El Larguero: La clasificación del Atlético, el debate de los jueves y los Playoffs con Daimiel (12/04/2018)

Voz 0578 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero aquí estamos para

Voz 1375 00:49 acompañar te está a la una y media con todo el deporte por si te has perdido algo ya estás ahí tranquilito ya en casa está casi acabando la semana dice saber que ha hecho el Atlético habrá sufrido la habrá aliado se ha metido en la prórroga le habrán remontaba pues si no te has enterado tranquilo si eres del Atleti porque aunque ha perdido en Lisboa se ha clasificado para las semifinales de la Europa League ha perdido uno cero ante el Sporting de Portugal pero el dos cero de la ida del Wanda Metropolitano le vale para estar en el bombo de mañana ilegal empañar estos tres equipos el Olympique de Marsella que ha ganado cinco dos en una remontada espectacular en un partido de locos donde ha habido de todo además de los siete goles han dado tortas ya ha habido un poco de todo pero el equipo francés se mete también en semifinales había ganado en léxico uno cero en la ida cinco dos repito para el Olympique de Marsella que acompaña al Atlético de Madrid también el Arsenal que ya había goleado en la ida cuatro uno al CSKA de Moscú hoy han empatado a dos en la capital rusa así que se mete el equipo de Benger también en las semis y el cuarto semifinalista será El Salzburgo que había perdido cuatro dos ante la Lazio en el partido de ida en Roma y que esta noche ha ganado cuatro a uno han está a punto de meterse los dos equipos de Red Bull pero al final se mete sólo Salzburgo Yates eliminado así que mañana a las doce la mañana se hace al revés a las doce en la edición especial de Carrusel con Dani Garrido y todo el equipo a las doce sorteo de Europa League primero y algunas sorteo de Champions repito Atlético de Madrid Olympique de Marsella Arsenal Isaac Burgo los cuatro semifinalistas sorteo a las doce y a la una Real Madrid Bayern Múnich Liverpool Roma sorteo de la Champions mañana en Carrusel además ya ha disputado el encuentro que quedó aplazado correspondiente la jornada número XXXIII de segunda división entre el Huesca y el Albacete eh eh después de que el jugador Pelayo Novo se precipitara al vacío desde un tercer piso en el hotel donde estaba concentrado su equipo el Albacete hoy ha pasado parte de la plantilla para el hospital a darle ánimos en Zaragoza donde está todavía ingresado todo allí donde le mandamos un abrazo para que siga luchando hoy es muy duramente para recuperarse lo mejor que pueda en ese partido no ha habido goles Huesca cero Albacete cero lleva creo que son ocho partidos sin ganar el Huesca ocho jornadas sin ganar el equipo de Rubi Isaac

Voz 0520 03:14 va complicando es según avanzando las jornadas

desde el jueves El Larguero sin el debate de los jueves

la la vida no sería lo mismo sería mucho más triste mucho peor hay noches que no eh no es que lo podíamos haber ahorrado pero esta noche no bueno el debate de esta noche es presidía ya está sonando el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta cuelga lo presionó he dicho la pregunta nueve cero dos catorce sesenta sesenta a quién han beneficiado más los árbitros en Europa en los últimos años al Madrid o al Barça Antonio Romero Mario Torrejón Jordi Martí y Manolete Se están poniendo ya los guantes para el debate de los jueves el rincón de la Izquierda Romero Torrejón en el de la derecha Jordi Manolete y en medio tú para llamar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta sinceramente en estos últimos años a quién crees tú que han beneficiado más los árbitros en Europa al Madrid o al Barça ya están sonando en los teléfonos para luego en el tiempo de debatir todo lo que ha ocurrido en estos últimos años en Europa por supuesto por aquí Ramon Besa Imanol Jabois para bueno que nos hagan un poco su lectura particular de lo que ha sido esta semana con la eliminación del Barça con el sufrimiento del Madrid ayer y ese penalti para repasar un poco como ha ido toda esta semana Ramon Besa y Manuel Jabois y os vamos a contar también enseguida lo que le puede pasar a Sergio Ramos después de lo de ayer en el Bernabéu ocupando una zona que en teoría no debería ocupar pero no sabemos o en el Madrid no están seguros de Si cruzó el límite de lo prohibido o no esa delgada línea que separa la zona del túnel de vestuarios del terreno de juego de la zona que ese eh reconoce como terreno de juego ojo que se podría perder como poco un partido de la semifinal hay quien dice que a lo mejor hasta los dos en el Madrid que a lo mejor ninguno luego os contamos cómo estáis asunto por una tontería pueden perder a Ramos para la semifinal de la Liga de Campeones pero lo primero si os parece bien cogemos un coche ya a esta hora once treinta y seis una menos en Canarias también en Portugal Nos vamos a Lisboa donde el Atlético ha logrado el pase para las semifinales de la Europa League vamos a Pablo

Voz 0578 07:40 es la música de la Europa League donde el Atlético de Madrid

Voz 1375 07:46 a Luis cachondos como se ponen en pie emocionada por esta sintonía de la Europa League que mañana les llevará a las semifinales a muchos atléticos que tenemos por aquí está tenemos por aquí esta noche M Miguel Martín Talavera que está alargando el partido en Carrusel y Pedro Fullana tan sin están por ahí en el estadio José Alvalade donde el Atlético logra como digo esa clasificación hola Talavera hola Fullana muy buenas queda el buena muy buenas bueno pues mañana en el bombo que era el objetivo el objetivo no es otro que ganar esta competición eso es lo que quieren los atléticos hay aunque sea su pido esta es la semana del sufrimiento pero al final conseguido el pase porque por momentos estaba Ron dando la prórroga pero al final clasificados Talavera sí

