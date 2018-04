"Pasamos de ser el motor del sistema económico a ser las ovejas"

Voz 1 00:00 sí

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido tenemos una última hora relacionada con esa noticia que se apodera de la información y saben que en este país cuando aparece algo en los últimos nunca no hemos Deimos I Nos sentamos pero bueno deben saber que han suspendido Álvarez Conde el director del máster fuentes van a expedientar la funcionaria que cambió las notas iban a abrir una auditoría en esa universidad esa es la última hora suspendido el director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en el que obtuvo su máster Cristina Cifuentes es una bola que cada vez se sembrará más si aparece cualquier nueva información se lo contaremos aquí como siempre como es nuestra obligación en la Cadena Ser vamos a seguir avanzando porque hubo un tiempo en el que la máxima de que el cliente siempre tienen la razón esto recuerda no al cliente siempre tienen la razón era indiscutible pero las cosas parecen haber cambiado hoy muchas veces con engaños el que acaba teniendo la razón es el vendedor

Voz 1995 00:57 bueno eso es especialmente interesante acercarnos al libro que tengo ante obras como El libro negro del consumo y al título optimista no es sobre sobre los tiempos que estamos viviendo el libro negro del consumo está publicado por la editorial en el que Jordi Sabater director de consumo claro pone de relieve los engaños estafas it versiones no sé muy bien cuál es el orden así son perversiones de estafas engaños estafas engaño siguiera vamos a aclarar que sufrimos todos en este en este mundo en el que se va a llamar el el comercio moderno hemos lanzado una encuesta en Twitter en esta en esta red en Twitter en Hoy por hoy sobre dónde que ustedes que hay más fraude en qué sector en el farmacéutico en Alimentaria en el bancario en el Low Cost que solamente daría para varios programas sigue si quiere ustedes vayan sea nuestra cuenta en Twitter Hoy por hoy y contesten a donde creen que hay más fraude Jordi Sabaté muy buenos días hola buenos días todo en su caso

Voz 4 01:56 claro votar por uno de los sectores hemos elegido cuatro seguramente hay muchos más donde hay mucha más tela que cortar pero donde hay más fraude farmacéutico lo alimentario lo bancario en lo llamado low cost

Voz 5 02:08 yo diría que en todos en todos yo creo que que es un tema eh sistémico del es es decir es un tema estructural del sistema en este momento entonces bueno pues no es un tema de empresas es un tema de que todo funciona mal y cuando todo funciona mal porque el sistema está diseñado de una manera en la cual no se tiene en cuenta al consumidor sino al beneficio únicamente la legislación pues va siempre por detrás de digamos de la ambición del sistema de las empresas pero no por ella sino poner el sistema que nos movemos pues todo funciona mal

Voz 1995 02:44 Jolie cuando dejamos porque yo recuerdo eh de el cliente siempre tienen la razón esto cuando en los lo dejamos atrás cuando cuando nos lo sacaron del bolsillo y nosotros robaran bueno esto lo explico la introducción

Voz 5 02:55 del del libro e explicó que que en el momento en el que la sociedad industrial en la cual nosotros somos realmente trabajadores que ponemos nuestro trabajo ganamos un sueldo compramos los propios bienes que hemos creado de manera general de nuestra empresa de otras empresas dejamos de tener peso en el momento en que la economía deja de ser industrial y pasa a ser una economía especulativa de Finanzas de grandes bancos de te doy una hipoteca la vendo aquí la vendo allá en ese momento los consumidores dejamos de ser interesantes para la economía lo único que es interesante es nuestro bolsillo pero no nosotros como sustento de la economía no de decir bueno es que estos señores tienen que ganarse la vida lo que decía Henry Ford yo pago mis trabajadores para que puedan comprar pues yo

Voz 1995 03:45 claro estamos todos de acuerdo lo de la sociedad de consumo pero hemos dejado poco era el bienestar dentro un rato va a estar aquí de ahí de Jorge que que dice y afirma yo creo que tiene razón que vivos en Chaos de de consumir de comer de beber de ir a sitios de pasarnos lo muy bien lo reflejamos muy bien en nuestras redes sociales hemos pasado porque la Constitución habla de Ciudadanos las leyes no estarán como ciudadanos pero la vida real sólo nos trata como consumidores para una gran compañía yo soy un consumidor punto sí voy a consumir vas va a intentar que sea lo más de lo que me gasto sea el mayor posible cuando dejamos de ser ciudadanos entonces

