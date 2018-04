Manuel Jabois: "Para mí es penalti y no es el robo del siglo"

Voz 1 00:00 Ramón Besa en Barcelona

Voz 1375 00:03 hola hola buenas noches Manuel Jabois aquí a mi vera muy buenas tal buenas noches a los dos como cómo va se han bajado las pulsaciones ahora ya estoy sustituyendo el corazón

Voz 2 00:12 enfrente el de verdad otra vez el campo siempre como un acogen una cajita con son de repuesto porque no estaba en el guión eso eh no estaba en ningún guión y después de lo que había pasado Barcelona dos pensaba que muchísimo menos pero en fin el minuto uno aparece un delantero de la Juve en el área pequeña sólo para convertir un cabezazo de todos hay te preguntas en qué están pensando estos tíos atrás ha quedado claro

Voz 0258 00:36 por lo que has escrito en el país si te te pareció penalti hecho que he hecho es uno de esos trucos de no cuento se quedó Lucas durante del portero y el penalti lo transformó que está entre porque estaban

Voz 1389 00:51 el campo yo no están no había absolutamente nada estaba en el fondo contrario a un tipo que se quedaba solo derepente desaparecen no sabía luego vi repeticiones y las repeticiones y que me parece penalti me parece un penalti bastante claro una repetición la primera de todas que Villa en el campo en el que parecía que él metió la pierna y la arrebate quitado daban quitaba el balón no tocaba lo que hay ahí después ya veo que no que no que no que no toca el balón pero en fin en la clase de penaltis que lo pitas no no lo no lo que no me parece a mí es que sea el fiscal tuvo el robo más clamoroso del siglo pero ni de ni de lejos para

Voz 1375 01:21 qué Ramón fue penalti bueno

Voz 1785 01:23 yo tengo mis dudas son sea para mí no lo fue pero entiendo que se pueda pitar no lo fue por por la reacción de Lucas Vázquez porque creo que no va por la pelota está como asustado no sé no no no no ataca el balón como me ataca normalmente un delantero y luego veo que las terna de Bennati pues en una posición muy difícil y no veo que sea un que es la meta en la espalda sino que intenta rebanar la pelota pero entiendo que el arbitro lo pueda pitar sea tampoco me parece es decir no a partir de aquí vamos a hacer la liturgia de siempre ya lo lo que a mí de alguna forma sí que creo que hay dos cosas los dos cuestiones que son las que alimentan digamos un poco lo que ocurre con la Champions y el Madrid que es todo el pack que significa al penalti ha pasado a formar parte del pack de Madrid en el que al Madrid hace una cosa que es muy muy madridista y que sólo lo sabe hacer el Madrid que es la la unificación de quién de quién de quién puede dudar que ha sido penalti sale Cristiano Ronaldo que no habla nunca diciendo breve pero lo así lo dice Cristiano sin lo dice todo el mundo todo el mundo cabreada que en lo que es penalti es el Madrid lo hace como nadie

Voz 0258 02:26 bueno más que la mística del penalti también amistades descuento es decir la mística del seno del cadáver la mística de de repente que que que que un estadio

Voz 1389 02:34 vamos a la prorroga que yo era un funeral un cementerio de repente pasan cuestiones décimas a una a una a una euforia es verdad lo que dice lo que dice Ramón es verdad que la la reacción de paz pero también lo ocurre una cosa el balón le viene muy incómodo es decir el balón lo lo deja franco delante del portero pero no pude rematar le llega altura el pecho estoy no puedan gastar la cabeza Moulay tiene que esperar tiene el físico para meter una volea por lo tanto está cómo se queda yo creo que abre como controlo es también hay que ver las acusaciones que tenía este hombre en cuanto siente algo detrás que les está tocando algo imagino que opta por la solución más fácil ir cae porque si él la quiere controlar y la quiere rematar de reportero encima y tiene detrás retraso esa clase lo hacen temer es muy delicada una cosa que sí ocurre con el Real Madrid más allá de cualquier polémica arbitral en el último minuto del partido con el cero tres deja un tipo delante del portero en área pequeña con el balón es decir podemos entrar luego en que es penalti no es penalti pero estos tíos dejan a un pago

