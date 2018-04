Nadie sabe Nada: Berto, el del pelo guay; Andreu, el de los codos (14/04/2018)

Voz 0057 00:00 por qué quieres falsa inicio porque porque es que te he visto como muy arriba diciendo falso Iris

Voz 1 00:06 hombre llevamos mucho tiempo fuera estaba yo viendo un poquito de Petit no a empezar fuerte hoy no proveer duelo para para los inicios Petin claro ver un poquito superficial superficial

Voz 0057 00:23 es el el cuando entra la sintonía papá es ya eso ya es penetración

Voz 2 00:29 tercer

Voz 1 00:31 si vosotros lo queréis así

Voz 0057 00:34 lo que tú quieras es es esto es el público cómo te dabas Laura hoy el público sea más Laura vale vale no sé yo nunca me lo había planteado en estos términos pero

Voz 0169 00:45 yo lo que me fijo es que ya de antes de empezar ya estamos con el PP tiene con todo sea no el programa eh ya está en muy interesantes

Voz 1 00:56 dos

Voz 0169 00:57 pero es que va así que ya ya lo digo la terminología el universo cumbre

Voz 0057 01:04 sacar la ida le grano que eso es lo lo creamos cuando lo comemos no

Voz 0169 01:09 bueno es que te da cómo va la cosa tiene muy bien bien

Voz 0057 01:11 todo muy relajado que zona de la época de mi vida más relajadas muy tranquilos y ahora sí

Voz 0169 01:17 buen cutis si de verdad se puede decir

Voz 1183 01:42 todo pues yo qué sé pongo una de cuerpo Un hoy juega claro quién si no hay no nueve encontrado crema para hay una cosa que me daba mi maquillaje porque tengo el codo muy pelado hombre hemos hablado muchas ve como la rodilla un camello sí

Voz 0169 01:56 y entonces me una creer vez como el periodo Si una cosa que va como una pastilla sí pero bueno ya mira chico yo les llevan programa en televisión hablo de las cosas no se ven

Voz 0057 02:10 ya no son mi fuerte como comunicador claro yo nunca he escuchado hablar de tiempo Buenafuente o el de los codos

Voz 0169 02:20 Hamás que bonito tiene no más lustroso

Voz 0057 02:23 en a Pablo Motos les más de codos

Voz 2 02:25 el líder kurdo codo codo

Voz 0169 02:28 bueno sí

Voz 2 02:29 ya ya empezamos ya está todo a punto ha venido todo lo que diga la verdad sí

Voz 1 02:33 no

Voz 0169 02:33 la hora qué te parece empezamos ya si tengo una trompeta sí que es la toca ahora lo toco luego como quieras si la trompeta si se espera espera

Voz 4 02:41 ahora quiere ser micro la verdad no no por favor no

Voz 0169 02:44 yo lo que pasa es que voy a tocar el himno de España

Voz 0057 02:48 y el hombre muy bien que ahora está está muy de moda hombre es que no no me canso de escucharlo claro ella mal

Voz 0169 02:58 la Sánchez ha dicho que está Luis que no entendía cómo habla si lo digo yo por teléfono

Voz 3 03:06 claro

Voz 5 03:07 Marta note no te entiendo que que Marta

Voz 0169 03:11 porque le he dicho si quieres venir en piano no hay piano no hay arreglos de piano bonito en una tengo una trompeta de niño

Voz 0057 03:18 y dices que España lo que es lo que sea pasado España Le cabe todo

Voz 0169 03:23 exacto que a un poquito lo hago yo solo vale si te parece lo toco ya empezamos a hablar

Voz 0057 03:28 yo yo te propongo veo lo tuyo se compra todo tuyo y añado no tocas y cuando acabe es que Laura grita muy fuerte te parece la hora hombre pero gritando sin micro es que intentamos que siga dándolo todo te pongas sin micros Leko lejos vale así para ella

Voz 5 03:47 qué será será de alguna manera la a ver si hay alguien que haya alguien que está todo un poco

