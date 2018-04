SER Historia: Cronoficciones de Arqueología (15/04/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 2 00:03 los colegas tuyos dicen que los dibujos son ideas palabras no letras

Voz 1 00:10 si así fuera habría muchos menos jeroglíficos que palabras no crees un momento sí que sucede acerca me ese papel por favor el de la esquina de la mesa este del Círculo ya está y lo tengo que tienes que pasa no lo ves

Voz 1884 00:29 los jeroglíficos no son sólo palabras ni son sólo letras es una combinación de ambas cosas aquí está la prueba de dónde viene estéril

Voz 0379 00:38 poco

Voz 2 00:38 este dibujo proviene del templo de Abu sin Vell construido por Ramsés II

Voz 1884 00:43 en efecto Jaume tenía razón los cartuchos son nombres pero se ha equivocado todos estos años al verlos sin los sólo como palabras le le conmigo el círculo es el dios estas colas de animales en el mes

Voz 3 00:59 el último ideogramas sabemos que es un Anese

Voz 4 01:03 tras mes SES Ramsés

Voz 1884 01:06 es lo tengo Jean Jackson es una combinación de letras y palabras lo tengo

Voz 5 01:13 era mucho

Voz 0772 01:18 bienvenidos a Ser Historia acabamos de comenzar nuestro nuevo programa de Ser Historia aquí en la Cadena Ser escuchando un fragmento de una dramatización que vamos a escuchar en el primer bloque de nuestro programa de hoy el Cronovisor va a estar dedicado no solamente desciframiento de la escritura jeroglífico como hemos escuchado a Sampol guión hablando con suero bueno Jean Jacques en esta dramatización sino que vamos a hablar de otros muchos temas vamos a viajar a las tumbas reales de Würth a descubrir los últimos días de de la vida de Sócrates y un montón de cosas más como digo en esa primera hora especial en este Cronovisor especial de de hoy luego la segunda hora en nuestro nuevo programa vamos a hablar de temas como siempre muy variados la figura de Edgar Allan Poe hablaremos también de Manuel Gómez Moreno pese descubridor del patrimonio zamorano tan desconocido como siempre dos horas repletas de historia soy Nacho Ares y les dé de nuevo la bienvenida vamos a intentar hacer un poquito más de Historia comenzamos

Voz 0772 02:30 Jesús Callejo bienvenido una semana más a este maravilloso programa ya historia

Voz 6 02:35 serio tal Nacho Ares llena hallado efectivamente maravilloso programa hoy tenemos un programa muy

Voz 0772 02:41 al final porque el otro día todo lo comentaba no vamos a tener el Cronovisor al uso va a ser un poco más largo de lo normal no va a ser más corto vamos estar casi una hora hay cuarto pero en vez de tener una crono ficción una dramatización de unos veinte veinticinco minutos vamos a tener cuatro cuatro

Voz 6 02:57 otros uno cuando el precio de

Voz 0772 03:00 aún no esto es increible vamos a tocar muchos muchos temas hemos comenzado el programa aquellos extrajo un fragmento de de esa dramatización de del desciframiento de escritura prolífica por parte de Jean François León en mil ochocientos veintidós Pero vamos a hablar también de las tumbas reales de Ur del descubrimiento de Altamira de de la figura de de Sócrates alumno Platón el mito de la Atlántida hay un montón de de de temas que nos pueden sugerir un montón de de ideas te gusta la idea

Voz 6 03:33 me encanta vamos a ver es un experimento es que me gusta experimentar

Voz 0772 03:36 pues mira cómo es la primera vez y no sabía cómo compaginar y cómo darle salida a esto si te parece en vez de viajar como hacemos todas las semanas con nuestro Cronovisor el teclado patatín patatán vamos a empezar directamente con la sintonía esa música maravillosa que caracteriza precisamente esta sección de un hora ya a partir de ella íbamos improvisando vamos allá

Voz 7 04:01 un mundo menos uno

Voz 8 04:03 no no no

Voz 1565 04:15 se me hace extraño no escuchar la maquina claro si damos una fecha es divertido mono de fecha pero la verdad que estas fechas van a ser un poco difíciles de edad pobres vamos a la prehistoria

Voz 0772 04:29 que vamos a empezar precisamente viajando a la a la prehistoria uno de esos un héroe no reconocidos la figura de Marcelino Sanz de Sautuola que redescubrió la tumba de de Altamira ya había sido descubierta en mil ochocientos sesenta y ocho por Modesto lo vi es uno de sus trabajadores pero que en definitiva el fue María no la la niña como hemos escuchado en la próxima dramatización quién quién encontró esas maravillosas pinturas en los techos de la cueva y que de alguna forma cambiaron la historia

Voz 6 05:04 por eso para que veas da idea del carácter ibérico español cainita que por desgracia no ha acompañado a lo largo de la historia no como a alguien que redescubre esas pinturas Marcelino al finales vilipendiado le ponen a caer de un burro en prácticamente la acusan de fraude el que ha sido el que las ha pintado no pueden entender en aquella época y tampoco estamos lado de pocas muy antigua estamos hablando de mediados del siglo XIX como puede ser que nuestros antepasados tuvieran una calidad y un arte tan sofisticado como el que se plasma no sólo las en las pinturas también ha sido en otras cuevas tanto del norte de España como del sur de Francia entonces no lo podían entender que iba en contra de la teoría de la evolución anotó dicen que si otros dice que no tenga nada que ver la Iglesia en toda esta historia ya sabes que hay una película que se llama así precisamente Altamira hecha por la familia Botín para reconocer el mérito de de sus antepasados porque recordemos que Marcelino Sanz de Sautuola era el bisabuelo de Emilio Botín el famoso banquero hay mucha gente que no lo sabe todo es ahora empezar a bailar un poco por qué se hizo esta película de propaganda pero sí que hay una parte esencial es que hay que reconocer que este hombre también Juan Vilanova el catedrático que también le defendió esta postura fueron maltratados fueron vilipendiados por que por entonces la escuela predominante en el mundo prehistórico que era la francesa pues dijo que no que nuestros antepasados prehistóricos no podía pintar así como no podía pitar así es falso silogismo totalmente absurdo que si estás Sócrates allí les Corea gorrazos luego se demostró con el tiempo que efectivamente eran pinturas auténticas pinturas del paleolítico y que al final no sólo tenían trece mil años queda como se estableció en su momento que es cuando queda sellada la cueva de Altamira sino una actividad mucho eso mayor si por entonces ya le dijeron lo que le dijeron a Marcelino con trece mil años de antigüedad qué le dirían ahora cuando se ha descubierto que ciertas pinturas tienen treinta y seis mil quinientos años de antigüedad