Voz 0258 03:25 no solo delante de Buffon después Juan cuando realmente la lluvia de cerrojazo y había más

Voz 1389 03:29 Nos mitigado todos los ataques esto justo pasa en el último minuto a partir de ahí ya puede haber el penalti padre el remate puede ocurrir otra cosa

Voz 1785 03:36 luego hay también si me permitís un creo que lo ha dicho a alguien no sé si en Carrusel lo hemos ha comentado pero me parece relevante que tendemos mucho a mirar al árbitro pero por ejemplo no tendemos a mirar lo que dice Alex Sandro que es habilitar a Cristiano Ronaldo sea en el minuto tal como está algo que igual eso forma parte de la mística del Madrid que a la lluvia de cuesta intenta tirar el fuera de juego intenta achicar Alexandros se queda hay habilita a Cristiano Ronaldo que es el que acaba metiendo la pelota al cabezazo para que llegue Lucas Vázquez es decir a los entrenadores también au los jugadores tienen que asumir que si se equivoca al árbitro también sin valor real ex me parece clamoroso

Voz 1375 04:15 y es curioso lo que el fútbol consigue que veamos tantas cosas tan diferentes pero ahora mismo hay margen para todo esto porque aquí es yo estoy viendo un micrófono amarillo sea no hay nada más que ver quién dio sin embargo esa jugada preguntas a veinte y son veinte cosas diferentes digo esto no lo consiguen nada en el mundo más que eso

Voz 1389 04:33 este esta discazo Javier nació la sí sí sí sí es interminable y no se sus no se sujeta la ciencia porque hablan del bar quién va a Iturralde varias pelotas bar explota como ver esa jugada es decir no hay hay matices que son incontrolables por eso creo que hay que tomarse las cosas con bastante más ligera Adela nosotros tomamos es decir ha habido reacciones ha habido grandísimos enfados ha vivido hoy mismo escribía hoy me llamaba la defensora del lector del periódico por mi artículo de madridistas se Maristas atacando porque porque aparecer porque no haber dejado bien el partido probablemente porque yo he tenido la crónica Allen

Voz 0258 05:05 derrocha cero tres decir tuve que reescribe

Voz 1389 05:09 el a toda prisa algún párrafo de me quedo con lo que el

Voz 0258 05:12 ha sido sepultado por la Juve no pero

Voz 1389 05:14 pero con una amargura con con una irás civilidad y Stop evidentemente hay pasa también en el bando contrario pasa exactamente igual en los dos bandos los récord lo digo porque me reconozco a mí mismo hace años y creo que quitarle trascendencia esto de aligerar un poco el equipaje es decir tomarte un poquito más a cachondo

Voz 1375 05:32 no no viene mal a nadie hay que hacer un artículo sobre lo que le ha pasado baja Boys ya la defensora del lector ha recibido quejas de Madrid

Voz 0258 05:39 estas quejándose de Hamás es para peluca Colunga al hay que poner un asterisco de bajón haga una foto perfil o algo la primera vez que ocurre no sé si la última pero no pasa pasa pasa pasa a pasar a veces vas a veces te recuerdo escribía que el artículo de penal lo que casi me echan de Manresa

Voz 1375 05:54 que ahora pregunta también por alguna cosa más de de los dos partidos del Madrid del Barça pero tan bien los oyentes el Larguero están pendientes de que puede pasar con Sergio Ramos de cómo se ha vivido el día después en el madridismo la satisfacción porque a pesar del sufrimiento se sacó el billete para semifinales pero pendientes de si esa semifinal puede estar Ramos no porque podría ser sancionado por la UEFA está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas

Voz 3 06:18 hola qué tal muy buenas noches pues esperando están en el en el club blanco no creen que no que no haber sanción para Sergio Ramos le pueden salvar dos escalones porque está en la bocana pero no está a ras de césped no como dice el artículo de la de la UEFA que todo futbolista que está sancionado como estaba Sergio Ramos no puede estar eh al de Bellpuig no al al nivel de de de de el césped no Sergio Ramos es verdad que está en la bocana pero está en esa es cada día que lleva hasta hasta el césped a los futbolistas de de uno y otro equipo pues está eso dos escalones por debajo está viendo en la bocana el el partido muy bueno se ve como además discute luego con Allegri de las tras el penalti luego si queréis os cuando también ha sido hombre importantísimo quizá para salvar un poco entre comillas o sin las comillas el pescuezo al árbitro porque ese fue el colegiado en el en el túnel de vestuarios todos los de la Juve pufo un Kjelling ni a le Green Net Depp el presidente Agnelli le insultaron la policía con escudos tuvieron que durante diez minutos bueno pues intentar parar a Buffon y compañía Ivano Sergio Ramos estaba ahí es obvio veremos lo que decide la UEFA pero le pueden salvar esos dos escalones si no les salva si al final llega la sanción el Madrid tendría seis días para apelar para recurrir esa sanción y que Sergio Ramos pudiera jugar el primer partido de semifinales de la Champions League

Voz 1375 07:44 en el Real Madrid están convencidos de que

Voz 1501 07:48 no debería haber sanción Mario Torrejón hola buenas noches lo que contado justo Javi porque ellos primero Sagarra a una cosa que es parte de lo que ha dicho Javi que no ha tocado el césped en ningún momento

Voz 4 07:59 el pit libro como dice la norma

Voz 1501 08:01 que eso podría salvarle y además y sobre todo que no hay ningún precedente porque por ejemplo hay un precedente si no me equivoco en la final de Lisboa Javi en el que salga no

Voz 0258 08:10 eso sí alta corran algo sabrá allá porque cuenta Kaluga es decir si es ahí con el traje puesto que soy yo y obviamente

Voz 1501 08:21 ese precedente no sirve para esto porque como decía Javier no no ha tocado el el nivel de hecho el para el Real Madrid en las alegaciones que que pudiera presentar en caso de que hubiera una sanción el escalón el último escalón ya lo consiga túnel de vestuarios porque es diferente no no estaban al mismo a la misma altura el césped que los vestuarios con lo cual

Voz 0258 08:38 en el descuento efectivo menos física lo vemos todo en el noventa y tres

Voz 1501 08:43 espero certificar que el delegado de la UEFA lo vio que lo puso el informe que lo sabe el árbitro que lo puso también en el acta que todo eso juega en contra del Real Madrid y juegan contra de de Sergio Ramos pero que al no haber precedente ahora mismo ni él ni la sanción ni la defensa de la sanción se puede agarrada nada realmente porque no hay precedentes sobre eso salvó a la norma que decía Javi que en principio en el Real Madrid confía que con eso sea suficiente para que no haya ninguna sanción

Voz 1375 09:06 quería tela que se perderá el partido de ida o las dos o los dos partidos de la semifinal ramas por eso tendría tela sería sería tremenda A1 e Sevilla uno bueno decía que si también hubiesen visto que había participado en lo que pasó en el túnel de vestuarios

Voz 3 09:20 que no es el puede restar mano a favor del porque creo que el árbitro ahí le debe hace un informe a favor de Ramos sirve a mí no me han engañado creo que ayudó bastante a aquellos ahora

Voz 5 09:28 claro pero no sé si debería o podía estar ahí también cuando dos redactores por eso por eso digo pero realmente no se pueden estar tampoco eso lugar al que debía

Voz 1501 09:39 mí eso sí que no es pero en el último que están por allí pero sí que es verdad que los informes de la UEFA al no hacer ninguna al no haber sacado las cámaras a nadie en el túnel de vestuarios probablemente coge menos trascendencia y por lo tanto menos importa

Voz 1389 09:50 la ventaja de que como se ha visto muy discreto a lo mejor no

Voz 0258 09:53 pero nadie reparó sombrero si hubiera ido ayer de azul como el como es bueno y en Italia

Voz 1375 10:02 harto Cerruti compañero de la tal hola muy buenas horas muy buenas se ha pasado el calentón después de lo de anoche os sigue existiendo la sensación de que ha sido un robo clamoroso a la Juventus