Voz 0169 04:00 eso no entro en casa hizo ayer salir

Voz 5 04:02 qué hora se emiten sí pero no

Voz 0169 04:06 a puede saberse Alidón a costar tal a las nueve de la mañana hombre si no hay entonces estás como en lo mismo con el ancho me voy a tomar un brunch voy a escuchar a nadie que es un brunch compra eh es la suma de casas y la gente se ya lo sé pero yo come normal pues el braille qué tal levanta tarde vale vale es decir es bueno

Voz 4 04:42 eso es delito de odio esto puede ser delito de odio Garate

Voz 2 04:46 el Papa para acabar la plaza papá papá placas la papá ahora bien los Arabia no podía

Voz 4 04:51 el Papa

Voz 2 05:22 muchas gracias esto empezaron bramaba no son tonterías así tendría que empezar el Hoy por Hoy por la mañana con Pepa Bueno

Voz 7 05:29 la buena todo lo he dicho pero todo no

Voz 2 05:33 la día Teodoro bueno nada pues bien mira estamos en el teatro Lara en la sala Lola es donde hemos nos hemos hecho fuertes aquí ya no me muevo tengo previsto hacer siempre a mí creo claro mientras estemos en Madrid es que me gusta mucho todo gusta esto

Voz 0057 05:53 bueno yo no se podrían

Voz 2 05:55 la algo y fumar Jaguar sería pero ese podrían los años ochenta lo es legal no es legal y bueno para la vamos a hacer el programa de improvisación hay nuestras cositas vale

Voz 0057 06:06 venga vamos allá vamos ya

Voz 2 06:09 digamos ya venga

Voz 0057 06:17 perdón para semana Nerea de Segovia por qué decimos que los peces nadan sin realidad bucean Nerea ya empezamos a esta ópera te imaginas que un día deciden todos los peces sacaba bucear halal de repente todos Fun

Voz 0169 06:35 el sacar el mar de repente

Voz 0057 06:38 me parece que no te pueden meter bajo una mierda

Voz 0169 06:43 Nadal queremos los derechos los a decidir sin ángulo buceando bueno hay Dios mio también una amiga mía que pregunta Borja Rodríguez de Getafe dice por qué nunca vemos a un chino echar gasolina en una gasolinera ya está

Voz 0057 07:01 vamos ya

Voz 2 07:03 vez no perdona no es otro que la usan la gasolina para quemar a sus cadáveres pero es que siempre estamos con esa ya llevo toda la vida escuchando es bueno yo no he visto echando gasolina si China no aquí eh

Voz 8 07:20 ah vale aves que viven aquí lo hacen aquí esto

Voz 0057 07:23 como esta cosa que yo siempre escucha un restaurante chino no hay gato cerca

Voz 1 07:29 no hay perros

Voz 0057 07:31 como pero siempre hay me voy a un restaurante italiano tampoco veo gatos CES y además si sirvieran carne de perro no los cazas no habría una empresa que son los productores fiables pero eso sería muy agónico no la han pedido un perro rápidos

Voz 9 07:48 a la calle con la escopeta de Bali

Voz 0057 07:51 eh

Voz 0169 07:52 claro si lo que sí que siempre hay sitios digo eso me encanta de los chinos que siempre hay sitio si tú llegas eso

Voz 1 07:58 nada un restaurante que eso parece un centro comercial inmenso con cascadas y cuadros ahí es muy bonito

Voz 0057 08:06 invitas decoración a mi me encantaría tenerlo en casa

Voz 0169 08:08 yo una vez uno Le pediré encantaría que mi casa fuera como

Voz 0057 08:11 no obstante chino oye sabes que le pedía una vez a un restaurante chino en Barcelona

Voz 0169 08:15 vendía una caja de luz que simulaba una cascada no te lo juro no es todavía pues te lleva a Calella porque me hacía mucha ilusión para el baño

Voz 2 08:25 no no no no me lo estoy inventando no

Voz 0169 08:28 era tan feo que era bonito había dado la vuelta

Voz 0057 08:31 ya eso pasa esto pasa entonces tenía

Voz 1183 08:33 ya unas proporciones poco importante yo pensé qué bonito sería tú sentarte en tu lavabo Ibero una cascada interesa una falsa cascada porque es como un juego de de muy raro de un trampantojo entonces se movían unas unas piezas y caía agua no sé