Voz 1576 08:23 sobre todo yo creo que es donde se ha sufrido mucho en la primera parte habrían aparte ha sido absolutamente fantasmagórica muy mala primera parte del equipo de Simeone como ha reconocido el en rueda de prensa muy a merced del equipo de Jesús que ha marcado uno he podido marcar alguno más y equilibrar la eliminatoria en cualquier caso no lo ha conseguido

Voz 1709 08:42 contratiempos en forma de lesiones Lucas primero en la primera

Voz 1576 08:44 arte aunque su cambio fue el descanso y luego Diego Costa yo creo que la segunda parte mucho mejor amigo Higuaín yo creo que ha controlado atrás es verdad que estaba a un gol y había mucha balones bombeados pero no has sufrido en exceso

Voz 0267 08:56 y arriba podía haberlo finiquitado a mejorar

Voz 1576 08:58 al equipo la salida de Fernando Torres la dado mucho más espacio Griezmann segado dos veces delante de Rui Patricio y bueno

Voz 1375 09:04 Carlos Payá dos mano a mano que ha fallado tan eh

Voz 1576 09:06 no ha invocado y yo creo que eso ha dilatado más el sufrimiento pero la segunda parte yo creo que muy distinta a la primera la primera muy mala del Atlético de Madrid al final objetivo cumplido están los bombos de está en el bombo mañana de semifinales

Voz 1375 09:19 los atléticos preocupado sobre todo con ganas de saber cómo están Diego Costa que se marchó lesionado por un tema músculo dar cómo está sobre todo ese pómulo de de Lucas Hernández Fullana

Voz 7 09:29 sí veremos sobre todo lo de Luca saber hasta dónde llega de momento tiene un fuerte traumatismo en la en la cara es lo que ha habido en esa primera exploración margina

Voz 1501 09:38 que a partir de ahí te hagan ser pruebas para ver si hay

Voz 7 09:40 o o no fractura o algún tipo de de fisura en ese en ese pómulo porque verdad es que estaba muy dolorido y yo creo que va a haber algo más que un traumatismo pero bueno es una sensación que se transmite desde el vestuario en que nadie se atreve a de momento a decir nada más y en cuanto a Diego Costa todo apunta a una rotura de fibras en la cara posterior del muslo se da cuenta enseguida

Voz 1375 09:58 a cambio rápidamente también en el en el banco

Voz 7 10:00 yo cuenta de ese de ese pinchazo y se ha marchado mano bien pero con algún tipo de problema Él decía que hay que esperar a explorar médica

Voz 1389 10:08 esta mañana pero todo hace indicar que tiene una pequeña

Voz 7 10:10 esta de fibra veremos hasta cuándo será baja ha terminado

Voz 0578 10:13 la rueda de prensa el Cholo que bueno ha

Voz 1375 10:15 conoció que ha sufrido que es lo que ocurre ya a estas alturas hay competición pero que el objetivo está hecho es verdad ha reconocido que ha sido una bastante mala aparte pero que la segunda mejorar bastante el equipo y yo creo que es un poco lo que nos contaba tala no

Voz 1576 10:26 si no te iba a decir que preguntado si era la peor si sabes

Voz 1375 10:31 la primera parte que el recordaba en su era hice como ya hace mucho

Voz 1576 10:34 partidos pero tu imagen te iba a preguntarle eso sí no lo descarto

Voz 1375 10:37 en la primera parte no lo ha descartado ha dicho bueno yo creo que algún partido peor a Podemos ha jugado en estos seis años pero tampoco ha dicho que la acción no es que la primera parte ha sido mala como estaban comentando Kiko y Gustavo que ahora que ahora les voy a preguntar ya

Voz 7 10:48 está ha hablado de evite como en la segunda parte mejor al equipo cuando nos hemos puesto a competir si sí lo he dicho en dos ocasiones contra la segunda parte hemos puesto a competir hemos creado ocasiones hemos puesto más picante al partido pero en la primera la verdad es que ha sido para olvidar esa esa primera mitad del Atlético

Voz 1375 11:02 Madrid cuando hemos dejado de tocar en el lenguaje del Cholo Simeone la segunda parte ha sido bastante mejor escuchamos al Cholo Simeone en la sala de prensa

Voz 0501 11:10 que si me va sufrir si cómo no me voy a sufrir Si lo vienen avisando a gritos de el partido de Champions los otro partido de Europa League ha pasado cosas similares los equipos son cada día más competitivos cuando juegas en casa hasta hace muy fuerte cualquier copa difícil y hoy el Sporting en el primer tiempo yo un gran primer tiempo nosotros no jugamos bien el primer tiempo y bueno bueno en el segundo tiempo competimos tuvimos situaciones clara para marcar y obviamente no vivir en suspenso ese vídeo en el cine

Voz 1375 11:40 pues eso es lo que ha dicho el Cholo Simeone que coincide bastante con lo que han venido contando en Carrusel deportivo tanto

Voz 0520 11:45 los Kiko Narváez como Gustavo López que están

Voz 1266 11:47 ahí hola Kiko muy buenas hola Carreño muy buena como

Voz 1375 11:50 lleva la vida hombre pues me va bien la verdad me alegro

Voz 1266 11:53 ha negado que mira a comer en cuanto acabe de de hablar

Voz 1501 11:57 oye si quieres durante tampoco

Voz 1375 11:59 no no vocalista que porque ya no está para ayudar a Gustavo López qué tal una muy buena