Voz 6 10:16 no no Italia sigue discutiendo del partido de anoche yo creo que no termina en pocos días está dividida hay dos versiones las de la Juventus que encima esté diciendo que el árbitro se ha equivocado que ha sido un robo o una vergüenza y la otra versión de la otra parte de Italia que dice que Bush on ha exagerado con sus palabras al final del partido que él Pinal que el penalti estaba que la Juventus haga enero todos los todas que siempre ha tenido en Italia o sea un país con dos versiones opuestas pero la mayoría subrayan que las palabras de Buffon que ha exagerado es importante lo que ha dicho Del Piero su antiguo capitán ha dicho que es difícil entender lo que ha dicho Buffon Del Piero ha sido el capitán de la ayuda

Voz 1375 11:13 el PP salió salió

Voz 6 11:15 no con aplausos del Bernabéu cuando le metió dos goles a la Real Madrid era el cinco de noviembre del dos mil ocho un deportista un chaval había espetado de mundo y las palabras Piero pocas pero muy claras de Can entender hay gente que no no con divide en las palabras de Buffon tampoco de presidente Agnelli porque Agnelli ha culpado colina como te todo rehabilitar te lo todos se acuerdan que la Juventus sigue siendo enfadada con Colina por un arbitraje que le quitó un título a favor del Lazio en el año dos mil

Voz 1375 11:56 entonces mucho polémica mucha polémica

Voz 6 11:59 ya hay no terminará esta polémica tampoco con los próximos partidos porque la verdad es que ha sido ha sido un partidazo con un final inolvidable pagar los madridistas por un lado positivo para los de la Juventus negativo

Voz 1375 12:15 recordamos que se queda el fútbol italiano sólo con un representante en la Roma en el sorteo de las semifinales de Champions ninguno en las semifinales de la Europa League sin Italia en el Mundial la polémica que va a continuar tengo aquí las palabras Cerruti de Del Piero ha dicho no entiendo Del Piero no entiendo las palabras de Buffon no las como no

Voz 6 12:35 es difícil es difícil entender lo que ha dicho lo que ha dicho que son pocas palabras pero muy claras transpira uno otro otro compañero de buzón ha dicho que ha exagerado pero se puede entender se puede entender su salida al final del partido osea una crítica pero

Voz 1375 12:56 así suave no no no

Voz 6 12:58 no contundente porque la verdad es que las palabras de Enel Piero por un sentido parecen un golazo a un gol en contra de la Juventus

Voz 1375 13:07 a mí me ha sorprendido eh no entiendo las palabras de Buffon no las comparto lo que ha hecho Bennati penalti dice Del Piero Buffon estuvo mal es difícil de entender honestamente hay que hablar del partido de ida Hinault del árbitro bueno pues nada un abrazo Cerruti un abrazo hasta luego Javi mañana vuelta al trabajo

Voz 3 13:27 sí señor a esperar el el rival en la Champions que ya casi no tienen ni ni favorito porque España el susto de ayer lo que quién es jugar y nada más aunque evidentemente parece que el baile es el más complicado pero bueno al final el mayor rival de Madrid como se demostró anoche es el propio Real Madrid

Voz 1375 13:42 un abrazo Javi esta mañana hasta luego y cerramos con ves ahí con Jabois recuerdo pieza ya el debate a quién precisamente de eso va el debate a quién han beneficiado más los árbitros en Europa en los últimos años lleva al Madrid o al Barça mano votar hasta ves hijos

Voz 1389 13:56 sí

Voz 1704 13:59 me ha dado un tirón es que los músculos necesitan calor Iturbe salen tirones radios al incremente inflamatoria con efecto calor radios a Lille Radio salir de laboratorios Viñas las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéuticos

Voz 7 14:11 no

Voz 1704 14:13 ah

Voz 8 14:17 aún no conduces en verde eso es porque no conoces la tecnología

Voz 1704 14:20 ya híbrida bi fuel GLP más gasolina de Opel con la gama Opel GLP tienes hasta cinco mil euros de ahorro y cuatrocientos euros de regalo en carburante Repsol Auto Gas más kilómetros más ahorro hicieron restricciones de tráfico acércate ahora tu concesionario Opel empieza a conducir en verde

Voz 9 14:35 el reto de la Comunidad de Madrid la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquilo del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis

Voz 10 15:02 el novecientos veinte veinte once

Voz 9 15:05 Agencia Negociadora del alquiler

Voz 10 15:08 punto com

Voz 1704 15:10 sabes esa mirada que te echa tu suegra cuando te la presenten esa mirada profunda para detectar cualquier tipo de defecto incluso los imperceptibles al ojo humano pues así revisamos los vehículos de ocasión Land Rover a Proof pero en ciento sesenta y cinco puntos y además vienen con dos años de garantía sin límite de kilometraje vena comprobarlo a DISA Capitán Haya cuarenta y seis Land Rover a prueba

Voz 11 15:34 ellos amigos soy Silvia Marsó estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical veinticuatro horas en la vida de una mujer de Stephanie fue del dieciocho de abril al tres de junio en el teatro Infanta Isabel Entradas ya a la venta en grupos Lidia punto com

Voz 1375 15:51 esto es lo que se espera

Voz 12 15:54 de winners irse ocasión Plus y su bajada de precios del mes de abril bajamos el precio más de setecientos coches de ocasión descuentos de hasta el sesenta por ciento no se puede comprar mejor sólo esta semana calidad precio y sobre

Voz 1704 16:07 todo garantía

Voz 12 16:09 venga al número uno buena ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba casi ocasión plus punto com

Voz 13 16:22 hola soy Antonio Resines cuál es mi secreto para estar activo mentalmente pues muy fácil me cuido tomo de memorias de memoria agiliza mi mente refuerza mi memoria recuerda de memoria de Memory

Voz 14 16:33 después de avisar a tu hija de que esos tacones eran imposibles de cambiarse los por los tuyos en mitad del banquete después incluso de acabar con ampollas en los talones descalzas un momentito para bailar La Bamba ante lo que ella te espeta Ainhoa que vergüenza

Voz 15 16:50 estábamos te has preguntado si ser madre compensa compensa ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la ONCE el seis de mayo diecisiete millones de euros compensa ir mucho

Voz 7 17:07 según un estudio el cuarenta y cuatro por ciento de la población ha tenido sexo en un coche y digo yo que ya que te pones que siendo un Skoda Octavia con un gran maletero asientos abatibles ni climatizador para estar cómodo cómodo exquisito mito quieres un coche lleva tengo un Skoda Octavia totalmente equipado desde dieciséis mil novecientos euros forma tiene Skoda punto es

Voz 1375 17:37 sí

Voz 16 17:38 con ellos

Voz 0258 17:40 bueno pues antes de que arranque el debate que están ya preparan los oyentes también por ahí y Jabois Si besa

Voz 1375 17:48 bueno lo del Madrid hemos hablado un montón de bueno te estuviesen el estadio que vaya vaya silencio resonante de oro

Voz 1389 17:57 pero no parecía encontrar en cualquier otra parte del mundo habitada y no habitada es decir fue un fue algo para vivir de de yo soy madridista dice prefiero estadio llamas celebrando un gol pero de verdad que como

Voz 5 18:09 era como diciendo los hemos estado explotando de lo que pasó ayer en Roma y ahora nos van a nos van a pintar la cara a nosotros no hasta que no faltaban

Voz 1375 18:15 ocho diez minutos quizás a rebobinar ya pensar en lo que fue

Voz 1389 18:18 este en Turín ya de risas es decir aquel mano a mano de Cristiano clamando a los cielos que te daba todo igual porque el mercado nacional maravillosa veía sin embargo el entrenador que siempre que que que está encima el que sabe cómo realmente expresaba la frustración por no marcar el cuarto el quinto tú te fijas en Lisboa Carlo Ancelotti celebra el gol de Marcelo el gol debe aprieta el puño con aprieta el puño con el gol de Ramos fíjate en el minuto veintitrés pero él celebra realmente el gol de Marcelo porque dice ya está Zidane sabía que no estaba con cero tres Zidane con cero cuatro Se Kagan los muertos y Si hace unos gestos y expresa una frustración una rabia que la justificación y la rabia de los agonías que te dije yo las hace dos semanas que decía será mejor que nos presentemos a la vuelta Iker Ramos no haga esa declaración de bueno me han sacado la Roja no me pero él pues sí de partido pero luego ya según cómo fue pues casi mejor que así me Libero no puedes plantearte eso con la Juventus de Turín en una competición como la Champions

