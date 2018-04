Voz 1375 00:00 hoy viene Iturralde como observador neutral de Naciones Unidas para impartir justicia en el debate viene con tarjetas porque hoy no va a ser fácil neutral nutra bueno neutral neutral vamos a intentar ya estamos ya es difícil pensar bien dentro del campo imagínate imagínate

Voz 1 00:14 Jabois Ramón un abrazo y un placer un abrazo siempre amable Jabois Ramon Besa hasta luego chao chao una menos cuarto don Antonio Romero hola muy buenas

Voz 1375 00:22 qué tal a todos muy buenas nuevas ya que no falta les realizaron el debate lo que nos faltaba tal eso yo me considero le impresiona Mario Torrejón que sigue por aquí buenas noches don Manuel Esteban Manolete hola un placer lo mismo digo y en Barcelona Jordi Martí hola Jordi qué tal buenas noches a todos bueno pues la pregunta es muy a Palazzo Ponzio ya Jordi del yo no eh nosotros no no no eh Josema pasado vale unos tocada cara estocada quería siempre ante que Iturralde hoy hiciera una breve introducción al debate porque probablemente esta pregunta no sea correcta Iturralde a quién han beneficiado más los árbitros en Europa en los últimos años al Madrid o al Barça algo que quieras aclarar decir a los cuatro y contertulios y a los oyentes que iban a llamar antes de que te siguen llegando tuits en fin no no en primer lugar estoy totalmente en contra de esa pregunta lo lo sé lo sé totalmente en contra

Voz 0831 01:10 por qué no es escandaloso esa pregunta el árbitro no beneficia a nadie eso es así por incluir al Madrid es erróneo ponen en la cocina me pregunta tú no debería existir pero

Voz 1623 01:22 puedo hacerlo yo por Rosa me partiendo del

Voz 1 01:25 la RAE tarjetas os aviso e del ajuste

Voz 1623 01:28 dice arbitra pero qué curioso Itu que durante el periodo de que los grandes clubs europeos querían esa Superliga europea por fuera de la UEFA ninguno de sus grandes clubs europeos llegaron y a semifinales de Champions qué casualidad tuvo la UEFA qué suerte

Voz 1375 01:49 una cosa eso esos clubes y yo lo que eh

Voz 0831 01:54 a mí la pregunta la pregunta no me gusta pues porque no no se beneficia para mí el campeón siempre es el mejor

Voz 0985 02:03 ya está sobre todo con clorato

Voz 1623 02:05 Bush el fue el mejor anotó pero la pena

Voz 0985 02:08 es interesante por una cuestión litorales

Voz 1375 02:10 interrumpirá si cree que hay que ir el debate ya hemos

Voz 1 02:13 has visto para que quede claro si habéis empezado

Voz 0985 02:16 entonces lo que os decía es que al final los árbitros Manu te dan y te quitan eh es verdad al Barça y Madrid pues te dan y te quitan yo os quiero preguntar al Madrid en Champions que le han quitado alguien de vosotros puede recordar un error arbitral que haya perjudicado decisivamente al Madrid imposible ojo hay una cosa que tenemos el sonido Grillo bonzo la pregunta

Voz 1 02:43 eh pero mira no nos vuelve a pero mira yo lo que permite a nosotros preguntan si si Grillo por ahí cuando sacó entonces al Barça

Voz 0985 02:54 nosotros contra el arte contras de base los Jordi pregunta la pregunta los árbitros en general dan y quitan me podéis decir al Real Madrid en Champions que le han quitado alguien me puede decir un fallo arbitral que haya perjudicado al Real Madrid

Voz 1375 03:08 mira bueno yo me voy a ceñir a la pregunta de no no no no no

Voz 1 03:10 no está para contento pero espera Antonio

Voz 2 03:13 a casi nadie y eso es lo que estoy escucha escucha escucha escucha escucha segundo Antonio no no es que no no hay grillos ahí

Voz 1 03:22 final el partido de ida dos y no varió Antonio siempre Jordi modera no al moderador lo Grillo a ver si le he comentado es que os pregunto a Vizcaya Antonio habría allá él moderados y siempre os habéis callaba ante una pregunta calor siempre