Voz 8 12:07 bueno bueno en la semana de sufrimiento de los equipo

Voz 1375 12:10 españoles y eso que tenían buenos resultados en la ida pero pero bueno también te toca sufrir el Atlético con eso que venía diciendo en Carrusel que he estado escuchando mala mala primera parte se verá mejora bastante al equipo en la segunda

Voz 0749 12:22 sí sí la verdad que no fue una primera parte muy buena el Atlético Madrid no y no tenía el balón no tenía paciencia a la hora de detenerlo no recuperaba rápido no competía no tenía intensidad fueron todas las notas negativas para el Atlético de Madrid aparte del gol del Sporting no llovió al Atlético de Madrid muy muy plano en ese sentido yeso de tiene gente de experiencia para tener una buena lectura el partido interpretaron que necesitaba en cada momento el encuentro y en el segundo tiene pues salió todo lo contrario no con más intensidad recuperaba rápido el balón es verdad que el Sporting se tuvo que abrir mucho más tenía más espacio tenía esa línea adelanta que lo aprovechaba mucho más el Atlético de Madrid y el segundo tiempo fue el mejor no yo creo que en el entretiempo el Cholo le habrá dicho muchacho o cambian el chip o puede pasar cualquier cosa en este sentido hizo creo y le puso la aspira a los jugadores porque el primer partido muy plano

Voz 1266 13:12 toda la pinta Manuel ve llámalo como aquí era lo de la colina el coco tiene toda la pinta del primer tiempo un equipo totalmente irreconocible les salva yo creo el quite de salvación es superviviencia que es un equipo que que tarde o temprano termina por saber sufrir por competir pero lleva ya dos o tres semanas día al Villarreal Deportivo de A Coruña en otro día ante el Sporting de Portugal como yo hay jugadores que le faltan una marchita más Hinault sale a relucir individualmente por colectivo le echa un cable le echa un cable porque porque también porque trabajan y tiene al mejor portero del mundo la portería como es o un par de paradones de una pelea yo creo que el gol Rajoy se equivoca de si es verdad de en vez de saca la derecha saca la izquierda no sé si es viento y cuando quieres reaccionar ya casi que se la se la come pero bueno hay una parada en potencia que llega con

Voz 8 14:02 asalto que

Voz 1266 14:04 que no es normal después les viene muy bien los cambio el esfuerzo físico el Sporting de Portugal lo lo notó ni Fernando Torres le ha dado no se veinticinco media hora espectacular del jogo hoy es el ha visto al niño muy fresco de tal manera si individualmente de Diego Costa o Griezmann de la ocasión en mano a mano con dos segundos para pensar lo que hace marca una pues seguramente estaríamos hablando de otra eliminatoria trató de otro partido pero de cara al futuro no se pueden recuperar gente pero veo lo decía en Carrusel el tanque un poquito justito

Voz 1375 14:37 ya Chris Mann que K

Voz 5 14:39 hay jugadores como digo hoy equipo

Voz 1266 14:42 muy atrás le va costando y es normal que se va notando los partido hoy la exigencia física de detener tampoco jugador estas

Voz 1375 14:49 sorprendió talaverano del cambio no cuando nada más empezar la segunda parte se lesiona Costa y Torres que no estaba ni calentando rápidamente dijo venga Torres

Voz 1576 14:55 sí pero sobre todo porque estaba dando era Gameiro yo creo que a él buscaban mejor algo más de velocidad pero si no

Voz 1375 15:00 vestido claro único te puedo aguantar balones

Voz 1576 15:03 aéreos y ahí darle un poquito para que el equipo salga la segunda línea es Torre yo creo que para mí ha mejorado mucho el equipo con Correa pero sobre todo con Torres por ese trabajo por ese caer a banda por ese abrirle espacios sobre todo para protagonizar esas dos llegadas de de Griezmann ya ha mejorado pero lo que está claro el Atlético de Madrid hay jugadores

Voz 1375 15:20 fíjate hoy Tomás yo creo que es un jugador fundamental

Voz 1576 15:22 en los últimos dos meses del Atlético de Madrid no puede jugar porque ya venía contra facturado de un partido donde tuvo que retirarse con el gemelo yo yo creo que no estaba limpio solamente por eso no ha tirado del Simeone porque la semana que viene el domingo perdón no puede jugar porque tiene ciclo de amonestaciones por lo tanto yo estoy un poco en la teoría que decía Kiko yo creo que el equipo llega un poquito justo tiene que recuperar y sobre todo tener claro que le quedan esta temporada tres partidos Champions segura

Voz 1375 15:45 exactamente y que tiene tres partidos las semifinales y la eh dando segundo que ahora pregunto por eso precisamente por el objetivo final de esta temporada el Cholo que yo creo que está claro pero a ver cómo lo vais vosotros vaso Fullana Pedro

Voz 1006 15:57 sí con Koke en otras semifinales europeas y bueno en nada al fácil en el fútbol no lo hemos visto esta semana que pueden pasar muchas cosas en el fútbol y y bueno contento o no de esta nosotros semifinales de todo el acero que quería preguntarte si he visto un equipo muy incómodo sobre todo en la primera mitad como si no fuera con él el partido algo extraño en vosotros no bueno primero tiempo la verdad que el Sporting a a esta muy bien no de verdad que nosotros no hemos estado muy acertados Si bueno el rival también juega no está jugando en Europa no estamos jugando las semifinales europeas sí sí han hecho un un grandísimo primer tiempo no han salido con con todo y nosotros no sinceramente no no hemos hecho mejor primer tiempo que que deseamos pero bueno estamos en otra semifinales que como he dicho que no que no es fácil estamos en jugando en Europa ahí estado muy contento no estos dos semifinales