Voz 1375 19:08 un Barcelona afortunadamente ese silencio dio paso al rugido final del Bernabéu ya ese penalti que es el que transformó Cristiano Ronaldo que vaya manera que vaya manera de tirar ese penalti también por cierto que eso sí no se tira un penalti no es fácil tirar como lo tiró Cristiano también en ese momento y en Barcelona lo contrario no después del sufrimiento llegó la eliminación no sé si crees tú Ramón que eso puede traer consecuencias de alguna manera no porque señala a todas partes cuando ocurre algo así a pesar parece que ya se olvida hasta que se va a ganar la Liga y que están en la final de Copa esto es como que tiene que tener alguna consecuencia no es un tropiezo más no bueno

Voz 1785 19:42 digamos que la Champions ha conseguido convertirse en la competición estrella hito te remite a la Champions no y aunque la Liga para mí tiene mucha importancia y el el Barça también la dignificado digamos porque es el equipo que que últimamente más veces la gana no acudía cree que sí le ha comido mucho terreno al Madrid pero el Madrid ha sabido llevar toda la expectación a la Champions las consecuencias que ha traído en el Barça para mí la gran sorpresa es la si tú te Valverde creo que hay cuestiones estructurales que no tienen corrección el Barça se equivoca los fichajes leva con la postal debo de Berlín desde el dos mil quince y no consigue pues renovar al equipo ni gradual Ny Ny de una forma más más rápida osea es un no consigue sustituirá Alves seguimos y Semedo Si Sergi Roberto y se sigue estrellando a Neymar Se guste más o no porque en este puesto hay veinticinco candidatos tú esas cosas ya sabían lo que no se sabía no o hasta ahora había funcionado mucho era que Valverde leía muy bien los partidos

Voz 17 20:44 entiendo que el míster

Voz 1785 20:46 esta ocasión estuvo por debajo de las expectativas desde la alineación porque la Roma le planteo han compartido totalmente nuevo y creo que la posición de Txiki de seco contra los dos centrales del Barça de complicaron extraordinariamente la vida creo que los dos carrileros falsos convertidos en extremos complicaron mucho la vida a los laterales y el Barça estuvo incómodo y no se supo corregir para mí esa es la clave del partido porque el Barça podía haber pasado se hubiera corregido pero creo que tan

Voz 17 21:14 bien vivía engañado como que

Voz 1785 21:17 este equipo pueden a que favorito a la Champions dará un equipo que podía disputar la Champions pero difícilmente ganarla porque lo que ha hecho a mi modo de entender es aprovechar que en Madrid se ha distraído al principio de la línea Iber la Valverde que podía ir por la Liga y ya ha sacrificado a los diez titulares fijos en la Liga y la Copa sabiendo que la Champions lo tenía mucho más difícil

Voz 1375 21:38 no sé si os parece una casualidad o algo más las trayectorias de Madrid y Barça en la Liga y en la Champions eh teniendo en cuenta lo que son Cristiano y Messi el Barça arrasando

Voz 18 21:51 eh eh o ganando la mayoría de las ligas

Voz 1375 21:54 sin embargo sólo una de las últimas siete Champions un equipo muy regular muy constante en la Liga muy martillo pilón que sin embargo luego las eliminatorias se acaba atascando una de siete Champions el Madrid lo contrario Se le atasca la Liga el año pasado la ganan pero no no no es su competición a pesar de que ha ganado treinta Hay cuantas ricas llevaba el remake XXXII treinta y tres pero en los últimos años no ha sido su punto fuerte ni mucho menos sin embargo en Europa llevan tres de cuatro Champions tres de las últimas cuatro Si ganase en esta cuatro de las últimas cinco eso responde algo o es una casualidad

Voz 1389 22:28 hombre ganarlas desde luego no no no no es natural les responden ganar tantas Champions decir eso no eso no es natural que rinda mejor sí porque es un club sin el proyecto que puede tener el desde incluso en la cantera del Barcelona el Real Madrid es un club que cambia de proyecto practicamente cada año cada cada estilo de juego cada entrenador por lo tanto rinden muy bien en partidos importantes rinde muy bien eliminatorias pero lleva muy mal la regularidad es un club al que le cuesta concentrarse en competiciones que exigen regularidad que exigen salir concentrado frente al Girona contra el que se perdió empates esta temporada y sin embargo sales contra la Juve en Turín tres goles

