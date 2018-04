SER Aventureros: La SER también de Aventura (14/04/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER

Voz 1025 00:52 qué tal buenos días bienvenidos a un fin de semana más aventureros y a qué construimos aquí hubo intentamos construir con una sonrisa en con un montón de viajes en torno al mundo la semana pasada ya Vicens que fuimos Laos que existo íbamos de de animada ya que si nos íbamos cola de Arkansas que si volvíamos paraca que estábamos en Chile bueno pues hoy también arrancamos con las mismas The Spectator vas para viajar y circular por el mundo no gracias por sintonizar nos a través de la Cadena SER gracias por hacerlo también a través de la OCE sesenta la costa este de los Estados Unidos de Radio Caracol qué tal buenos días a los de la Cadena Ser buenas tardes a los de Radio Caracol que se que no sintonizáis el domingo por la tarde todo el mundo preparado Chema Rodríguez qué tal estabas muy buenos días

Voz 7 01:38 muy bien esta semana día traigo un asesino de viajeros fue con la paliza dado las semanas anteriores aunque me sección no un ajeno sino un viajero asesina que bajar pero vamos a ver vamos a ver qué has visto está poniendo muy pijos ya

Voz 8 01:51 a estamos Ángel Colina buenos días para que entren en el debate ha cortado hasta buenos días vamos a ver para estamos estamos ya hablando de viajeros asesinos

Voz 7 02:04 con Chema Rodríguez todo su equipo pues entonces podrá ver viajeros que asesinan o viaje Troy entendiendo que presentaba sección para poder que la sintonía a ver qué entonces qué pero es yo tengo que hablar ahora ya claro hacia dónde estás muy pasado esto vale vamos a ver la excepción llama aunque aunque aquí no se oye porque esto es así se lo había poca sólo es

Voz 9 02:27 viajeros asesinos Chema Rodríguez

Voz 7 02:29 los Oscar

Voz 9 02:30 vale pues es es o viajeros que asesina

Voz 7 02:33 o asesinados

Voz 1697 02:35 por viajeros no como has entendido

Voz 1025 02:39 no no lo has hecho

Voz 8 02:41 tenido tuya a

Voz 1415 02:46 yo no yo la verdad es que no quiero que lo repitas tampoco

Voz 1025 02:48 no vale miran luego luego te escucha pues te pareces a venga muy bien Ángel García buenos días bueno

Voz 10 02:54 de adquirir los libros que te has traído lo que ves es que vengo de de de

Voz 1415 03:00 esto ayer estuve con unos de Reporteros Sin Fronteras sí bueno pues no da un par de revistas que hacen de estas mensuales de cien años de cien fotografías de Para la libertad de prensa etc

Voz 10 03:11 sí bueno como como un consultando un poquito de los problemas que hay ahora con la ley la libertad de prensa en algunos países no por ejemplo hay problemas con la ley

Voz 7 03:18 no no a ver a ver Estarás conjuntamente toreros calma esta semana Hungría es no no no

Voz 1415 03:27 que por ejemplo Hungría que en el dos mil diez digamos que estaban en en el puesto imagínate no sé no me acuerdo muy bien si la el treinta y tantos cuarenta en la lista de de

Voz 1025 03:35 el problema no de de país con libertad de prensa ataca

Voz 1415 03:38 estado a acerca del cien sea desde en estos último

Voz 1025 03:41 es el nuevo presidente este que tendría va caminando hacia la es obtener diría Gran Vía ya ya cuento Afganistán ni te cuento

Voz 7 03:50 sí pero luego osea ya

Voz 1025 03:52 corto ahora mismo el debate luego el metáis conmigo porque os digo que el mundo está muy difícil hoy en día me dice que no que hay que ser positivo y tal que yo soy el primer positivo tú eres positivo gracias pero está John es más positivo que ya hola John qué tal estás buenos días

Voz 11 04:09 de qué pasa que no pasa

Voz 1025 04:11 dónde dónde te pillamos es que parte del mundo hermano

Voz 11 04:15 estoy espérate a ver las bolas estoy estoy ahora mismo en la con y en la gol esto es él sufre estas palabras

Voz 1025 04:29 desde ahí pero niño lea en Australia claro y nos en Australia en la estoy muy contenta prácticamente donde eso en qué parte

Voz 1236 04:41 en en Queensland estado de Queensland en Australia llegué de llegué de de dónde de Miami Dallas

Voz 11 04:53 da la City pasé por casa tiré ropa a lavar me fui al aeropuerto cogí un avión y me vine a las gol con esta es la las esta semana ya qué hago fuera de casa estoy estoy estoy bien estoy muerto estoy durísimo es muy duro esto eh físicamente estoy estoy de arroz

Voz 1236 05:15 yo no voy a llegar a seis de llegar a siete

Voz 11 05:18 oye Ponseti que te tengo que contar

Voz 1236 05:21 tengo que contar lo que me pasó en en Miami

Voz 1025 05:24 por favor venga a mi cuenta no salimos

Voz 11 05:27 hubo una una tarde no os dan

Voz 1236 05:29 han libre la tarde muy bien pero yo no me enteré

Voz 11 05:32 yo no me enteré

Voz 1236 05:36 no hasta hasta que me lo dijeron esa esa misma tarde

Voz 11 05:40 entonces entonces dicen dicen unos tíos salimos un italiano un surafricano entonces dos americanos y dos americanos sin yo yo salimos salimos salimos con un coche

Voz 1534 05:56 dice dice dice una americano joven

Voz 11 06:00 por qué no unos vamos a South Beach

Voz 1236 06:03 sí yo voy a decir bueno no sé si queréis si queréis vamos a osados vistos mosso uno y luego nos vamos

Voz 11 06:09 no doy lo que voy a contraer se da cuenta de que nos cuenta los los sociólogos y los neurólogos

Voz 1236 06:17 de la gente que sabe de de de reacciones humanas por Dios sí sí sí

Voz 11 06:23 éxito que que a alguien que alguien

Voz 1236 06:26 sabor ayude a comprender lo que lo que no que no

Voz 11 06:29 pasó nosotros necesita necesitamos elocuentes vale vale entonces te cuento vamos a vamos paso a mí no me apetecía nada

