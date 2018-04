Iñigo Errejón: "No contemplo votar las listas y el candidato en distintos tiempos"

Voz 0194 00:00 genio Rejón buenas noches hola qué tal buenas rectifica sus palabras de esta mañana como Le pide Ramón Espinar

Voz 0799 00:07 sí con una cosa muy de sentido común yo creo que en Madrid hay abierta una crisis de Gobierno severa y que se a de Gobierno que amenaza con ser una crisis de institucionalidad ID credibilidad de las instituciones en Madrid de la universidad pública del Gobierno de Madrid nosotros tenemos que estar a la altura del presentar un gobierno con proyectos de gobierno que sea sólido imprevisto del Gobierno sabido es un proyecto que incluye pues se proyectó las personas que lo acompañan la persona que le pone la voz principal que es como siempre como siempre lo hemos hecho y estoy convencido que vamos hasta la altura que vamos a llegar a un acuerdo para presentarlo que creo que en el año dos mil diecinueve se puede desbloquear las Comunidades Autónomas un país que está bloqueado en el nivel nacional y me comprometo aceptar y asumir la responsabilidad el encargo que perdemos que que yo libere estoy dispuesto a hacerlo

Voz 0194 01:00 lo que pasa lo que pasa que la forma de llegar a este proyecto parece que son dos vías diferentes las que plantea la que plantea usted la que planteaba usted esta mañana la que plantean Pablo Iglesias y Espinar

Voz 0799 01:12 yo he hablado con Pablo después yo creo que estamos de acuerdo sí que hay que anteponer un objetivo fundamental el objetivo fundamental es que hay que recuperar en la Puerta del Sol un gobierno que tenga credibilidad y un presidente o presidenta de que los madrileños se puedan fiar

Voz 0194 01:28 a quién es en esto en esto pueden estar de acuerdo evidentemente pero luego en la forma como llegar a hacer esto pueden tener discrepancia

Voz 0799 01:36 yo estoy convencido que nos vamos a ponernos de acuerdo y que no vamos a poner de acuerdo fundamentalmente respetando como hemos hecho las cosas siempre hasta que es que yo soy el encargo Icomos asumió el encargo me tocaba trabajar creo que literarias incluir incluir es incluir a muchos incluirá amó un incluyeron Lorena incluirá muchos con los que quiero contar en un proyecto para transformar la Comunidad de Madrid ahora bien eso necesitaba márgenes sin necesidad condiciones para poder desarrollar el proyecto estoy convencido que nos vamos a poner que nos vamos a poner de acuerdo

Voz 0194 02:08 dígame una cosa así las listas no se votan a la vez que que el candidato si ese proyecto y esa gente que tiene que arropar a usted no se vota al mismo tiempo que el candidato Iñigo Errejón no se presentará a las primarias de Madrid

Voz 0799 02:23 ahora mismo no lo contemplo sería la primera vez que va a salir en Podemos nunca les dije que así no encuentro ninguna razón por la que fuera musa cambiar y creo que todo el mundo entiende que liderar un proyecto es liderar pero también con el conjunto de otros más que pueden acompañar digo quiero tener margen para incluir me comprometo hacerlo no contemplo ninguna otra cosa asumo la responsabilidad la responsabilidad muy seria es sacarla mentira y transformarla por un Gobierno que ilusione y que cuide de la gente de la Comunidad de Madrid ahora para hacer eso en falta condiciones concretas no contemplo otra posibilidad y además es que estoy convencido que no vamos a poner que nos vamos a poner de acuerdo hay que ponerse de acuerdo deja hacer este como mal endémico del progresismo de discutir de si mismo y empezar a discutir de cómo transformar Madrid el momento más grande amoral una crisis muy profunda del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0194 03:11 si usted me decía que es la primera vez que se hacen podemos siempre han votado las listas y el candidato el mismo día siempre hay una fórmula que se ha hecho siempre le pregunto eh

Voz 0799 03:19 sí sí sí siempre se ha hecho así no veo ninguna razón por la que por la que hubiera que cambiarlo por eso insisto si es que estoy convencido que todos tenemos voluntad de acuerdo que nos vamos a poner de acuerdo que es una cosa por otra parte de sentido común y que vamos a ser capaces de construir un proyecto sólido bien porque esto no es sólo una cara con proyecto es una cara a las personas que lo acompañan las ideas las propuestas creo que ante la grave crisis lo excepcional que vive del Gobierno de la Comunidad de Madrid hay que poner en marcha un proyecto sólido Iker estoy convencido que vamos a hacer las cosas bien

Voz 0194 03:50 con Ramón Espinar ha hablado

Voz 0799 03:53 sí sí sí en lo que me lo con buenos los Mossos tiempo me tipo de mensajes porque aunque que se tipo de Podemos

Voz 0194 03:59 tiene previsto hablar en las próximas horas no por telegrama sino persona personalmente

Voz 0799 04:04 sí yo hablaré lo importante lo he habla hoy en lo fundamental con los fondos con Pablo y lo seguiremos hablando ser que yo creo que cuando tenemos los objetivos claros cuando compartimos el horizonte cuando compartimos cuáles tienen que ser la tareas el resto son cuestiones menores bueno que habrá que ir acordando pero no ahí estoy convencido como Astorga tuve que hablar menos de nosotros mismos y más de lo que hace falta hacia afuera si hay una grave crisis en la Comunidad de Madrid si se ha producido un agravio moral por el que muchos ciudadanos no saben si las normas son iguales para todos hay que levantar una alternativa sólida y eso esos un paquete completo