¿Pueden ir de la mano el feminismo y la prostitución?

Voz 1463 00:00 el colectivo Hetaira es una asociación que nació el doce de marzo de mil novecientos noventa y cinco formado por activistas feministas y prostitutas Hetaira surgió de la necesidad de combatir el estigma social que recae sobre las mujeres que ejercen la prostitución Irving indicar sus derechos defienden la promoción de la autonomía de las mujeres la igualdad de oportunidades así como la lucha contra la violencia y las desigualdades por cuestiones de género pero hablemos mejor con una de las integrantes de Hetaira Mamen Briz ella está esta noche con nosotros para mostrarnos la realidad de este colectivo buenas noches Mamen

Voz 1 00:35 buenas noches me llamó Mamen Briz se forma parte del colectivo de ella desde su fundación en el año noventa y cinco es un colectivo que nace con la intencionalidad de servir de puente entre la sociedad si las prácticas

Voz 1463 00:46 desde mil novecientos noventa y cinco año en el que este fondo vuestra asociación hasta ahora cómo han evolucionado vuestros objetivos

Voz 3 00:55 siempre desde el inicio de nuestra cabeza y que sabemos que es el más costoso irse de romper y acabar con el estigma del estigma social que pesa sobre las mujeres que en algún momento de sus vidas hicieron a ejercer la prostitución no pensamos que que eso es lo más difícil eso es lo más duro de romper y que a pesar de que consiguiésemos otro tipo de reivindicaciones como derechos laborales para las trabajadoras del sexo sabemos que para profundizar y acabar con ese estigma Mike hacer muchísimas otras cosas de sensibilización social somos plenamente conscientes no somos ni que nace que las leyes no acaban con precios social que algunas personas tienen hacia las las prostitutas no por tanto queremos que es un camino iniciado y que probablemente tengamos que continuar por muchos años por mucho tiempo ponerlas en este problema no hay problema porque se las discrimina tiene esta forma tan potentes simplemente pero electa de ser prostitutas no

Voz 1463 01:43 existe un perfil concreto de la mujer que ejerce la prostitución

Voz 3 01:46 es muy difícil hablar de perfil de trabajadoras el sexo hay mujeres que se inician jóvenes en prostitución mujeres que tienen muchos años y que continuan ejerciendo la proeza inducción no de diferentes procedencias sociales procedentes de diferentes países con diferentes físicos sigue diferentes Netania hay una heterogeneidad enorme por tanto creo que cuando se habla de prostitución inmediatamente al imaginario colectivo que lanza la esquina se lanza a las calles eran zarpar los más peligrosos Teresa solamente una parte de la prostitución quizás aquella que se Nos ha representado siempre más bien a través de la iconografía encina o la tradición han pero la prostitución la industria del sexo abarca muchísimos otros sectores había una mujer que por ejemplo están utilizando los servicios a través de Internet para el contacto con sus clientes y por tanto corresponde al otro perfil de mujeres no hay mujeres que tienen un tipo de tarifas muy concretos hay otras mujeres que triplican el precio de sus tarifas dependiendo de en qué circunstancias trabajen como trabajen siguiesen clubes siguen en pisos y es en calle diversidad es tan enorme que

Voz 3 02:50 de una tipología concreta de mujer que se puedan dedicar al ejercicio de la prostitución

Voz 1463 02:55 muchos les puede chocar la unión de los conceptos feminismo prostitución porque consideran que al fin y al cabo la prostitución las mujeres que ejercen la prostitución esta mercantilista ando con su propio cuerpo el colectivo Hetaira que opina al respecto

Voz 3 03:11 nosotros opinamos que hay sectores absolutamente señalizados y que por tanto son excluidos socialmente yo no se habla se habla de una forma muy concreta no entendemos que el trabajo del servicio doméstico fundamentalmente en un noventa por ciento con dedicación de mano de obra Nina Kubica también a la mujer es una posición de siempre de el cuidado de personas el cuidado de niños y por supuesto del cuidado de los hogares que de alguna manera está reproduciendo esta sociedad Carmen estricta en la que vivimos y no por ello pensamos que tenemos que cargar nos la figura de de la trabajadora doméstica o qué tenemos que él hincar sus derechos hecho con el trabajo de sexo nos pasa exactamente lo mismo creo que una cosa es hablar en general de teorías y otra cosa es acercarnos a las personas que realmente no necesita para tras el feminismo significa ante todo solo

