Hora 25 Deportes: El penalti más largo del mundo (12/04/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media

Voz 2 00:02 Canarias

Voz 3 00:06 Hora veinticinco Deportes

Voz 4 00:09 con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes la seguimos a vueltas con el penalti no las que te parece pero es que yo no lo he visto

Voz 5 00:18 movimiento porque tenía una cena Nobel partidos he visto imágenes que me parece que sí que empuja y hay otras imágenes que no con lo cual no no tengo

Voz 0919 00:26 he tenido a mi me parece penalti pero la gente no se ponen de acuerdo a esta hora en la página de la Gazzetta dello Sport es el principal medio italiano hay una encuesta o parece penalti o no parece penalti que crees que ganas

Voz 5 00:40 hombre si es italiano pero que gana que no es penal

Voz 0919 00:43 gana el setenta por ciento es penalti porque le deben tener manía la Juve claro que eso también tiene mucho que ver El penalti más largo del mundo en cualquier caso hoy vamos a hablar de él todavía algún tiempo aunque ya sabéis que mañana es el sorteo de las semifinales de la H cambios con el Liverpool con el Bayern de Munich con la Roma con el Real Madrid enseguida vamos a estar en Lisboa donde juega el Atlético de Madrid a las nueve y cinco la vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting dos cero en la ida para los de Simeone Simeone no se fía cómo está la cosa como está cualquiera se fía sale con todo enseguida repasamos el once inicial de los rojiblancos pero ante Nos vamos al fútbol de Segunda División en directo porque se juega hoy el Huesca Albacete que se suspendió este fin de semana y vamos a ver cómo está el partido Luisa Abadía buenas tardes

Voz 1284 01:30 sí está con empate a cero qué tal buenas tardes pero al Albacete ha tenido un par de ocasiones clarísimas estamos en el XXXI había un recuerdo en el dieciocho para Pelayo Novo recordarás que solo

Voz 0919 01:39 por el Albacete que sufrió el accidente aquí en Huesca en el hotel

Voz 1284 01:42 de concertación y por eso se aplazó este partido que se juega hoy el Huesca quiere ganar para meterse otra vez con rayos Sporting en la primera posición compartiendo primer puesto pero el Albacete también quiere ganar no sólo para asegurar la permanencia sino porque no para seguir teniendo opciones de playoff sí

Voz 0919 01:58 empate a cero por ahora tenemos también baloncesto tenemos jornada entre semana de la Liga ACB se está jugando un partido en Murcia entre Lucano del Montakit Fuenlabrada Andrés CG

Voz 6 02:07 buenas tardes hola hasta de tres rivales en la lucha por alcanzar la lucha por el título de Liga a pesar de la hora siete y cuarto de la tarde más de cinco mil quinientas personas en el Palacio de los Deportes de Murcia a tres cero dos para el final del tercer cuarto está mandando el conjunto murciano cincuenta y uno por cuarenta y seis cinco arriba ante el Montakit pues labrada por cierto que esta mañana se ha sorteado la fase final la Final Four de la vas que el Champions League que se jugará del cuatro al seis de mayo en Atenas el UCAM no tenía fortuna jugará contra el anfitrión la segunda semifinal viernes día cuatro de mayo ocho y media hora española el I can se enfrenta al UCAM recordamos que el vigente campeón es otro equipo español el Iberostar Tenerife

Voz 0919 02:48 gracias Andrés Si luego vamos a tener en baloncesto en la ACB jugarán el Valencia ayer Baskonia fuera del fútbol y del baloncesto destacamos gol primera jornada del Abierto de España que se disputa aquí en Madrid John Rambo el número cuatro del mundo el Espanyol máximo favorito ha terminado el primer día con menos cinco sólo un golpe por detrás de los líderes del torneo va a pelear John Ram por llevarse el Open de España pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes ojito que la gente habla de que va a hablar del penalti