Voz 0772 06:59 desde luego que le daría un síncope un síncope no sabemos si de felicidad o de una hemorragia de satisfacción efectivamente porque los lo vamos a escuchar ahora los franceses no reconocieron la la naturaleza veraz y real de de estos descubrimientos hasta que efectivamente ellos encontrar una tumba en donde sí que había sí que había pinturas Jesús Callejo Cronomap cauta si te parece vamos a escuchar esta primera dramatización son sombreros cinco seis minutos en donde se recrea la historia del descubrimiento de Altamira

Voz 11 07:36 don Marcelino antes auto le acababa de venir de París en donde había visto la Exposición Universal del año mil ochocientos setenta y ocho

Voz 12 07:46 muy aficionado a la arqueología ya entonces

Voz 11 07:49 disfrutaba recogiendo objetos Princeton

Voz 12 07:52 que aparecían en algunos puntos de su propia

Voz 0598 07:54 mira a las afueras de Santillana del Mar un día invitó a su hija María Faustina de ocho años a acompañarle a una extraña cueva estaba en el Altamira y había sido descubierta por Modesto Cubillas el aparcero de la finca mientras buscaba a su perro era el sitio ideal para buscar nuevas herramientas prehistóricas que ampliaran la colección hilos estudia usted don Marcelino

Voz 13 08:22 esto me dijo que la cueva era profunda ten cuidado María lleva esta lámpara contigo y no te separa de mí qué es lo que buscamos papá seguramente este lugar fui habitado por seres humanos hace miles de años algunos restos de su presencia debido de quedar en el suelo de la cueva sobre que remover un poco para extraerlo si comprobar cómo han María María estás ahí dije que no se separaran dónde estás como dices

Voz 0598 09:05 realmente aquí John no eran bueyes pero si resultaba milagroso en la cabeza de la pequeña María no había otro animal con el que comparar a los enormes bisontes que corrían pintados en vivos colores por el techo de la cueva don Marcelino no quiere Guille lo que estaba viendo no sólo había bisontes sino también caballos ciervos y dos sin embargo a pesar de la eficiencia y la espectacularidad de las pinturas nadie creyó a don Marcelino la publicación en mil ochocientos ochenta de sus breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander cayó en saco roto y lo peor de todo salieron voces académicas señalando que aquellas pintura

Voz 1 09:50 eran un fraude don Marcelino solamente contó con el apoyo del prestigioso geólogo Don Juan Vilanova si creíble que lo hagan

Voz 13 10:00 sí picando pinturas has leído lo querida el ignorante de Eugenio la emoción

Voz 1 10:05 es el director de la Calcografía Nacional Ali

Voz 13 10:08 tú Juan eres paleontólogo y catedrático de Geología el Madrid sabes que las pinturas son auténticas

Voz 1 10:14 lo que dicen ellos tiene peso no podemos hacer nada es injusto lo sé eso es lo que hay querido amigo pero es absurdo escucha lo que dice

Voz 13 10:26 les pinturas no tienen caracteres del arte de la Edad de Piedra Kay Konya sirio ni fenicio sólo la expresión que Darío mediano discípulo de la escuela moderna no sabe de lo que está pasando

Voz 1 10:37 no sólo tenemos a ellos en contra sino también a los mejores expertos internacionales especialmente a los franceses frenarle ni siquiera había

Voz 13 10:45 esto las pinturas que hay en la cueva y lo mismo puedo decir de cartel carteles de Morten Jet no me cabe en la cabeza lo que está pasando

Voz 0598 10:55 don Marcelino falleció en mil ochocientos ochenta y ocho con la pesada losa del fraude sobre él y pasaron varios años antes de que el entuerto finalmente se resolviera en mil ochocientos noventa y cinco aparecieron varias pinturas prehistóricas en varias cuevas del suroeste de Francia sólo entonces algunos se plantearon la posibilidad de que las de Altamira fueran auténticas Émile Cartailhac quizá el incrédulo más feroz de los que habían criticado a don Marcelino se dignó a ir en la cueva de Altamira y al poner el pie en su interior ir las pinturas cambió radicalmente biopic

Voz 11 11:32 Unión sin yo no puedo otro nombre a luso de la cueva de Altamira mea culpa de un escéptico el hallazgo realizado por don Marcelino Sáenz de Sautuola que yo injustificadamente ridiculices en el Congreso de Lisboa de mil ochocientos ochenta es sin duda uno de los mayores

Voz 16 11:56 this viento científicos de nuestros

Voz 11 11:59 siglo y como tal debe tener que no esto que respeto

Voz 17 12:06 ah y

Voz 19 12:11 eh tú

Voz 0598 12:18 yo sabía lo que había visto sean no quiere decir que esas pinturas no las hizo mi padre desconozco quién las Pinto los bisontes de Altamira son el legado de nuestros ancestros no los de Santi

Voz 20 12:32 además de Herodes España o Europa

Voz 21 12:35 el sonido Aligante Lucky miran manita

Voz 0598 12:38 mundo en el que no existían fronteras de tiempo ni espacio

Voz 22 12:42 eh

Voz 0772 12:58 Jesús apasionante la historia del Descubrimiento emocionante porque todo lo que rodea es realmente sobrecogedor y a mí me da me da mucha rabia porque yo de niño estuve en la cueva de Altamira asegurándose podía visitar no me acuerdo de nada pero puedo decir que estuve yo puse bien yo estuve