Voz 7 06:39 sea de dicho venga la digo estos estos cabrón

Voz 11 06:42 ya no vamos a tomar una cerveza dicen digo una ya verás ya empiezan ahí había una un australiano aún surafricanos dos América ya no yo y entonces qué donde entramos en un bar que te debe de sonar a ti que se llama el Cleveland

Voz 1025 07:03 declive Anders Cleveland sí señor

Voz 11 07:06 entramos al Cleveland y al dio una

Voz 1236 07:08 ahora ya el de un ahora me dice me me dice el italiano

Voz 11 07:14 no bebas más no vivas más porque aquí se va a liar una muy gorda yo no la verdad que había bebido una bonita me estaba tomando la segunda vale me dice DC no bebas más que se valía bien vale vale pues la verdad lo sospechaba porque realmente era haber para vimos yo vi de todo allí

Voz 1025 07:37 bueno sí sí sí todo lo que te puedes

Voz 1236 07:40 en Cleveland desde entonces

Voz 11 07:44 hubo un un sudafricana a la hora de estar allí sabes cómo hay una piscina en el Cleveland

Voz 1025 07:51 ahí en medio se se calle

Voz 11 07:53 en la piscina vale ya vamos mal lo llegan los de seguridad y los de seguridad lo intentan sacar pero el tío hacia no como para salir sino que el tiempo a nadar como largo luego les costó la os quería sacar al tío de la piscina entonces yo me dice el surafricano oye esperarnos que me voy al hotel me cambio y vuelvo no fuimos a otro bar que está justo al lado

Voz 1236 08:21 el que Lander que bailan música cubana ahí bailarinas que sale Navarra mira mal entonces nos desalojaron de ahí a la hora echara

Voz 1025 08:33 porque me encantan las orejas muy bien

Voz 11 08:35 aquello aquello fue menos echan lo metemos el italiano y yo en ese momento quedaba una dame un surafricano un americano y otros yo otro surafricano viene surafricanos y el americano

Voz 1025 08:50 va resurgiendo y los coches

Voz 11 08:52 tenemos en el en el coche y los llevábamos al hotel en el hotel los decimos el italiano yo hay que subirlos a la habitación uno a uno porque estaban inconscientes los tres bien entonces en el hotel que estamos en el Hayat de en el Hayat de Gable y aquí llega la ley el enigma el enigma llega aquí el enigma que quienes tenéis que ayudar a resolver absuelta cogemos el italiano yo a un surafricano y lo mete en el Jajah de de Córdoba la Gable hay tres ascensores si tres

Voz 7 09:23 a a subir al monte

Voz 11 09:26 les metemos metemos son surafricano

Voz 8 09:29 en el ascenso

Voz 11 09:32 por entonces según estamos viendo por el ascensor el tío empieza a mezclarse los pantalones

Voz 12 09:41 ha todos donde por mi auto

Voz 1025 09:45 ya ya hubo escuchas

Voz 11 09:47 mucha dejamos a los otros dos dentro del coche si durmiendo la mona porque estaban hechos polvo lo tumbó Amós nos tiramos encima del tal bueno esta esta bien bajamos a poner el segundo y dijimos en qué ascensor nos metemos en este que está Tomeo no nos podemos meter nos metemos en el de al lado cogemos el del medio según estamos subiendo otra vez a la a la habitación el tío se empiezan otra vez ame

Voz 1025 10:15 no les contamos con él mismo y Pedro

Voz 8 10:17 creo que cogimos el coche tú no te quedaba en un ascensor limpio hacemos la lo dejamos en la habitación vale a un yo bajamos a poner bajamos tapón

Voz 1236 10:32 el que quedaba que era la él a era el americano porque subimos a los dos surafricanos previa

Voz 11 10:37 pero cogemos al americano Sony lo metemos Diego en qué

Voz 1236 10:42 ascensor entramos porque este es también el del centro

Voz 11 10:48 sí hombre pues sólo en los que da este cogemos me hacen el peor según está subiendo

Voz 1236 10:57 M mear se ven los pantanos

Voz 8 11:00 yo me quedo con que te hemos en mente

Voz 11 11:03 qué pasa le por el porqué los tres tíos se los pantalones cuando estábamos subiendo en los tres ascensores

Voz 7 11:14 muy bien pues hasta aquí hasta aquí el que no sea lo siguiente

Voz 8 11:18 claro la Roma pero pero neurólogo si no lo que necesite necesitados un médico gordo urgentemente nos debe de tener una explicación si una explicación científica lo preguntaremos a Gregorio igual es por la gravedad adiós pero

Voz 12 11:37 el estadio

Voz 8 11:40 era gol

Voz 13 11:43 oye programa llega el tío es más limpio era él

Voz 1415 11:46 la cosa es curioso porque cuando

Voz 13 11:48 bueno sé decir que algo tienen esperamos cuenta en salimos con unos cuantos de marcha no podíamos

Voz 8 11:55 pero que te cagas donde llegamos a darle el alto

Voz 13 11:57 en un ascensor sembró otro en otro ascensor y un tercero en otro ascenso en fin

Voz 1025 12:02 dos protagonistas hoy muchas y hace

Voz 14 12:06 que oyentes que alguna vez nos vamos con Juan Carlos Nájera a estas horas echen

Voz 1025 12:13 a favor de la maratón de BTT de Los Monegros que se va a celebrar el veintiocho de abril que tiene apuntados ocho mil corredores que sabes que es una de las pruebas más importantes de Europa que son ciento veinte kilómetros por el desierto de los Monegros que manda te la cosa hola Nájera qué tal estás

Voz 0016 12:29 a lo que diga observaron cómo va todo

Voz 1025 12:31 todo qué tal todo listo ya entiendo porque si tienes a ocho mil tíos apuntados para pedalear en Los Monegros esto ya está todo listo

Voz 0016 12:38 pues en mayo próxima que no presenta Oh es esta clima que los que ya está primavera

Voz 1025 12:47 cambiante cambiar sí

Voz 0016 12:49 bueno pues en Los Monegros la verdad que tiene un terreno muy complicado ahí bueno pues el poder toco lloviendo viendo y con barro pues la verdad es que complicaría mucho la prueba pero vamos por lo demás pues sí que tenemos todo listo ahí estoy deseando que llegue el día para que son ocho mil inscritos que por otro lado está el año fue rector porque los ocho mil Se apuntaron en dos horas