Voz 5 04:24 cuando no eso que digo cuando dejamos de ser importantes para el sistema es decir cuando pasamos de ser el motor del sistema económico en la sociedad industrial pasamos a ser las ovejas es decir los explotados el el el bien a a explotar en a base de consumir sin sin parar sin parar como bien dices de una manera desaforada porque claro el sistema tiene que seguir funcionando como una bicicleta hay que seguir pedaleando y cada vez obviamente en nuestros bolsillos más pequeño cada vez tenemos menos capacidad de pedalear pues hay que vender las cosas más baratas y más para que se siga manteniendo la bicicleta financiera

Voz 1995 05:02 vamos a escuchar la crónica que no llegada hace unos meses Estados Unidos la corresponsal de la cadena así de de la cadena de la Cadena Ser allí Marta del Vado contaba entonces esto

Voz 1510 05:11 en este país muere una media de ciento cuarenta y dos personas al día por sobredosis sólo en dos mil dieciséis fallecieron sesenta y cuatro mil personas por esta causa y al menos dos tercios de las muertes estaban relacionadas con opiáceos recetados la Administración pretende reducir en los próximos tres años un tercio de las prescripciones de este tipo de analgésicos los expertos creen que esta reducción puede frenar

Voz 1995 05:33 sobre este asunto concretamente en su libro usted señora que es adicción a los fármacos sintéticos derivados de la heroína en Estados Unidos un recitados durante muchos años causando la suya un aluvión de muertes en Estados Unidos decir algo que en su día sin receta para el bienestar acaba siendo una de las principales causas de mortalidad hoy en Estados Unidos

Voz 5 05:52 es uno de los casos más perversos más claros más extremos también de de lo que explico de cómo nos hemos convertido en simples objetos de explotación en este caso poniéndolo en el contexto en simples yonquis la empresa purgó que es no es el primer opiáceos sintéticos la primera heroína sintética que se fabricaba ya existía en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial pues para dolores en casos posoperatorio es etcétera pero en el noventa y seis Se da un paso más allá y se pasa a comercializar aquello como si fueran sus pues heroína sintética para un dolor de muelas para los deportistas que tienen una luxación y les dolía durante los primeros días se pasa a recetar Esto heroína sintética de una manera descarada sin sin necesidad de receta de control médico al principio a partir de un noventa y seis esto claro esto va creciendo hasta que llega más o menos sobre los mediados el principio de los años dos mil y se dan cuenta de que tienen una crisis de adictos a la heroína bestial en Estados Unidos pero bestial y que no son minorías raciales minorías de económicas socio económica sino que son gente de clase media clase media baja clase media alta oye y no es algo que decir tiene víctimas ilustres como el actor Philip Seymour Hoffman que fue enganchado entre otras cosas por los O Rei enganchado a la heroína a través de estos opiáceos sintéticos está Prince está Tom Petty habido son demostración de que el grueso de la sociedad americana ha sido enganchada a través de su dolor de muelas a través de sus luxación es a través de otros problemas a la heroína y simplemente por obtener un beneficio económico por parte de una empresa que fue sancionada a partir de dos mil seis que lo que con seis mil millones de dólares de multa por sus prácticas

Voz 6 07:45 pero también es la ironía no es precisamente una sistema económica con un único motor el consumismo que hace gente infeliz han satisfecho que la hacen llegara a tomar drogas también es una ironía eso es un ciclo sin fin

Voz 5 07:59 bueno esto es un engaño clarísimo esta gente no iba a al médico porque era infeliz y pedía un antidepresivo esta gente iba porque le dolía La Muela porque sabía me dolió una rodilla tras un posoperatorio y le respetaban para siete días heroína al cabo de siete días no podía prescindir de la reina no todos los casos pero sí que se ha demostrado que un cuarenta por ciento de los casos eh sigues adictos de este cuarenta por ciento un porcentaje alto tienen serios problemas para dejarla tales que ahora tenemos una claro está gente llega un momento que se hacen leyes restrictivas porque se ve el el lío que se ha montado esta gente ya no tiene acceso a subir a su o casi continua que es la pastillita donde la va a buscar al mercado negro heroína sintética que se fabrica en el mercado negro con otra otra otro producto peor que sea más Danilo que es como una lotería o sea el Danilo si está mezclado bien con heroína normal natural bien pero si está mezclado mal la muerte segura la mayor parte de las veces lo mezclan los camellos de la calle como quieren pero claro trescientos dos mil