Voz 6 13:16 Thames de yo estuve también antes que hicieran están neo cueva que es lo que se puede ver ahora que es una reproducción

Voz 0772 13:21 que merece la pena eh porque es fantástica es fantástica no es como ver no es la cueva original pero es es una recreación realmente increíble fantástica a campañas vasca que también

Voz 6 13:34 Madre en el

Voz 0772 13:36 se hacía el Museo Arqueológico Nacional gusto para la izquierda una pequeña cueva intentando reproducir esas pinturas nos lo mismo pero bueno

Voz 6 13:45 te da una idea te da una visión si es verdad que está con oficio que hemos escuchado es apasionante sobre todo por la emoción de la niña no siempre se habla de Marcelino pocas veces habla de su hija de ocho años que tiene en aquel momento o María Caro cuanto exclama no eso de Papá papá que aquí hay pinturas de bueyes eso sí que ha dado un vuelco al mundo de que esa historia que por entonces se conocía tan mal bueno ahora también en no te creas que sabemos mucho más pero es verdad que por entonces estábamos en mantillas

Voz 0772 14:12 luego se sea sea discutido no que es lo que dijo realmente María así dijo papá bueyes opa toros no como lo de Howard Carter que dijo cosas maravillosas au Esto es maravilloso mira cuenta maravilla no lo sabemos

Voz 6 14:27 se está empleando la cena fin alguna de esas fechas es la Historia da igual alarga la verdad yo creo que lo que importa es el momento la emoción y a esa parte que queda luego grabada en la historia no y sobre todo reconociendo que la niña pues con esa mirada inocente así como el padre iba buscando en el suelo pues si les iba buscando huesos porque él en el año anterior en minutos ciento setenta y cinco había tenido bueno ya estado la Exposición Internacional de París había visto allí expuesto pues cosas prehistóricas que él decía bueno yo estoy en mi tierra y yo claro en Santillana de mayo no bueno yo lo conozco él ya había visto esa cueva un año antes pero no lo había demasiada importancia ten en cuenta que estamos hablando de Cantabria donde hay muchísimas Cuevas igual pues toda esa zona cárstica es como algo habitual lo que no se imaginaban es que iba a estas pinturas de de tanta calidad lo que hace al año siguiente de esa exposición te parece que ya va con su hija con más detalle mirando en el suelo ella mirando al techo y ahí es cuando hace esa exclamación esta igual que dijera bueyes o toros el hecho es que ella se queda totalmente sorprendida porque de algo que en principio no debería estar ahí Gate con las luces que teniendo de aquel momento bueno eso ya revoluciona totalmente porque incluso la pintura todavía está como fresca que había estado sellada la cueva durante muchísimos siglos y eso pues mantenía la humedad a partir de ese momento se ha ido deteriorando y eso es lo que hace que ahora ya no puedas visitar la cueva original pero fíjate Nacho tú lo has visto no yo también la visité hace unos cuantos años nos damos cuenta que además de esa Capilla Sixtina del arte rupestre como así se ha denominado al techo de los polícromos hay más es decir la parte más profunda de la cueva hay un tipo de símbolos de ideogramas que todavía son más enigmáticos que los propio los bisontes no de eso se habla poco del sí con analizó en su momento se ha especulado que todo tiene que ver con lo que sería un viaje o un trance chamánicos que es la explicación callaba ha dado Jean Claude y otros especialistas pero bueno sin entrar en detalles es cierto que a partir de ese momento intentar reivindicar aquellas pinturas como auténticas como de una antigüedad del Paleolítico Superior le llevó a muchísimos que ahora los descabezar hecho cuando muere Marcelino Sanz de Sautuola en mil ochocientos ochenta y ocho Muere totalmente denigrado y tiene que pasar muchos años es decir hasta mil novecientos dos cuando Émile Cartailhac es cuando dice por fin mea culpa me he equivocado a este hombre le le maltratado

Voz 0772 16:57 verbalmente Le he dicho que era un inculto

Voz 6 17:00 incluso que había falsificado el esas pinturas

Voz 0772 17:02 mea culpa de un escéptico y el mea culpa de una escéptico

Voz 6 17:05 oye chapeau eh porque has ido como él que al final lo reconociera que fuera a Santillana del Mar que fuera las cuevas que a su familia tijera perdón pido humildemente perdón porque entonces mis conocimientos no llega a tanto y estamos hablando de unas de las principales autoridades e historia que había bueno chapó porque es muy difícil además con el hecho buenismo franceses difícil muchas veces reconocer un error de estas características pero claro en mil novecientos dos desde que se descubra esto en mil ochocientos sesenta y ocho en Cubillas que tampoco le da mucha importancia a un aparcero de Marcelino y tampoco se le doy mucha importancia pero desde que se descubre hasta que por fin se reconoce la autenticidad hombre yo creo que va muy lenta la ciencia ya es verdad que por entonces se metieron mucha de las teorías evolucionistas

Voz 0772 17:49 él el error en un principio no es es estarás conmigo en que intentaron calificarlas como lo que eran pinturas como una obra artística no yo creo que eso lo estudié la carrera hay luz discutíamos entre nosotros en la Universidad de Valladolid que Don nace el el arte nos y en el antiguo Egipto cuando estudiamos desde la prehistoria precisamente estas pinturas sí eso es arte eso en realidad es es cierto que es una manifestación artística pero no es arte ese concepto del arte por el arte que ya nace con los griegos no de hacer una obra ex profeso ya porque es hermosa porque es bella para contemplarla no basta entonces el arte tiene un significado tiene una finalidad no y seguramente esas pinturas y pues no no entraban dentro de la forma de de comprender de depués de la Willy de muchos en un principio de muchos especialistas no que se que se acercaron a a conocer las bueno precisamente es el primero en en en dar con esa pista no que puede decir que que que tuvieran una finalidad mágica que sea un llamamiento a la caza este tipo de cosas que hoy siguen siendo teorías que están en el aire porque no hay textos ni hemos podido hablar con nadie de aquella época de hace casi cuarenta mil años que no haya explicado cuál es la razón última no que les hiciera llevar a hacer esas pinturas era razón Nacho