Voz 7 03:19 nada no sólo gallego a dar nuevo ya en el descanso todo el mundo está pensando hasta dónde llegarían los tentáculos de Florentino esta vez sí que esperar pero el noventa y tres ahí estaba por supuesto

Voz 8 03:33 el árbitro para ayudar al Real Madrid

Voz 9 03:37 Insua as usual los oyentes saben inglés también dejad vuestro mensaje

seis ocho nueve cuarenta y nueve Juan

Voz 10 04:00 buenas tardes las más penalti que le pitaron al Madrid hay que ver sabe lo que tiene que llevar doce perdón porque tienen Éibar XXV

Voz 2 04:12 cuarenta y cinco ocho

Voz 10 04:14 Nacho qué vergüenza e parte grande siempre es a la que cuidaba no hasta luego

el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 11 04:32 ya ya

Voz 0919 04:35 ocho y treinta y cuatro empezamos Nos vamos a Lisboa donde juega el Atlético de Madrid esa vuelta de los cuartos de final dos cero en la ida favorito el Atlético para estar en semifinales vamos a ver cómo sale el equipo del Cholo que ambiente tenemos Miguel Martín Talavera Pedro Fullana muy buenas tardes

Voz 12 05:01 qué tal buenas tardes Gallego comparecer el salvará del equipo Diego Pablo Simeone con el dos cero del partido de ida que visto lo visto en las tardes noches europeas que llevamos esta semana cualquiera diría que es un buen resultado seguro que le va a tocar sufrir algo al equipo de Diego Pablo Simeone en un campo que va a estar lleno casi casi hasta la bandera no se fía Diego Pablo Simeone por eso saca todo lo que tiene lo mejor para intentar poner el sitio de las semifinales en la segunda competición europea por eso quiénes once ya calentando en el José Alvalade Pedro Fullana muy buena

Voz 0684 05:39 qué tal muy buenas tardes pues prácticamente repite el once que jugó en el Santiago Bernabéu sólo un cambio entra Gabi veteranía por Thomas el once la vez que van informando por Oblak en portería Juanfran Lucas laterales Savic Godín en el centro de la zaga por delante Gabi Saúl Vitolo repite la derecha juega con la izquierda lleva la delantera Antoine el Manilla o Costa en el Sporting de Lisboa cuatro bajas importantes con respecto al partido de ida no estarán por sanción Fabio Coentrao bancos por lesión William Carvalho

Voz 12 06:06 el pichichi casi media hora para que arranque el partido mil rojiblanco estará en la Chaussée Albalá de alguna carga Colo radicales del Atlético de Madrid como tristes protagonistas que la policía lusa en cualquier caso las nueve cinco se disputará la vuelta de los cuartos de final entre el Sporting Club de Portugal ya el Atlético de Madrid

Voz 0919 06:26 ahora lo contaremos en el Carrusel Deportivo de la SER junto con los otros tres partidos de cuartos de final quién está más cerca de las semifinales recordemos cómo está en estas eliminatorias Héctor González buenas tardes

Voz 13 06:37 no en el CSKA Arsenal con cuatro uno en la ida para los ingleses no se fía Benger y sale con todo Moscú incluido los españoles Monreal y Bellerive en sala juegan los gunners están a trece puntos de la Champions en la primera se que tiene la Europa League como única vía para jugar la máxima competición el año que viene también Salzburgo Lazio tienen los austriacos que remontar el cuatro dos de la ida en el Olímpico la laxos encomienda inmóviles gaditano Luis Alberto titular de nuevo en la media punta el Salzburgo quiere hacer la machada de nuevo tras eliminar al Borussia los octavos de final y además por último Marsella Alexis lleno a reventar en el Velodrome con un uno cero para los alemanes en la ida los franceses recuperan en ataque ató su mejor jugador esta temporada en elipsis los ojos puestos en Timo Berger el posible nueve de Alemania en el Mundial