Voz 1501 03:46 con los mismos no mejor dicho argumentador siempre va contra los mismos dos 2000E soy más imparcial que Torrado dos mil diez dos mil once semifinal el partido de ida Real Madrid cero Barcelona dos expulsión de Pepe que toca el balón no llega a tocar ni siquiera Daniel

Voz 1 03:58 es una respuesta Jordi escalones más vale vale yo está recibiendo de Pepe ha a una pequeña una pequeña un apuntó Sanders riñones e Iturralde

Voz 0831 04:07 la pequeña puntualización es justo antes del Mundial y exacta esa tarjeta roja de Pepe

Voz 0985 04:12 Dani Alves es que después expuesta

Voz 0831 04:14 a todos los jugadores de todas las selecciones en el Mundial como norma y como ejemplo de que es tarjeta roja clarísima por Pierluigi Collina

Voz 1 04:22 dejar que te vamos

Voz 1375 04:27 a ver si tienes igual a ver si tienes igual de memoria porque en el partido de vuelta le anulan un gol en el Camp Nou al Pipa Higuaín dice dice debe de Bleeckere que había falta previa en una jugada que ya se ha producido de piquete acuerdo no me acuerdo no tengo muy buena me enteré tiene todos los datos te digo

Voz 0831 04:45 Mario Monti esa jugada se pone de que no es falta porque no ha ido lo porque se cae

Voz 1375 04:50 vale pues posterior una cosa ya ya ya lo hemos contesta a la pregunta ya lo hemos hoy estará pero

Voz 1 04:54 porque Jordi no haber dejado quemaría dígame

Voz 1375 04:58 no pero perdón segundos ya ya hemos contestado cruda Jordi al debate si te han dicho verdad está Jordi hasta la tiene que entender es una roja de libro no

Voz 1 05:09 el Petete no pero ya te he dicho

Voz 1375 05:12 pero te han dicho Jordi no pero no para un momento tú has preguntado y hay que asumir la respuesta he dicho Iturralde en el partido ha perjudicado Madrid no acabas de escuchar Iturralde bolso Ponzio te afectaba lo vino no ve decisivamente hombre si te parece poco decisivo anular un gol igual en el partido de vuelta en el Camp Nou cuando estaba la eliminatoria por decidir igual no es de excesiva o esa parte no de nada decía oye pero yo creo que los árbitros yo quiero decir no yo yo quiero decir a los árbitros se pueden equivocar en acciones puntuales porque son humanos a favor en contra yo no he visto en mi vida

Voz 0239 05:45 llevo veinte años viendo partidos profesionalmente desde que me acuerdo viendo partidos como aficionado yo no he visto en mi vida dos partidos con una actuación arbitral tan lamentable perdona Iturralde con una actuación tan lamentable tan sonrojante como el día de Stamford Bridge hombre llevó y como el año pasado el día del Paris san Germain hay otros ir

Voz 1 06:09 mirando vio claramente embutido habla de Milán la final de las escasas obras de juego por medios me dio pie con una cultura no

Voz 1375 06:20 partido repito yo una acción ante el Champion que yo he visto en mi vida no he visto en mi vida dos acciones tan sonrojantes creo que también para el colectivo arbitral correcto como la de hombre

Voz 0239 06:30 OO en Stamford Bridge Illa de te Pekín frente al Marino

Voz 1501 06:34 de lo que mejor sabe Obregón lo de usar pero esto no lo de lo de hombre hubo uno a uno y otro yo no no nos olvidemos de que lo a semifinales acaba mal semifinales con partió de vuelta semifinales SATE clasificada ya para el caso es que sea octavos de final que es como dice Antonio Romero sonrojante los de ahí Pekín es que es una una remontada impensable por supuesto imposible sino sido ayudó al vital pero es que tengo aquí no una ni dos

Voz 1 07:05 la jugada recorremos la voy a recordar cinco jugadas flagrantes del pactismo Landauro yo haría necesario dar una Champions que esto es esto que está muy claro que que tres Champions eh que Jordi Martí