Voz 1025 13:17 pero Juan cuando cuéntame Ana cosa vas a tener a los ocho mil saliendo de los Monegros muy claro el problema es que si hay mucho barro hay mucha historia que que tendréis problemas a claro porque bueno pero

Voz 0016 13:31 vamos a ser positivos y pensar

Voz 1025 13:33 ha cambiado el el el clima ya hasta aquí

Voz 0016 13:37 en el XXVIII y puede hacer todavía de de todo puede llover puede nevar puede hacer buenísimo estoy seguro que el día veintiocho de abril ahí en Sariñena en la Comarca de los Monegros para hacer un día espectacular en el cual los corredores buena poder disfrutar de de un paraje singular y de un evento único

Voz 10 14:01 creen que el barro también puede hacer que seamos espectacular no

Voz 1025 14:04 sobre todo si vas en David qué qué cachondo no no

Voz 10 14:07 sí hombre la foto quedaran Charlize no

Voz 0016 14:14 que que el barro que hay allí es de lo que ellos llaman cobro es arcilla solo

Voz 1025 14:20 uf qué es que no bueno pero nada claro porque a no

Voz 0016 14:23 ni tan siquiera los coches se puede mover es complicado claro entonces bueno pues pero como te digo estoy seguro que como todos los años va un espectacular si iba a salir todo fenomenal

Voz 1025 14:37 déjame que te haga preguntas de un clásico ocho mil corredores cuánto ha pagado cada uno por estar en esta historia

Voz 0016 14:44 cuarenta y nueve euros el que gana

Voz 1025 14:46 se lleva

Voz 0016 14:48 un fuerte aplauso y la medalla que no

Voz 1025 14:50 la medallita o algo por lo menos

Voz 0016 14:53 esto no es una competición entonces por dotar o clasificación ni vencedores ni vencidos es una prueba para llegar pues bueno Desafíos contra uno mismo la naturaleza digamos no he aparte hemos estado hablando de la lluvia pero pero bueno pues sabes que en esta zona pues el cierzo es otro factor muy fuerte con el cual puros como Corominas escaso acierto

Voz 1025 15:27 pues tendrán que pelear cuánto cuánto tiempo Tien es para hacer la prueba los ciento veinte kilómetros

Voz 0016 15:34 bueno hay hay dos pruebas la primera son siete exactamente

Voz 1025 15:39 sí solía doce vendido

Voz 0016 15:42 día tienen hasta las diez de la noche

Voz 1025 15:44 para llegar bien pero llegar poco

Voz 0016 15:47 hay otra de ochenta kilómetros que salen a la una y media

Voz 1025 15:52 sí igualmente tienen más todavía si Duran

Voz 0016 15:54 H

Voz 1025 15:55 hay Cuéntame el que gana normalmente el que gana entre comillas del primero que llega normalmente en cuanto lo hace para tener una idea

Voz 0016 16:03 pues el año pasado el que llegó primero que llegó al esprín junto con otro grupo de doce corredores tardó tres horas cuarenta y cinco minutos a una media de treinta kilómetros por hora

Voz 1025 16:18 pues sí es rápido e sobre ese terreno

Voz 0016 16:21 sí a ver si técnicamente el recorrido no reviste ninguna dificultad es son pistas anchas poetas y que que bueno pues parte del el éxito de la prueba yo creo es eso que que es un desafío porque pedalear os casi ciento veinte kilómetros y con una bicicleta de montaña no es fácil pero pero bueno eso supone desafío apto para casi todo el mundo no entonces bueno pues a la a poco que realmente te dediques que entre un poco enseña además pues bueno podría estar se de a la mano de de la gran mayoría porque técnicamente no hay ninguna dificultad

Voz 1025 17:09 bueno pues ahí queda todo inscritos sea que quién nos está escuchando a estas horas se puede hacer es disfrutar del espectáculo porque no se puede apuntar claro

Voz 0016 17:18 no no ya te digo abrimos el día doce de El día doce del doce a las catorce ya ya estaba todo completo

Voz 1025 17:30 pues mucha suerte amigo Nájera un abrazo enorme a ver si nos vemos algunas yo hombre ojalá ya sabes que nosotros estemos equipo el equipo es el aventureros un año después te lo llevamos pues a ver si es verdad hombre este año vamos a hacer por segunda vez la quebrantahuesos ya que nos da igual girar con Raúl para el otro

Voz 8 17:47 no tuyo hablamos y lo arreglamos

Voz 1025 17:51 quedamos en esa charla pendiente hecho apuntados valga para todo hasta luego ya lo sabe y se veintiocho de abril ocho mil corredores la BTT de Los Monegros la prueba más importante de Europa dos opciones ciento veinte kilómetros por el desierto ochenta kilómetros por cierto este año el dorsal número uno es para Espargaró dos de los dos no sé si es es bueno Espargaró bastar saliendo por ahí Induráin también ha estado si si si seguimos con más cosas en ser aventurero venga

Voz 7 20:33 tal buenos días Ponseti le dio otro otro

Voz 1025 20:35 a golpe de aire otro que le dio una ventilada ir decidí hacer el lo que son dos Iron Man seguidos

Voz 11 20:42 dos dos uno dos

Voz 1025 20:45 es que hacer uno ya parecidos pues le dio la ventolera ir para cerdo y casi lo logra menor más que tuvo la sensatez de pararse en la última Marató

Voz 7 20:53 para los que somos un poco todo ahora voy a eso que es un Ironman

Voz 1025 20:55 Sara habla te lo cuenta Koke contaran Chema ya los que no sepan cuánto de que consta un Iron Man multiplicado por dos

Voz 1534 21:03 mira para que un Ironman consta de tres mil ochocientos kilómetros nadando ciento noventa metros metros perdón perdón perdón a trescientos metros no

Voz 8 21:11 la madre mía estas era por la mañana Ponseti yo no no ya no no no no rigen

Voz 1534 21:17 sesenta kilómetros en bici y cuarenta y dos corriendo

Voz 7 21:20 vale entonces oído todos seguidos seguido vale por dos

Voz 1534 21:26 el mismo día non stop si usar cuando existen siete mil seiscientos de natación trescientos sesenta en bici la carrera costará de ochenta y cuatro corriendo que hiciste es todo medios me quedo en cuarenta y dos kilómetros corriendo dice lo en la natación la bici y ahí en la carrera a pie me