Voz 0919 07:17 seguimos hora25 deportes en la SER

Voz 0919 08:31 el día después de la clasificación del Real Madrid por supuesto que se habla del penalti Se va a seguir hablando mucho pero más allá de esa jugada el equipo el partió deja otras noticias Madrid está pendiente de Sí Se abre expediente a Sergio Ramos por haber estado en la entrada del túnel de vestuarios cuando estaba cumpliendo un partido de sanción es una de las consecuencias negativas que puede dejar el partido para los de Zidane Javier Herráez buenas tardes

Voz 18 08:58 tardes falta saber en lo que va a poner el delegado de la UEFA y lo que va a hacer el estamento bueno pues federativo de la Unión Europea de Fútbol asociación porque si entienden que Sergio Ramos estaba al nivel del césped al debe el Pich Beccaria un partido pero en la foto se ve que Sergio Ramos está dos escalones por debajo de ese nivel está en la bocana de vestuarios pero no está en ese bueno a pie de césped no Chile cayeron partido en Madrid tendría hasta seis días para reclamar a la UEFA eh que no le cayó otro encuentro a Sergio Ramos Si pudiera jugar la ida de las semifinales de Champions por cierto en esa bocana fue protagonista a Sergio Ramos que bueno fue una presencia providencial para casi casi salvar al árbitro ya que la Juve montó una buena bronca con intento de abordaje al colegiado a Michael Oliver Icon escudos la Policía Nacional y Sergio Ramos en medio pararon a Buffon aquí el inning Allegri Annette Depp Ia Agnelli al presidente que insultaban gravemente y bueno pues son de una forma muy desconsiderada al colegiado que pitó penalti en el noventa y tres contra la Juve

Voz 0919 10:04 estaba la cosa calentita ayer después del partido como lo va a estar mañana a la una de la tarde retransmitido en directo aquí en la Cadena Ser sorteo de semifinales Liverpool Roma Bayern de Munich irreal Madrid Antonio Romero buena hasta qué tal Gallego buenas a todos a pesar de la mala imagen del mal partido de de estar al borde del precipicio el Real Madrid ayer el Madrid es el favorito que rival está ahora mismo soltura como lo ves yo creo la soltura ninguno de los cuatro o ninguno de los tres ayer el Real Madrid es el equipo que se ha encontrado con más futbolistas en forma en este tramo final de la temporada de menor a mayor importancia yo quiero la Roma no me voy a atrever a decir aquello del bombón después de ver si acaso después de lo que hizo contra fuegos con regalos bombón porque sería exagerado pero realmente me parece el equipo más así libre de los de los tres después el Bayern de Munich que tiene muchos pudo tiene mucha historia pero creo que es un equipo muy veterano que sus jugadores más importantes ya están en una edad que les falta el vigor de otras temporadas Hinault quiero al Liverpool no quiero al Liverpool porque tiene tres arriba muy buenos porque tiene a Klopp que siempre la muchos problemas al Real Madrid porque creo que está en la temporada en la que puede hacer algo grande la legal es decir que ahora el Liverpool pues de lo que ha hecho recordemos eliminando al Bayern de Munich al Manchester City de Guardiola con un cinco uno en el global de la eliminatoria parece el gran aspirante con el Madrid te parece para mí a doble partido así yo creo que a un partido el Real Madrid no perdería contra ninguno de los tres pero a doble partido el Liverpool repito son jóvenes tienen tres arriba que te pueden complicar la vida y luego tiene un entrenador que cada vez que se ha enfrentado al Real Madrid ha sabido buscar las cosquillas Jürgen Klopp gracias Romero un abrazo Sevilla no está desgraciadamente en las semifinales ayer empató a cero en Munich no recibió ningún gol se quedó a dos goles aunque fijaos en esta eliminatoria hay que recordar que en el global ha habido tres goles y los tres los ha marcado el Sevilla uno para él y los otros dos en propia puerta muy duro como es el día después de la eliminación está la gente satisfecha con la Champions que ha hecho el Sevilla Santi Ortega buenas