Voz 0985 07:24 al inicio del debate nos preguntábamos qué error arbitral decisivo ha perjudicado el Real Madrid ya hemos tenido un horas acusaba Iturralde escucharemos al grillo Alba

Voz 1 07:34 ha sido él escucha escucha

Voz 2 07:37 el doctor Antoni del grillo

Voz 0985 07:41 respondido Palma Arena al Barça le eliminó el Inter porque a Bojan le anularon un gol

Voz 1 07:47 por favor que todo se a Higuaín

Voz 0985 07:52 algo es eliminado le sujetó Carvalho Chelsea se clasifica

Voz 1 07:56 pero si es ir a la moda injustamente una sitio semifinal no

Voz 0985 08:01 con Gabi la tocó con la mano entre las víctimas el Madison innumerables el Bayern gran víctima del Madrid la Juventus por partida doble Ruano renunció pero mira en el tiempo que sonaba al Grillo

Voz 1501 08:12 a la espera al Juventus por partida doble porque

Voz 0985 08:15 eh tú recuerdas una séptima con un gol de Mijatovic a comer y tanto

Voz 1 08:23 no es que me pueda entrar por favor pero tienes barra libre y me gustaría

Voz 1375 08:30 lo que aparte de entrar votarán me gustaría que votar fuera tarde

Voz 0831 08:33 puntualizaciones que creéis que estos matemáticas Pérez

Voz 1 08:36 vamos a poner el ejemplo del gol de Mijatovic no que estáis

Voz 0831 08:39 sí porque es lo último que hemos hablando por hablar de todas las jugadas me entrar es fuera juego bien vale es fuera juego vale bueno por eso ya no gane el Madrid es decir ya Jupp tiene que perder la final de la Copa

Voz 1375 08:49 las decía esa es la diferencia hicieron a los dos minutos gol es la diferencia entre rumores puntuales en la diferencia errores puntuales en un partido y actuaciones sonrojantes como esta ola de ahí Tequila

Voz 0985 09:00 anda Eduardo perdona mientras está hablando

Voz 1 09:02 amo de Jordi que no pasa nada porque no porque no porque tenemos otro centro de Jordi Jordi Jordi

Voz 0985 09:10 entras tú Antonio estabas hablando yo he aprovechado el tiempo puesto en Google Madrid eso sí que es el tiempo que venir prepara madre penalti en Google salen veinte millones de reproducciones como has puesto en Google Madrid penalti mira Madrid bueno si te pones malo pon Madrid robo Madrid Ruano salen atracón en la calle

Voz 1 09:34 Serrano ha vivido ayer en Barcelona

Voz 0985 09:37 el Madrid robo haremos el Real Madrid cuando el millones Barcelona robo dos coma

Voz 1 09:43 millones bueno bueno eso es un dato Rodrigo

Voz 1375 09:50 Brit pero Pepín al Madrid pero casi veinte millones disipar dos mil nueve otro a Jordi yo tengo tiempo para pero ha puntualizado que llevaron esto es Madrid escucha

Voz 0831 10:06 no pero es por mucha trampa porque por Málaga a que te baja de a cinco mil

Voz 1 10:12 hoy para enorme no sirven para nada porque muestra Liga

Voz 0985 10:17 Madrid Bot Mazón o por Madrid

Voz 0831 10:19 penalti Almería escucha

Voz 1501 10:22 por favor a cinco mil va a favor de Fabra Jordi por favor dieciocho en hablar de la Liga no no les ha recordado que la pregunta

Voz 1 10:32 hasta aquí en Europa mira

Voz 1375 10:35 y tú siempre tienes siempre viene esta noche el te voy a dejar no nos deja pero la verdad que debería quitar

Voz 1623 10:42 el sombrero los dos madridistas estos que hablan Itu porque a él Anglet tico de Madrid eh robo al Barça una Liga porque el gol de Messi

Voz 1 10:54 el permíteme se deja ya te tengo que Messi es un corte limpio el gol sí que Shiva Itzik que yo no tengo que hacer la pelota con tú estuvo muy lodo eso holding Manuel Cortés ya no tengo que poner ya campaña

