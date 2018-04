¿Quién es el favorito para llevarse el anillo?

Voz 1 00:00 has cumplido poco Antoni Daimiel muy buenas

Voz 1375 00:06 qué tal buenas noches Manu bueno pues se acabó lo que se daba pero empieza lo bueno fin de la temporada regular empiezan los Planes el sábado tenemos

Voz 0089 00:13 los seis españoles que se dice pronto seis español si eh Ricky Rubio Mirotic Ibaka Pau Gasol Abrines y Jose Calderón compitiendo en las eliminatorias por el título de la NBA se han quedado fuera Marc Gasol con Memphis y los dos hermanos Hernangómez Billy en Charlotte dijo en Denver eh que bueno pues eh peleó hasta el último partido

Voz 1375 00:31 bueno tenemos eh en la Conferencia usted tenemos a cuatro e incluso dos se va a enfrentar entre sí en el Oklahoma Utah Abrines contra Ricky Rubio

Voz 0089 00:39 eso es eso es una eliminatoria de las más interesantes de primera ronda esa del Oeste con Oklahoma teniendo ventaja de campo se han enfrentado cuatro veces en temporada regular ha ganado Oklahoma tres pero es verdad que viene de una gran racha de resultados y de victorias el equipo de Ricky Rubio esperemos que sea una eliminatoria larga

Voz 1375 00:58 porque en apuestas ahí Oklahoma Oklahoma

Voz 0089 01:00 sí sí

Voz 1375 01:02 seguimos en el oeste ha quedado primero Houston ha quedado octavo Minnesota e cuatro cero dos cero pero bueno favorito Houston Rockets si se puede va a ser una

Voz 0089 01:14 eliminatoria corta efectivamente Minnesota

Voz 1375 01:17 ni siquiera ayer que tuvo que irse a la prórroga para ganar el partido definitivo

Voz 0089 01:21 en casa contra Denver y clasificarse para playoffs dio una

Voz 1375 01:24 una una óptima imagen no yo creo que es un equipo que ha decepcionado y Houston no es el mejor de la temporada en esa eliminatoria no hay españoles e incluso Minnesota otros dos kurdos en el oeste Portland que perdió ahí quedó tercero y por tanto se enfrenta Nueva Orleans

Voz 0089 01:39 sí sí es difícil pero no quiso aquí sí sí son muy abierto dos equipos la verdad la temporada de Portland tiene mucho mérito buena defensa y luego y Macaulay eh anotando desde el perímetro pero peli Cannes Se ha tenido un gran final de temporada ha ganado los últimos cinco partidos con Anthony Davis a un nivel espectacular y Mirotic muy bien últimamente con Ray un rondo que es un veterano de los play offs también dirigiendo al equipo así que puede ser igualado e si tuviera que apostar Portland

Voz 1375 02:06 pues eh

Voz 2 02:09 es que voy a decir algo Orleans

Voz 1375 02:11 mira si Connie Davis que están los dos voy a decir Nuevo Orleans porque

Voz 0089 02:15 en que han estado bien en temporada regular el banquillo de Portland no me da mucho

Voz 1375 02:18 la confianza vale que los actuales campeones que son una incógnita ahora mismo porque llevan una temporada una racha malísima en los últimos quince veinte partidos irreconocible se enfrentan a los Spurs de Pau Gasol

Voz 0089 02:30 que tampoco han estado muy sobrados en sobretodo en la fase final de la temporada Inti bueno pues favorito Golden State no no sabemos cuándo va a volver a jugar Stephen Carrie lo máximo que que tarde pues lo mejor para San Antonio no no podemos esperar que Pau Gasol juegue demasiado ya vemos que con cuando juega contra Golden State Warriors limita mucho los minutos Popovic porque sólo pueden jugar con un jugador grande y el elegido lógicamente es la Marcus pues según Daimiel Houston le gana fácil a Minnesota Oklahoma Leganés

Voz 1375 03:01 Jutta eh Nueva Orleans de ganaría a Portland en la más igualada del Oeste los guardias le ganaría en el este tenemos a Toronto con Ibaka frente a los Washington Wizards sí

Voz 0089 03:14 bueno es el mejor equipo de la temporada en la Conferencia Este Toronto se ha quedado en cincuenta y nueve victorias favorito tiene la ventaja de campo en Washington le ganó una eliminatoria hace no mucho hace tres años se le ganó cuatro cero Washington a Toronto hace tres no me acordaba eso sin pero pero bueno es verdad que John Wall sale de una lesión reciente seguramente bueno pues es favorito Toronto no no no se merece que les quitemos el favoritismo esto

Voz 1375 03:37 pronto pasaría ante Washington aunque vamos a ver cómo va a esa eliminatoria Cleveland que finalmente ha quedado cuarto en el este sí

Voz 0089 03:43 frente a Indiana Indiana un equipo incómodo y difícil se han enfrentado cuatro veces y le ha ganado tres Indiana Cleveland tras mejorar regular e aun así hay muy poca gente que se atreve a llevarles satisfaría en primera ronda Le Bron James al Rey he visto que en Las Vegas en las apuestas es favorito en el Este Cleveland aunque parte de la cuarta posición en temporada regular sólo ha habido un equipo en la historia que ha sido campeón partiendo de la cuarta posición que fue Houston en el año noventa y cinco con las torres con bueno bueno Layla no estaba estaba Samson

Voz 1375 04:12 pero pero bueno es difícil que llegue

Voz 0089 04:15 la final que sea campeón pero yo creo que Cleveland

Voz 1375 04:17 Brito pues cuarto contra quinto Cleveland pasaría ante Indiana Philadelphia Miami qué te parece esta pues me parece favorito Philadelphia pero que Miami va a ser un equipo muy duro muy agresivo incómodo correoso con lo cual puede ser una eliminatoria larga pero lo tengo que dar favorito a Filadelfia que