Voz 1870 12:07 qué tal Gallego si el presidente queriendo darle lustre los propios futbolistas y el entrenador a lo que se ha hecho cuarto finalista la mejor temporada en Champions de su historia no perdió en Anfield ganó en Old Trafford no perdió en el Allianz Arena indudablemente sabor amargo por no haber conseguido o haber podido forzar un poco más al equipo alemán cuarenta millones de euros de recaudación este año en la Champions en definitiva que se valora muy positivamente la competición este esfuerzo esta distracción de la Champions eh posiblemente haya complicado la participación europea del Sevilla vía Liga y por eso ahora se centran por lo menos nuevos próximos encuentros Villarreal el Deportivo antes de la final de la Copa buscando asegurar al menos estar en la Europa League

Voz 0919 12:44 vaya partido este fin de semana entre el Sevilla y el Villarreal dos aspirantes a meterse en esos puestos de Europa League en el Barcelona han pasado dos días de la tragedia de Roma el equipo tiene que volver a los entrenamientos tiene que centrarse todavía en el final de la Liga la final de Copa cómo están los de Valverde Santi Ovalle bueno

Voz 1005 13:05 qué tal buenas tardes pues en el club consideran que la derrota del martes una una derrota cualquiera que es una derrota que puede ayudar a tomar decisiones pero hacen un llamamiento a levantarse y seguir con normalidad hoy por ejemplo presentando un acuerdo histórico con el Ayuntamiento para dar luz verde a la construcción del nuevo estadio del Nou Camp Nou a partir de dos mil diecinueve y a pensar en el siguiente objetivo que es la Pepa una copa para la que esperan recuperar a Ivan Rakitic es el objetivo después de que le operaran de una fractura en el primer dedo de la mano izquierda podía arriesgar para jugar antes pero visto como está la Liga y la distancia que hay van a intentar o el objetivo es que Ivan Rakitic llegue para esa final de Copa y cumplir los objetivos tanto en Copa como en Liga porque considerarán en el Barça que entonces se ha hecho una buena temporada

Voz 0919 13:47 cuidado al partido que tiene también el Barcelona este fin de semana ni más ni menos que el Valencia el tercer clasificado que visita el Camp Nou en una racha de resultados impresionante los de Marcelino y habiendo descansado esta semana bueno no habiendo tenido partido entre semana desde hace mucho tiempo la jornada de liga empieza mañana con otro partidazo porque mañana juegan el Betis y el Girona en el Villamarín el Betis de Quique Setién ahora mismo quinto de la clasificación en puestos de Europa League cuarenta y nueve puntos Girona que se ha caído un poquito pero está octavo con cuarenta y cuatro todavía con aspiraciones vamos a ver cómo lo preparan los dos equipos aunque Ortega a todo optimismo en el equipo verdiblanco de Setién no

Voz 1870 14:28 cuando el quinto triunfo consecutivo indudablemente optimismo total después de cuatro victorias está quinto clasificado convoca a veinte futbolistas para este viaje a Girona para jugar en Montilivi y aparece Sanabria una vuelta después convocado el paraguayo se lleva las cuatro delanteros que tiene así que el Betis con fuerza con ilusión con alegría buscando el quinto triunfo que le catapulta de después de varias temporadas de nuevo la Europa League

Voz 0919 14:49 mañana a las nueve cómo llega el Girona Sergi Vittorio buenas tardes

Voz 0962 14:54 qué tal Jesús buenas tardes pues tomando el partido como una final es la oportunidad apretar la zona europea de la clasificación aunque el Girona ha perdido frescura en las últimas jornadas el entrenador Pablo Machín mantienen las bajas de los lesionados plan así o Lunga medita si va a oxigenar el once que dio muestras de fatiga en Anoeta aunque todo apunta que va a mantener su equipo base una jornada más espera muy buena entrada cerca vendieron y la Federación de Peñas ha hecho una llamada para recibir al equipo hora y media antes del encuentro para animarlos en esta gran final contra el Betis