Voz 1995 09:02 las mismas tremenda sí iré muestran además un serio problema que va más allá de de decir el consumo once tiene que ver también con la versión concierto en de una sociedad hemos tenido constancia de que nos engañan con los coches

Voz 7 09:15 varios técnicos de Audi han admitido que la compañía

Voz 6 09:18 manipula los motores diésel para que

Voz 1995 09:20 en la comida preparada que comemos la cantidad de azúcar que es uno de los grandes enemigos estos días es mucho mayor de la que creemos

Voz 1510 09:28 patas fritas refrescos y así hasta tres mil quinientos alimentos y bebidas que cambiarán su

Voz 6 09:32 pero en estos tiempos toma aportado

Voz 1995 09:34 es un aceite que estaba ahí siempre más que nunca en tándem tanta cantidad de Palma

Voz 6 09:40 ahora el debate está en la Comisión Europea lo que preocupa son los contaminantes que contienen ese aceite pero una vez más Jordi por así decirlo el criminal va por delante de la ley para cuando

Voz 1995 09:51 hemos resuelto algunos de estos asuntos cuando vayamos resulta alguno de estos engaños el sistema ya tendrá otros en marcha cuando ya empecemos a regular el consumo de azúcar o el aceite de palma o cuando resolvamos au de el diésel Gate que se bien llamar ya la industria tendrás el siguiente prepara hoy estará en marcha es una un hámster metido en una rueda que no para nunca

Voz 5 10:10 bueno yo creo que afortunadamente esto cada vez va a ser menos así es cierto lo del azúcar vamos a tardar lobo tabaco vamos a tardar años en concienciar y en acotar en y en y en ponerlo en su sitio el aceite de palma también otros pero cada vez más este libro El libro negro el consumo tiene esta intención es la de concienciar cada vez más no estamos asociando cada vez más son más conocidas las asociaciones de consumidores cada vez más en en en Twitter o en Facebook se crean nuevas asociaciones no necesariamente oficiales pero nuevos movimientos nuevos e campañas para defendernos como consumidores yo creo que a adquirir conciencia de de que el poder está en nuestras manos y la presión sobre los legisladores para que vayan un punto por delante de la de la infracción no un punto por detrás como han estado yendo siempre está en nuestras manos

Voz 1995 11:03 bueno por el momento queremos saber dónde creen ustedes que existe mayor fraude y hemos avanzado una encuesta en nuestras redes sociales sí pueden elegir si las cuatro opciones muy cercanas la moda low cost la farmacéutica tienen ustedes en en Hoy por hoy en Twitter esa encuesta el farmacéutico alimentario bancario locos pueden si quieren añadir alguno que ustedes creen que incluso además partitivo en esa encuesta enseguida seguimos hablando de libros el consumo de Jordi Savall

Voz 1995 11:36 y esto con atención natural vegetal grasa ácidos omega conservantes colorantes son sólo algunos de los actores protagonistas la batalla de la sociedad del consumo del que nos guste o no

Voz 10 11:47 es imposible mantenerse al margen hemos eliminado la grasa saturada incluido ácidos grasos esenciales omega tres y el eco que te ayuda a regular tu colesterol

Voz 5 11:55 ahora también por ciento azúcares añadidos

Voz 11 11:58 por fin aceite de oliva cien por cien Vegueta cien por cien natural y naturalmente sabrosa sin conservantes ni colorantes

Voz 2 12:09 sin lactosa vitaminas B6 ID

Voz 1995 12:16 por el momento es la encuesta de la que se hablaba en Twitter Biz que el tengo ante el cincuenta por ciento ustedes cree que donde hay más fraudes en el sector bancario el veinte por ciento en el alimentaria también el farmacéutico y que viento estaban por seis por ciento en la moda low cost realmente seguimos hablando les recuerdo con Xavi Sabaté libro negro de consumo realmente Jordi no sabemos de qué estamos hablando cuando analicen pues los ácidos grasos omega así también te sin eufemismos no no sabemos de qué estamos hablando