Voz 0057 08:48 pues en realidad pero me lo imagino muy feo eh

Voz 0169 08:51 sí sí sí sí no no te quedas corto pero tenía luz por dentro que eso ya cualquier humano nos gusta como los mosquitos no

Voz 1 08:59 pues mira una caja de luz insisto simulaba un gran paisaje chino de cascada claro esto tienes que se fabuloso ya me fui

Voz 1183 09:07 como yo mismo engordando iba con otro hombre en quiero decir que no se lo digo igual con con con la copita ya del del final de la comida si la del licor de lagarto ese muerto

Voz 0057 09:16 bueno no hay huevos

Voz 0169 09:19 ahora ahora o con mucha educación no el de la muchacha no lo entendió yo creo que a día de hoy todavía no lo está entendiendo porque sabes que ellos funcionan por unos protocolos mentales de once cuenta cuánto cuánto atrae dos se quiere lo quiero Nicole no había o fuera de avión y ellos lo sacas de aquí no

Voz 0057 09:36 claro

Voz 0169 09:37 dije perdone se se ya como que qué digo usted me vendería la caja de luz de la cascada

Voz 1 09:45 yo te digo pues tanto no lo dudó unos segundos dice lo que hace tiempo dijo un momento dice fue viene dice no

Voz 2 09:56 me encanta el ganas grano gordo

Voz 0169 09:57 ya ya digo hombre pero se puede hablar voces no no no se puede noventa adiós digo bueno pues adiós duró muy poco la cosa

Voz 8 10:06 Villa fin sigue y entonces desde entonces hacer tus necesidades

Voz 0057 10:10 sin sin cascada apeló

Voz 1183 10:13 bueno no quiero entrar en detalles vale más más

Voz 0057 10:15 Alex Granollers dice que inventó el reloj como lo puso en hora se inventó una no es el primer teléfono que no podía nadie ya claro se quedó el teléfono allí puesto colgado aquí pero bueno pero podían ser las dos cómo podían ser las tres sabes que siempre lo ponen a las diez y diez no dicen que es porque las fotos de de anuncia recoge los momentos las diez y diez porque el parece una sonrisa tanto de los contento comprame amigo pues las ocho y veinte

Voz 10 10:52 yo yo era mía

Voz 0057 10:54 es verdad

Voz 0169 10:56 es verdad ella tiene un punto y emoticonos se crees que vayamos a a Benissa no quiero estar aquí en Madrid vale podamos sí virtualmente porque realmente lo que quieras bajar su Oliveras dice cómo puede ser que crezcan Palmeras en la playa

Voz 5 11:17 yo que se sentido dicen

Voz 0169 11:19 no es un hábitat muy favorable él ha decidido de mutuo propio que la palmera pues no está a gusto allí en la arena que se tío pues será que está

Voz 0057 11:32 para Palmer antes hicieron la playa después sí hombre claro

Voz 0169 11:37 Jesse hacia vienen quitarla

Voz 0057 11:40 mira Flavio Escribano porque así trabajamos en una oficina cuando vamos a la zona donde se almuerza vamos a Office Se trata de algún tipo de buque espacio temporal el Office dentro de la oficina el Double Office el INTRA Office eso se ha perdido un poquito pero no si se dice vamos a cocina vamos a cualquiera porque antes las casas como para quedar puede decían tengo Office así es exactamente Office es una precocinado como eh donde se donde siempre cocina eh

Voz 0169 12:10 quiero estar en la cocina pero también quiero pero no quiero la ingratitud de la cocina sabes que un poquito la nobleza del salón

Voz 0057 12:18 hasta la cocina es como es el útero materno de la fe

Voz 2 12:20 mira a Blanco Chicote de va a contar que has visto

Voz 0057 12:24 la ya esos como como orinar se en el útero de tu madre es la de fíjate

Voz 0169 12:28 pero la cocina por el vaso que feo feo si vas a lo que va a seguir entonces