Voz 0919 15:22 gracias mañana se partido que abre la jornada otras noticias de fútbol una cuenta nuestro compañero Roberto Ramajo desde Eibar la posible renovación de Pedro León que ha tenido una temporada difícil no ha lucido todo lo que le hubiera gustado a él ya Mendilíbar Roberto buenas tardes

Voz 1825 15:37 hola qué tal Gallego buenas tardes porque después de que el Eibar ya sepa que la próxima temporada contar con nombres importantes como está casi y Dani García Ander Capa que iban a dejar el conjunto armero ahora se centran en que no se marchen otros futbolistas tan importantes como Pedro León muchos lo daban por hecho que no seguir en el Eibar la próxima temporada pero la situación de José Luis Mendilíbar que está muy cerca de cerrar su renovación como técnico de ley para para las tres próximas temporadas hace que también Pedro León se replantee la renovación con el Eibar las negociaciones están muy cerca de comenzar Pedro León seguiría igual que José Luis Mendilibar

Voz 0919 16:13 vamos al deporte en directo partido de Segunda División aplazado este fin de semana entre el Huesca y el Albacete el Huesca intentando volver a ponerse lo más

Voz 1284 16:21 en alto de la tabla como está Luisa María pues hemos llegado ya al descanso con empate a cero ha habido dos oportunidades clarísimas para Albacete también el Huesca ha tenido alguna pero de momento no se ha movido el marcador en este partido importante para la clasificación sobre todo para ver qué es lo que es capaz de hacer el Huesca si es capaz de romper esa racha que ojo lleva siete jornadas sin ganar pero el Albacete también avisa que quiere seguir aspirando a todo aunque de momento no les veremos qué pasa en el segundo tiempo cero cero entre el Huesca y el Albacete Baloncesto

Voz 0919 16:49 la Liga ACB cuál es el marcador en el UCAM Murcia Montakit Fuenlabrada Andrés restan siete

Voz 6 16:55 minuto previo ante el partido vencer el UCAM Murcia sesenta por cuarenta y nueve Montakit Fuenlabrada que se mantiene Bassets diplomáticamente irse Lucas ha sentenciado exporta

Voz 0919 17:03 lleva diez de veintiuno en el Oliveres y dentro de trece minutos comienza otro partido de la Liga ACB es un partido grande el campeón recibe a uno de los aspirantes al Baskonia Valencia Basket Baskonia en la cuneta seguro que con un ambientazo que ya escuchamos Ximo más mano cómo llegan los dos hola

Voz 0684 17:21 hola qué tal muy buenas Gállego pues ser Valencia Basket una vez ya se ha quitado de encima la Euroliga iba superando poco a poco el problemas de lesiones hoy Vidorreta sólo tiene cuatro no aspira a acabar la Liga segundo posición que ocupa ahora mismo el Baskonia que ojo no pierde en Liga ACB desde el pasado catorce de enero vuelve Pedro Martínez de nuevo la Fonteta el entrenador que hizo campeón de Liga al Valencia Basket se van llenando poco a poco en las gradas de La Fonteta partidazo el duelo azulejero de toda la vida entre el antiguo Pamesa y el antiguo Taures

Voz 0919 17:53 doce minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 3 18:01 hora veinticinco Deportes Jesús Gallego cadenas

Voz 0919 20:17 terminó la Liga regular en la NBA ya están configurados los playoff en la Conferencia Este y en la Conferencia Oeste los equipos que van a pelear por el título por primera vez hay seis jugadores españoles que van a disputar los play o Javi Blanco buenas