Voz 5 12:48 tenemos muy poca información nutricional como consumidores esto es un tema que uno de las propuestas que que tenemos en el libro negro el consumo es aprendamos a cocinar de nuevo es una propuesta muy provocadora e ahí las las niñas tiene que seguir la cocina y los niños también las madres y los padres debemos aprender todos yo creo que una de las grandes herramientas de los consumidores es saber saber es como cuando hablas de alguien que usan la calculadora no sabe qué hay dentro no os como sabes sumar con la calculadora pero no sabes hacerlo manualmente no tienes la base el concepto de no de cómo funciona eso pues exactamente lo mismo sin tú no estás en la cocina así no te cocinan no conoces el género cómo se trabaja no puedes luego coger un etiquetado nutricional sin nadie te han enseñado Isabel que es bueno y que es malo que producto lleva cosas buenas para ti y que producto lleva venenos como ocurre mucho que pronto lleva de venenos entonces no no sabemos no no estamos formados y encima estamos de escultura izados no sabemos lo que es una cocina vamos compramos en el da lo mismo en el chino de abajo en el súper de la esquina donde sea lo primero que que nos viene bien porque tenemos hambre ya rápidamente comida rápida y así nos va

Voz 1995 14:03 Jerry las perversiones del lenguaje también por nuestra parte deberíamos poner un poquito más de atención es imposible que una camiseta cuestión es imposible hacerlo tú piénsalo eh

Voz 6 14:18 G esposa alguien paga el precio para esto es posible con esclavos

Voz 5 14:23 a los romanos y el imperio en en un régimen económico basado en la esclavitud cuando se les a cabo se les acabó el imperio entre otras cosas pues es lo mismo cómo es posible locos con esclavos con esclavos en el en el en el sudeste asiático obviamente y en otros en otros países del tercer mundo que es dice no mira país emergente que crece y tal bueno claro con gente con menos de un dólar al día por trabajar catorce veinte horas

Voz 1995 14:49 bueno es difícil le pasa un poco como la ley difícil elegir con quién te ofende es más las preferentes

Voz 12 14:57 que llorar llorar llorar porque más de mi que yo trabajando toda mi vida

Voz 6 15:02 los contra los desahucios y al grito de Sí Se Puede se ha comenzado la manifestación en la plaza de Callao donde sean Rubens

Voz 1995 15:10 low es que muchas compañías aéreas transformaron en en algo casi imposible en una línea de de locos luego vienen las quejas en el sistema cuando funciona más o menos se sostiene pero te das cuenta de lo terriblemente débil que es en cuanto algo no funciona cuando haces una reserva a través de Internet y te lo anulan porque sí o cuando vas a coger un avión y no te dejan subir obviamente todo está cogido con papel de mala

Voz 5 15:43 mira sí sí me gustaría es lo has dicho te lo voy a aplicar a otra cosa es decir cuando el sistema funciona todo es bonito cuando no funciona te das cuenta de lo endeble yo diría de lo podrido que está todo has hablado al principio y me ha encantado de las preferentes y subordinadas las acciones de Bankia eh porque es un tema muy bonito porque en el libro lo llevábamos además al final de la parte el capítulo de los bancos unas declaraciones de un alto cargo de de un alto banco donde dice bueno bueno esta gente los consumidores dice que son unos imbéciles los llama imbéciles eh porque cuando les venía bien bien que lo tomaban luego que lloran como imbéciles yo acabo remató el capítulo de diciendo cree el ladrón que todos son de su condición es cuando les fue bien cuando hubo todo el tema previo a la burbuja especulativa a partir de mediados de los noventa con todo el tema de las hipotecas el ladrillo les venía bien saquear saquear en muchos casos saquear saquear al al pobre al pequeño consumidor no estoy hablando del que va a una hipoteca dice bueno van a me quedo con esta hipoteca luego veré estamos hablando de preferentes donde sacaba a gente mayor de cien años a gente con discapacidades serias intelectuales a gente jubilada con ningún nivel cultural económico digamos yo ninguno a el a nivel financiero para conocer el producto que le estaban vendiendo que a veces ni siquiera se vendía se lo colocaba esto está muy bien relatado recomiendo un libro que se llama La gran estafa de las preferentes de Andreu sé que yo recojo en el libro negro del consumo está perfectamente relatado y es la gran lucha es hacer entender que no es cierto en muchísimos casos que los consumidores bueno dijera mira yo cojo esto y luego ya veremos lo no sabían lo que estaban cogiendo

Voz 1995 17:28 no afortunadamente Jordi algunas sentencias están dejando así de claro libros de negro del consumo Jordi Sabaté muchísimas gracias

Voz 5 17:35 es que estamos otros muchísimas gracias podrían con vosotros