Voz 1375 23:03 irá Ipurúa da pereza pero no ganáis

Voz 1389 23:06 Tanto Pérez ellos saben perfectamente lo que pasa pero que es difícil de activa pero fíjate lo que ocurrió esta eliminatoria que como el cero tres en el Bernabéu observa jugar como si fuera un partidito de Liga y tenía la cara pintada en el minuto setenta con tres goles en contra por pues por pues porque de repente hay un exceso de confianza hay una cama una una una sobreactuación de de de de de la mística famosa del Real y demás pero aquí cualquier rival con qué salvajes un poquito el pistón el secreto al Madrid Europas que no baja el pistón en secreto en Madrid en Europa es que es lo que tiene es decir si tienes ligas y no consigues encadenar victorias en en la competición doméstica lo que tienes que hacer es salir a Europe jugarte final tras final y eso se le da bien lo pasa que luego en la que se gane o no es bastante más cosas pero que rinda también que responde a eso son dos equipos armado

Voz 1375 23:49 los Ramón entorno a los dos mejores jugadores del mundo uno de una manera de uno de otro y parece que con Messi va mejor en los torneos de regularidad con Cristiano va mejor en los torneos de eliminatoria

Voz 17 24:00 nada se sí porque

Voz 1785 24:02 bueno es curioso que la única vez que yo recuerdo ahora al margen de la que se dio en el en el Madrid cuando se enfrentaron en las semifinales Barça Madrid de Cristiano Ronaldo también fue con el Manchester en la final curiosamente en Roma que el Barça le ganó al Manchester pero el el bar el Madrid sabe jugar la Champions yo creo que el Barça le cuesta jugar la Champions juega la Champions igual que la Liga el Barça que ha ganado la Champions casi siempre ha ganado la Liga y entonces es un equipo que tiene que ser muy perfecto y tiene que estar muy sincronizado me me me resultan especialmente interesantes las declaraciones de de y del de Klopp el técnico del Liverpool cuando intentaba explicar porque era capaz tanto con el Dortmund como con con el Liverpool de plantearle problemas al equipo cardio ley decía que la Champions lo que se necesita es pasión y no tanta perfección no ese punto de pasión de de de de de garra lo ha tenido siempre más equipos no propios del Barça al Barça la tuvo en una época cuando ganaba copas y Recopa perdía la línea de una forma sistemática sabía bueno es el club de una competición que ha desaparecido los campeones de Copa pero la Recopa una competición muy fetiches el equipo que ha ganado más Copas por lo tanto si te ha tenido esta mística en la Copa y la tenido en en en la Copa de Ferias sin convenio la Cope de afiliados no lo duró muy poco tiempo en la Copa de la UEFA no que no la ganó pero sí en la Recopa y la Copa porque no ha trasladado a la Copa de Europa sin embargo se ha vuelto más regular y ahora le come terreno al Madrid en la Liga cuando el Madrid sigue ganando más Liga es decir ha habido un cambio de tendencia Messi digamos que es un jugador más de Liga como decía Manuel que mientras Cristiano quizá es más un jugador de momentos y desde allí de Champions no es posible que esto sea un factor diferente porque el Barça no lo ha corregido para Messi el ha la en la Champions y el Madrid pues también le ha costado a hacerlo con Cristiano para la Liga pues es otras dudas quizá Alan D

Voz 17 25:55 tendencia que tiene el Barça de Messi

Voz 1785 25:58 más grande que la de Cristiano Ronaldo el Madrid lo curioso de Messi Cristiano Ronaldo para mí es que mientras Cristiano Ronaldo se ha simplificado decida tímido una evolución hacia el delantero centro Messi cambio sea compleja o sea tiene un perfil Lien menos delantero y más jugador total en esa regresión no sé si explica lo lo que le está ocurriendo al Barça al Madrid sea el Madrid está ganando con Cristiano Ronaldo más delantero el Barça está perdiendo con Messi