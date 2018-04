Gary: "Sufro los prejuicios de ser un hombre con 46 años y un trastorno de alimentación desde la adolescencia"

Voz 0020 00:00 Gary desde Bizkaia buenas noches

Voz 1 00:02 hola buenas sangre no es Gary qué tal

Voz 2 00:07 pues a ver si del ser agente porque no lo decías tuviera proceden

Voz 0020 00:13 qué bonito es cuando uno lo dice lo piensa lo confirma

Voz 4 00:17 sí eso bromea muy mismos mira si si me sorprende a mí mismo cuál es verdad porque de estar al final rodeados de personas grises si vinagre es verdad que que Jo no te aporta nada

Voz 1 00:29 no gustó mucho no yo sí reconozco que yo soy una persona grises

Voz 4 00:33 pero hoy me preguntan y me han salido desde el fondo

Voz 3 00:37 el sonido de fondo buen bueno

Voz 1 00:47 lo que usted quiera Bari no no me entonces usted una buen rollo es la costumbre esa carencia pero venga pasamos a tú no tienes quieres contar Gary

Voz 4 01:01 pues mira mi compañera que sobre el tema de los yo creo que vamos a una persona

Voz 3 01:16 pues justo porque lo estamos

Voz 4 01:18 comerte un no en una vida quiero decir le desde el punto de vista personal yo creo que lleva acarreaba consigo misma una imperfección

Voz 3 01:31 yo admiraba Maradona mira a Maradona recuerdo pues me quedo embelesado con el gol de Inglaterra

Voz 1 01:40 cualquiera que sea amante del fútbol

Voz 3 01:41 no

Voz 4 01:42 no no puedo uno que se las lágrimas cuando cantará aquellos que cósmico

Voz 3 01:49 qué pero mano pero pero nadie irá a Maradona en otras facetas

Voz 4 01:54 sumida Hitchcock

Voz 3 01:58 antes

Voz 2 02:00 no no fue

Voz 4 02:04 o era la de la muerte lo talones

Voz 3 02:08 esta película es una obra maestra pero Hitchcock era un presunto maltratador

Voz 0020 02:16 si no parecía en sus biografías que fuese muy majo

Voz 2 02:19 por eso quiero decir yo juzgo agit por sus películas con eso por ejemplo a juzgar por ejemplo ahora con toda la polémica que se ha acarreado con

Voz 4 02:34 en relación a los maltratos a los abusos con Spacey

Voz 3 02:40 sí

Voz 4 02:41 de acuerdo hay gente que no entiendo esa postura también eh que propone dejar de ver las películas o por ejemplo ser es como no un par de películas en las que aparecen en este incluso en una de ellas de de la de la imagen de que estoy totalmente para para no perjudicar su distribución internacional no ya entonces en una postura con enteró también entonces deberíamos hacer lo mismo con las películas de Hitchcock con con las obras de Wagner

Voz 3 03:12 que presuntamente era un nazi creo que me dedicar a bien es es injusto para él para esa parcela allá para mí para para sí mismo

Voz 4 03:34 porque tú te la sanción seguro

Voz 3 03:36 si tú piensas que tu ídolo es perfecto eso es un gran cantante

Voz 4 03:47 pero los nos acusaciones de Lepe desde hace días

Voz 2 03:50 si no sé

Voz 4 03:51 es que me yo lo juzgó porque cuando me pongo una canción de Michael Jackson no estoy pensando en todo lo que acarrea es yo admiro su obra me concentro en el momento presente no en la acción consciente de escuchar a Michael Jackson

Voz 1 04:05 hola en el arte no sea cine ya sea música once sí sí

Voz 4 04:11 pero incluso en un compañero habló también en un compañero de trabajo o en una compañera de trabajo o en tu pareja es decir no se porque yo no tengo pareja mismo pero cualquiera que tenga una convivencia con una pareja no no puedes pensar que esa no puede dedicar a tu pareja

Voz 0020 04:30 y hay que ver las imperfecciones es mejor verlas

Voz 1 04:32 eso aceptarlas o no o no

Voz 4 04:35 claro porque metes por ejemplo identificar tumores

Voz 2 04:38 la

Voz 4 04:39 y bueno en ese caso como conllevaba otro riesgo que es el día les daba donde tu pareja