Voz 1 03:58 daría entre mujeres ir a agrandar

Voz 3 04:00 la capacidad de decisión de las mujeres aunque algunas de ellas decidiesen hacer cosas que a lo mejor personalmente cada una de nosotras no no estaríamos cuando decidí preso no pero sin embargo estamos ampliando esa capacidad de decisión de del resto en este sentido somos absolutamente solidaria con las mujeres que ejercen el trabajo sexual conductos nuestro activismo para su causa y entendemos que si ellas lo que necesitan para mejorar sus actuales condiciones es mejorar también sus condiciones de trabajo eso será lo que estamos reclamando están reclamando que están siendo discriminadas en detener en cuestiones muy concretas hay estaremos dando la batalla porque somos compañeras en la lucha porque pensado que el feminismo debe ser un feminismo inclusivo que tiene que atender a la diversidad de mujeres la pregunta quizá sería hacérselo al otro sector no cómo es posible que no desean incorporar a las prostitutas en su lucha feminista no te dé indicaciones a medida en la que todas las feministas deberíamos estar de acuerdo como por ejemplo negarnos a que las prostitutas extenso no multadas a través de la ley mordaza cuando captan a su clientela en la calle es algo que está sucediendo a día de hoy no hemos pasado de la noche a la mañana practicamente y sin casi transmisión de ser un sistema alegal con respecto a la prostitución a convertirnos en un sistema prohibicionista ese momento en el que estamos castigar económicamente de aquella que ya de por sí lo tiene más difícil es son esas mujeres que captan a su de de la en en la calle no deberíamos hacer un esfuerzo entre los diferentes enigmas para tratar de incorporar aquellas reivindicaciones en las que por supuesto estamos de acuerdo y que son básicas como la protección y la defensa de los derechos humanos de las mujeres víctimas de trata ponerle plana de toda la atención todos los proyectos que se pongan en marcha en relación a la trata de seres humanos entendemos que también estaremos absolutamente de acuerdo en que hay que dar oportunidades de empleo para aquellas personas que por los motivos que sea canta habitualmente suele estar el fortísimo esquina que acarrean deseen abandonar el ejercicio de la prostitución en nuestro caso eso vamos aún más allá queremos mejorar las condiciones de muchas compañeras y amigas que están esta ha sido la prostitución por decisión propia ese es nuestro feminismo

Voz 1463 06:00 Mamen qué diferencia existe entre la prostitución voluntaria y la explotación sexual

Voz 3 06:05 de explotación sexual es un concepto que en con el que siempre hemos batallado porque una cosa es la prostitución es seguida pues como su propio nombre indica alguien que en algún momento de su vida decide voy a ejercer la prostitución porque me va a permitir organizan enseguida en torno a esta actividad insisto no no admiten mayor mayores problemas otra cuestiones estas mujeres no tienen por sí mismas las ganas de trabajar en calle por ejemplo no tienen posibilidades alquilar un piso con otras compañeras y tengan que recurrir a terceros que ya tienen puestos en clubes de alterne o pisos etcétera etcétera y que tengan que depender de un servicio de externa para trabajar no tienes no entramos en la falta de derechos laborales para nosotras es la parte crucial sí efectivamente no existen derechos laborales las condiciones de trabajo pueden ser nefastas para ellas y ahí podemos hablar de explotación laboral de hecho es lo que está sucediendo hechos lo que estamos denunciando que en vistas a este temor a esta cobardía por parte de las fuerzas políticas le llevar adelante qué asuntos está dejando en manos de que estos empresarios decidan poner e imponer sus propias reglas sin que ellas no tengan ningún derecho laboral al que hay que acogerse en la trata no obstante no no se encuentra solamente en Néstor de la prostitución se encuentra en otros muchísimos sectores e incluso empieza la Nahr soltar alarmas de la Unión Europea en decir que la explotación laboral empieza a triplicar las situaciones de trata en prostitución no también entendemos que de esto se suele hablar poco quiénes tienen una posición más privilegiada para detectar situaciones de trata de personas son las propias prostitutas porque son quienes están en los espacios donde se puedo donde pueden ocurrir ese tipo de situaciones no no sólo las prostitutas también los clientes no las llamadas que tenemos de aviso de posibles situaciones de detección de víctimas tienen que oscilan entre las prostitutas aquí y algunos clientes ante Perú andamos alarma o que dicen oye eh ahí la chica cañón nueva no se relaciona demasiado con la gente parece que no le ha dejado el número de teléfono móviles nadie parece como libertad de movimientos a tomar un café fuera de las horas de trabajo son indicios que te llevan a pensar que a lo mejor no se encuentra allí por su propia decisión sino que tiene detrás alguna algún tipo de depresión no la lucha contra la trata tienen muchas vías posibles si pensamos que sillas contase con derechos laborales quizás allanaría un poquito el terreno pero tampoco somos un pena aquí pensamos que sea la varita mágica para para poder acabar con con la trata de personas

Voz 1463 08:27 cuáles son las políticas públicas que se deberían de implementar para lograr el cambio

Voz 1 08:32 bueno entendemos que deberíamos echarle muchísima imaginación verdad pero no nos pasaría como con cualquier otro tema Xavier también con la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres hemos tenido Guinovart también hemos tenido innovar cuando hemos hecho defensa de la población homenaje TBI por tanto creemos que es prostitución tendríamos que innovar porque está todo por hacer no nosotras por ejemplo si nos casas nos causa haciendo cierto extrañamiento es decir no se tengan en cuenta fechas que sí son decisivas para el movimiento pro derechos como por ejemplo el el día diecisiete de diciembre que se celebra a nivel europeo y a nivel internacional el Día Internacional contra la Violencia hacia las prostitutas o nos parece un poquito surrealista que no había que nadie diga absolutamente nada cuando celebramos el día dos de julio como el Día Internacional de la

Voz 3 09:15 prostitutas por tanto todo esto no esas subastas extraño no nos resulta extraño hablando de la persona France y que necesitan sus derechos y que no se contemple que hay una parte importantísima de personas trans en nuestro país que están ejerciendo la prostitución y sin embargo tú no se tiene en cuenta no a la hora de nombrarle a la hora de Carles

Voz 2 09:34 pues muchísimas gracias por participar esta noche

Voz 3 09:48 también de de cómo plantar

Voz 1 09:50 ahora al estigma y seguir adelante con