Voz 1025 21:44 son un poquito llegué a la maratón hiciste la mala la primera a latón

Voz 1534 21:48 ya hay donde la segunda no saber ahí el físico ya dijo que

Voz 1415 21:52 hasta aquí la pregunta Koke pero por qué dos osea que decir es una nueva prueba

Voz 18 21:56 no es un reto de nuevo reto que había en cuanto

Voz 1534 22:00 calientes que él quería ni dije porque no yo este año no

Voz 7 22:03 a cuánta gente se presentó estos cuatro personas cuatro veréis cuatro haciendo cuatro haciendo esto y claro llegaron pero llegaron dos cincuenta por ciento

Voz 1534 22:14 el organiza aún un gran amigo que tengo allí en Jávea que le encanta toda Si bueno pues tiene una serie de contactos amigo lo propuso ya esta es la segunda edición el año pasado fueron doce y acabaron seis este año han sido menos y bueno pues yo porque no dije voy a intentarlo

Voz 7 22:31 pero no sabéis avisado claro porque esto era para para ir a hacer

Voz 1025 22:36 qué

Voz 8 22:37 claro porque porque tú tú tú tú te preguntarle si fumaba

Voz 1025 22:46 estoy pesa como te planteas cómo te planteo porque mentalmente gente es sobretodo mental

Voz 1534 22:52 edad está claro yo era yo iba de nuevas no iba a intentar hacer todo lo posible y es verdad que en muchas ocasiones peque por ejemplo en lo que me animan y me gusta lo que mejor se me da igual fui bastante rápido menos salió una media de treinta kilómetros por hora en los trescientos sesenta kilos

Voz 1025 23:09 qué te das de a tope pero es kilos

Voz 1534 23:11 disfruté entonces claro luego eso yo mi cabeza no daba que luego tenía una doble maratón

Voz 1697 23:16 pero una cosa es hacía era bici todos los de la vid

Voz 18 23:19 era la natación datación I no sólo de la tradición lo todo junto a veces no hubiera empezado no pero sí

Voz 1415 23:27 me comentaba Paco que tú decías que lo que hay es un problema de gestionar muy bien el esfuerzo el tiene todos los esfuerzos que hagas les va a pagar al final es una yo me retiré cuando llevaba veintisiete horas más o menos perdió un poco ahí la noción pero a las veintisiete ahora ya es seguidas dijo que no el phishing no podía más y tú crees que nos avisara a Parker

Voz 8 23:47 no quiero notario no te entiendo haya sí

Voz 1025 23:54 oye hablando de Humor amarillo si lo terminas que te da una medalla también

Voz 19 23:58 quedaba el orgullo de haber

Voz 1697 24:01 no esta no se ha perdido una prueba en algún lugar del mundo que sea así que sea

Voz 7 24:06 despiadadamente a según no podía yo creo que

Voz 1534 24:09 por que no yo te digo esto es muy familiar todo entre más o menos amigos casi todos los conocíamos

Voz 1025 24:15 era todo muy muy familiar la verdad estabilidad esto se va a seguir haciendo de futuro oye decidió que el cuando iba en el kilómetro

Voz 1534 24:24 cuarenta y dos que ya me iba a retirar deseaba pues eso vender la bici no volver a correr en mi vida Hay yo al día siguiente ya descansado volvía a escribir para el año que viene

Voz 7 24:32 con quién te descansaba un día ya recupera pero cabeza aquí la cabeza que te has ido

Voz 1025 24:38 no para el año de la cadena no clavada es que por cuarenta y dos kilómetros claro

Voz 8 24:44 que ahí llegó el kilómetro corriendo no

Voz 1415 24:48 pero si quisieran o no espera el año que viene cuando podrías volver

Voz 1534 24:51 no no está ya yo ahora mismo no quiero volver a intentarlo por ahí un una temporada de descanso a ganar los errores que que tuve Rey

Voz 1415 25:02 prepararla claro hoy en serio tan recuperarse un esfuerzo pues mira para hacerte una idea yo no sé los demás yo en mi caso desde yo llegue esta Podemos fue de eso

Voz 1534 25:10 cada domingo el domingo vine aquí en EE en coche hasta Madrid estuve pues vine a trabajar a las once pero el del lunes al martes estuve como catorce horas durmiendo del tirón porque estás cansado psicológicamente físicamente el cuerpo tiene que recupera ahora la verdad es que ya empieza a volver a tener ganas de intentar coger la bici y volver a salir a correr vuelva a tener motivación por delante

Voz 1697 25:32 esfuerzo como te alimentas de que es lo que más como bueno yo tengo

Voz 1534 25:34 suerte de tener un súper equipo que me acompaña en la furgoneta que sin ellos sinceramente creo que no hubiera salido del agua porque él apoya allí es vamos cualquier de ánimo es es bueno pues comidas todo yo llevo un nutricionista parte fisio fisioterapeuta y él es el que me lleva a un poco pues cuando tenía que bebé que tenía que comer

Voz 1025 25:52 con Millás Geli eso sí mías comida intentaba comer lo más normal porque en una prueba tan larga los geles al estómago Le Figaro pasta algún bocado

Voz 1534 26:03 yo pero es verdad que sí que necesitabas pues sales minerales siempre sin parar porque hubo una paradita es parada yo intentaba hacer alguna parada pues para la hora de comer para

Voz 20 26:11 la para comer un poco de pasta dura en cuánto tiempo

Voz 1534 26:14 porque entienda lo el oyente pues mira la que más dice pues en la transición de de la bici a correr sí que hay intente echarme un poco bajar pulsaciones yo estuve como media horita una horita casi descansando pero tenéis un top de tiempo te daban en entradas yo lo quería hacer en menos de treinta horas ellos no te dan un margen tiempo queda tomárselo pues hacer lo que quiera yo quería bajar de treinta horas era mi objetivo que no puedo se yo cuando llevaba veintisiete ya no no no

Voz 1025 26:40 prevalece en tiempo porque si hubiese tres horas aunque me hubiera antes no suelen dicen cuatro horas claro porque habría hecho habría un cuánto récord no