Voz 3 04:45 si pasa ellos ojalá no para que hacer sepa cae un mito te queda

Voz 1 04:52 es un abandono ya no pero sí

Voz 4 04:56 entonces pues bueno pues en esas de mayo correo que que bueno más bien entendiendo también es mi opinión yo él tal como lo veo inicial sobre esto imagino que ahora mira de piñones

Voz 2 05:09 luego conocí cuando tú me quieres mechas

Voz 4 05:16 por decir momentos importantes o claves de mi vida

Voz 1 05:19 sí pues yo no voy a para para aguar

Voz 4 05:21 a reflexionar sobre este tema pero bueno no así de una manera profunda no pero supongo supongo

Voz 3 05:29 yo

Voz 4 05:31 bueno no supongo estoy seguro bueno yo soy anoréxica

Voz 3 05:34 no

Voz 4 05:35 a pesar de que es hombre y tengo cuarenta y seis años pero me parezco un trastorno antisocial e hizo bueno recuerdo cuando se eh bueno no es un mal que de la noche a la mañana icono pero recuerdo la época en la que se de

Voz 2 05:54 sí sí

Voz 4 05:56 en la que se desencadenó el trastorno bueno tal y por las repercusiones que ha tenido a lo largo de mi vida pues para mí fue el momento clave no bueno no no bueno pero bueno no bueno no es no es el aceptar lo que

Voz 1 06:15 sí ha habla usted en presente

Voz 4 06:18 sí sí por crear hace empezando por ejemplo en ahora físicamente estoy cuando cuanto más flaco nunca que fue tan flaco eh

Voz 3 06:27 como

Voz 4 06:28 sí nunca he estado tan clave como ahora no ha hecho un crono ocho un cromo difícil porque

Voz 3 06:36 yo lo llevaba a diríamos

Voz 4 06:38 no mantener en secreto porque nunca lo ha ocultado pero sí que hacía mis compensaciones de entonces físicamente tenía un verso

Voz 3 06:45 no pienso que seamos peso normal

Voz 4 06:48 no me afectaba físicamente pero ahora está afectando físicamente es decir eh ejercicios básicos como a pues subir varios tramos de escalera o eso suponen un esfuerzo terrible o agachar me dijo hacia Armero pues un huevo mi hijo entonces pero sí sin embargo lo que te comentaba eh en ese mismo momento moralmente estoy sí sube son encuentro a gusto muy tranquilo aunque físicamente está muy mal eh yo reconozco que

Voz 3 07:19 es todo un cambio au futuro hinchar todo eso dice así

Voz 0020 07:27 es verdad que cuando hablamos de de un trastorno de la alimentación de un trastorno léxico hablamos de de algo que perdura en el tiempo desde la adolescencia aquí me imagino que habrá habido recaídas momentos mejores momentos peores

Voz 4 07:44 sí sí sí le comento yo era una época de en épocas en las que he tenido pareja y me acuerdo que hace unos meses me encontré con una una bueno la última pareja con la que estuve o no

Voz 3 08:00 cómo estaba la Cotillo

Voz 2 08:02 me dejó atado pero luego no lo anuales

Voz 3 08:06 apreturas enológico

Voz 1 08:09 no sabía que su país no no lo tu pareja no lo sabía no no

Voz 4 08:13 no lo sabía pues porque bueno yo compensaba mucho con ejercicio físico pues con ellos sale a correr todos los días

Voz 2 08:21 yo hubiera nevara

Voz 4 08:24 si compensaba luego comía pues bueno digamos una un número de calorías al al día normal que es normal y hay sí le llevaba o pues eso con con con unas setenta estatura pues estaba bueno no está no estaba tampoco tenemos en las manos son las que metidos está flojito oro de manzanas pero pero vamos que no era una persona de una persona enferma o una cara demacrada como la que tengo ahora

Voz 2 08:52 ahora me confunden con pues yo qué sé comenzaron a de cáncer con ligeramente la gente no no no