Voz 0089 04:34 es el equipo de mucha gente ahora no si después de

Voz 1375 04:37 de la temporada y creo que en Movistar Plus vais a dar los tres si los partidos no esta eliminatoria

Voz 0089 04:42 estamos el sábado con ese partido en cero a las dos de la madrugada del sábado al domingo

Voz 1375 04:46 Philadelphia Miami el primero y es verdad que en los siguientes

Voz 0089 04:48 días damos dos más y el primer partido

Voz 1375 04:51 es el Warriors respecto a las nueve el sábado me parece nueve de la noche creo que tengo no sé si lo hay no no no no no no vale el primero a Miami a vale seguro seguro y luego por completar el este hemos dicho Toronto ante Washington ganaría Toronto Cleveland ante Indiana Cleveland Filadelfia ante Miami Filadelfia pero cuidado con Miami Boston Celtis contra Milwaukee Bucks pues aquí

Voz 0089 05:12 no tengo dudas porque bueno pues han jugado cuatro veces ha ganado dos mil Guti y ahora Boston llegan unas condiciones complicadas creo que es un equipo con más oficio y mejor entrenado Boston pero no me fío de Milwaukee de hecho si tuviera que jugar dinero cómo se pagará más Milwaukee apostará por Facebook y Bill ocupo ante unos Celtics es verdad que están bastantes ahora el llegado si fíjate si si Volvo Smart de una lesión muy cansados yo creo que Horford es el que más daño puede hacer a a Milwaukee pero puede haber sorpresas

Voz 1375 05:48 bueno pues eh arrancan los Planes el sábado ya terminó la temporada regular

Voz 0089 05:53 con un Russell Westbrook que ha vuelto a promediar un triple doble por segunda temporada consecutiva es una bestialidad hacerlo un año imaginados hacerlos Vico todos pendientes anoche de cuanto rebotes coge adelantos necesitaba dieciséis pero bueno al descanso ya llevaba once hay unas imágenes magníficas de tanto fotos como vídeo de compañeros bloqueando a los rivales para que el coja los ustedes cuántos en fin que parece que diecinueve o veinte osea una barbaridad si si veinte voy deja veinte si Iker que asistencias también un montón tiró menos a canasta diecinueve diecinueve asistencias bueno ese es un jugador que es un portento físico nunca ha habido yo creo yo creo que en esa estatura un jugador con un físico así y es tremendo que en el dos mil dieciocho Un jugador pueda ser capaz con lo que supones gaste ochenta y dos partidos jornada burra promediar un triple doble así que bueno todos los honores para este jugador pues nada

Voz 1375 06:43 veinte rebotes después de que como dice Antoni que muchos vivir haciendo cada vez que habían balón Lara uno coge lo pero tú aquí Aquino cojín rojo

Voz 0089 06:49 por lo tanto que incluso hay una acción en la que se oye a Carmelo decir Ras o Russell no es como diciendo te aviso que lo cojas tremendo tremendo nada eso es un equipo

Voz 1375 07:00 eh ha escrito un libro sobre con cosas interesantes de Lebron James no

Voz 0089 07:06 bueno muy interesantes y dice que que él se enfadó mucho cuando Le Bron James se fue a Cleveland Le Bron James nada más llegar a Miami Le pidió sino sentía picor cito por volver a los banquillos para que echara pues trae ponerse el propio O'Reilly y dice que si se hubiera quedado en Miami

Voz 3 07:25 eh ese equipo hubiera ganado cinco

Voz 0089 07:27 ah bueno Le Bron tendría cinco seis anillos creo que no ha quedado muy bien la relación entre los dos no tiene por lo que dice este libro tengo la sensación de que no se llevan no tiene pinta y otra curiosidad además de esta de Derrick Rose que ha contado que cuando ganó el envío hace años con Chicago su entrenador no les felicito no no no no lo dijo enhorabuena felicidades ni nada era el MVP era la tercera temporada de Rus muy joven el MP MVP más joven de la historia Inti Bodo que su actual entrenador en Minnesota no lo dijo en junio enhorabuena a él dice riéndose como diciendo tuvo dos así no que es un entrenador con fama de duro todos los la sólo piensa en baloncesto pero pero bueno llama la atención las relaciones que hay a veces entre técnicos que penar las lesiones de riesgos un Arasti ha encargado un jugador muy lejano lamentablemente a lo que fue

Voz 1375 08:15 pues nada preparada para el maratón de los

Voz 0089 08:18 estoy encantado además eh hay mucha gente que me escribe van a ser es verdad que me ha pasado más veces pero van a ser los mejores play offs de la historia la gente ya está deseando que llegue el sábado que hay una serie para ver el partido que empiece que va a haber sorpresas donde crees que vas a viajar a final de los propios si te gustaría ir a mira la nuestra productora está preparando el viaje ya para conseguir mejores precios de billete acción mm me pregunta no entonces yo les digo que coja hay un vuelo directo Madrid Dallas y entonces si llega a Houston

Voz 1375 08:46 Nos vamos en coche las sino hay otro

Voz 0089 08:49 John Dallas San Francisco yo pero mire esto alguien si en San Francisco en Houston seguro y en el este el espejo de estoy un poco despistado pero si tuviera que apostar apostaría Cleveland

Voz 4 08:59 no es que Bron es Le Bron es mucho

Voz 1375 09:01 Brown pues nada vayan reservando billetes de avión

Voz 4 09:04 me gusta donde va él a pasar las vacaciones mejor