Voz 6 19:04 todavía está pues eso muy muy amante ellas todo esto no las explicaciones parece parece que todo indica de que hay como varias varios varios propósitos por decirlo así no es lo mismo aquellas pinturas que están al principio de la cueva que están por ejemplo un abrigo rocoso que aquellas que estar en lo más profundo te tienes que ir agreda o te tienes que agachar donde tienes que llevar hay bueno pues una serie de de instrumentos casi lumínicos no para poder iluminar y que además no Kennedy también el techo sabes que una de las cosas que llegaron a decir dice no pueden ser antiguas porque tendrá que estar lleno

Voz 0772 19:37 se daban cuenta que hay otras

Voz 6 19:39 tipo de procedimientos en aquella época donde te puedes iluminar sin necesidad de dejar oye no que tiene además que ver con las Candelas de los huesos y y con ese con ese aceite poco residual de los animales sí que ahora mismo los principales paleontólogos antropólogos gente que estudia la prehistoria en general si se dan cuenta de que hay muchas razones muchas de ellas simbólicas a la hora de plasmar estas pinturas una tendría un efecto es decir de protección lo otro sería para propiciar la caza es decir aquellos animales de los que te es proteger los pintas pero aquellos que tú quieres cazar también los dibujos porque hay un tipo de magia simpática y luego están todos esos elementos más simbólicos esos elementos más simbólicos que están en lo más profundo en el saltas Antón contra las cuerdas no sólo de Altamira sino también en todas las de las de Puente Viesgo las del Castillo etc sí que tienen que ver un poco con ese trance chamánicos que te decía anteriormente por qué por qué Jean Claude que es el coral aislado junto con otros investigadores Santa cuenta que esas primero son más antiguas que las otras es decir es curioso porque lo lógico es que todas las pinturas de arte parietal al principio de la cueva no al final son mucho más antiguas de hecho ahora con el método datación actual de uranio tú sabes que están analizando los isótopos de uranio en las citas que están por encima de las pinturas de todas caros están determinando que tiene una antigüedad de XXXVI mil cuarenta mil años o más incluso o más lo que se está cuestionando ahora ya no es que haya un trance chamánicos del Homo sapiens sapiens sino que a lo mejor es un Homo sapiens neandertal y eso te da un vuelco total a las teorías que había hasta el momento es decir hay un carácter mágico sin ninguna duda posiblemente un carácter chamánicos y lo que es más interesante en las pinturas son muy anteriores más de lo que nos han dicho tal ve Italia no sólo hayan sido pintados por hombres neandertal sino por mujeres neandertal por la silueta de las manos se saben perfectamente sus una mano masculina femenina

Voz 0772 21:41 a ver qué curioso porque en muchas ocasiones se ha criticado o no ese aspecto más machista incluso de la interpretación del arte en la prehistoria que es hablaba de los artistas y por qué no pudieran ser las mujeres no las que realizaban este tipo de de de pinturas además yo recuerdo que en uno de los aspectos más llamativos de en el caso de Intel también hay que podemos ver en otros lugares también es el aprovechamiento del propio relieve de de la roca para crear las formas de los animales no esos esos bultos naturales de la roca para crear el bisonte que parece que están como resaltados en relieve en tres D y que no son escenas estáticas no que están movimientos están en carreras es una cosa muy sofisticada no muy avanzada para la la ideología que se pensaba que tenían estos hombres que lo hemos dicho aquí siempre tú le das a un tío del Paleolítico Superior un móvil ya los dos minutos te sabe manejarlo ya te ponen una cueva a pintar y a los dos minutos estás muerto porque trajo Tigre de estos dientes de sable que para jugar

Voz 6 22:40 el de acuerdo fíjate sabes lo que más controversia género cuando se descubra en estas pinturas de Altamira lo que más cabreo por decirlo así a la comunidad científica fue que echaba por tierra una teoría que ese mantenía a machamartillo en aquel momento y es que la evolución ha sido progresiva es decir bueno más antiguo estarán más tontos más modernos somos más listos y no se dieron cuenta de que estas pinturas tan antiguos tienen una capacidad técnica y artística tan alta como podía tenerlas el renacimiento pero caros ocho acaba con las ideas preconcebidas que había en aquel momento entonces la teoría de la evolución es decir no estamos hablando de lo de Darwin sino eso de que cada generación va superando al anterior eso es mentira eso es mentira desde un punto de vista antropológico histórico entonces ahí se demostró claramente de que la la evolución de la humanidad va dando saltos donde hay valles y allí ya hay picos

Voz 0772 23:32 tan tan apasionante como ese salto que hubo pues a treinta y tres mil años después prácticamente no cuando llegamos a a la Grecia clásica el pensamiento filosófico el nacimiento de los grandes próceres del del pensamiento actual no la la idea de de cómo hemos ido evolucionando y ahora lo está según estaba leyendo aquí un poco las notas que tengo en el cuaderno que decías que que hay esos valles en en la evolución humana en el pensamiento y en fin la de facetas está pensando pues mira Sócrates en el siglo quinto antes de nuestra era estoy convencido de que era muchísimo más inteligente que yo ya han pasado casi dos mil quinientos años fíjate aquí cada uno hace lo que

Voz 1565 24:15 puede pero Platón por ejemplo su su alumno

Voz 0772 24:17 en pocos años después en el siglo XV del siglo IV pues también indudablemente era mucho más inteligente que que nosotros no dejó obras que estoy convencido de que pues Ny mitos duendes ni mi tumba perdida creo que vayan a trascender tanto como los diálogos paz

Voz 1565 24:34 sí pero ver a Sócrates no ganó en una cosa muy interesantes que no escribió nada también es un gran mérito desveló que sí