Voz 7 16:43 lo que estamos en El Larguero de la Cadena Ser y la verdad es que estabais avisados con con lo que venía pasando la Champions y a pesar de eso esa mala primera parte como como aquel explicas

Voz 1006 16:51 bueno no el rival también juega hoy es un buen rival como he dicho antes jugando en Europa está jugando de una similares europeas el rival la hecho un grandísimo primer tiempo nosotros no hemos está también también por culpa del rival no hay veces que que no es culpa tuya tampoco

Voz 1372 17:06 como jugador con dos porte te ha impresionado más

Voz 1006 17:09 jugador del Sporting que más le ha impresionado un grandísimo partido no sobre todo en el primer tiempo tenían las cosas muy claras y bueno así

Voz 1372 17:17 hay una parte Black vuelve a ser protagonista y otra pregunta te quiero hacerle la lesiones Diego Costa parece que puede estar detenida una rotura muscular en Lucas mucha más mucho más contratiempos no hay todo

Voz 1006 17:32 sí bueno esta temporada estamos tenido bastantes contratiempos y bueno esperemos que sea lo menos posible de lo de Diego y lo y Lucas y bueno ya han yo creo que todos los partidos que hace lo hace perfecto no ojalá pues bueno pueda continuar con nosotros la temporada que viene tiene contrato y bueno yo sí sí fue la que mandar aquí poco les da mucha que en blanco

Voz 1372 17:52 a comprar

Voz 0740 17:53 bueno pues queda claro lo de ser seguimos con Koke a cada uno de vosotros de los jugadores agradeciendo el esfuerzo que habéis hecho ya que a una temporada con una plantilla tan corta semana los esfuerzos hay que gestionar bien esto hay que dosificar sus no

Voz 1006 18:06 sí pero estamos acostumbrado muchas plantillas cortas no yo creo que este principio de temporada sigue

Voz 9 18:11 yo he bueno

Voz 1006 18:13 yo creo la plantilla más amplia que hemos tenido de estas últimas temporadas si estamos acostumbrados no a jugar pues bueno es muchas veces trece catorce quince hay ir rotando no bueno estamos acostumbrados Si tenemos gente de grandísimo nivel y sino también tenemos chicos de la cantera que también cuando sales lo hacen bien

Voz 1576 18:30 eh estáis a las puertas de la posible final ahora que ahora que se pide que se puede pedir algo

Voz 7 18:36 yo ya a estas alturas jugar en casa la ida la vuelta nada

Voz 1389 18:41 pasar lo único que quiere es en semifinales es pasar la semifinal ahora esa final no

Voz 1006 18:45 yo creo que todos los atléticos queremos llegara a otra final bueno primero tenemos que hacer muy bien las cosas es eliminatoria ahí queremos estar en esa final porque al final el equipo cayó en la Liga de Campeones

Voz 10 18:55 a las seis de la Europa League llegaron a semifinales le dais al mismo

Voz 1266 18:58 mérito en El Vestuario de Europa Ligue ganó una semifinal de Chan

Voz 1006 19:01 como los últimos años porque claro ves es el que tiene el mérito no estarán en una semifinal no ya sea de de Europa League de Champions o de Copa del Rey no yo creo que que venimos haciendo muy bien las cosas y bueno después de esa eliminación de de Champions y bueno para estar orgulloso de lo que de lo que estamos haciendo no sí que es cierto que en a lo mejor en en Champions hay hay grandes equipos algo algo mejores pero pero estos Europa ahí cualquier equipo te puede ganar

Voz 1372 19:26 en Marsella Arsenal Salzburgo que te pides

Voz 1006 19:30 no no da igual no yo creo que el equipo con el máximo respeto jugar cola

Voz 1375 19:33 bueno con la humildad que es Koke que está en directo en ese Kanouté hizo ahí en el estadio José Alvalade diciendo que mañana les da igual el el rival en una buena temporada para el Atlético de Madrid y al final acaban segundos o terceros jugando la Champions ganando la Europa League sería un temporal de momento están en semifinales a la hora de priorizar ya sé que el Cholo Kiko va creer todo y Gustavo o es decir no hay que ser segundos en Liga el el título en la Europa League pero igual cómo decirlo del tanque de las Molina hay que ir priorizando un poco no

Voz 0501 20:05 yo creo que tiene que precisar no en la Liga

Voz 0749 20:08 diamante Jean Champion estás eh seguramente al Cholo le gustará estar

Voz 1576 20:12 entre medio del Real el Madrid claro

Voz 0749 20:15 el llamamiento entre medio del Barça y del Real Madrid y eso para el Atlético de Madrid muy importante pero creo que hay que priorice y la prioridad número uno ahora es levantar una Copa de la única forma puede levantar una copa ahora el Atlético de Madrid con la Europa League creo que esa es la línea a seguir ese es el objetivo es el de idea esa es la lectura que tiene que hacer el Atlético Madrid sabiendo Manu que es una plantilla muy corta que tiene lesionados importante como es el caso de Filipe Luis hay que ver cómo se recupera Diego Costa que es lo que tiene a ver si puede llegar o no puede llegar en luz los último partido de Liga hay que ver también el tema de Lucas por el tema del pómulo osea son muchos inconvenientes que puede tener en el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone en confeccionar el once titular partido tras partido entonces yo creo que el objetivo ahora mismo en la Europa League