Voz 1623 11:16 a esa maravillosa afición del no Can ni protestó Lise subió por las paredes aplaudió al Atlético de Madrid cuando dio la vuelta de honor con el título de Liga y eso es algo Itu

Voz 1375 11:32 el larguero le voy a decir entre abrazo y abrazo que le pegue qué dijiste en El Larguero que días hoy que ya no me acuerdo yo tampoco existe en El Larguero tres trece ya había rastro del día en abril que el Atlético de Madrid le robó la Liga que ganó el Cholo

Voz 1 11:51 queda el corte es un abrazo y le das la enhorabuena a estos señores se lo voy a decir

Voz 1623 11:56 Rosa y eso mismo me dijiste tú a la conclusión de la final de Milán perdona os hemos atacado esta Champions

Voz 1 12:04 pero lo que no te pido perdón dice desaprueba tienes el corte de jamón no es el podcast que me han prohibido sacar

Voz 1375 12:14 digo una cosa

Voz 1 12:15 veinte segundos a cada uno que va de los oyentes

Voz 1501 12:18 de la Liga de Manolete que acaba de reconocer que yo no no me lo puedo creer en robos ladrón diez el año el perdona así que tranquilo que estamos hablando de Europa en esta jornada no entre enero de torneo no no de la liga pero pero te digo que las actuaciones de ahí te King deberían convalidar

Voz 1 12:34 Esther en un pequeño máster

Voz 1501 12:37 perjuicios arbitrales a los contrarios espera espera entera

Voz 1 12:40 a finales de que acabe Iturralde treinta segundos de Marie que ya llevas treinta

Voz 0831 12:44 hacia que hizo generalmente no hay que no hay que tener memoria pero no memoria selectiva Mario estás hablando de nuevo con el partido de ida estar estuvo tan mal o peor que obtuvo en el de vuelta

Voz 1 12:55 como era por otra Romero treinta según

Voz 1375 12:59 dos Sylvain Jordi Martí sin eso sí yo creo que yo creo que ponen las acciones puntuales las acciones puntuales suelen beneficiar a los equipos que más llegan a finales en este caso el Real Madrid pero repito cuando tú cuando tú tienes una actuación de noventa minutos en la agenda en la que se ve claramente que un arbitro pasa la eliminatoria

Voz 0239 13:21 con un equipo es decir hay Pekín bregó no puedes

Voz 1375 13:24 has perdido el derecho a protestar para el rentas a todos los partidos en esa Guadalete y simplemente mientas Klatten Bull está en la mente de todo lo demás siete Jordi

Voz 0985 13:34 malo me puedes blindar los treinta segundos se cierra el resto micrófonos es que cometido un pequeño antes en Google he dicho vaya lleva como Madrid robo son quince y seis millones de pinchazos e Iván

Voz 1 13:46 buena voluntad que existe tú el mar

Voz 0985 13:49 esternón dieciséis dieciséis pinchazos Madrid robo dos millones Barcelona robo simplemente que era conste en acta que no han sido capaces de decirme qué fallo arbitral ha perjudicado

Voz 1375 14:00 han dicho hasta Iturralde interés le oye de verdad

Voz 3 14:03 sí aquí tu real de González la una de la mañana algo que añadir antes de los oyentes

Voz 0831 14:09 esto no soy duquesa que esto no son matemáticas y que si puedes fallar pero que que no acabe el partido que tanto había muchísimos minutos por ejemplo ayer al final sea o no sea imaginaros que sea o no sea perciban cero tres Si no lo pita queda todavía toda la prórrogas de ciento

Voz 1375 14:23 bueno de de rojo pasado por nada es decir que queda todavía XXXI está sabía yo que la noche iba a ser fácil están los oyentes de la puerta esta están abajo los oyentes están abajo en Gran Vía treinta y dos queriendo subir para votar vamos con la puerta