Voz 4 09:01 no es social la masculinidad con la anorexia entonces hay mucha gente que piensa que puedo tener un o alguna enfermedad

Voz 5 09:09 bueno pues

Voz 4 09:10 puedo ser eh o yo aunque dio bueno pues el otro día una anécdota que no tengo nada contra cada uno hace lo que tiene que hacer no Mohamed pero el tu vientre un supermercado

Voz 2 09:23 yo

Voz 4 09:24 este mucho echan entre con mucha mucha el mal vamos manera aunque andan

Voz 1 09:29 es que

Voz 4 09:30 mucho más limpio lo normal vamos que era remarca incluso bueno encima entre sí fui a buscar un producto a ver si hay ese y no lo encontré es pues de la misma manera que entre salino en los minutos justo cuando salía ya tenía guarda de seguridad

Voz 3 09:50 en en espalda empujando no

Voz 2 09:56 entonces pues es

Voz 4 09:59 sí sí pero aquí desde desde dijo una persona tan flaca pues era pues tal lo primero que pensó que sería pues eso

Voz 3 10:06 eso sería yonqui que iba a preparar alguna en el asunto

Voz 0020 10:12 de ahí este trastorno de anorexia este trastorno anoréxica está siendo tratado

Voz 1 10:19 si se tiene tratamiento

Voz 4 10:21 sí sí sí sí de hecho estoy participando en un Spain experimento pionero

Voz 2 10:25 era yo voy a lo voy a hacer publicidad

Voz 4 10:29 en en el hospital del

Voz 2 10:31 Mar en Barcelona y esto lleva

Voz 4 10:35 la acabo un ensayo clínico

Voz 2 10:37 y dónde están realizando una técnica que se maldito o estimulación que sea la estimulación cerebral profunda que sea consiste en poner dos electrodos sobre el celebró

Voz 4 10:50 a los una batería que va dentro de tu cuerpo esto es una bueno te te genera descargas continuas no es una técnica que ya se utilizando con otros trastornos como y bueno él trastorno obsesivo compulsivo o el propio Parkinson hay ideas todo pero bueno para tratarlos

Voz 2 11:12 parecía

Voz 4 11:13 hasta ahora en Europa no se bueno se ha hecho un estudio sana

Voz 2 11:17 de profundo en Canadá tanto tanto

Voz 4 11:22 pero en Europa no se es el primer estudio que se lleva a cabo

Voz 2 11:24 no conseguí pues que gracias

Voz 4 11:28 a la buena disposición de

Voz 2 11:30 del equipo de neurocirugía del hospital del Mar y la doctora Gloria Villalba a la que aquí el pues conseguí que me aceptaran en el programa bueno y estoy sí

Voz 4 11:46 lo digamos que estoy llevan un seguimiento

Voz 2 11:49 dice que me opere pero de momento los resultados no están siendo

Voz 0020 11:53 es iba a preguntar él no esté haciendo buenos los resultados

Voz 4 11:56 bueno en mi caso no en mi caso no pero en alguna otra paciente ha habido tres operaciones en una de las pacientes pues la evoluciones

Voz 2 12:04 y positiva

Voz 4 12:07 de todas maneras es un bueno lo que se vio en en Canadá los restos se publicaron en Canada eh bueno se vio que es una que el resultado no sólo unos y bueno entonces la mayoría en la mayoría de los casos pero a partir de bueno en algunos casos a partir de él depende un poco es que el paciente

Voz 1 12:31 la paciente ha habido casos de seis veces

Voz 4 12:33 nueve meses un año o casos que a partir del año o bueno entonces bueno pues

Voz 1 12:39 no no hay que perder hasta avanzado no esto tiempo llevas tú

Voz 4 12:42 pues yo llevo yo se va a cumplir el décimo mes porque me operé en junio el veinte de junio

Voz 3 12:46 poco

Voz 4 12:49 un el décimo mes

Voz 6 12:51 eh

Voz 4 12:52 y la verdad es que no son positivos pero pero bueno yo no pierdo la esperanza Hay estoy muy feliz de que