Voz 6 24:43 mostró la famosa frase demostró su inteligencia y su sabiduría diciendo que sabía que no sabía nada porque para mí ese es el mayor rasgo de Nuria no te digo de conocimiento conocimientos podemos tener mucho y hay muchos eruditos precisar dirías cuando te das cuenta que al final por muchos conocimientos acumulados que tengas no sabes nada cuando digo no sabes nada es que no sabes nada de cómo funciona este mundo esta realidad esta percepción de las cosas que nos han hecho creer pues desde que somos pequeños un tipo de pensamiento dominante no saber nada pero tener la convicción de que no sabes nada para mí eso es un rasgo de sabiduría que también decían los místicos orientales USA que tanto Occidente como Oriente ese es el punto de conexión que tiene visiten

Voz 0772 25:26 trece Jesús Callejo coronó Utah vamos a escuchar nuestra segunda Kronen ficción dramatización de de hoy dedicada a la figura de Sócrates uno de los genios de la filosofía griega del siglo quinto puesta en boca de uno de sus alumnos más aventajados Platón vamos a escucharlo

Voz 26 25:52 este ágora de dos ciudadanos jueces por abultada mayoría ha decidido sentencian a Sócrates a morir envenenado Morcín una viento sido demostradas a sanciones que pesan sobre él claro respecto a los dioses de la ciudad de Atenas y corrupción

Voz 27 26:20 a Sócrates escuchó la sentencia con absoluta tranquilidad fue algo más que lo mejor más contar asilo

Voz 28 26:31 lleno de virtudes y defectos al igual que cualquier persona sopesando los toros el recuerdo que permanece de él es el del hombre más sabio que ha tenido la ciudad de Atenas sabio y justo hasta el mismo momento de su muerte yo no pude estar presente pero mis amigos discípulos como yo del maestro me contaron lo que sucedió en aquella logre la celda al pie de la Acrópolis

Voz 29 26:56 Sócrates nauseas testarudo náutico costarán al evitar la condena puedo pagar el dinero para revocar la si maestro sigue el consejo de Criteria huye ahora que puedes no mis queridos amigos sabéis que no logre cumplir con las leyes de Atenas una injusticia no se puede revocar con otra injusticia son los jueces atenienses quiénes deben reconocer su error no yo no puedo retroceder ahora por el simple hecho de que voy a morir el simple hecho la muerte es el final parece que no me entiendes que no parece entenderlo eres tú que todos esos políticos a buscarán cualquier otra excusa para perseguir y hacerme la vida imposible lo hicieron con Ana salvo horas con Protágoras P incluso de Eurípides mejoras el tiempo me dará la razón

Voz 1884 27:52 pero Sócrates no sigas por ahí querido mi mi obligación es acatar las leyes como buen ciudadano

Voz 29 28:00 Atenas

Voz 1884 28:02 la posición de mi maestro no dejaba un solo resquicio a la duda el sabía que la situación política no era la mejor la decadencia se iba instaurando a pasos agigantados en el estado los últimos años habían mostrado señales evidentes de aquella degeneración de la sociedad

Voz 29 28:19 no corren buenos tiempos para la ciudad de Atenas el final de la era de Pericles ha dado paso a años de tormentas y desastres nadie confía ya en la democracia y en la democracia los políticos ahora el poder está en manos de tiranos y oligarcas negro futuro nos espera los atenienses quien hubiera imaginado la derrota que sufrimos contra los espartanos en el Peloponeso quizá ahora no es momento de pensar en ella aquí esta es mis amigos y discípulos solamente echo en falta Mi querido plato

Voz 1884 28:58 en efecto faltaba yo aunque mi corazón siempre estuvo presente al caer la noche tras beber la cicuta Sócrates siguió paseando por la celda hasta que se tumbó en el lecho al comenzar a sentir que las piernas le pesaban el verdugo que le había suministrado el veneno lo examinó cogiendo los pies pero el maestro ya no sentía nada Un frío mortal comenzó a ascender por su cuerpo acercándose cada vez más al corazón

Voz 30 29:29 gritó les debemos un gallo a Ascó

Voz 0598 29:32 así que pagárselo

Voz 30 29:33 no lo descuida Asisa querido amigo mira si quieres algo más pero Sócrates no volvió a pronunciar palabra el hombre al que se le acusó de negar a los dioses atenienses rogaba por el cumplimiento de sus ritos lo que demostró una vez más la falsedad de las acusaciones este fue el cinco estuvo mi maestro el de muchos pensadores que siguieron sus pasos durante generaciones el mejor hombre podríamos decir de los que entonces conocí en modo muy destacado el más inteligente más

Voz 0772 30:24 fascinante como siempre la vida de su es en este caso la la muerte esa sabiduría en saber enfrentarse al al destino a las circunstancias que que bueno pues que de una forma de manera inamovible no pues te quieres enfrentar a ellas yo recuerdo que en uno de mis primeras visitas a Atenas en estuve en en la cueva muy cerquita de la Acrópolis donde se dice que murió Sócrates Si pues sucede como imagino nunca ha estado en el Santo Sepulcro en estos lugares parecidos no de peregrinaje pero es cierto que el la energía que hay en ese sitio la historia que tú creas en ese espacio parece que que que es real no que tanta gente a lo largo de tantos siglos han visitado el mismo lugar lo han cargado de una energía positiva de una energía emocional que te permite casi viajar en el tiempo dos mil quinientos años atrás al momento de los últimos días de de Sócrates y sobre todo de su gran alguno que fue Platón

Voz 6 31:22 has dicho una cosa muy importante en y eso hay mucha gente que lo ignoran los lugares se cargan energéticamente hay que ir a los lugares históricos a los lugares Cano han tenido un bueno pues un acontecimiento que ha ha marcado un antes y después en determinados aspectos históricos hay que estar allí aparte de lo que hayamos leído porque al estar allí es cierto que cada lugar cada lugar histórico cada lugar mágico cada lugar de poder emana una determinada energía pero además es la energía que nosotros depositamos cuando tú vas con la devoción necesaria a esos lugares una forma está impregnando y además te estás viendo este tipo de energía y hace que la historia bueno se puede rememorar de alguna manera no porque tú estás recreando esto esto me lo contaba por ejemplo Juan Antonio Cebrián el encantaba ir a los lugares