Voz 4 14:37 quiénes han cierto negocien las principales radios y al mejor precio entre el club de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad de sonido incluso con las voces de los actores preferidos desde sólo veinte euros entrar en la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida muy económica deja que los encargados de todo el crudo a Radio punto com para que vendas más

Voz 5 15:00 hola soy Antonio Resines ni como actor pues claro necesito tener buena memoria que como luego tomos de memos Memory me ayuda a concentrarme y memorizar mejor recuerda el TC

Voz 6 15:11 co

Voz 7 15:17 hay una radio sin relojes con las zapatillas de correr puestas pensando en mariposa

Voz 8 15:22 las vamos a trabajar en las cuestas vamos a dejar el no es incómodo ya no el que hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a pasar pues al mundo de las tinieblas

Voz 7 15:32 SER Runner Verónica Gómez Jon Egaña Cadena Ser punto com los programados el lugar en el que coinciden Wagner España hay el Santo Grial

Voz 9 15:50 la ópera comienza en un claro en el

Voz 7 15:53 que en las montañas que rodean el monasterio de Montsalvatge Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de si eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 10 16:06 Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 7 16:09 de a punto com la radio que tú programas

Voz 1 16:16 veintiuno dos años y medio después del gran apagón el gran apagón tercera y última temporada

Voz 1623 16:22 todo lo sabéis contribuir al fagot

Voz 11 16:24 con Macarena Gomez Israel Elejalde Juanra Bonet Adriana Navarro Nancho Novo

Voz 1375 16:29 yo tuve otras cosas aquí en el de ver otras cosas destruían podemos otro sus nos carroñeros

Voz 11 16:35 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com los Vallejo usted aceptó venir

Voz 12 16:46 hay una radio sin relojes

Voz 1284 16:48 hay un lugar en el que coinciden Wagner

Voz 4 16:50 en España hay el Santo Grial

Voz 9 16:54 y la ópera comienza en un claro en el

Voz 7 16:57 los que las montañas que rodean el monasterio de monjas Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España que son Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 10 17:10 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 7 17:14 la radio que tú programas

Voz 13 17:16 ya

Voz 14 17:20 eh

Voz 15 17:24 la entrada para esa casa borra el día en que llevas años aplazando a la porra

Voz 16 17:29 hasta aquí la porra de robo se descarga nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada Hypo tras ganar cien mil euros y con cien mil euros tupida cambio

Voz 17 17:44 y remata de cabeza picando campeonato retratado al portero anota el primero en la corre de Carrusel

Voz 15 17:51 los los goles valen Cadena SER

Voz 18 17:56 el Larguero con Manu

Voz 1375 17:59 Carreño bueno pues efectivamente la noche no es fácil ni siquiera en la publicidad porque esto es un texto un esto es imposible Iturralde pido pide refuerzos a Naciones Unidas bueno primera llamada buenas noches vamos con el primer oyente porque porque

Voz 6 18:16 eh por creo que llevó

Voz 1 18:19 porque que no haciendo nada no estoy ahí Jordi tienes que tras la primera llamada Hernando buenas noches hola muy buenas nace de dónde llamas Fernando

Voz 19 18:36 de Irlanda hombre de Irlanda

Voz 1 18:38 de qué ciudad que parte

Voz 19 18:41 donde aquí un año pasando me ha de quienes logran reciclan Irlanda

Voz 1375 18:45 muy bien lleva un año hay

Voz 19 18:48 bueno este es el primer año para estudiar muy bien

Voz 1375 18:50 pues nada fenomenal estudiante de Irlanda escuchando el larguero a quién crees Fernando por un poco de orden aquí que han beneficiado más los árbitros en Europa en estos últimos años al Madrid en el Barça

Voz 19 19:01 bueno yo creo que clarísimamente al Madrid te voy a decir por qué yo cuando tú piensas collages esta pregunta hacia Barcelona se te viene por ejemplo del Barcelona yo cuando hace la misma pregunta del Madrid sobrevienen por ejemplo tres Se viene de ayer hizo los dos de la Champions contra el Athletic muy codazos dio a Juanfran y el fuera de juego de eramos yo creo que esto es lo que a mi yo de diría el Madrid

