro da la sensación de que su vida fue muy larga y fructífera con mucho amor a la madre al padre a los abuelos a a compañeros de clase pero hay momentos yo lo digo para los oyentes que además alguno seguro que lo que releer sino lo ha hecho ya hay momento

Voz 9 07:06 los de de nudo en la garganta no como él

Voz 0313 07:08 a aquel compañero suyo Antoñito que hoy cricket que tras la muerte de los ya buscando por el patio abono para jugar o Pablo Casado Pablo que le hablaba a una de de de tus hijas de la vuelta de Lucas bueno y lo más impresionante es la de Macarena pero quiero que lo contestó que quién quién era quién es Macarena Macarena hay

Voz 8 07:26 es una compañera de Lucas del colegio Lucas en ese colegio solamente estuvo tres meses pero a veces dices cómo es posible que tampoco tiempo pueda marcar tanto eh cuando Lucas fallece tiene seis años recién cumplidos Macarena tiene cinco hijos pues a mi hijo le tengo la costumbre sigo teniendo la costumbre ahora veintiuno años después de seguir llevándole flores una de las veces que le llevé flores cuatro años después de haber fallecido me encontré un sobre con unas flores pintadas en color dorado bueno yo al llegar al cementerio ver un sobre sobre la lápida del pues pues me estremezco no hizo cuando Lábaro era una carta de Macarena de su compañera de colegio en la que le contaba pues su día a día como lo echaba de menos en la hora del patio eh Si un amigas había roto una pierna y todo lo que recordaba de él la verdad fue fue un momento mágico eh yo tuve claro que quería contestar a esa ni a esa niña

Voz 4 08:27 entre otras cosas decía que sólo tenía

Voz 8 08:29 una foto de él entre la en la respuesta que yo el edil que bueno ya no la recuerdo completa pero sí recuerdo que le decía que las las fotos más bonitas no son las que están en papel las fotos más bonitas son las que están en el corazón y que seguro que ella tenía muchas pero que bueno que yo le enviaba también otra más en papel eh la envié a través del colegio dentro de un sobre que iba dirigido a sus padres porque me parecía lo correcto que los padres supieran antes que ella lo que iba ahí dentro por si consideraban oportuno o no entregárselas a la niña y evidentemente no es sólo Macarena especiales toda la familia porque si no esa carta no hubiera llegado a sus manos de la primera de ellas hubiera llegado a mi vuelo pues a los dos años dos años después sobe osea seis años después de haber fallecido Lucas recibo te recibo no las cartas iban dirigidas a mí iban dirigidas al Lucas poniéndolo al día lo que pasa es que esa vez Macarena me lo complicó un poquito porque había cambiado de colegio claro yo donde el primer colegio tenía más facilidad para para resolver la devolución de la carta pero en el colegio muevo no pero en esta historia todo todo fue mágico desde el minuto menos cinco enseguida aparece la manera de poder contestarle también a través de su nuevo colegio si así lo hago los años pasa Ny bueno yo a Macarena físicamente no la conocía mi hijo iba transportado al colegio oí uno de los problemas que tenemos los padres que enviamos a nuestros hijos en autobús es que él no conocemos físicamente a sus compañeros

Voz 0313 10:04 claro claro claro ni a sus familias

Voz 8 10:06 yo hasta ni a la recupero cuando yo quiero escribir el libro dieciséis años después

Voz 10 10:11 pero si no es una niña es una joven

Voz 8 10:14 que que bueno yo me planteo si querrá o no querrá volver a urdir ahí en la herida que le supuso a ella la pérdida de su amigo y esa es la la historia de las cartas ese es dicen resume

Voz 0313 10:26 qué relación entre dos rapaces tan pequeñitos verdad que cosa que vínculo tan especial que que joder que sorpresas te da la vida pues ya que estamos en eso Macarena buenas tardes

Voz 11 10:37 buenas tardes hola qué tal muy ordenado que

Voz 12 10:41 alguien muy bien qué tal no sabía nada de que íbamos a poner delantera en no sé qué cara se le ha quedado a amar pero me la puedo imaginar más o menos sabéis es muy amplia Macarena eso

Voz 0313 10:56 hoy una veinteañera Macarena López Pérez Bryan es violinista estudiado música en Estados Unidos ha dado clase da clases en el Conservatorio de de Redondela además a clases sólo quiero subrayar de terapia musical y de forma absolutamente desinteresada a niños con con cáncer de hecho eso abunda en lo que nos comentaba hace un momentito de su familia quienes la conocen quiénes te conoce Macarena lo hemos preguntado a los dicen textualmente es una tía cojonudo esa es la frase que más nos han repetido cuando cuando hemos preguntado Oye que que que ha supuesto para la tilo de revivirlo de lo de rebobinar Rodes recuperar esa esa historia que me imagino que bueno Lucas para ti te va a acompañar toda la vida no

Voz 11 11:35 sí sí lo hacía antes a todo este follón no antes del libro antes la canción yo a Lucas siempre me enteré tuve presente amar el francés fue muy cortita pues eso tres cuatro meses pero muy intensa yo los pocos recuerdos que tengo porque claro yo era muy pequeñas cinco años de los pocos recuerdos que tengo los sobre los tengo muy muy nítido si muy vivos entonces bueno ha sido una vamos una pequeña pequeña cosa más de de todo lo maravilloso que que me ha dado Lucas a largo en los años

Voz 0313 12:17 porque teníais esa relación tan especial jugaba juntos hubo algo hay concreto que de tan pequeñitos uniera algún detalle algo