Voz 0772 32:10 históricos los campos de batallas campos de batalla encantaba

Voz 8 32:14 el estuvo en Malta lo Ray vivía

Voz 6 32:17 porque primero te tienes que tener lugar si vas allí sin saber nada pues no te vas a enterar de nada pero si ya conoces un poco qué ocurrió en ese lugar por ejemplo la muerte de de Sócrates tú rememora un poco este diálogo de Platón el Theron que es uno de los diálogos más conocidos no contó con los dos diálogos que luego habla de la de la Atlántida bueno pues todo esto de que ese lugar adquiera un protagonismo más especial si nos pusiéramos

Voz 0772 32:44 cursis diríamos que en lugar tenía alma es decir ese año

Voz 6 32:46 Emma en el encuentro tú te quedas un poco en comunión por qué porque los que nos gusta la historia porque los amantes de los acontecimientos históricos el estar en ese mismo lugar para bien o para mal te marca digo el balance es para mal porque algunas veces el T desilusión anota mejor te has creado una imagen idealizada luego vas allí imagínate a la Acrópolis está todo roto ya está todo roto pero así no era antes no pero hay mucha gente que tiene un concepto un poco peyorativo de las cosas pero da igual aunque desilusione tienes que estar tienes que pisar lugar tienes que hablar si puedes con la gente tienes que fotografiarlo y si puedes tocarlo porque cada piedra te está de un tipo de mensaje imperceptible pero igual es un mensaje que es muy válido para y por eso cuando tú estuviste igual que me ha pasado a mí cuando yo estaba en Grecia he querido visitar pues aquellos sitios que que han sido fundamentales lo que sea pues vas a lo que cada el templo de Zeus lo que cada el Templo de Apolo por ejemplo en Delfos de los no que es consideraba como el centro del mundo dices fondo como pudieron considerado estos centros de mundo cuando estás allí lo entiende tu madre mía qué maravilla no te quedas como como mudo ante tanta belleza eso es lo importante es que lo que tú estabas diciendo yo creo que eso lo tiene que aplicar todos los que no estén escuchando y que quieran visitar el lugar primero informaros y luego ir en el caso de Sócrates revivir un poco esa muerte es una muerte heroica fíjate que es un suicidio puede gestión suicidio claro porque le obligan pero esa muerte heroica donde estar de auto sus discípulos además hay un cuadro perfecto de Jacques Sweet David donde queda reflejado esto mal reflejado porque ya sabes que David no no le gustaba mucho rigor histórico pero sí se refleja todo esto y uno de los que no estabas Platón sino que el que lo cuenta no estaba porque estaba enfermo ajeno Fonte que es otro de los discípulos de Sócrates tampoco estaba porque estaba por ahí en sus batallitas en Asia Menor pero lo cuenta de una manera muy descriptiva porque se lo dicen sus discípulos y y los amigos de Platón la serenidad que él tiene la frase por ejemplo una de las frases que el dice porque hace un canto a la inmortalidad las ten en cuenta que en esa época se cree la reencarnación en la metes sin es como se llamaba en aquel momento que hace ese canto a la inmortalidad y una de las cosas que dice es que la muerte le va a librar un poco de la enfermedad de vivir fíjate que curioso sea alguien que llega a decir estas frases alguien que te dice por ejemplo que el hombre malvado no lo es por nacimiento sino lo es por ignorancia fíjate qué frase más actúa la mayoría de la gente que hace el mal no es porque tenga aún un gen malévolo desde su nacimiento sencillamente es por ignorancia ponen delante de la historia por ignorancia de los ciclos históricos sencillamente porque no se entera de la misa la media y eso es lo que genera una serie de actos totalmente equivocado cuando tú te equivocas estás haciendo un mal consciente e inconsciente bueno pues Sócrates una de las cosas que la bravura del diálogo decir podemos estar equivocados pero la única forma de llegar a la verdad conocer un poco esto que nos rodea que llamamos realidad que llamamos vida es hablar dialogar plantearnos cosas y era uno de los que más incidía en el diálogo discutir discutir siempre de forma tranquila y así le fue no porque ya sabes nuestros acciones que eligieron a Sócrates

Voz 0772 35:50 esos diálogos que tanto marcaron la la obra de Platón que él no escribió ensayos tal y como los entendemos sino que eran charlas distendida con con personajes con protagonistas de sus pensamientos con los cuales transmitía no esas ideas no has comentado el F Don el hielo de F don pero yo tengo aquí anotados como dos de los más importantes por lo menos por la curiosidad de la historia que plantea el Time hoy el el es en donde son los únicos textos

Voz 8 36:24 que hablan de una manera taxativa

Voz 0772 36:27 la de una manera real de la de la Atlántida luego se ha dicho no es que también aparece mencionado Aquino no sabes tú tú interpretas le das la vuelta a la tortilla y quieres que están hablando de la Atlántida pero pero no es así no tú qué opinas de la Arlanza pero bueno