Voz 1375 19:23 Al Madrid siendo objetivo Loteta venido rápidamente ha dicho por lo que me viene a la mente lo que recuerdo en los últimos años los árbitros benefician más al Madrid pues voto para

Voz 19 19:32 para Manolete cómo va el curso va bien seguro pues iba muy muy bien que es bastante fácil así que tampoco lo están dejando fácil

Voz 1375 19:41 qué estás haciendo

Voz 19 19:43 el año de transición no así que ya el nombre ya

Voz 1375 19:47 a ver si pillamos uno de esos nosotros el año tras año

Voz 1284 19:49 te estoy digamos por metano que vaya bien Fernando un abrazo hasta luego gracias por escucharnos desde allí desde Irlanda hola José Javier

Voz 19 19:58 hola buenas noches veo menos llamas podían ser K que que de ahí veíamos desde Gallur un pueblecito de la provincia de Zaragoza

Voz 1284 20:07 es un poquito más cerca digo ese poquico más cerca en Valle exactamente pues nada vino Reglero

Voz 19 20:13 primero haber un vamos a hablar sea delito

Voz 1375 20:18 sí

Voz 19 20:19 se lo ya me gustaría a mí me gusta desde niño lo al final ya ves siempre está cortando siempre tiene una opción

Voz 1 20:31 es increíble jeringas darte un abrazo

Voz 19 20:33 pero sólo porque otro abrazo es ya tres años de mi vida fuera menor

Voz 1284 20:44 José Javier bien

Voz 19 20:45 a ver gamberro mérito entiendo Cortés que hace cien carros al igual que que hay tú lo tienes hemos reducido que se les transmitieron partido eso no se manejan los padres que no hacen más que cortar

Voz 1284 20:59 dicho lo dicho

Voz 19 21:01 al grito de lo dicho yo lo que ha hecho oyente instante Dios

Voz 1375 21:03 dicho lo dicho Me das el voto verdad sí vamos

Voz 19 21:06 apuntó la validez de la ahí pueblo pero o sea que dudar

Voz 1284 21:12 ver

Voz 19 21:15 oye yo ya le he dicho claro pero yo voy a hacer mi apareció para verdad pero vamos a ver esto es con los años cincuenta ver cincuenta sesenta bares han ganó cinco Copas de Europa y estado

Voz 20 21:32 había avistado ahora

Voz 19 21:35 tenemos en estos años aún mafioso que Florentino eso está más que lo que el agua desde os pediría

Voz 1375 21:42 total y sin faltar al respeto a nadie eso es importante

Voz 19 21:45 lo compré el fuego únicamente yo no he vuelto respeto

Voz 1284 21:49 pero si personal de no pero personalmente si os pido por favor Calvo y que dice el argumento soy faltar al respeto a nadie eso es mentira

Voz 19 21:56 de posibles encuentra respecto lo siento pero oye formal a vosotros esta misión podría decir algo de critica

Voz 1284 22:04 no por supuesto faltaría más pero cuando sea el voto es el voto y ahora el siguieron roces critica el voto entonces para Jordi para Manolete

Voz 1 22:12 exacto lo bien que te ve dudar clarísimamente

Voz 1284 22:14 el voto para Jordi para Manolete impar mares

Voz 19 22:17 de ahí y luego yo perdí tal y como dicen en mi pueblo Mellizo la ha

Voz 1284 22:22 a delitos para que se calle delante por el botón José Javier hasta luego voto para Jordi para Manolete todos los votos pero sin faltar al respeto a nadie sino tenis que llamar otro lado hola Tomás buenas noches buenas noches de donde no seamos tomas de Madrid de Madrid de que zona de de un pueblo de Miraflores a muy bien de Madrid eres del Atleti muy bien

Voz 1375 22:48 a quién crees que han beneficia más los árbitros en estos últimos años

Voz 19 22:52 creo que tiene muy poco que Spinoza Hincada son los dos equipos Barcelona y Real Madrid más favorecidos en todas las competiciones pero claro como las comparativas siempre la ofensa entre ellos entraremos en el juego aunque no entienda que este poniéndose de parte

