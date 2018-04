"Nadie podía sospechar lo de la Roma y tampoco lo de la Juventus"

Voz 0267 00:00 bueno está por ahí Axel Torres eh

Voz 1375 00:02 qué semana Axel que semana

Voz 0267 00:05 sí con yo diría que muchos partidos muchas eliminatorias que parecían decididas y han acabado algunas voltear las otras con mucha emoción hasta el final confirmando que en competición europea yo creo que los códigos son distintos son torneos en los que resultados que parecen imposibles de abordar si el primer gol en ahí entra pronto el equipo que tiene que hacer la hazaña Se anima lo ve posible el equipo que tiene la ventaja el colchón amplio empieza entrarle el pánico y todo es posible no es como si la historia de gestas pasadas de la competición provocara que que ambos contendientes tuvieran claro que no es como un partido de Liga hay que los márgenes son más cortos ni y al final bueno pues yo creo que hemos asistido a a cosas extraordinarias lo de Roma yo creo que nadie nadie lo podía sospechar lo de ayer tampoco es decir al final aunque el Madrid acabe salvando lo en el último minuto el mero hecho de que hubiera emoción hasta el hasta el Nobel

Voz 1375 01:07 Tallón fíjate aunque la Juve es evidentemente más equipo que la Roma sin embargo yo creo que todos pensamos que dan más improbable que la Juve hiciera tres bueno el Barça era muy difícil pero yo digo la Juve es imposible que la un cero tres al Madrid en el Bernabéu si a ver de

Voz 0267 01:23 que rompamos la Roma jugaba en casa jugaba fuera y luego porque al final a la Roma el tres cero le valía para pasar como así fue y en cambio a la Juventus el cero tres sólo le valía para forzar la prórroga es decir incluso el resultado era mejor el el que llevaba en Madrid que el que llevaba el Barcelona no sea cuatro uno es peor que cero tres y por todo ello bueno parecía imposible que ayer hubiera partido lo hubo parecía imposible dado el martes también y lo hubo yo te dije la semana pasada que ah sí Tino que llevaban de pensaba que podía haber partido y donde podía haber remontada en el Manchester City Liverpool y de hecho la primera parte respondió a ese guión la primera parte fue muy buena del Manchester City de hecho yo creo que hizo méritos para irse dos cero al descanso si se va dos cero al descanso estaríamos hablando probablemente otra historia bueno pero al final siempre es cuando tienes que conseguir un resultado así cualquier cuestión éstas estás muy sujeto estás muy expuesto a que incluso un error arbitral puede pasar un error arbitral los ahí todas las semanas y es algo muy muy lógico que pase no no tienes ese margen no cuando tienes que levantar un tres cero pues

Voz 1375 02:37 cualquier cosita ya ya te echa y es lo que le pasó un poquito al Manchester City en este Liverpool es no está muy bien armado esta temporada tiene sobre todo arriba dos puñales tiene uno de los jugadores más en forma de de la temporada del fútbol europeo de Salah El Egipcio está haciendo una temporada de escándalo sobre todo un entrenador que que me pareció uno de los grandes entrenador vamos no no estamos descubriendo nada no me parece a Jurgen Klopp y además le tiene tomada la medida muy bien a a los a Guardiola no en los enfrentamientos que han tenido pero a priori el rival más el coco para evitar mañana el Madrid es el Bayern no que está claramente es el rival más

Voz 0267 03:13 al nivel del Madrid no si yo creo que está bastante claro el escalón de favoritos ahora mismo en en la Champions el número uno el Madrid el número dos es el Arena el número tres es el Liverpool el número cuatro es la Roma por mucho que la Roma haya hecho lo que ha hecho contra el Barcelona no tenemos un precedente inmediato que invita a no menospreciar a la Roma en absoluto pero sí tenemos que ordenar los por por posibilidades de ser campeones de Europa yo diría que esa es la Ése es el ranking lo mismo el Liverpool es verdad es un equipo sobretodo desacomplejado le entrenadores muy desacomplejado la personalidad del entrenador es es esa no es un tipo entusiasta un tipo que se cree capaz de todo un tipo que que que por mucho que entrene a un equipo que es peor que que el rival piensa que puede ganar contagie ese esa convicción y ese sentimiento a sus jugadores y los sus equipos siempre salen absolutamente determinados por el objetivo de parece más peligroso a dos partidos a uno