Voz 1534 26:53 es imposible allí todo lo que yo estaba acostumbrado aquí a entrenar a ritmos de entrenamiento allí no lo puedes hacer osea llevas un esfuerzo físico ya empieza el cansancio ya ya te digo a la cabeza ya no rinde empiezas a pensar cosas mala qué qué haces ahí porque estás ahí ya de os digo porque yo iba con mi equipo al lado que yo sólo grandes genios y no lo hubiera tirado la toalla

Voz 1415 27:13 mucho a lo que tú crees que puede ir a más esta prueba así que de repente esto puede ser que haya mucha gente que el año que viene digo yo me también me quiero apuntar porque es como un nuevo reto para mucha gente

Voz 1534 27:22 puede darse directamente porque cada vez hay más gente que se ponen retos grandes hay pruebas que con más dificultad entonces yo creo que sí por supuesto Kioto del que el cuerpo humano oí es puedo hacer lo que quiera

Voz 7 27:34 con esto voy a conjugar cuerpos humanos no si te voy a contar el problema clave Ángel de todo esto

Voz 21 27:40 qué tal fija o que desde que apareció Ikea las mesilla de noche están a la cabeza de terribles en la cabeza y entonces claro el año que viene

Voz 1025 27:51 que hay gente muy intensa

Voz 21 27:53 es estos siete Bin Laden

Voz 1025 27:56 España voy como este loco pues oye si alguien se quiere apuntaron dónde hacerlo sabes

Voz 1534 28:01 pues esto es a través hay una página que se llama non stop de Jávea en Facebook ahí está me decía que había que es el organizador Andrés I

Voz 10 28:09 encantado de que cuanto más gente haya mejor pues ya sabéis si os apetece apuntar os este reto si tenéis una mesilla de noche de las que usted dicho nones

Voz 8 28:18 Babia el año que viene para el mes de abril abrí Nebrija abrir

Voz 1415 28:21 en abril preguntaba si había echado algún vidrio alguna cosa sí lo lo sacaremos ahora dentro de poco

Voz 1534 28:26 estábamos ahí pasa todo

Voz 8 28:29 los ya hemos ido a jefe Ponseti ahí estamos presume siempre se tiene que si va a la camiseta de del equipo de mi equipo no Quito así el hemos cambiado este año vas a poder estar en el equipo ser aventura

Voz 1025 28:48 pero estamos dando ya los con el

Voz 8 28:50 a quién despacho tiene patrocinador tengo

Voz 1534 28:53 patrocinador este año ojo que te he tenido la suerte de May B que es por una tienda de bicicletas de mi amigo Miguel que me ayuda en todo lo que es la mecánica los gimnasios Urban fines que

Voz 1025 29:02 he dado todo el apoyo de de máquina de entrenamiento porque si no venal amigo la semana que viene nosotros seguimos tú no yo no a casa

Voz 8 29:11 del veinte al día siguiente terminal me vine a Curro si se estaría dieciocho meses de baja

Voz 1025 29:20 en lo que tenemos que currar pues no te vayas que te vas a reír porque justo el mismo fin de semana otro de los componentes de esta santa casa que es Dani Álvarez que llevaba preparando una maratón desde hace un montón de tiempo sea fans de la maratón a Roma yo me lo encontraba

Voz 1697 29:34 una maratón sólo sí

Voz 1025 29:37 a hablar con con que pare me parece un flojo el tío una Marat pero yo les me lo encontraba y corriendo en el Retiro y digo a ver qué tal les ha ido en Roma qué pasa y cómo estás

Voz 8 29:48 ya es escuchar a Koke ahora que voy a crear blogs Getxo madre mía vamos a ver si ya a Dani porque está en Roma mantel maratones habéis hecho vosotros

Voz 14 30:08 la voz a ver mira

Voz 8 30:12 ahí está Dani que creo que que lo hemos recuperado nos vamos hasta Italia hasta Roma por ahí tenemos a Dani qué tal dandi cómo estás

Voz 22 30:20 qué tal muy buena usamos a verlo

Voz 1025 30:22 menos maratón de Roma terminada no objetivo cumplido

Voz 22 30:26 he conseguido sufrí como un perro como se suele decir que todos los últimos kilómetros pero pero sí que la llegada increíble hay con el coliseo oí es purita sufriendo todo un año la verdad es que sin quererlo terminados porqué porque te te

Voz 1025 30:42 dio por intentar batir algún récord porque Arriola que no llegábamos a El Retiro más tendría que haber llegado bien claro

Voz 22 30:50 yo no llevaba ritmo cochinillo desde el principio porque todo el mundo está ahí me de todo el año infancia vete al principio que te guardando que es muy largo y al principio empresa suave lo que pasa es que de porque te ves bien ibas tirando vacilando Si fui a ritmos que no había ido nunca casi y luego ya al final sufrir sufrir mucho tuve que ir andando pero luego al final ya cuando a la gente que te anima del coliseo ya te imaginas las fichas de la Sierra Morena Si todo en dices mira te voy a hacer

Voz 7 31:21 Sarkozy aplicado se Koke se hubiese aplicado esa misma teoría

Voz 8 31:25 hablando claro no regulación de eh

Voz 1025 31:33 San maratón de de dónde a dónde va es todo por dentro la ciudad de Roma o

Voz 22 31:37 y la verdad es que es preciosa e para el que quiera correr la increíble porque es bueno en Roma es un museo de ahí te es es impresionante sale del coliseo estaba llevando por todos los fondos los puntos importante de la ciudad desde Piazza Navona Plaza España la Fontana de Trevi con lo que se te saca un poco de la ciudad como todas las manos dobles también por el kilómetro veinte va sin que es un poco más duro porque se aleja mucho de la ciudad pero en todo momento hay mucha gente quedan unos dieciséis mil corredores los que los que estuvieron aquí y luego llegas en el coliseo ciento está lo es increíble te sientes ahí Espartaco llegando coliseos estos aquí si no la verdad es muy bonita ha dicho que el primero maratón es que todo el mundo decía debutar en esa maratón e increíble porque vas a disfrutar mucho viendo el paisaje no se ha aburrido Illes es cierto encima hizo muy buen tiempo pero pero bueno yo por ejemplo termine cuatro horas y media casi