Voz 1284 23:10 el basta con Jordy pero bueno eso ha sido muy feo ha sido muy feo

Voz 1375 23:14 bueno poniéndose en contra el Madrid no caliente

Voz 1284 23:16 todos Romero aparte

Voz 19 23:19 Abad Romero

Voz 1284 23:21 ah vale vale porque el mayor otra vez

Voz 1 23:24 creo que he tenido yo no puedo tirar de Romero y si Tomás por favor que no les cierra el micro de estos venga dale

Voz 19 23:33 Emilia eliminatoria el más favorecido es el Barcelona recordemos contra el Chelsea

Voz 1375 23:41 Nuestro ya

Voz 19 23:42 pero pero la pero con los penaltis donde este año se va equilibrando porque vamos el de Madrid y el de ayer

Voz 1284 23:51 eso no se paletas equilibrando Tomás Tomás y además tiene un nombre precioso yo inútil

Voz 19 23:56 las seis habladas por favor se va equilibrando te eliminatorias pero la balanza se desequilibró a las finales en Lisboa de Ramos en el noventa y tres hay que el famoso gol de noventa y tres fue Juanfran cuando el balón iba volando en el saque de modo dicen es en Milán ahí un clarísimo fuera de juego no poner un pie como del otro día de Griezmann por más de medio metro por tanto

Voz 1284 24:29 nulo pero es que el pie está Tomás yo lo he intentado

Voz 19 24:37 social es muy chiquito con los

Voz 1284 24:39 contrincante si es que se ha cortado ha habido unos segundos que te perdió Thomas el voto es para

Voz 19 24:45 el votos hombre si si al Madrid le están regalando penaltis este año

Voz 1284 24:50 a finales en la final de Lisboa

Voz 19 24:53 en la final de Milán me en dos jugadas que son clarísimas que no son de opinión como lo penal es un codazo de debéis aguantan es un fuera de juego

Voz 1375 25:05 año pero Decker

Voz 1501 25:07 el pie de Griezmann vale lo mismo entera claro el voto en pie

Voz 1375 25:10 eh Tomás de Madrid gracias por llamar tres cero para Jordi para Manolete goleada añora sana pero no pasa nada porque no gana tú me debaten tuviera Mario Gómez

Voz 0985 25:21 no las más de siete mil votos gracias

Voz 1 25:24 Serna ahora los digo un oyente que saber Madrid no pasa nada en ni el teléfono que van y se le a veces siguiente Javi Blanco por eso te digo hola Luis

Voz 21 25:33 hola muy buenas pero donde nos llamar Luis pues mira estoy a puntito de salir para Lisboa estoy en Getafe

Voz 1375 25:39 Abbas por Lisboa

Voz 21 25:41 con el camión viaje correcto correcto

Voz 1 25:44 pues nada antes de conducir vota

Voz 21 25:47 el sí a toda la gente que llama un poquito de respeto por favor más que nada porque a la mañana hay niños que están escuchando se que van al colegio y escuchan de otra

Voz 1284 25:58 totalmente hacía llamar

Voz 21 26:01 llamé pero que no insulte en segundo lugar estoy de acuerdo con lo que he dicho obedecieron anterior ninguno de los dos el has pero ni este año si el Barcelona gana la Liga o el Madrid al no poder OPA va a ser a favor de los alimentos eso tan por encima que para mí el que gana o sea que sea el equipo que sea

Voz 1375 26:21 en

Voz 21 26:23 sí me gustaría felicitar a dos compañeros tuyos a Santi Giménez Javierre creo que son los personas coherentes y crecí en todo momento a más allá de de colores para el mismo lo que siempre en cada momento Hole por ellos Chapo como Mi voto o que sea mi voto o que es el último preo creo que favorecen el partido de ayer pasado delito en el partido de vuelta del Sellés ese partido ya está a los están empezando desde ahora árbitros lo que no deben hacer un partido de crudo el partido creo repasa que tiene pico minutos que lo repare