Voz 1266 20:59 a mí la primera mano y lo hemos dicho muchas veces pero el tema de de levantar prefiero ser primero que segundo

Voz 0267 21:04 cualquier competición ahí

Voz 1266 21:07 a Neptuno a celebrar haber quedado segundo y levantando una Copa la segunda prioridad renovar

Voz 1375 21:12 Aula

Voz 5 21:13 prioridad a final de temporada

Voz 1375 21:16 fíjate que me da que va a ser más difíciles sobre lo que Griezmann flaqueó no tengo amigos y sé que vamos a intentarlo vamos es que si es que es lo que tiene que hacer el Atlético a base de bien

Voz 1266 21:24 le pondría vamos es decir

Voz 8 21:27 cargamento en Marbella Estepa pues ya no que no lo te City es un tema delicado no

Voz 0749 21:37 teníamos teníamos un entrenador nosotros decía que los sub no existen campeonato es el subterráneo el subsuelo son todo por debajo de algo no entonces no lo

Voz 0740 21:48 y eso es algo que el Cholo Simeone

Voz 0749 21:50 duramente leyó porque era Carlos Bilardo milagro decía que los sub no existen y creo que eso el Atlético de Madrid lo tiene asimilado por el mensaje del Damian siempre el Cholo Simeone la Copa la prioridad a manos de bonito sería además que Torres respirar

Voz 1375 22:02 el Atlético del Atlético con un título tan bien dentro de ya sé que es lo más importante es el palmarés y lo más desde el club pero si además se pone la guinda al niño logra su primer título que no ha ganado ninguno pues fíjate qué doble alegría para los rojiblancos y además mira la gran recordando Manolete una cosa interesante mañana a ver qué pasa en el sorteo pero ojalá ganar el Madrid la Champions otra que ya es el único español que queda y ojalá ganase el Atlético o la Europa League tendríamos una Supercopa española Madrid Atleti efectiva muy interesante

Voz 1266 22:28 Moreno

Voz 1375 22:29 la Supercopa española queda eso toda y queda muy lejos pasito a pasito pero me lo está diciendo ahora te digo pues bueno vamos a tener apuntaba por si acaso ocurriera ojalá está encendido más arriba está está y además está encantado con los niños me estaba diciendo Ojalá al niño ganase el título antes de irse

Voz 0740 22:46 de del Atlético de Madrid pues

Voz 1375 22:51 lo dicho para dicho lo dicho tal cual lo estoy traduciendo está lo estoy subtitulado tal cual ha dicho Manolete ojalá que ese fuera el niño con un título bajo el brazo tal cual está diciendo bueno pues nada mañana en el sorteo a ver si a ver si hay suerte y lo importantes que está el equipo ahí ahí metido

Voz 0749 23:06 Kiko dale a los cereales todo lo que puedas debía gay fuerte porque yo normalmente a las cosas que hoy fuerte de mano dale tú de pie metido estás tú Gustavo a los cereales también no no yo me está esperando unas adicto ahora mismo

Voz 1375 23:19 estás y estar no te quieres estar de no depende

Voz 0749 23:23 pero puede que sea algo abra de fútbol había que acaban de tsunamis padre si Aíto bonito efectivamente así que te mandaré fotos y no todo el mundo recibe a los padres con unas auditorías en este caso lo está haciendo el no claro está primate así que bienvenido el que quiera abrazo a Bush un placer como siempre chicos hasta luego que corro adiós plena hasta hasta luego pues nada Talavera Fullana oye y creo que tenemos alguna novedad

Voz 0520 23:48 el el pómulo de Lucas Pedro

Voz 7 23:51 sí una buena noticia bromas siguen haciendo pruebas en El Vestuario te decía antes hay un fuerte traumatismo en la cara vamos a ver si les siguen haciendo pruebas para ver si él fractura o no bueno pues te confirmo que no Ifrán

Voz 1375 24:01 era eso es una gran noticia viendo cómo ha ido todo

Voz 7 24:04 en el partido así que no hay fractura no hay fractura de de de Lucas en ese pómulos un fuerte traumatismo fuerte golpe veremos cuándo podrá jugar difícil que lo haga este fin de semana pero bueno se queda eso en un fuerte golpe luego el Atleti Madrid confirmado esa lesión en la cara posterior del muslo izquierdo de Diego Costa que que te confirmaba antes que apunta puede ser una rotulito pero no lo van a saber hasta que haga las pruebas mañana o pasado mañana cuando se desinfló la zona pues Dara

Voz 0520 24:27 y además es noticia también ha habido lío con los aficionados por cierto mañana veréis imágenes pero ha habido algún incidente de otro lamentable como siempre con algún herido con algún pelea por ahí importante que mañana

Voz 1375 24:38 las imágenes a esta hora de la noche el presidente del Sporting de Portugal no ha rajado que se sepa pero en cualquier momento podría hacerlo pero es pronto todavía pero eso digo es lo mismo que ha gustado claro no lo mismo que a través de las redes sí estamos a meter un asado y es pronto para meterse probablemente pues es pronto para decir que el presidente del Sporting de Portugal todavía no ha rajado en un ahorita así miraremos el facebook a ver contra quién ha explicado esta noche no es que incluso contra vosotros dos Talavera ahí Fullana puede que vaya la rajada estas buen viaje de vuelta chavales un abrazo mano a Pedro hoy han a Miguel Martín Talavera que lo han contado en el carrusel con Dani todo desde Lisboa el Atlético en semifinales está por ahí Axel Torres hola Axel muy buenas