Voz 1375 04:15 el Liverpool es un rival que te puede crear más problemas hay vuelta

Voz 0267 04:18 o que en una hipotética final es todavía más incisivo

Voz 1375 04:21 más peligroso en noventa minutos

Voz 0267 04:25 día que es más peligroso a ida y vuelta porque a ida y vuelta juega en Anfield un partido ya es decir al final el factoring fieles muy importante en el Liverpool potencia potencia todos estos atributos del entrenador de los que estábamos hablando el entrenador es desacomplejado es entusiasta tiene fe fieles exactamente igual Anfil tiene fe Anfil piensa que no hay rival imposible de ganar Anfil consiguió que el Liverpool de Rafa Benítez ganara una Copa de Europa no sólo por supuesto la final se juega en Estambul pero Anfield tuvo mucho que ver en eso era un equipo a que el Liverpool de Benítez que ganó la Copa de Europa muy inferior a la mayoría de rivales a los que ganó muy inferior en bastante más inferior que este para mí era un equipo con menos posibilidades de ser campeón de Europa que el de Rafa Benítez que este de hecho ese acabó quinto en la Liga más de treinta puntos casi cuarenta puntos del líder por lo tanto tiene una historia el Liverpool de crecerse de superar pronósticos y ahora además tiene a un entrenador que responde exactamente a esa mentalidad un entrenador desacomplejado por lo tanto si puede tener Anfil al menos tiene un partido en el que se suman el carácter del entrenador más la fe que contagia a la grada en una final pues bueno tienes a tu gente que viaja que te dé también te lleva esos ánimos noites los transmite pero al final yo creo que un partido en Anfield es un infierno para un rival en semifinales de Copa de Europa y luego está el valle

Voz 1375 05:57 que fíjate qué historia podría podría estar rondando también en torno a Jude no a You Heynckes que logró el triplete antes de tomarse ese año sabático que ya no recuerdo muy bien si lo de dijo después de que llegar a Guardiola o antes pero recuerdo que le estaban buscando también recambio de que estaba ya casi de hecho lo de la llegada de Pep al Bayern pero que se marchó en aquel momento con el triplete la Liga la Copa y la Champions que dejó su sitio a a Guardiola y cuando parecía que se había retirado lo vuelven a repescar para sustituir este año a Ancelotti lo que es el fútbol ha ganado la Bundesliga está en semifinales de Copa está en semifinales de la Champions es que el amigo yo le podría dar otro triplete a al Bayern

Voz 0267 06:39 sí a ver la Liga la la la

Voz 1 06:41 ha ganado la Copa

Voz 0267 06:44 bueno pues evidentemente es muy favorito creo que va a ganar en el contexto alemán bueno no se sabe nunca ha perdido en los últimos años de hecho ha perdido

Voz 1375 06:53 no es la mejor competición se ha perdido

Voz 0267 06:55 las copas que ligas en los últimos años sea que a un partido porque ahí a un partido la semifinal todavía la tiene que jugar un partido el Bayer Leverkusen un equipo bueno que es el rival sea que perderla pero bueno si si los los títulos alemanes al final en ese contexto Alemania es muy superior a a todos y lo normal es que gane en Champions bueno ya te digo para mí es el número dos en en el escalafón creo que el el digamos en hipotética en en un hipotético camino al al Madrid y lo que menos le convendría es Liverpool en semifinales Bayern en la final creo que en una final le podría complicar más que en una semifinal a doble partido y creo que el Liverpool le complica más en las semifinales a doble partido que era una final pero otras cosas porque el año pasado a a dos partidos ya perdió con el Madrid en la época de Guardiola ya perdió con el Madrid es decir el Madrid las dos últimas veces que ha ido a Múnich ha ganado ya no existe tanto ese factor de de que Munich es un lugar casi inexpugnable hable ya ya se ha roto esa historia esa tradición y yo creo que que para el Bayern probablemente sería mejor medirse al Madrid a un partido en la final pero bueno vamos a ver todavía hay que sortear semifinales todavía hay que ver qué cruce Sedán el Bayern es un equipo que además esta temporada puede presentar dos caras muy distintas no es lo mismo si te juega con James Müller en los interiores como hizo ayer en el partido de vuelta que como salió en el de ida en el que James fue suplente Muller jugó en una banda Robben se quedó en el banquillo es decir tiene bastantes alternativas para plantearte partidos diferentes sí yo creo que Heynckes va a jugar con eso la tú hablas con la gente que está cerca y te dice buenos que Heynckes no ha hecho nada extraordinario en términos tácticos no no ha movido a lo mejor no tiene que hacerlo no no bueno estamos ante claro y pico caso