Voz 1089 20:33 qué tal gallegos esto no había pasado nunca es una pasada es una pasada porque estamos acostumbrados en los últimos años a ver a Pau Gasol jugar en los playoff hemos visto a Mirotic consiguió algo pero la verdad tener a seis jugadores españoles la verdad es que es es increíble también hemos visto Ibaka el momento con Oklahoma pero pero seis Abrines Ricky Mirotic Pau Ibaka Calderón se han quedado fuera Juancho se ha quedado fuera Billy pero bueno pero desde luego buenísima noticia

Voz 0919 20:59 hay que ver quien tiene posibilidades evidentemente José Manuel Calderón que juegan Cleveland el finalista el equipo de Le Bron James en teoría de todos es el que más lejos puede llegar antes de empezar para mí

Voz 1089 21:10 los dos españoles que tenemos en el este e Ibaka con Toronto Toronto hay que recordar que ha sido el mejor equipo de Lester sorprendiendo a todos con un balance de cincuenta y nueve victorias y veintitrés derrotas y desde luego hay que darle todo el mérito todas las opciones de cara a estos play off bueno yo aún así eh creo que Cleveland sigue siendo favorito porque teniendo a Lebron James a esa bestia de la competición eh creo que siempre es favorito

Voz 0919 21:37 dónde empecemos por el este enfrentamientos en esa conferencia Toronto Washington

Voz 1089 21:42 ambos para mi favorito claramente Toronto porque bueno es el primero contra el octavo un balance muy superior el de Toronto en toda la temporada regular Cleveland Indiana ya lo he dicho para mí Cleveland es es favorito pero bueno es favorito para mí en todos los play off de lo que es la Conferencia Este luego en la lucha por el anillo de otra cosa pero principalmente porque tienen ese bagaje competitivo de todos estos últimos años Philadelphia Miami una eliminatoria muy atractiva podemos decir igualada sobre el papel que yo creo que no tanto por sensación pese muchas ganas de ver a Philadelphia con vencimos Embid y luego quizá donde pueda estén un poco la sorpresa Boston Milwaukee Boston ha sido segundo en el este Milwaukee séptimo yo creo que aquí tiene muchas opciones de pasar Milwaukee sería sorpresa pero no tanto porque es verdad que la baja de Kylie Irving chozo esta eliminatoria

Voz 0919 22:29 algo que ha hecho una temporada regular tremenda con ante tocó que es uno de los fenómenos sin duda la

Voz 1089 22:33 sí ha hecho una buena temporada pero fíjate cuarenta y cuatro victorias XXXVIII derrotas ese en cuanto a balance es el peor equipo de todos los play off porque en el oeste el equipo con peor balance bueno son dos son Minnesota Joan Antoni P tienen cuarenta y siete victorias tres más que mil votos pero eso sí ante una máquina y desde luego en Boston sin Irving Ivonne

Voz 0919 22:54 es que no juegan en toda la temporada pierde enfrentamiento de la Conferencia Oeste cómo queda

Voz 1089 22:59 eh Houston Minnesota anoche se clasificó Minnesota en un auténtico partidazo porque en una final estabas Denver contra Minnesota el que ganaba se metía en estos playoff ganó Minnesota tras una prórroga Ivonne evidentemente pues súper favorito Houston el equipo de Navarra el mejor equipo de toda la NBA sesenta y cinco victorias diecisiete derrotas favoritismo en la eliminatoria Oklahoma Utah ahí duelo de españoles entre Abrines y Ricky en principio bueno tienen el mismo recorrido victorias ambos con cuarenta y ocho victorias treinta y cuatro derrotas para mi eh yo creo que mejor Jutta por sensaciones porque desde enero están en un momento increíble Bridgestone altísimo nivel sí creo aunque tiene Seyfried Oklahoma con Wells Brooks pie

Voz 0919 23:44 sería presa de toma sí pero yo

Voz 1089 23:46 este que hay doy favorito a Utah y luego bueno Portland Nueva Orleans aquí en teoría Portland favorito tiene mejor bueno una victoria más que Nueva Orleans pero a mí estos peli Cannes de Mirotic me parece que pueden dar la sorpresa y otros eliminatoria está cincuenta por ciento pero yo fíjate yo creo que que tiene más opciones no