Voz 23 32:36 sí bueno en dos horas y siete

Voz 22 32:39 de minutos

Voz 8 32:41 ella es caro e ellas había bebido la la tormenta

Voz 1025 32:45 Xavier Tondo tenía toda la pista

Voz 22 32:47 el sueño no no corrieron como balas yo te digo sí

Voz 1025 32:50 qué bestias tío pues Nadal ibas a repetir que decir vas a cero tras maratones de otras pruebas eso o esto ha sido una illa illa ya sabes de qué va esto

Voz 22 32:59 ser claro es que termine y al día siguiente tenía visita al Vaticano de cuatro horas entonces ya para terminar de romper las piernas pero sí sillas así ya cuanto se va recuperando poco ya yo creo que le pasa algo que

Voz 10 33:13 que fue la visita al Vaticano yo creo que lo excomulgaran del Vaticano es que echaron ahí a gorrazos no

Voz 22 33:20 la visita al Vaticano fue fue horrible

Voz 24 33:25 los nada

Voz 22 33:27 sí sí sí ya no podía con mi alma no podía con el alma de Massú sumida en la maratón ya hemos pasado el día anterior en el Vaticano Si ya mil todo así que ya lo había visto que decía de ver después de penitencia absolutos

Voz 8 33:42 sale corriendo ya había levantado la manda Francisco había dicho estándolo mañana sí

Voz 1025 33:47 eso

Voz 22 33:48 sí sí guardando un hueco que ha te veo ahí la siguiente fue fue muy duro pero si yo creo que que repetir hemos gustado mucho

Voz 1025 33:56 me gustaría hacer más cómodo y tal pero

Voz 22 33:58 pero sí sí vamos seguro no sé si la de Miami ya te pediré consejo

Voz 1025 34:02 en Seattle la de Miami lado contigo

Voz 22 34:06 venga pues oye ahí te lo dejo

Voz 1025 34:08 porque además en la en Miami muy espectacular porque la haces todo el rato por encima el agua vas cruzando todos los puentes si vas todo el rato potente

Voz 7 34:17 ahora los hermanos que no sabe lo que desde hace sensores de Miami te te sientes un poco

Voz 1025 34:25 como ya que has estado en el Vaticano ahora te sientes un poco como Jesucristo por encima

Voz 8 34:28 más sobre el agua pero bueno y oyen pero que

Voz 10 34:33 la maratón de Roma es muy bonito no porque con una ciudad tan bonita como Roma es decir que que vas corriendo en Nueva York a cesar en la que me han dicho que es muy bonito y te lo digo en serio en Roma hacer en Navidad la San Silvestre así que me han dicho que es mucho más corta que Iker

Voz 1025 34:47 van justo todo alrededor de los monumentos cuando Koke le aprobamos dada de hondo calado

Voz 1534 34:53 esto yo he tenido el privilegio de entrenar un unas cuantas veces con él y la motivación que lleva ahí las ganas vamos ya quisieran muchos poder hacer una

Voz 8 35:02 yo yo he tenido el privilegio de cruzar Meloneras van varias veces sí sí he visto bien le he visto yo me dijo que iba un poquito flojo no sé si no estuve haciendo liebre me me intentó contratar para llevarme a Roma pero le dije que no me venía bien este fin de semana que tenía un poco de Pata Negra ahí es más complicado amigo cuida te mucho Dani te luego por aquí un abrazo enorme

Voz 24 35:25 chao desde la veleta Alianza

Voz 1025 35:28 qué buena te muy grande bueno pues ya ven nos gusta que los protagonista estén tan cerca de nosotros porque siempre vamos por el mundo dando vueltas pese a que el nuestra gente sabéis que parte de ellos formaban parte del equipo de Ser aventureros en la quebrantahuesos que igual estaremos también y que vosotros podéis formar parte de nuestro equipo ya sabéis que siempre abrimos la opción la ambigüedad que los oyentes pero vamos a contar a a que viene lo vamos a contar que creo que este año podréis venir con nosotros si os apetece también a la quebranta estaba ahora estaba por aquí a Javier Gregori hola Javi hola buenos días en nada vamos a espacio exterior ya sabes esto será aventureros

Voz 1025 37:36 Dati ha podido tiempo para salir al espacio exterior cuando no sé si saldremos Ondara Espacio Interior todos dirán Javier Gregori

Voz 0882 37:53 pues sí salimos al espacio exterior pero pensando en la seguridad en la Tierra porque mira en Washington acaba de comparecer uno de los jefes de la Oficina de Defensa planetaria de la NASA no estoy hablando de ciencia ficción

Voz 7 38:05 ayer la oficina de piensa planetaria que son los encargados

Voz 0882 38:07 ah sí que son los encargados de cumplir el mandato del Congreso de Estados Unidos que era detectar todos los asteroides potencialmente peligrosos no para los killer entonces llevan ya ochocientos ochenta y seis de más de un kilómetro es decir el tamaño de la montaña de mil metros Il a penas que les quedan todavía calculan por detectar cincuenta de estas rocas enormes cuyo impacto contra la Tierra haría desaparecer pues un estado de Estados Unidos en una provincia como como Andalucía de un plumazo no es quedarte debía cincuenta por detectaran

Voz 1025 38:43 pero estoy en el cuerpo nos estás diciendo que vamos bien que ya hemos detectado muchas hipotecas

Voz 0882 38:48 claves estas como la botella medio llena o medio vacía el lo la buena noticia es que han detectado ya ochocientos ochenta y la mala es que les queda a unos cincuenta de los grandes pero de los pequeños es decir de los que tienen entorno a ciento cuarenta metros les quedan todavía diecisiete mil ya han detectado unos ocho mil PRI de todos estos

Voz 1025 39:06 Nos puede caer de los ocho ciento cuantos llevan detectados

Voz 0882 39:09 además dicho esto ahora mismo se calcula que hay en torno a unos veinticinco mil asteroides pequeños en torno a novecientos novecientos y pico grandes pero si entrase uno de eso no se les podría mandar no habrá mili misiles ahora mismo no ahora mismo no hay nada preparado de hecho hay hay una misión europea la de la NASA precisamente para intentar probar ese tipo de tecnología se va a lanzar en el año dos mil veintidós lo que ahora pido

