Koke: "No hemos hecho un buen partido pero estamos en semifinales"

Voz 1 00:00 hoy los otros nos pide a Fullana Pedro

Voz 1006 00:03 sí con Koke en otras semifinales europeas y bueno en nada el fáciles el fútbol no hemos visto esta semana que pueden pasar muchas cosas en el fútbol hay Ibon contento no de estar en otras semifinales el director de Onda Cero que quería preguntarte ha visto el equipo muy incómodo

Voz 2 00:19 sobre todo en la primera mitad como si lo fuera con el partido algo extraño en vosotros no

Voz 1006 00:23 mucho tiempo la verdad que el Sporting ha estado muy bien no de verdad que nosotros no hemos estado muy acertado Si bueno el rival también juega no está jugando en Europa no estamos jugando las semifinales europeas así bueno han hecho un un grandísimo primer tiempo no salió con con todo y nosotros no sinceramente no no hemos hecho mejor primer tiempo que que deseábamos pero bueno estamos en otras semifinales que como he dicho que no que no es fácil estamos en jugando en Europa hay estaba muy contenta

Voz 3 00:48 las semifinales porque estamos en El Larguero de la Cadena Ser y la verdad es que estabais avisados con con lo que venía pasando la Champions a pesar de eso esa mala primera parte como como aquel explicas

Voz 1006 00:58 bueno el rival también juegan hoy es un buen rival como he dicho antes jugando en Europa está jugando unas semifinales europeas el rival ha hecho un grandísimo primer tiempo nosotros no hemos está también también por culpa del rival no hay veces que que no es culpa duda tampoco

Voz 4 01:12 el corredor con dos Fortis que ha impresionado más

Voz 1006 01:16 jugador del Sporting que más le ha impresionado un grandísimo partido no sobre todo en el primer tiempo tenían las cosas muy claras y bueno así un bar

Voz 4 01:24 sí a vuelve a ser protagonista y la otra pregunta te quiero hacerle la lesiones Diego Costa parece que puede estar una rotura muscular en Lucas mucha más mucho más contratiempos no en este esprint final de temporada se iban

Voz 1006 01:39 esta temporada hemos tenido bastantes contratiempos y bueno esperemos que sea lo menos posible de luego de y lo he Lucas y bueno ya han yo creo que todos los partidos que hace lo hace perfecto no ojalá pues bueno pueda continuar con nosotros la temporada que viene tiene contrato y y bueno yo sí sí fue la que manda al equipo no le da mucha que en blanco bueno pues queda claro lo ves seguimos con Koke

Voz 2 02:03 habla de vosotros de los jugadores agradeciendo el esfuerzo que habéis hecho de aquí a final de temporada con una plantilla tan corta semana nota los esfuerzos hay que gestionar bien esto hay que dosificarse no

Voz 1006 02:12 pero estamos acostumbrados muchas plantillas cortas no yo creo que que este principio de temporada sitio y y bueno le yo creo la plantilla más amplia que hemos tenido de de estas últimas temporadas si estamos acostumbrados no a jugar pues bueno muchas veces trece catorce quince hay ir rotando si no entonces estamos acostumbrados y tenemos gente de grandísimo nivel y sino también tenemos chicos de la cantera que también cuando sale lo hacen bien

Voz 1 02:36 eh estáis a las puertas de la posible final ahora que ahora que se pide eh se puede te

Voz 3 02:42 algo ya a estas alturas jugara en casa la ida la vuelta nada

Voz 1006 02:47 pasarle lo único que quiere es en semifinales es pasar a las semifinales y ahora esa final no yo creo que todos los atléticos queremos llegara a otra final bueno primero tenemos que hacer muy bien las cosas en esa eliminatoria queremos estar en esa

Voz 5 02:59 que al final el equipo cayó en la Liga de Campeones a las seis de la Europa League llegaron a semifinales le da esa el mismo mérito en El Vestuario de Europa League que llegar a unas semifinales de Champions en los últimos años

Voz 1006 03:08 porque claro ves que qué mérito no estará en una semifinal no ya sea de de Europa League de Champions o de Copa del Rey no yo creo que que venimos haciendo muy bien las cosas y bueno después de esa eliminación de de Champion y bueno para estar orgulloso de lo que es lo que estamos haciendo no sí que es cierto que en a lo mejor en en Champions hay hay grandes equipos algo algo mejores pero estos Europa ahí cualquier equipo te puede ganar

Voz 4 03:33 en Marsella Arsenal Salzburgo que te pides