Voz 6 36:43 por cierto crítica será el nombre del tirano que levanta esta Rosa que te dice que estamos hablando de un diálogo donde lo más característico es la mención del Atlántida pero oculta que lo que hace Platón es recoger información recoger información Clece los sacerdotes es que cuando están Egipto cuando viaja o sea que te dice que no es algo que él sin pelo que es una inflamación que recibe directamente Se supone que la recibe directamente de personas que tenían unos registros que por desgracia han desaparecido con el incendio de la veintena de Alejandría tenor gestos directos entonces a ver qué opino yo yo muchas veces hablo de las Atlántida lápidas son estas civilizaciones que sean partido que han desaparecido algunas Summer giras en el agua como puede ser esta mítica Atlántida que estarían en medio del Atlántico y que desapareció hace doce mil años mítica fecha también es muy importante tener en cuenta que hay una serie de arquetipos que se repiten a lo largo del tiempo los doce mil años Se repite para dos constantes por una parte el hundimiento de la Atlántida por otra parte para el diluvio universal Se habla de esa de ese momento en el que se genera un antes un después pero claro cuánto sabe un poco de Geología te das cuenta que por ahí se produce la última glaciación que tiene que ver con esto si sabes algo de astronomía te das cuenta que por aquella época en los doce mil en ochocientos años aproximadamente hay un meteoro que que se desintegra que cae sobretodo por toda la superficie de lo que actualmente es Norteamérica que genera un cambio climático que genera todo un invierno nuclear entonces todo eso pudo haber originado estas leyendas la desaparición de algunas de las culturas que estaban desarrollándose en aquel momento es decir al final del Paleolítico y al principio del Neolítico porque no es concebible lo que hace Platón es recoger de la mejor manera posible y aquí viene lo gracioso eso es decir que no se le hace caso cuando habla de la Atlántida insiste hace caso cuando habla de otro tipo de elementos testimoniales e históricos del momento por qué sal Atlántida porque no ha descubierto quién te dice que algún día no podemos descubre lo que sería pues las ruinas de alguna cultura de alguna civilización posiblemente notar avanzada DC ya sabes que era una especie de cultura con círculos concéntricos donde en el medio estaba Poseidón que era la capital por qué no eso es lo que ha hecho que haya gente que año ubicado en la lápida por ejemplo en el Mediterráneo diciendo que lo mejor toda la cultura Menorca podía ser rastros de la Latina me parece una estupidez porque no correspondería en las fechas de otros dicen que estaría pues en las marismas del Guadalquivir

Voz 0772 38:54 señoras columnas de Hércules

Voz 6 38:56 bueno pues sería otro tipo de Atlánticas utilizando esa palabra como una palabra polisémico a la hora de referirnos a culturas que han desaparecido prácticamente no tenemos ni idea de los Tartessos los Tartessos practicantes son antes de ayer del siglo VIII antes de Cristo por qué relacionar la entidad con los Tartessos cuando la lápida siempre se habla de once mil año que los Tartessos del siglo VIII es decir son canas de complicar la vida y eso es lo que ha hecho desprestigiar un poco el mito tan Atlántida de Platón

Voz 0772 39:20 el mito de Atlántida de Platón cuyo conocimiento no se no era mayor quizá en al igual que sucede con muchas culturas de la antigüedad porque no se conocía el jeroglífico no se conocía la escritura Ramone la dio la sirio escritos con con caracteres uniformes precisamente hemos comenzado el programa en la en la introducción que yo he hecho con la dramatización que vamos a escuchar en los próximos minutos que es el desciframiento de la escritura jeroglífico en el año mil ochocientos veintidós por parte de Jean no esté francés este genio de de la filología el el padre de la egiptología contemporánea en el año mil ochocientos veintidós se toma siempre como la fecha de inicio de de la egiptología como como ciencia por qué pues porque tuvo la virtud de que permitió a los investigadores bueno pues no solamente leer y traducir nuevos textos sino que se alejó de esa tradición bíblica no que hasta entonces la bíblica y cuatro cinco autores clásicos eran las únicas referencias que había para conocer al mundo de los de los antiguos egipcios pues bien que sean polizón descifró la piedra de Rosetta la la escritura jeroglíficas en el año mil ochocientos veintidós y así es como la hemos dramatizado aquí

Voz 6 40:38 Soria

Voz 33 40:45 no

Voz 3 40:56 la colección privada de antigüedades egipcias de Jean Baptiste Joseph Courier era una de las más prestigiosas de toda Francia prefecto del Liceo de Grenoble y secretario del Instituto de Egipto en El Cairo era un reconocido sabio en el mundo intelectual francés a pesar de su juventud fue director de la Comisión científica en la expedición de Napoleón a Egipto en mil setecientos noventa y ocho Monsieur furia ser gustaba de mostrar su colección particular de arte egipcio a sus eruditos colegas pero en aquella ocasión su invitado era muy especial no tenía nada en común con sus estirados compañeros del Liceo

Voz 34 41:37 junto a él encaminada a un niño de poco más

Voz 3 41:39 más de diez años de pelo Fosca intensamente oscuro ida figura frágil el chiquillo caminaba entre las sombras de aquella cultura milenaria con las manos introducidas en los bolsillos de su suave Monsieur furia no salía de su asombro y observaba con detenimiento al niño parecía increíble que después de invitar a decenas de colegas la primera persona que de verdad mostraba un evidente interés por la cultura egipcia

Voz 34 42:07 la fuera un niño en edad escolar

Voz 35 42:14 te gustan las piezas Jean François a tus profesores del liceo me han dicho que eres un excelente estudiante gracias al contrario mi joven amigo muchos alumnos sacan notas extraordinarias pero finalmente son incapaces de entender nada la historia de los autores clásicos parece sonar les a un cuento muy lejano no hacen más que memorizar son incapaces de llegar a comprender nada de lo que leen ideó que ese no es tu caso te gustan las antigüedades en especial las egipcias y me habían comentado que tiene Sun qué es lo que miras con tanta atención

Voz 1884 42:52 lo siento señor no me di cuenta de

Voz 35 42:54 con estaba hablando discuta en el Estado no te preocupes que es lo que miras con tanta curiosidad estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra a P refieres a los jeroglíficos es la escritura utilizada en la época de los faraones puede leerse como dices que sí se puede ver soñar qué es lo que dice ahí no Mi querido Jean François nadie lo ha conseguido descifrar muchos sabios lo han intentado pero hasta ahora sin ningún éxito me temo que ahí no puedo ayudarte qué has dicho Jean François que yo lo leí dentro de unos años cuando sea mayor yo descifrar los jeroglíficos egipcios

Voz 34 43:41 mi hermano Jean François Fillon supo desde aquel momento cuál iba a ser la principal meta de su vida el mundo egipcio los faraones