Voz 1 12:33 pues todo otro azulejo tu tu tu fluorescentes

Voz 0169 12:36 de la cocina la cocina años sabe aunque ahora las haces muy bonitas y él Office no es eso es como la americana barra americana cocina americana no

Voz 0057 12:45 la cocina americana barra americana si es verdad

Voz 4 12:49 lo que te cocinar lavar americana siempre es el mismo plato eh

Voz 0057 12:54 sí sí sí sí más crudo más hecho pero la

Voz 0169 12:57 pero me refiero que no te gusta concepto cocina americana

Voz 1 13:01 no porque no porque no pero si yo nunca no

Voz 0057 13:06 eso que está como abierta no

Voz 1 13:08 dímelo porque a la intimidad la cocina

Voz 0057 13:11 porque es la cocina como un escaparate pues para compartir lo que está

Voz 0169 13:14 contigo en tu casa no comparte lo metió

Voz 0057 13:17 cocina cocina americana siempre es una manera de intentar eh dignificar una cocina que demasiado pequeños eso también cita aunque sí tiene una cocina grande Paqui isla comedor me entiendes no ya está no cocina americana

Voz 0169 13:31 tienes en tu casa

Voz 1 13:32 se yo si eso no es una cocina americana mira

Voz 2 13:36 no sabe lo que tiene yo están tu casa contigo

Voz 5 13:47 a a estos agentes seguida

Voz 2 13:53 a nadie convertido ya en una

Voz 0057 13:56 especie de esto ahora lo escucha uno que por primera vez

Voz 0169 13:58 no quiero esto no es tu casa contigo y tal es que lo quiero no quiero jugar más es como el fumar no puedo dejarlo entonces eh tú a la que estornudo más feo más agónico como con tos no sitio estás bien hablar contigo estos nudo esto

Voz 2 14:28 ella respeto momento no me deje con la palabra en la boca

Voz 0057 14:30 es el chaval está pare que pare

Voz 2 14:33 es un perro que a la que ver movimiento se va escúchame no está bien pues ya que cuando llega al final

Voz 0057 14:40 de la anécdota

Voz 2 14:42 bueno vamos a ver lo vamos a ver chaval a Kimi no que te has pasado

Voz 4 15:00 aguas darle agua además agua

Voz 2 15:04 tener un poco de agua tiene que te va a que está llorando de la emoción no Tomás ante la emoción sale más no hay pobre Mi aguas tu agua encima para estaba aguantando lo peor que hay

Voz 1183 15:20 se me estaba secando secándose grande no aguanta más

Voz 0169 15:23 pero es que ha sido como como saben un perro

Voz 2 15:25 qué

Voz 5 15:31 si Eros oído porque estaba hablándole para que tengan que interrumpir una anécdota que ya tiene que tiene que ver esto como si él ladrido había estornudo había

Voz 2 15:47 es un lamento hondo no como como fado portugués toda ahí

Voz 11 15:53 cómo estás si te sientes mejor porque ha aguantado en lo tirado de un autor

Voz 2 15:59 ha tirado de una bueno cómo te llamas

Voz 0057 16:03 bueno sabes que es un nombre para para lo explicaba el otro día para simular una vomitó nada por el estilo

Voz 3 16:16 oiga barba

Voz 2 16:32 el programa se preocupa también por la salud de sus seguidores ahora no me he dado cuenta de lo que ha pasado aquí que está convenció Cosby mira que tener blando blandito cuatro ojos cinco orejas y una boca macho porque pasan cosas

Voz 0169 16:46 continuamente oye cinco orejas y qué pasa con rejas eh es que empata con mi cocina eh pues que tiene cocina americana tanto no te enteras no es que la cocina ganó la cocina está tú tienes un piso que yo estaba allí si eso aparece una madriguera por qué se va subiendo niveles y bajando aquí hasta que haya un comedor aquí al lado está la cocina cocina abierta de cara a una mesa de un hipotético conmovedor eso eso sí pero no es que este no diga que no para mantener el

Voz 0057 17:16 está junto es como el mismo espacio

Voz 7 17:19 oye

Voz 1 17:23 es decir que creábamos cocina que pudiera canadiense ahora vamos no

Voz 0057 17:29 no sé cómo se puede llamar eso cuando la cocina cocina veces cocina comedor conciliador poco convecinos con vecina se vale pues es comer

