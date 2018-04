Entrevista a Inés Arrimadas

Voz 1727 00:00 Inés Arrimadas buenos días hola cuando me imagino que usted tiene todos sus master en regla másteres

Voz 0392 00:07 bonos estaba mis dos licenciaturas por la póliza Hay programa internacional que llevo poniendo en el currículo desde hace mucho tiempo que lo acabe tengo todos mis títulos para que los idiomas lo sabía que yo estoy mal Quirante sentido

Voz 1727 00:23 usted es portavoz nacional de ciudadanos el tiempo que se está tomando el Partido Popular para tomar una decisión sobre el caso Cifuentes este desprecio por las evidencias del máster fantasma les anima ustedes así todo apoyar a otro candidato de ese mismo PP para la presidencia regional

Voz 0392 00:41 mire nosotros somos un partido firme contra todo lo que es corrupción no ese tipo de prácticas impartidos creemos que es lo más sensato es lo que hemos hecho primero pedir explicaciones pero el minuto uno cuando otros ya estaba lo ediciones y estaba una organizarlo vamos son freímos hicimos explicaciones después que Deimos uno misión de investigación que creo que que era necesaria porque había que llegar hasta el fondo de la cuestión no sólo en el caso de las fuentes sino también en todo lo que pudo haber sido una trama interna sin esa universidad que puede haber beneficiado a otras personas y por tanto queremos que era lo mejor pero ante la la negativa del Partido Popular a querer saber la verdad pues ya creemos que lo más lógico es que señoras debilita que pongan un presidente interino para lo que queda de decirle a tira que que no es mucho porque creo recordar que queda apenas un año para las elecciones dos meses antes de las elecciones se disuelve la Cámara se pone un Gobierno en funciones por tanto lo más razonable y lo más sensato creo que es que el Partido Popular pongo a otro candidato presidente presidente interino y a las próximas elecciones ya le digo que en los ochos pues vamos a salir a ganar que la Comunidad de Madrid claro que sí

Voz 1727 01:46 para este año de interinidad les parece más fiable otro candidato del PP de este PP que aplaude a Cifuentes que Ángel Gabilondo

Voz 0392 01:54 bueno es que yo creo que lo que no hay que hacer es poner ahora el peligro en peligro el Gobierno de Madrid por un caso como éste cuando quedan insisto de que gestiona efectiva quedan apenas unos meses

Voz 1727 02:05 peligro en peligro por qué en peligro porque así lo preside Ángel Gabilondo

Voz 0392 02:09 no porque el Partido Popular quiere poner en peligro el Gobierno de Madrid simplemente por no tomar la decisión lógica que es que limitó la señora Cifuentes que el Partido Popular tiene un problema afectando la realidad tardaron meses meses literalmente en tomar la decisión de que el presidente de Murcia tuviera que dimitir también dijeron que no iba a seguir estuvieron no sé si se acuerdan ustedes mes muchísimo tiempo haciendo aspavientos y al final que pasó pues que tuvo que dimitir el él sino Pedro Antonio Sánchez no con la señora Barreiros y lo exactamente lo mismo semana semanas aferrándose al tratarse las para que al final pues pues cosa obtenido que dejar de ser senadora del Partido Popular por tanto por qué vamos a hacer otra vez lo mismo porque tenemos que esperar otra vez semanas y semanas con el caso Cifuentes yo creo que lo más lógico lo más razonable es que las señoras y fuentes dimita que pongan otro candidato que pueda ser presidente pero ante estos meses para llevar a cabo la gestión de la Comunidad de Madrid y a las próximas elecciones vamos a salir a ganar porque yo creo que el Madrid se merecen un Gobierno que un gobierno ilusionado proyecto no me voy a sobretodo que tengo a soluciones reales para los puedes algunos madrileños quién es Arrimadas como si hubiera

Voz 1727 03:18 es la Tura en Cataluña a partir de hoy con la suspensión de este nuevo pleno de investidura

Voz 0392 03:23 pues la verdad es que seguimos en el K2 seguimos en la inestabilidad y seguimos con limón los partidos independentistas que no aceptan la realidad no afectan que los políticos no se puedes dar todas las leyes no acepta que no se puede pasar por encima de los derechos de los catalanes y lo último que tenemos hoy es que el señor tu Rehn quiere poner el dinero público del Parlament al servicio del señor Sánchez para darle un o una querella en el Parlament para querellarse contra contra el juez y arena no voy a hacer mamá una especie de depresión una más hacia la justicia nos parece lamentable ya hemos pagado suficiente los catalanes ese cruces no queremos seguir pagándoles nuevas presiones que estos señores jueces y por tanto vamos a oponer firmemente a que se sigue celebrando un circo mediático en el Parlament que no tiene nada que ver con la abstención realmente que tiene que tener el presidente ahora mismo que es buscar un candidato que pueda ser investido tanto por votos como no tener causas judiciales tan graves como las que está encima de la mesa

Voz 1727 04:22 de más cerca hoy la repetición de elecciones no cree que al final habrá un candidato que pueda ser investido

Voz 0392 04:28 pues mira en Cataluña puede pasar de todo por tanto o no más otros estamos preparados para todos los escenarios pero yo le digo que no es mucho menos repetir elecciones no creo que sea la solución sí creo que hay que ser realista en un momento como éste y los partidos y no tener que estar tarde o temprano se tendrá que enfrentar a la realidad yo sé que no quieran yo sé que ellos no quieren gobernar no quieren que acabe el ciento cincuenta y cinco porque eso significa enfrentarse a las peores listas de espera de dependencia de toda España sin éxito a enfrentarse a la comunidad con más deuda de toda España con más barracones en la educación estos señores no quieren gobernar quieren alargar esto porque ya lo han convertido en un muro viven incómodo en el que la culpa de todos los españoles pero cartas temprano tendrá que llegara el realismo y el realismo lo que dice para todas las partes es que estos señores que tienen una mayoría parlamentaria injusta porque no se corresponde una mayoría social pero tienen una mayoría parlamentaria tienen que aceptar la realidad tienen que formar gobierno dentro de la ley tienen que respetar a todos los catalanes y a partir de ahí que se empezaran a debatir cosas en el Parlamento que son interesantes para todos los catalanes signos representan a todos todo lo que eso saldrá de eso no va a solucionar el problema no es realista y sólo lo que pretende es alargar que Cruise es interminable que tanto daño social institucional económico unas

Voz 1727 05:46 Inés Arrimadas gracias por estar en la SER buenos días