Voz 1375 27:03 los aquí el voto para Romero y para mí

Voz 21 27:05 más a mí ha sido más favorecido en lo poco que juega logró pero lo poco que juegue en Europa el Barcelona siempre al Barça y luego si el Manoli Esteban Manuel Esteban el han hecho mayor desprecio nunca puede fútbol siendo Barcelona jugar un partido de Copa de Europa los dejaron plantados y que ahora se ponga de lado del Barcelona o Le Manolete Esteban

Voz 1623 27:24 no respetó a todos los aficionados con independencia de colores como dices

Voz 21 27:29 esto como dice en su día que en la final del

Voz 1623 27:32 Lisboa de largo lo mejor fueron las cosas

Voz 1284 27:36 correcto correcto gracias por llamar Ruiz

Voz 21 27:39 me gustaría tener una pregunta que alguno puede que me acontece en el Diario As casa consta de cincuenta años pone expone que el ácido y Stefano es lo único que se Super Balón de Oro Carcesa otorgaba cuando la Copa de Europa no sé si se si que porque lo se otorgaron insiste llegado a día de hoy otorgando puede luego lo miramos y el Balón de Oro venga aquí es la aquí o en Carrusel deportivo no decir

Voz 1284 28:09 correcto responderemos un abrazo hasta luego gracias por llamar Luis el viaje al igual que este voto para Romero y para Mario vale Trip último llamada Miguel hola hola buenas noches de donde no más Miguel

Voz 20 28:20 desde Alicante desde Alicante

Voz 1375 28:23 y del Madrid del Barça o de ninguno

Voz 20 28:26 pues a ver partiendo de la base de que yo creo que el tema de este debate como tú comentas es el tema en los colores porque siempre una persona ayer que vea el partido vea el penalti tiene un color más de otro va a verlo más que una formado

Voz 1375 28:43 eso sí yo creo que ahí no

Voz 20 28:46 partiendo de que eso no tiene debate yo pienso que solamente un partido viendo un partido que se del año pasado el Barça THG el debate está

Voz 19 28:54 no no hay mayor Roma

Voz 22 28:57 a Jordi la final de Lisboa los hemos a ver partido alguien pues a juzgar de a nivel de esa jugada pero creo que es mucho más

Voz 20 29:08 claro más evidente más gráfico todo lo que pasó el año pasado en ese PSG Barcelona más que nada porque el partido de ida ya se quedó solventado dijo que osea se centró en que se tenía que pasar el Barcelona ahí es partido completamente pues tan obviamente para el Barcelona pero solo verso de partidos

Voz 23 29:27 yo con eso es con ese para aquí es suficiente

Voz 20 29:30 que no me no es que sea suficiente poder como han dicho los dos oyentes anteriores de Barça Madrid ambos son siempre beneficiados se porque son equipos que atacan mucho que llevan mucho al área se crean muchas ocasiones que crean penalti que quieren proteger

Voz 19 29:46 algo

Voz 20 29:46 pero ese partido para mí decanta la balanza para

Voz 1284 29:50 bueno el Barcelona claro siempre gracias por el voto Miguel ustedes hasta luego gracias a todos que había tropezó en mi llamadas de verdad esos últimos están puestos incendio en el que arremete en las redes han puesto mucho sitios siete mil votos un comentario todo comentario mano

Voz 1375 30:05 vete de de lo del Barça

Voz 1 30:07 para los anales de Scott no

Voz 1375 30:10 actividad sabe pasó el diccionario para ver si te enteras de que va a terreno de siete mil votos sesenta y uno por ciento a favor del Madrid osea perjudican beneficia más al Madrid treinta y nueve por ciento benefician más el bajón en Internet

Voz 24 30:22 Iturralde algo que apostillar nada simplemente que si os fijáis en las ligas donde está implantado Éluard siguen ganando los mismos bajando los mismos

Voz 1 30:35 pues habría que bajar estos cuatro voto voto co de Iturralde de observador neutral en cada debate les pues eh señor en lugar de Manu Carreño yo es que no soy observador estoy digo hasta mañana todos chao un abrazo a Dios espera que está aquí Javi Blanco con lo del Supremo