Voz 2 12:59 eh

Voz 4 13:01 de que me ha dado a conocer una gente maravillosa

Voz 2 13:05 eh eh tuvimos experiencias

Voz 4 13:09 muy buena

Voz 2 13:11 muy distintas yo no voy a estar nunca internauta que falló estuve una a una

Voz 4 13:20 ellas

Voz 2 13:21 internado en el pabellón de psiquiatría del Hospital del Mar

Voz 3 13:24 y la verdad es que fue una experiencia bueno allí

Voz 4 13:29 me hubiera comido con patatas a todo lo bueno no eso no mira precisamente eso no a todos los los a muchos de los celadores Si yo alegaba para que me sacaran ahí no pero pero bueno conoció en la gente maravillosa dentro y ahora valoro desde la perspectiva del tiempo valora de la experiencia

Voz 3 13:46 sí creo que bueno no no me te lo voy a decir estoy pero creo que todos deberíamos pasar una temporada en vacaciones se

Voz 1 13:54 una área psiquiátrica desde luego no es conectaría muy bien con mucha también con nuestra no sé si

Voz 4 14:03 ese creo que aprenderemos muchas cosas

Voz 2 14:06 aprendería muchas cosas

Voz 4 14:08 eh sí me pareció bueno y que en el fondo todos somos un poco otra unos mentales se unos los tenemos más desarrollado y otros menos no pero todos de nuestras obsesiones nuestras para no ya eh bueno adicciones pequeñas acciones no

Voz 3 14:29 bueno

Voz 0020 14:31 bueno Gary me imagino que durante todos estos años desde la adolescencia a los cuarenta y seis que tienes ahora habrá pasado por diferentes tratamientos por diferentes médicos por diferente psicólogos psiquiatras así que alguna conclusión en todos estos años

Voz 4 14:49 eh sobre los tratamientos sobre mi enfermedad

Voz 0020 14:52 sobre las dos cosas sobre ti mismo

Voz 3 14:55 vale eso el mismo vale Jo he Adriana ha bajado poniendo chamanes no es justa

Voz 4 15:03 tú ponérselo uf el ponen examen de universidad

Voz 0020 15:06 yo pregunto hoy tiene libertad absoluta para responder o no Gary

Voz 4 15:12 no no no no yo estoy encantado de que de que de que preguntes estoy más encantado responderte que me dejan ascender

Voz 1 15:22 digo que es fácil lo que me pregunta no no lo sé lo sé

Voz 0020 15:25 pero que eso también en muchas personas Gary que que no esté escuchando ahora que tengan un trastorno de alimentación o que tengan un hijo que lo tenga una pareja que lo tenga un padre que lo tenga una madre y es verdad que bueno que este programa consiste en eso no en en escucharnos aprender no hoy

Voz 4 15:44 sí bueno yo mira a puedo puedo decir yo tengo un blog sobre este tema pero bueno no no no pretendía de verdad que los no trató entonces cuento como yo veo dice mi es desde el punto de vista muy personal eh esto es de mi yo te lo cuento una diferentes experiencias todo desde desde el punto de vista de la anorexia no no no pretendía hacer volvían porque el de desde luego enciman a lo mantengo con lo cual es una temporada genere un verano por es que un montón de artículos y ahora es de este país por ejemplo este año son los que todos no pero si alguien quiere yo creo a por ejemplo a mí me han agradecido mucha gente familiares amigos pues porque ellos no entendían lo que era la norma

Voz 2 16:30 Asia

Voz 4 16:31 y a partir de de los artículos que yo publiqué en el blog

Voz 2 16:35 han podido asomarse Astra a está se transforma no

Voz 1 16:41 yo sé que soy se lo permite

Voz 2 16:44 claro

Voz 4 16:46 así pues es

Voz 2 16:47 el como anda flaco como han flaco co punto blogspot entone creo que es una memoria

Voz 4 17:00 con mangas flaco cree que el eco flaco como en las fíjate la el ángulo lo lo más ya que es coman las flaco bueno entonces aquí por ejemplo eh creo que todo lo o creo que muchas de las personas anoréxicas compartimos una serie de rasgos eh