Voz 3 43:51 es las tumbas sus templos y especialmente la misteriosa escritura que lo cubría absolutamente todo se convirtieron desde ese instante en su obsesión estudió todas las escrituras de la antigüedad con apenas quince años ya era un experto en latín griego caldeo sánscrito siria Paco ICO copto la principal herramienta que le encumbra haría al mayor de los éxitos

Voz 1884 44:19 profesores del liceo que quería compartir con ustedes la primera y la más importante es uno de los descubrimientos más increíbles que modestamente he realizado en los últimos años y que con seguridad me proporcionará la clave para poder descifrar la escritura de los antiguos faraones él copto la escritura empleada por los cristianos egipcios es realmente la misma escritura jeroglífico egipcio antigua transcrita en letras griegas a la que se le han dado algunas nuevas en concreto seis con el fin de completar los sonidos que no aparecen en la lengua de Platón

Voz 11 44:54 muchacho me lo prometió hace apenas seis años ahora ya casi lo tiene al alcance de la mano este jóvenes algo increíble

Voz 3 45:07 aquel paso fue sólo el comienzo Jean François Se casó con Rossini los dos estuvimos siempre junto a él en esta aventura aporta es cifrar los jeroglíficos

Voz 20 45:18 la clave estaba cerca una misteriosa piedra descubierta al norte de Egipto parecía tener la solución

Voz 3 45:26 pero todo el que se acercaba a ella acababa abandonando el trabajo apesadumbrado

Voz 1884 45:33 qué es eso sí una copia de una enorme losa de granito negro gritando está ahora en el Museo Británico el nombres los hombres son será llevaron como botín de guerra apareció en Rosetta norte se trata de un edicto de Ptolomeo quinto los franceses solamente tuvimos tiempo de hacer copias del texto mira fíjate lo a San jeroglíficas ahí parece griego no es así tumbó a la todo parece indicar que se trata de un mismo texto redactado en varios tipos de la escritura Nos superiores jeroglífico no hay duda la inferiores Griego pero no sabemos que es esta de en medio si es así conociendo el texto griego podría es descifrar el jeroglífico la copias buena como sabéis que no cuenta con errores malhadado Monsieur furia los ingleses tienen el original y en algunos llevan ventaja acto triste un paso muy grande al identificar el Cocteau con el jeroglífico sí pero ahora mismo ellos nos sacan un par de Cabezas Thomas ha identificado estas imágenes con nombres lo ves son jeroglíficos encerrados en lo que llamamos cartuchos a los soldados de Napoleón los denominaron así porque se parecían a su munición según Yang aquí dice Ptolomeo pero sí sabemos el griego no será muy difícil ir identificando grupos de asignados a simple vista es así pero fíjate que la piedra no está completa falta la parte superior del texto egipcio Illa inferior del griego que es cara acosar los signos son letras eso son ideas en qué dirección sale de derecha izquierda o de izquierda derecha y una vez dentro de cada grupo de signos estos de arriba abajo o al revés

Voz 34 47:15 en París fui testigo de los avances que mi hermano desarrolló en el desciframiento de los jeroglíficos paso a paso muy lentamente la batalla por leer la escritura de los faraones se había convertido en una guerra intelectual contra los ingleses ellos tenían la piedra de Rosetta pero nosotros teníamos finalmente al hombre perfecto

Voz 3 47:41 buenos días Jean François

Voz 34 47:42 menuda mañana he tenido

Voz 1884 47:44 si el texto griego de la Piedra de Rosetta tiene cuatrocientas ochenta y seis palabras en el egipcio hay mil cuatrocientos diecinueve jeroglíficos eso solamente puede significar una cosa si el que es evidente la escritura egipcia no es solo y biográfica

Voz 2 48:00 algunos colegas tuyos dicen que los dibujos son ideas palabras no letras

Voz 1 48:07 si así fuera habría muchos menos jeroglíficos que palabras no es un momento sí que sucede acerca me ese papel por favor el de la esquina de la mesa esté del círculo ya está lo tengo que tienes que pasa no lo ves

Voz 1884 48:27 los jeroglíficos no son sólo palabras ni son sólo letras es una combinación de ambas cosas aquí está la prueba de dónde viene estéril

Voz 2 48:36 este dibujo proviene del templo de Abu sin Vell construido por Ramsés II

Voz 1884 48:40 en efecto Jaume tenía razón los cartuchos son nombres pero sea equivocado todos estos años al verlos sin sino sólo como palabras le le conmigo el círculo es el Dios de estas colas de animales en el mes

Voz 3 48:57 el último ideogramas sabemos que es una S

Voz 4 49:01 para mes SES Ramsés

Voz 1884 49:04 es lo tengo Jean Jackson es una combinación de letras y palabras lo tengo

Voz 3 49:11 había dado con la clave en los días posteriores fue cotejando textos y uno tras otro aparecieron los

Voz 0379 49:18 nombres Reyes lugares

Voz 3 49:21 lo más importante pudo dar sentido al texto de la piedra de Rosetta el veintisiete de septiembre de mil ochocientos veintidós Jean François Sean Paul guión Se dirigió a la Real Academia de las inscripciones y Bellas Letras de París en una carta pública a Monsieur de Asier relativa al alfabeto de los jeroglíficos fonético ex empleados por los egipcios ofrecía por primera vez una tabla de veintiséis letras incluyendo varios signos islámicos Mi hermano hizo hablar a los

Voz 39 49:52 a casi dos mil años después de su desaparición has cumplido tu promesa Jean

Voz 13 49:59 su

Voz 35 50:00 estamos muy orgullosos de enhorabuena Muchas gracias señor hemos derrotado a los ingleses en esta carrera por los jeroglíficos sin su ayuda nunca lo hubiera conseguido ha sido el esfuerzo conjunto de muchos compatriotas franceses no te quites méritos tu tenacidad tu perseverancia insistencia han dado su fruto final eso está en muy amable señor hay noticias de Londres Thomas ya aún está apesadumbrado no es para menos no lo hubiera hecho yo estoy convencido de que él lo hubiera logrado en no mucho tiempo pero ha sido tú ahora todos los libros deberán decir Jean François descifrar los jeroglíficos egipcios