Voz 0267 25:20 a las buenas noches enseguida te pregunto por los rivales de España

Voz 1375 25:23 Ana del Atlético y por cómo ha ido la jornada de hoy también profesor de Champions de mañana también estarán en seguida después de Axel Torres Ramon Besa y Manuel Jabois y el debate de los jueves que sigue sonando el teléfono porque según me dicen está bastante encendido el tema eh bueno yo ya se lo que va a decir Antonio Romero yo ya lo sé ya sé lo que va a decir Mario Torrejón lo sé sé lo que va a decir Jordi Martí es que lo lo se van te intuyo lo que va a decir Manolete pero no sé lo qué vas a decir tú la pregunta es a quién crees que han beneficiado más los árbitros en Europa en los últimos años al Madrid o al Barça sólo sé que está echando humo el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta llama enseguida el debate de los jueves a quién crees que han beneficiado más los árbitros en Europa en los últimos años al Madrid o al Barça vamos con Axel Torres

Larguero con Manu Carreño

Voz 0740 27:04 son las doce hunda menos en Canarias me manda una foto Gustavo para que lo problemas que es cierto que no era broma el habrá que tiene una pinta espectacular esas hábito con la familia de Gustavo López bueno está por ahí Axel Torres que semana Hleb que semana

Voz 0267 27:20 sí con yo diría que muchos partidos muchas eliminatorias que parecían decididas y han acabado algunas voltear las otras con mucha emoción hasta el final confirmando que en competición europea yo creo que los códigos son distintos son torneos en los que resultados que parecen imposibles de abordar si el primer gol entre y entrar pronto el equipo que tiene que hacer la hazaña Se anima a lo ve posible el equipo que tiene la ventaja el colchón amplio empieza entrarle el pánico y todo es posible no es como si la historia de gestas pasadas de la competición provocara que que en ambos contendientes tuvieran claro que no es como un partido de Liga hay que los márgenes son más cortos email y al final bueno pues yo creo que hemos asistido a a cosas extraordinarias lo de Roma yo creo que nadie nadie lo podía sospechar lo de ayer tampoco es decir al final aunque el Madrid acabe salvando solo en el último minuto el mero hecho de que hubiera emoción hasta el hasta el noventa

Voz 1375 28:23 yo fíjate aunque la Juve es evidentemente más equipo que la Roma sin embargo yo creo que todos pensamos que eran más improbable que la Juve hiciera tres bueno el Barça era muy difícil a Metro yo digo la Juve es imposible que la cero tres al Madrid en el Bernabéu si a ver

Voz 0267 28:38 entrabamos rompe la Roma juega en casa

Voz 0089 28:40 cuántos jugaba fuera y luego porque al

Voz 0267 28:43 final a la Roma el tres cero le valía para pasar como así fue en cambio a la Juventus el cero tres sólo le valía para forzar la prórroga es decir incluso el resultado era mejor

Voz 1375 28:54 no

Voz 0267 28:55 el el que llevaba el Madrid que el que llevaba el Barcelona no sea cuatro uno es peor que cero tres

Voz 0520 29:01 por todo ello bueno parecía imposible que ayer hubiera partido lo hubo parecía imposible el martes también lo hubo

Voz 0267 29:09 yo te dije la semana pasada que es la única

Voz 1375 29:12 con el City sino que llegaban de pensaba

Voz 0267 29:15 que podía haber partido y donde podía haber remontada era en el Manchester City Liverpool y de hecho la primera parte respondió a ese guión la primera parte fue muy buena en el Manchester City de hecho yo creo que hizo méritos para irse dos cero al descanso si se va dos cero al descanso estaríamos hablando probablemente otra historia bueno pero al final siempre es cuando tienes que conseguir un resultado así cualquier cuestión estas estás muy sujeto estás muy expuesto a que incluso un error arbitral puede pasar un error arbitral los ahí todas las semanas y es algo muy muy lógico que pase no no tienes ese margen no cuando tienes que levantaron tres cero lo pues cualquier cosita ya ya te echa y es lo que le pasó un poquito al Manchester City

Voz 1375 29:56 en este Liverpool es esta estaba muy bien en armado esta temporada tiene sobre todo arriba dos puñales tiene uno de los jugadores más en forma de de la temporada del fútbol europeo de Salah El egipcio está haciendo una temporada de escándalo y sobre todo tiene un entrenador que que me parece uno de los grandes entrenadores vamos no no estamos descubriendo nada no me parece que este Jurgen Klopp y además le tiene tomada la medida muy Viena a los a Guardiola no en los enfrentamientos que han tenido pero a priori el rival más para evitar mañana el Madrid es el Bayern no está clara este es el rival más al nivel del Madrid no

Voz 0267 30:29 sí yo creo que está bastante claro el escalón de favoritos ahora mismo en en la Champions el número uno del Madrid el número dos es el el número tres es el Liverpool el número cuatro es la Roma por mucho que la Roma haya hecho lo que ha hecho contra el Barcelona no tenemos un precedente inmediato que invita a no menospreciar a la Roma en absoluto pero sí tenemos que ordenar los por por posibilidades de ser campeones de Europa yo diría que esa es la Ése es el ranking lo mismo Liverpool es verdad es un equipo sobretodo desacomplejado le entrenadores muy desacomplejado la personalidad del entrenador es es esa no es un tipo en Tous sí hasta un tipo que se cree capaz de todo tipo que que que por mucho que entrene a un equipo que es peor que que el rival piensa que puede ganar contagie ese esa convicción y ese sentimiento a sus jugadores y los sus equipos siempre salen absolutamente determinados a por el objetivo