Voz 0919 24:05 menudo Mirotic y luego la otra eliminatoria San Antonio el equipo de Gasol con los campeón

Voz 1089 24:10 sí yo creo que evidentemente Golden State es superior a San Antonio además que es el mejor jugador de San Antonio hay que recordar eso sí que en esta primera ronda es casi seguro se lo va a perder entera Stephen Carrie pero aún así para mí siguen siendo los grandes favoritos pero no sólo en esta eliminatoria sino incluso para

Voz 0919 24:29 a mí lo iremos contando los playoffs de la NBA gracias Javi Blanco iremos en marcha el Abierto de España De Gaulle la gran estrella John Rand después de su inmensa actuación en el Masters de Augusta no ha defraudado ni mucho menos en la primera jornada José Antonio Duro

Voz 23 24:44 he empezado bien con en el Abierto de España dijo ayer que no venía de vacaciones y la verdad que ha empezado fino entre una gran expectación aquí en Madrid en la primera jornada y no es para menos la verdad con muchos jugadores españoles y tras la primera vuelta muy buenas sensaciones para RAM que está a un gol que los dientes elevar rica hasta con los terceros que son un montón lo dicho a un golpe el escocés los cinco John Ram los líderes menos si iban bien

Voz 0919 25:07 el dan ellos son los dos que tienen menos seis

Voz 23 25:09 sí son los líderes del torneo queda mucho todo el fin de semana así que RAM no decepciona nacional el comienzo y hay muchos españoles pero eso sí está todo muy igualado la verdad veremos qué nos depara el fin de semana con John rama aquí en el Abierto mañana segunda jornada a ver si el tiempo respeta también un poco este Open Abierto de España de Golf

Voz 0919 25:28 desde ya podéis escuchar en la web de la Cadena Ser el Play Segunda de esta semana lo mejor sobre la liga de plata del fútbol español con qué contenidos Alex Rodríguez buenas tardes Gallego qué tal pues seguimos descontando jornadas para el final de la Liga Un dos tres y esta semana vamos a Tenerife el mejor por del mundo para hablar con Luis Milla que desde su llegada y la de Etxeberria al equipo pues ha cambiado completamente la calle está a solo dos puntos del play off

Voz 24 25:51 el mujeres de Trabajo hoy está a todos muy enchufados y bueno nos ha inculcado una idea muy suya muy de presionar arriba muñequita es muy intensos Tito en Segunda División es muy muy importante

Voz 0919 26:03 la verdad que tan bien lo hizo también en el Play Segunda este jueves analizamos los duelos más importantes de la jornada con el gran José Luis Oltra así que Gallego mañana que imagino que ya estará celebrándolo cincuenta ponte el polcas vale

Voz 4 26:19 de no haberlo hecho porque tenía que sonar Cayetano

Voz 0919 26:44 Bonnie López a algún titular que nos dejemos de

Voz 25 26:47 de baloncesto Panatinecos dejarán la Euroliga tras una reunión de los clubes el presidente agregó en su Instagram ha subido dos fotos la primera con el logo de la FIBA organismo contraria la Euroliga diciendo Panathinaikos volverá donde baloncesto debe estar y otra foto con un montaje del presidente de la Euroliga Jordi Bertomeu como protagonista del padrino ir diciendo vamos a acabar contigo nadie juega con el Panathinaikos que amenaza con retirarse de la competición correcto lo Griego recordemos rivales del Madrid la próxima semana en Quart dos eliminatoria que se jugará esto es a partir en el que viene en lugar de que lo haga que los griegos ya sabemos lo que está en el deporte

Voz 0919 27:20 ocho minutos comienza el partido entre el Sporting de Lisboa y el Atlético de Madrid a las once y media en el Larguero esperamos contar que se ha metido en semifinales el equipo del Cholo Simeone ahora continúa