Voz 5 17:41 me convencí venga nadie sabe nada en la SER Aitor de Vitoria que opinó

Voz 0057 17:55 Andreu la primera vez que conoció a Oberto que opinó Oberto la primera vez que conoció Andreu creo que esto ya

Voz 0169 18:00 lo hemos tratado eh pues también hace chistes

Voz 0057 18:03 porque mi mujer cada programado el vale vale vale que opina que con toda de cedida eh yo si es que no podía pensar nada no es que ya te conocía mi sólo me daba vergüenza pero yo te había visto por la tele pues sentiste Vergüenza vergüenza ajena o propia me dio vergüenza veinte

Voz 0169 18:20 el electoral

Voz 0057 18:22 ya te vale pero no por

Voz 12 18:25 no

Voz 0057 18:26 no hacía nada vergonzoso fue como hay Nadal no social Andreu dirigió la cómo estás porque levantas tú la mano en en una pregunta que es que opinamos nosotros bueno saberlo

Voz 2 18:37 trial con la cabeza ya no me de opinión lo que yo pensé no te interesa no puedo moverme mientras So o me quedo mirando te común conejito ante los faros de un coche no a lo mejor al estar a estar hablando los dos pues me miras

Voz 0057 18:52 pues pesar porque lo hacía por porque lo hacía porque para que el programa tuviera ritmo y que cuando tú acabaran ya estuviera a esa persona que tiene prisa que te tienes que ir

Voz 2 19:00 estamos aquí un ahora es nuevo pero bueno vale no muy sentidos haciéndonos

Voz 0169 19:05 lo que quieras yo pensé cuando te vi yo esto no te lo he dicho nunca te lo voy a decir ahora

Voz 2 19:11 qué peinado más raro

Voz 0057 19:14 ya pero es que eso sigo igual exige tengo bueno tengo tres remolinos tres o cuatro remolinos pero es una cosas muy raras y me crece más por los lados ir por aquí atrás Ignacio siempre como una campana de señora mayor Parejo Amparo Baró que en paz descanse sí sí sí sí no puedo evitarlo yo me intentó hacer otro peinado me cortan el pelo allá y me dura un día sí sí sí ya está el amparo que llevas dentro no puede evitarlo no vengas queje haga vamos ya una la vez alguien diciendo del pelo

Voz 2 19:44 es guay no Andreo el de los codos no no no no no

Voz 1 19:47 quería ver cómo te llamas José José he visto que levantar la mano

Voz 2 19:51 como muy propinó una de otro no no vale toda tu rollo

Voz 1 19:55 yo es que es mercado pensando con lo que has hecho con lo de Raúl que hecho red

Voz 0057 20:02 sí me han dicho que con Braulio también Perelló

Voz 7 20:07 ella

Voz 0169 20:09 voy a hacer una reivindicación me en una reivindicación estamos en días que estuve en Barcelona día de la independencia de la independencia Modric no es nuestra

Voz 0057 20:21 drama nosotros hicimos un programa Elia el veintisiete

Voz 0169 20:24 eh con modelo tampoco

Voz 2 20:28 no fue el Betis no la independencia era duro sabe lo que duró

Voz 0169 20:33 el caso es que parece ya deme ese día tu sugirió este sugerir esté una forma de reaccionar a los malos comentarios o a los malos chistes sugirió usted no sería acordadas pero no ha vuelto a pasado ninguno de programa al pataleo que unos cines fatal quedándose bueno pues eso deberíais de me he quedado esperando en todos los programas a ocurrir porque Ayna comentarios que eso claro claro claro se sea tú

Voz 0057 21:00 tú añora es que la gente pataleo todo el rato sea cuando algo no cuando hago no te guste ha dicho que el a la carrera que el problema de la gente y la virtud que como cada uno es diferente pues cuesta mucho encontrar un momento de pataleo unánime lo sugerido hoy lo pedí yo sea yo pedí pataleo cuando acá