Voz 7 17:20 cero a uno

Voz 4 17:24 somos muy distintas cada uno tiene una Franco la enfermedad desde desde desde puntos muy distintos

Voz 2 17:31 por ejemplo me has preguntado a ver si obtenido algún a

Voz 1 17:36 algunos de estos años y bueno es mi caso por ejemplo

Voz 4 17:44 creo que mi enfermedad es fruto de no haber cerrado etapas en la vida es decir de no asumir puedo puedo llamarlo transtorno de Peter van de no asumir el paso a la a la edad adulta de no querer asumir resplandor las responsabilidades propias de la edad adulta

Voz 2 18:01 eh

Voz 4 18:02 creo que este es un componente bastante no único porque

Voz 2 18:07 claro que sí

Voz 4 18:08 termina también es poliédrica tiene muchos y muchos años digamos de dominarla pero bueno en en mi caso puede ser que eso es una sea el componente fundamental en no querer asumir responsabilidades el tener miedo a vivir no a mí siempre yo soy una persona bastante miedo eso me consuela que están bastante miedosa en ese sentido es decir siempre he buscado la seguridad el bueno y luego está el componente fundamental de control no eso sí que compartimos la mayor parte de las personas anoréxicas no el querer controlar no luego te das cuenta ha llegado a la conclusión de que es la que controlas pero bueno sé que que el eso pues soy una persona muy controladora en ese sentido no es muy perfeccionista

Voz 2 18:53 a lo que hablábamos no es sí que sí que es un desencadenante fundamental

Voz 4 19:01 tengo una una personalidad también en mi caso bastante obsesiva

Voz 2 19:05 eh pues eso pues es una ofensiva hay gente que lo tiene más adictiva no que eso pues igual forma parte de otros bueno un apartamento de este trastorno no

Voz 4 19:17 o de los foros como la bulimia no

Voz 2 19:20 estamos alimenticios no pero luego bueno también y al final en llevar tantos años también al final las costuras al final se apoderan de uno no y cada vez más difícil cambiar yo considero hablaba pues con con con a mí hay gente que me pide consejos

Voz 4 19:41 sabiendo no hijo hoy

Voz 2 19:42 yo creo que la anorexia si la detecta

Voz 7 19:48 sí apoya

Voz 4 19:51 a una temprana cuanto más bueno eso creo que lo dirán todos los expertos

Voz 2 19:55 yo no sé que hacen los expertos consideran en qué

Voz 4 20:00 cuanto más temprana a la detección

Voz 2 20:02 eh más evidentemente más expectativa de curación no sea una una persona adolescente yo por eso me gusta a veces he hablado con adolescentes en institutos me gusta que que ellos sean conscientes de decir tiene el problema de que lo de que sean conscientes de ello de que recurran de que no tengan miedo en pedir ayuda ya sea en familia o de confianza con su familia pues puede siempre tan lo una persona confianza puede ser un amigo un amigo un profesor un tutor puede ser un experto

Voz 0020 20:39 de ahí que tengo no nos queda mucho tiempo

Voz 4 20:41 ah perdón me gusta eh

Voz 0020 20:43 cuáles son las expectativas de curación que tienes tú de ti mismo en tu oye

Voz 4 20:49 no tengo tirado la toalla pero hay hay momentos en los que te diría que sí pero no no no tengo tira la toalla pero así mira una de las últimas visitas que desde la neuróloga buena no gana perdón me dijo

Voz 8 21:04 pues sí es que es así te vas a morir así como antes decía no no yo controlo sé que nunca se que no me amor y de esta enfermedad ahora no me atreví hacer humanos categóricamente pero tampoco descarto que un día esté curado entonces yo no sé si me pregunta no lo sé pero quiero que quiero tramposa

Voz 0020 21:24 lo que queremos es además de que sea es positivo que queremos vuelvas a llamar pronto

Voz 8 21:30 pues ojalá ojalá podamos hablar y yo quiero mandarles un beso a todos los que estén escuchando que tengo este trastorno o no

Voz 9 21:37 que sean muy felices todos tú también hubiese va el equipo Marie un abrazo fuerte debería igualmente