Voz 1375 31:27 te parece más peligroso a dos partidos uno a uno el Liverpool es un rival que te puede crear más problemas a ida y vuelta o que en una hipotética final es todavía más incisivo más peligroso en en noventa minutos

Voz 0267 31:40 diría que es más peligrosa ida y vuelta porque a ida y vuelta juega en Anfield un partido

Voz 1375 31:44 ya

Voz 0267 31:45 es decir al final el factoring fieles muy importante en el Liverpool potencia potencia todos estos atributos del entrenador de los que estábamos hablando el entrenadores desacomplejado es entusiasta tiene fe Files exactamente igual Anfil tiene fe Anfil piensa que no hay rival impostor hable de ganar Anfil consiguió que el Liverpool de Rafa Benítez ganara una Copa de Europa no sólo por supuesto la final se juega en Estambul pero Anfield tuvo mucho que ver en eso era un equipo a que el Liverpool de Benítez que ganó la Copa de Europa muy inferior a la mayoría de rivales a los que ganó muy inferior en bastante más inferior que este para mí era un equipo con menos posibilidades de ser campeón de Europa el de Rafa Benítez que este hecho es sea acabó quinto en la Liga a más de treinta puntos casi cuarenta puntos del líder en cuanto tiene una historia el Liverpool de crecerse de superar pronósticos y ahora además tiene a un entrenador que responde exactamente a esa mentalidad un entrenador desacomplejado por lo tanto si puede tener Anfil al menos tiene un partido en el que se suman el carácter del entrenador más la fe que contagia a la grada en una final pues bueno tienes a tu gente que viaja que te dé también te lleva esos ánimos noites los transmite pero al final yo creo que un partido en Anfield es un infierno para un rival en semifinales

Voz 1389 33:10 Copa de Europa y luego está el Bayern que fíjate yo

Voz 1375 33:13 teoría podría podría estar rondando en torno a Jude no a You Heynckes que logró el triplete antes de tomarse ese año sabático que ya no recuerdo muy bien

Voz 0520 33:22 sí lo de

Voz 1375 33:23 dijo después de que llegara a Guardiola o antes pero recuerdo que les están buscando también recambio y que estaba ya casi hecho lo de la llegada de P al Bayern pero que se marchó en aquel momento con el triplete la Liga la Copa y la y la Champions dejó su sitio a a Guardiola y que cuando parecía que se había retirado lo vuelven a repescar para sustituir este año a Ancelotti y lo que es el fútbol ha ganado la Bundesliga está en semifinales de Copa está en semifinales de la Champions el es que el amigo yo le podría dar otro triplete a al Bayern

Voz 0267 33:54 sí a ver la Liga la la la ya la ha ganado la Copa bueno pues evidentemente es muy favorito creo que va a ganar en el contexto alemán bueno no se sabe nunca

Voz 1375 34:04 la regata ha perdido eh alguna pase

Voz 0267 34:07 los últimos años de hecho ha perdido es la mejor competición se ha perdido más copas que ligas en los últimos años osea que a un partido porque es un partido la semifinal todavía la tiene que jugar un partido el Bayer Leverkusen un equipo bueno que es el rival sea que que podría perderla pero bueno si si los los títulos alemanes al final en ese contexto es muy superó ahora a todos y lo normal es que gane en Champions bueno ya te digo para mí es el número dos en en el escalafón creo que el el digamos en pero tétrica en en un hipotético camino al al Madrid y lo que menos le convendría es Liverpool en semifinales Bayern en la final creo que en una final de podría complicar más que en una semifinal a doble partido y creo que el Liverpool le complica más en la semifinal a doble partido con una final pero otras cosas porque el año pasado a a dos partidos ya perdió con el Madrid en la época de Guardiola ya perdió con el Madrid es decir el Madrid las dos últimas veces que ha ido a Munich ha ganado ya no existe tanto ese factor de de que Munich es un lugar casi inexpugnable ya ya se ha roto esa historia esa tradición ni yo creo que que para el Bayern probablemente sería mejor medirse al Madrid a un partido en la final pero bueno vamos a ver todavía hay que sortear semifinales todavía hay que ver qué cruce Sedán el Bayern es un equipo que además esta temporada puede presentar dos caras muy distintas no es lo mismo si te juega con James Müller en los interiores como hizo ayer en el partido de vuelta que como salió en el de ida en el que James fue suplente Müller

Voz 1375 35:42 juegan una banda Robben se quedó en el banquillo es decir

Voz 0267 35:44 tiene bastantes alternativas para plantearte partidos diferentes yo creo que Heynckes va a jugar con eso la tú hablas con la gente que está cerca y te dice buenos que Heynckes no ha hecho nada extraordinario en términos tácticos no no

Voz 1375 35:57 no ha habido nada a lo mejor no tiene que hacerlo no no bueno

Voz 0267 35:59 estamos ante el típico caso exactamente de entrenador que sobre todo en equipos grandes potencia el talento de los jugadores potencia que se sientan cómodos potencia que se sientan a gusto

Voz 1375 36:12 encima de la estrategia de la táctica y lo demás es ya le he pasado ya le pasó en el Madrid con la séptima acaba la Liga y ganaron la séptima ahí determinado