Voz 11 12:25 y yo creo que simplemente conectamos muy bien que desde el principio Eli yo ilusiona compañera no está clara también siempre estábamos juntos en los recreos jugábamos bueno a juegos yo recuerdo que el resto de niños pues jugaban al fútbol a las peleas no sé que ideó con Lucas me lo pasaba de maravilla porque jugamos a la máquina del tiempo con todo más veces de otro

Voz 0313 12:55 curiosa con la vida Macarena se ha convertido en en en música y alguna vez comentabas tres con Lucas que queríais ser de mayores y pequeños todavía para hablar de eso

Voz 11 13:06 éramos muy demasiado pequeños falsas para pensar en eso

Voz 0313 13:13 oye Macarena estoque comentado de de dar clase a dar clase de música de terapia musical de forma desinteresada a niños con con problemas con cáncer en este caso tiene alguna relación tiene algo que ver con esa experiencia que tuviste de perder a alguien muy muy cercano a ti desde de tan pequeñita

Voz 11 13:32 bueno yo creo que que varias experiencias a lo largo mira me echó estar más sensibilizada con con este asunto además de Lucas pues mi madre hace unos años y bastante grave de salud Si bueno yo la herramienta que que tengo para ayudar es la música todo sus pues decidí intentar usarla como como solamente dar

Voz 0313 14:01 estamos recuperando esta historia entre otras cosas por un libro que fue escrito fue escrito gracias a alguien que que que que lo pensó que vio que ahí había una historia que había que compartir lógicamente mar Nieto tenía ganas de de Bono pues de de hacer algo pero la parte digamos logística formal estuvo en manos de de una compañera de una periodista que antes citado halló al al abrir esta conversación que se llama Teresa ahí está la Teresa buenas tardes hola hola oye felicidades por la parte que toca porque este documento extraordinario te lo digo con absoluta

Voz 10 14:34 muchas gracias yo estoy muy contenta y además fíjate la historia primero fue el libro nadie esperábamos una canción tengo que decirte lo es ni nos lo imaginábamos esa que esto ha sido un regalo de de de de un de un artista como Luz Casal pues pues que que que gastarnos desbordado un poco no

Voz 0313 14:53 pero tú eres editora de libros infantiles y te llega esta historia Illa conviertes el primer libro para adultos

Voz 10 14:59 sí sí es decir a mí me llega amar a través de una librera eh porque aquí todos somos una serie de gentes que entramos en conexión relacionadas pues con mar con los libros al email anda que hay una persona que que va a escribir un libro en mar ni siquiera había escrito un libro entonces yo me encuentro con Mar un día tomando un café en una playa de Vigo Iveco

Voz 13 15:22 estamos muy bien pero claro yo voy un poco con hará cosa de decir bueno pues a ver qué es lo que va a escribir ni siquiera he podido ni siquiera puedo verlo no ya al

Voz 10 15:32 acabo de unos meses creo que fue cuando ella me entregó el el original y en ese momento pues yo tenía editados unos cuantos libros e ilustrados para lectores jóvenes para para para niños no ir claro eh la primera digamos que que en la primera reflexión reflexión e consciente por mi parte es que yo no estaba metida en ese mercado es decir la la narrativa de adultos era un tema que que no no no no me habían y planteado ni mis instruido darles contaban con eso y entonces eh eh bueno pues e intente mover el libro a través de de algún editor eh ya con trayectoria con catálogo grande y con con una empresa consolidada ir yo le pedí permiso a amar la medio convencí porque ya había habíamos congeniar va muy bien y no le hacía gracia no yo quiero que me lo dices tú pero mira yo no estoy editando narrativa yo voy a ser un lastre no voy a poder ayudarte pero la sorpresa esa fue eh creyendo que que había una historia bonita detrás yo realmente me pareció quemar tenía una historia esa es la clave no hay P yo soy periodista también entonces eh ya tenía la historia la había escrito y le había contado a su manera y estaba muy bien contada

Voz 0313 16:49 déjame que te pregunte a una cosa en este libro y me imagino que lo habréis presentado en algún momento públicamente

Voz 10 16:55 a algún acto o este libro se presentó en Santander eh nos fuimos hasta Santander eh porque allí había una librería que nos gustaba mucho ya había una psicóloga de vuelo eh

Voz 4 17:09 conocida y con proyección que enseguida se enamoró del libro y nos dijo Lobo lo lo presento yo con Bosso atrae es que yo no sé si es que ellos llevaría de gira

Voz 0313 17:17 no no no no no os lo os lo digo muy en serio y por eso es lo pregunto porque es decir en un acto a vosotras dos tercia la psicóloga o no da igual pero es que este libro es un tratado de vida habla del amor habla del duelo habla de los sentimientos habla de la cercanía habla habla de un montón de cosas

Voz 10 17:35 sí por eso Sorensen sabes yo yo no entendí muy bien cuando cuando me devolvieron el original no y me dijeron bueno es que no no bueno en un me acuerdo que la frase fue es que S se pueden contar en tres líneas recuerdo habérselo contado a amar mar decirme no se puede contar en tres palabras murió hoy hijo abrió

Voz 0313 17:58 espero te espérate que no te lo pidan

Voz 9 18:01 ha ganado con todo con todo el lío de de en fin de la canción escondida de ir

Voz 0313 18:05 que por cierto no sé si lo habéis pensado he Perea puestos a poner propuesta sobre la mesa pensar en una banda sonora porque en el libro de la historia de Lucas aparecen desde Mocedades Eric Clapton pasando por los Casal Carlos Núñez Dulce Pontes

Voz 10 18:20 esos mares email que le suena música

Voz 0313 18:42 lo han cantado a contar la historia de Lucas en en La Ventana María Teresa Macarena gracias a las tres Si muchísimos besos de verdad