Voz 7 39:36 los expertos pero podemos decir es lo que es

Voz 0882 39:39 Lance que ese lance un satélite un telescopio para controlar además con señales infrarrojas no pasaría Juan que habla dejó tipo de rocas pasaría igual que ha pasado ahora con el satélite chinos de que no se sabe exactamente dónde va a caer no no era una estación espacial no sí pero debería debería la buena noticia es que de momento en los próximos años estamos hablando de las próximas décadas dos décadas no hay ningún asteroide conocido que impacte pero claro el problema los desconocidos los que no conoces y entonces claro si hay cincuenta que no sabe dónde están pues tampoco puedes calcular si iban a chocar no no no en cuanto tiempo se podría detectar pues a veces con muy pocas veces ha detectado sólo con dos días y han pasado habían pasa una distancia prácticamente que rozaba la tierra

Voz 7 40:21 no lo que entiendo que todos los que han detectado ninguno lleva camino de impactar son buenas pero quedan cincuenta grandes montaña mejor podríamos tener ahí

Voz 0882 40:31 diecisiete mil más pequeños de ciento cuarenta metros

Voz 1415 40:34 luego claro está

Voz 7 40:36 bueno se acababa todo yo creo a Peaches la cerveza es muy buenos una sí

Voz 0882 40:42 lo que hay que tomarse claro y la ventaja digamos que suele ocurrir un impacto catastrófico como el que acabó con los dinosaurios en torno a cada sesenta millones de años pero claro podemos estar en en torno a esa cifra no hay que tomárselo en serio yo creo que aquí avanzar este telescopio que no es necesariamente caro y hay que ponerse las pilas para yo te digo si hay una Oficina de defensa planetaria pues

Voz 7 41:08 suena viene si defensa planetarias suena

Voz 0882 41:11 pues

Voz 1025 41:11 adiós hoy hoy y a continuación de Javi el Gregory tenemos un tema que me ha ayudado a Javier Gregori porque dos días Savic que a ese está publicando en todos lados que ha salido que que África podía quedar partida no en en unos cuantos cientos no unos cuantos cientos de años no pasado mañana porque se ha abierto una grieta enorme quince metros de profundidad veinte de ancho de varios kilómetros pillar a Kenia para que me entendáis Tanzania entonces aparte mi oye hablar con José Luis Barrera que es vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos que entiende mucho de esto que os puedo dar una visión a todos los aventureros a ver si de pronto tenemos otra aventura agrieta o cruzar Iber antes de que se nos separe del continente el trocitos de África no José Luis buenos días hola buenos días a ver cuéntame un poco está agrieta que que está siendo tan mediática ahora mismo porque realmente todos los todos los medios de comunicación del mundo se hacen eco de ella esta futura muy muy de momento muy lejana nosotros dudo que lo veamos futura separación de de un trozo de África cuéntanos porque se provoca esto y qué es lo que puede pasar y cuánto de lejos estará esta historia

Voz 23 42:28 la apertura de la Gran Vía que hay mucho más grande de la que ahora es noticia porque la noticia sino que son muy pequeñita la gran grieta que hay en África que se llama del Rif africano

Voz 1025 42:40 se tiene siete mil kilos

Voz 23 42:43 tres de longitud que va desde Somalia va de Somalia hasta hasta Tanzania entonces eso es una separación que se está produciendo de de África las dos placas y entonces el graven la gran fractura lo que está separando el continente africano en dos partes esta grieta que ha salido ahora es una cosa menor

Voz 0016 43:10 de ese movimiento que tienen las placas de separación en África

Voz 1025 43:15 Iggy separaciones cómo funcionan te hablo desde el desconocimiento ahora estamos empezando a ver grietas eso de pronto se combate Irán que en algo que lleve agua poco a poco seguirás cómo cómo funciona esto eh o veremos la grieta está como en casa cuando se agrieta la pared que diez de alta grietas de nota viendo grande a de si esto va a más

Voz 23 43:36 no esta grieta no tienen ningún tipo de importancia a nivel casi antropológico nada ninguna la que

Voz 1025 43:41 vamos que es una anécdota

Voz 23 43:43 eso es una anécdota la que grande es la de siete mil kilómetros que es lo que llaman el río africano que dónde están los grandes volcanes como el que manjares como el el monte Kenia cinco mil seis mil meto

Voz 1025 43:55 eso son los que yo estoy Grosso ya esto es lo que se se pararía entiendo

Voz 23 44:00 entonces todo el río africano lo que es es una grieta que está separándose un la ha hacia Asia están separadas entre sí unos siete milímetros

Voz 0016 44:10 al año

Voz 23 44:11 entonces se cree que dentro de diez millones de años

Voz 0016 44:15 en el mar sobre todo entrará Parlamento

Voz 23 44:17 Somalia por el mar rojo rojo

Voz 1025 44:20 la les de depresión entera de siete

Voz 23 44:22 de mil kilómetros aquí ya se parará un trozo de África igual que llegó a separar lo que oyes Madagascar la y la que también estaba unida a para

Voz 1025 44:33 no te déjate que déjame que te haga un chiste primero que vamos a estar muy arrugados dentro de la cantidad de años que tu dices pero déjame que te haga un chiste barato pero sí si se abre la grieta el país va vacía en el Mar Rojo macho porque tú al agua débil no te ve mucha agua para para tanta grieta o qué

Voz 23 44:52 no no el Mar Rojo también se está separando

Voz 1025 44:55 ah amigo arrojo estás iguales

Voz 23 44:58 pero eso es un riff que está separándose Arabia del resto de continente africano está separando también entonces las masas de agua a nivel mundial se mueven a una velocidad muy lenta pero con respecto al movimiento que tienen los continentes dentro del planeta

Voz 1415 45:17 un amigo para la gente que osea para entender un poco el tema de la grieta que anchura puede tenerla grito ahora mismo cómo va a terminar la quita como una especie de cañón como va a ser eso

Voz 23 45:27 no en este momento el río africanos africano pues ahí ahí ancho anchura de veinte y treinta kilómetros la anchura del Valle del valle del Rin esa zona donde precisamente la humanidad nació en esa zona del rifa africano nació ahí

Voz 1415 45:43 claro se que nosotros íbamos ahí dijimos hay que Valle tan bonito resulta que estamos en la grieta

Voz 1025 45:47 efectivamente estáis en nada igual oye pues José Luis gracias por ponerle un poco de luz a a esta historia tan mediática estas semanas aquí un placer tenerte un ratito en Ser aventureros pues nada cuando queráis vale un abrazo enorme Barrera vulcanólogo no vulcanólogo a ver si lo digo bien del Colegio Oficial de Geólogos