Voz 1375 08:47 la mente de entrenador que sobre todo en equipo

Voz 0267 08:49 dos grandes potencia el talento de los jugadores potencia que se sientan cómodos potencia que se sientan a gusto

Voz 1375 08:57 por encima de la estrategia hay de la táctica y lo demás es ya le he pasado ya pasó en el Madrid con la séptima acabaron termina la Liga ganaron la séptima no

Voz 0267 09:04 hay determinados Vestuario desde equipos grandes que lo que quieren

Voz 1375 09:08 es que no les molestes mucho que no seas muy pesa

Voz 0267 09:10 dado que no que les dejes libres

Voz 1375 09:13 sobre todo que que no te sientas más importantes que no yo creo que Heynckes responde a este perfil y el Bayern por supuesto ha funcionado siempre muy bien pues nada mañana Laguna sorteo de la Champions ya las doce este año ya digo es al revés sorteo de la Europa League y ahí están con el Atlético Olympique de Marsella Arsenal Salzburgo vaya remontada de del Olympique de Marsella que no sé si es lo que más te ha sorprendido de la noche eliminando a Alexis iba ya partido del Salzburgo también que perdió cuatro dos en la ida contra Nacho ya ganado cuatro uno esta noche si yo creo que esto me ha sorprendido más

Voz 0267 09:47 no porque el Salzburgo me parezca mal equipo ni mucho menos de hecho es Mi gran revelación del año en el fútbol europeo te diría yo me ha gustado mucho en todas las eliminatorias que le he visto en ante Dortmund ante Real Sociedad eso es toda la reales e Ibai ya no el partido de ida hizo cosas buenas lo que pasa es que el rival era muy fuerte el un equipo bueno la lacra tiene los mismos puntos que la Roma en la liga italiana es decir que el equipo que acaba de eliminar al Barcelona es un equipo con muchos jugadores interesantes es un equipo que compite bien lo de hoy del Salzburgo confirma que estamos ante una sensación una sensación absoluta yo pienso en los estrategas del proyecto futbolístico Red Bull que es verdad que ahora bueno ellos han hecho como que han dividido los los dos equipos y que forman parte del mismo proyecto no dan la argumentación que ellos presentaron a UEFA para que les dejaran competirá ambos en en la misma competición y bueno pero desde luego el proyecto se articuló en un principio con el mismo director deportivo en los dos equipos y pienso en en estos estrategas está noche tienen que estar un poquito descolocados porque ellos en el momento de elegir si decidiera el equipo claro lo decidieron poner todas las fichas alive sic de hecho hay ocho jugadores de la plantilla Life sic que estaban en Salzburgo es decir movieron a los jugadores más interesantes de Salzburgo a sic para potenciar el proyecto Lively ir el equipo al que llevan a los buenos el equipo en el que ponen más dinero el equipo en el que van a buscar mejores jugadores hoy ha caído eliminado del equipo digamos que era un poquito casi el filial es decir donde formaban a la gente para luego pasarlos al otro es el que pasa a semifinales de la de la Europa League es como si la Fórmula uno

Voz 1375 11:37 de también están les pasará algo parecido que el potente

Voz 0267 11:40 de equipo Red Bull fuera superado todas las carreras por el toro

Voz 1375 11:42 coso por ejemplo pues yo qué sé algo parecido podría ser por cierto se hubieran pasado los dos ha caído el sí pero si hubiera pasado los dos no habría habido ningún problema entonces digo por el mismo

