"El 8 de marzo fue un empujón enorme para el feminismo en el ámbito rural"

Voz 1490

00:34

mí lo del ocho de marzo ha sido bueno un empujón enorme porque claro queremos conseguir la igualdad de hecho porque la ley ya se va viendo aunque hay fallos pero vamos a seguir yo creo que ser mujer en el mundo rural tenemos muchas realidades compartidas con el mundo urbano quizás en el mundo rodar en Extremadura además la precariedad laboral se nota más la dependencia económica hacia trabajos de varones yo estoy convencida muy muy convencida de que de que el niño ha calado algo sí que ha calado luego ya es una palabra rara de feminismo ya no es una palabra rara lo de pues eso es lo de igualdad lo de reclamar derechos Lovely no si ya no suena raro hay mucha unión muchas autoridad otra alegría hay muchas ganas de cambiar muchas cosas y eso que decía mucho gente de me del ocho m de Llano vamos a luchar solas y no nos vamos a sentir sola yo creo y espero que sea realidad a mí mismo me salvó la vida yo estoy convencida de que gracias al feminismo entendí el porqué sufrir la violencia que sufrí Portillo hasta ese momento yo los cinco años de maltrato que que sufrí en mi caso me creía totalmente culpable de todo lo que me había pasado cuanto más leo y cuanto más veo y cuanto más violeta son los cristales que me pongo pues más convencidas todo ir