Voz 8 46:07 gracias a Gregorio David claro

Voz 1025 46:10 sobre todo porque gran divulgador aconsejo que alguien lea los libros de José Luis porque son muy didácticos ya sabéis hacer los deberes y a leer sobre todo fijaros lo que nos parece a nosotros increíble no pero a lo mejor dentro de diez mil años alguien dirá no no si es que antes África estaba todo unido y era Italia

Voz 10 46:29 no sé a ver cómo me lo hubiera pasado no en la historia con otros

Voz 1025 46:32 claro si habrá de los continentes señor Gregory la semana mínima palos ahí seguimos con más cosas

Voz 14 46:39 los en Ser aventureros que ya viene ya viene Chema ya bien sí sí

Voz 31 47:11 Ser aventureros en Twitter arroba ser aventurero

Voz 11 47:15 sí

Voz 3 47:19 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 14 47:32 a ver qué has hecho empieza a contar y que acecho fastidie Geli

Voz 1415 47:38 esta semana votó con la presión que ha sometido

Voz 1697 47:40 no se tendrá que buscar un bueno pues tema que incluya a viajeros dentro del hueso un asesino que mata viajeros no

Voz 7 47:50 vale lo que es lo que decía lo que dice la Sección bien eso es lo que he hecho a dónde vamos bueno pues nos vamos a ir

Voz 1697 47:57 Londres

Voz 7 47:58 mira tú que los viajeros son viajero del metro

Voz 1697 48:02 a un asesino en serie que se ha sabido sea descubierto fue relativamente poco es una cara relativamente poco usted

Voz 7 48:09 es sabido que hubo un asesino en serie

Voz 1697 48:11 allí en los años ochenta que cuya especializada era matar viajeros del metro exactamente la va en la línea del norte dieciocho personas mató

Voz 7 48:24 sería pero pero luego lo ocultaron Scotland Yard aunque no

Voz 1697 48:29 el hasta hace poquito no se ha sabido multaron por una razón que es que es que es bastante interesante diez que por un problema con el tráfico como siempre vamos detrás porque pensaron que pasaría si nosotros decimos ahora que hay un asesino en serie en el metro los millones y millones y millones de personas

Voz 7 48:50 que van cada día en el metro sentí

Voz 1697 48:52 qué sentirían Pánico en el metro

Voz 1025 48:55 el gerente del Metro

Voz 1697 48:57 Figo crecería de tal manera que será insostenible dentro de Scotland Yard ocultó durante muchos años que había un tipo que va estaba matando que había matado SL

Voz 1025 49:08 pero pero escucha entiendo que lo oculten durante el suceso pero entiendo que a él lo han pillado

Voz 1697 49:14 claro pues claro pero pero una vez que lo han pillado Se mantuvo en secreto por una cuestión también de bueno y por qué se ha mantenido en secreto de que que de de

Voz 7 49:28 Tao igual no pero bueno si quieres yo te poco a las dos semanas que vea te traigo a los descoloca

Voz 1025 49:34 pero pero a ver los asesinatos Juan

Voz 7 49:36 no se produjeron el año ochenta

Voz 1697 49:39 en la década de los ochenta entre el ochenta y dos y el ochenta y cuatro aproximadamente

Voz 1025 49:43 ya digo que paso a este tipo a este tipo lo P

Voz 1697 49:46 ya porque es hombre era un vagabundo que vagaba por las calles de de de Londres entonces lo pillaron decía o como vagabundo lo era un alcohólico lo metieron en la celda ahí en la celda resulta que le molestaba el tío con el que estaba durmiendo hilo asesino le porque decía que Ron voz Yves le agarró la cabeza contra el contra un banco le pegó con la cabeza el suelo y luego lo estranguló con una camiseta entonces al tipo empezaron a interrogar interrogando lo interrogó pero

Voz 1025 50:14 dos operandi tipo pillo empezó en el tipo

Voz 1697 50:17 empezó empezó a contar que ese no era su primer asesinato sino que había matado anteriormente y resulta que comenzar y empezó empezó a contar que él había matado a dieciocho personas en el metro en el metro de Londres el modus operandi era llegaba cuando estaban sólo cuando no había nadie en el grande en los empujaba y los tiraba empezaron a investigar y efectivamente

Voz 7 50:41 o sea como los empujaba la vía ahora

Voz 1697 50:45 entonces empezaron ve investigaron y códice día conque presunto suicidios esos casos que habían quedado como suicidios resulta que coincidían con las fechas los lugares Yves Le los espacios en los que él decía que que había

Voz 1025 51:01 o sea que quería si sin que realmente tampoco tenían muy claro la policía es con la casa que que fueran gente asesinada sino que en muchos casos se confundían con suicidio

Voz 1697 51:10 claro es decir era un tema muy delicado era el tema el tráfico que que que que es lo que es lo que han dicho ahora ese es un tema casualidad relativamente

Voz 0882 51:16 poco

Voz 1697 51:17 y y por un lado es en aquel momento se puso la excusa el tráfico pero también era un tema delicado donde el sentido de que te habían ocultado que los familiares alguna de la gente que se daba por por suicidio que decías bueno pero vamos a ver

Voz 7 51:33 o sea que de repente salga pero se cierra como un suicidio entonces ahora de repente no ahora resulta que ha sido un tipo al que los han asesinado el caso que decidieron ocultarlo que no se llegan a lo oculta

Voz 1415 51:48 después como dices que cogen al asesino lo eh

Voz 7 51:51 me encanta la opinión pública encima porque

Voz 1415 51:53 ayer además has las llevan a rajatabla es decir oye cómo habéis estado engañando con esto

Voz 7 51:59 bueno oye pues no nos ha gustado la sección aunque no sabemos si se ajusta o no creo

Voz 31 52:07 a ver a mi me parece que tiró Kate que yo porque es ajustado bastante llegue que estamos hablando de

Voz 7 52:12 pero tales cajero del metro viajeros en fin tengo Alfonso Ojea mirando me asustó tanto qué tal estás bien pero es que yo creo que éste sí tiene máster no esto es un más que estas son bastante humo externo lo queremos y tú lo pero más te