Voz 0267 11:54 a UEFA UEFA ya dijo descomunal ola les compró la idea les compró la idea me parece alucinante que también rara y de hecho el yo creo que UEFA respira aliviada porque claro que ha habido dos sorteos en los que se ha podido dar un lives Salzburgo y no se ha dado si hoy pasaba lives Dick las posibilidades mañana ya eran muy grandes de que se diera un Like Salzburgo y al final no se va a dar digo que respira aliviada porque al final bueno esto que estábamos hablando tuyo esta noche pues es es es una conversación que tenemos tuyo pero es una conversó acción Si Si se diera ese partido habría millones de conversaciones en el fútbol europeo es decir no podría evitar el debate estaría muy preferente es decir si mañana hay un Like Salzburgo con los dos equipos con un escudo parecido con la indumentaria exactamente igual con no se sabe no

Voz 1375 12:47 menos dueños por mucho que lo maquillan ahora a acaba

Voz 0267 12:50 la en términos formales ya no son los mismos pero bueno todos sabemos que el director deportivo Ralph y que en su momento era el director deportivo de los dos clubes que los ejecutivos a los mismos que han pasado jugada es de un sitio a otro bueno sí si se da ese partido se habrían escrito miles de artículos no ahora no se escriben tantos porque no se ha dado ese partido yo creo que UEFA respira un poquito aliviada por porque no se ha dado in yo creo que esto hay que revisarlo de cara al futuro y estoy convencido de que ellos no les no no no no les hacía ninguna gracia pero al final yo entiendo que lo que hicieron unos muy buenos abogados unos muy buenos abogados fue demostrar que no se cumplía la literalidad de la norma como para impedir la participación de ambos es decir buscaron de algún modo

Voz 1375 13:41 que el resquicio legal para que hablar a los dos está claro

Voz 0267 13:45 eso hay que intentar evitarlo porque no se trata sólo de de de hacer una norma que salvaguarde el espíritu del juego sino hacer difícil la ingeniería financiera y la ingeniería legal que permite quebrantar el espíritu de la norma pero siendo fiel a la literalidad de la norma no sé si me explico

Voz 1375 14:05 pesaje pero vamos como siempre muy bien he entendido la última el cómo está el Arsenal ahora mismo en qué punto está el arsenal de Benger eliminado también de la Champions como el Atlético llega la Europa League cómo está el equipo de Arsene que es junto con al Atlético el gran favorito para esta competición

Voz 0267 14:23 el Arsenal la sencillez siempre hay que ponerlo entre comillas está en un buen momento sea llevaba seis victorias consecutivas entre las dos competiciones hoy se ha roto esa racha ha empatado al final de hecho ha habido momento en el que incluso ha ha estado en peligro la clasificación iba dos cero perdiendo había ganado cuatro uno la ida acabado dos dos con tres cero estaba fuera ha habido momentos que iba dos cero y por lo tanto hoy ha sufrido en Moscú pero pero bueno el momento es mejor no llevaba siete partidos sin perder ha ganado seis de estos sobre todo ha encontrado un gran momento de Ramzi creo que es muy importante Ozil también ha hecho algunos partidos buenos ha conseguido enlazar varios partidos buenos en en Premier o Bamiyán está rindiendo no puede jugar Europa League que esto es un alivio para posibles rivales en Europa más o menos ha conseguido que el equipo esté no momento estable el equipo ha asumido que no va a meterse en Champions salvo Si gana la Europa League está metiendo poniendo todas las fichas en Europa League y bueno ya eso va a eso

Voz 1375 15:24 hay otros guardia fue recuerdo que fue Benger el entrenador que dijo cuando el Cholo recién aterrizado el Atlético de Madrid recuerdo que fue Benger uno de los que dijo sino el primero cuidado con este Atlético Madrid que no lo quieren ver ni en pintura nunca en una eliminatoria en Europa porque compite como nadie pues vamos a ver si mañana el sorteo no les empareja a los dos a Ben