Voz 0267 36:20 los vestuarios de equipos grandes que lo que quieren es que no les molestes mucho que no seas muy pesado que no que les dejes libre sí sobre todo que que no te sientas más importantes que no yo creo que Heynckes responde a este perfil y el Bayern por supuesto ha funcionado siempre muy bien

Voz 1375 36:36 pues nada mañana la una sorteo de la Champions ya las doce este año ya digo es al revés sorteo de la Europa League y ahí están con el Atlético Olympique de Marsella Arsenal Salzburgo vaya remontada de del Olympique de Marsella que no sé si es lo que más te ha sorprendido de la noche eliminando a Alexis iba ya partido del Salzburgo también que perdió cuatro dos en la ida contra Nacho ya ganó cuatro uno esta noche

Voz 0267 36:59 sí yo creo que esto me ha sorprendido más no porque el Salzburgo me parezca Malek y pone mucho menos de hecho es Mi gran revelación del año en el fútbol europeo te diría in me ha gustado mucho en todas las eliminatorias que le he visto en ante Dortmund ante Real Sociedad es la Real Ivi ya en el partido de ida hizo cosas buenas lo que pasa es que el rival era muy fuerte el también un equipo bueno la ya tiene los mismos puntos que la Roma en la liga italiana es decir que el equipo que acaba de eliminar al Barcelona es un equipo con muchos jugadores interesantes es un equipo que compite bien lo de hoy del Salzburgo confirma que estamos ante una sensación una sensación absoluta yo pienso en los estrategas del proyecto futbolístico Red Bull que es verdad que ahora bueno ellos han hecho como que han dividido los los dos equipos y que no forman parte del mismo proyecto no tengan la argumentación que ellos presentaron a UEFA para que les dejaran competirá ambos en en la misma competición y bueno pero desde luego el proyecto se articuló en un principio con el mismo director deportivo en los dos equipos y pienso en en estos estrategas ir está noche tienen que estar un poquito descolocados porque el en el momento de elegir

Voz 1375 38:15 si decidiera el equipo era el éxito

Voz 0267 38:18 lo decidieron poner todas las fichas alive Dick de hecho hay ocho jugadores de la plantilla en Life sic que estaban en Salzburgo es decir movieron a los jugadores más interesantes de Salzburgo alive sic para potenciar el proyecto Lively el equipo al que llevan a los buenos el equipo en el que ponen más dinero el equipo en el que van a buscar mejores jugadores hoy ha caído eliminado el equipo digamos que era un poquito casi el filial es decir donde formaban a la gente para luego pasarlos al otro es el que pasa a semifinales de la de la Europa

Voz 1375 38:51 como si es como la Fórmula uno donde también están les pasará algo parecido que el potente equipo Red Bull fuera superado todas las carreras por el Toro Rosso por ejemplo algo parecido podría ser por cierto sigue han pasado los dos ha caido el sí pero hubieran pasado los dos no habría habido ningún problema entonces digo el de mismo cine

Voz 0267 39:09 bueno a UEFA UEFA ya dijo descontado la les compró la idea les compró la idea me parece alucinante que también rara y de hecho el yo creo que UEFA respira aliviada porque claro que ha habido dos sorteos en los que se ha podido dar un Like Salzburgo y no se ha dado sí sí hoy pasaba lives y las posibilidades mañana ya eran muy grandes de que se diera un Salzburgo y al final no se va a dar digo que respira aliviada porque al final bueno esto que estamos hablando tuyo esta noche pues es es es una conversación que tenemos tuyo pero es una conversación Si Si se diera ese partido habría millones de conversaciones en el fútbol europeo es decir no podría evitar el debate estaría muy es decir si mañana hay un Like Salzburgo con los dos equipos con un escudo parecido con la indumentaria exactamente igual con a se sabe no

Voz 1375 40:02 la menos dueños por mucho que lo maquillan ahora ahora

Voz 0267 40:05 y en términos formales ya no son los mismos pero bueno todos sabemos que el director deportivo Ralph run que en su momento era el director deportivo de los dos clubes que los ejecutivos eran los mismos que han pasado jugada es de un sitio a otro bueno sí

Voz 1389 40:17 si se da ese partido se habrían escrito

Voz 0267 40:20 miles de artículos no ahora no se escriben tantos porque no se ha dado ese partido yo creo que UEFA respira un poquito aliviada por porque no se ha dado in yo creo que esto hay que revisarlo de cara al futuro y estoy convencido de que ellos que no les no no no no les hacía ninguna gracia pero al final yo entiendo que lo que hicieron unos

Voz 0520 40:41 muy buenos abogados unos muy buenos abogados

Voz 0267 40:44 fue demostrar que no se cumplía la literalidad de la norma como para impedir la participación de ambos es decir buscaron de algún modo cum

Voz 1375 40:56 si el resquicio legal para que volara a los dos está claro

Voz 0267 40:59 y eso hay que intentar evitarlo porque no se trata sólo de de de hacer una norma que salvaguarde el espíritu del juego sino hacer difícil la ingeniería financiera y la ingeniería legal que permite quebrantar el espíritu de la norma pero siendo fiel a la literalidad de la norma no sé si me explico

Voz 1375 41:20 pero pero vamos como siempre muy bien esta entendido a última Shell cómo está el Arsenal ahora mismo en qué punto está el arsenal de Benger eliminado también de la Champions como el Atlético llega a la Europa League cómo está el equipo de Arsene que es cuánto gana el Atlético el gran favorito para está completo sí