Voz 0169 21:18 B acabó el programa sugerirle que nos fuéramos con un par

Voz 0057 21:21 a ver si es verdad gustaría hoy un pataleo el programa atónitos

Voz 0169 21:25 a ti te gustó a me gusto despacio un poquito para que te quedes tú tranquilo no lo hacemos no

Voz 0057 21:32 te gustaría que cuando acabemos el programa como igual que lo ha dicho auto o dame lo todo tú gritara Paco pataleo

Voz 0169 21:41 sí sí yo lo que pediría es que controlar eso que va a hacer una lonja de pescado este programa

Voz 2 21:47 del mundo aquí al final vamos a tener una turba de quiero decir bueno hay otra persona hay que que también quiere cosas claro esto ya hay otra persona claro

Voz 0169 22:02 antes había despertado la Bestia la Bestia del Este que llamaron temporal de frío que tuvimos hace ya tú le llamaran la Bestia de la bestia de que tuvimos hace sí sí

Voz 3 22:13 no

Voz 0169 22:14 la Bestia del Este e ir Pedro Piqueras Flynn

Voz 1 22:17 para el que le gusta lo terrorífico no sabes

Voz 0057 22:21 aquí era Putin no no

Voz 1 22:24 hola buenas muy bien bien muy bien la verdad es que es sobre la última pregunta de qué pensaba eso de lo otro y bueno voy a dar mi opinión yo sé que sois unos cracks muchas gracias a ellos

Voz 0169 22:39 ha tenido poca gente lo también no

Voz 5 22:41 sí o sí

Voz 1 22:45 cómo se quemó a lo dibujó en Instagram dar muestra de un dibujo

Voz 0169 22:52 mira que estabas hablando no podía dejar de mirar te tu estatus

Voz 1 22:55 casi no te escuchaba lo que me decías sabes lo que llevas exactamente si cultura si somos de cultura de todo un poquito como te llama la vida a y que ha extraído David como Amira David llevas lleva un dibujo

Voz 11 23:14 ver el dibujo para nosotros lo llevas en tu cuerpo Dios mío o sea tatuado Humberto y un Andreu o David

Voz 2 23:25 pero esto qué es hijo mío pero eso ajena eso llevar no sé nunca nunca Chapero Benach y tío te vamos a abrazar a veces a una persona que se ha tatuado además las caricaturas no pero bueno

Voz 5 23:51 si si bien bien si es que la realista hubiera sido la piel

Voz 1 23:58 el mejor ese no lo notó en la pena derecha tengo más potencia tengo

Voz 0169 24:02 lo más notable nota de recomendar lo recomiendas no que se lo recomiendo yo estoy sin palabras te te quiero muchísimo pero yo no me he tatuado nunca te pasaba algo antes pronto que no por favor que vivas hasta

Voz 0057 24:17 los noventa y siete pero sí por lo que sea podría dejar dicho que me que te lo

Voz 2 24:22 que te arrancaran no perdón

Voz 0169 24:25 me pasa me pierdo efectuado nunca tuvo eh tu cara iba a decir tu cara pero no te lo voy a prometer pero me gustaría estamos en contacto David joder

Voz 0057 24:50 a alguien que hace que se le que yo soy me tatuar algo sería tu cara pero no salía

Voz 0169 24:59 sí porque hemos cumplido posible no porque quería hacerle la broma lo he dicho hace esta broma un tipo que te lleva a sugerir a mí memos

Voz 0057 25:07 bueno un poco sí estoy habilitado ya estoy capacitado para seguir haciendo humor

Voz 0169 25:11 no no vamos a hacer una breve pausa para la publicidad tendremos que tenemos que hacer una foto vale y colgarla en redes hay alguno más oculto

Voz 0057 25:21 te lo voy a decir la viña es Rey que está por ejemplo Air

Voz 2 25:26 el ombligo ahora volvemos lega

Voz 0169 25:48 es decir que también con el público presente este programa se hace con la gente los que los mandáis las cosas y los que estáis aquí como se queda yo creo queda manifiesto si Mann me gustan nos gustaría esté menos has visto que cambiado

Voz 0057 26:08 los términos todo el rato estoy dejando te dejan despacio para que tú mismo te estrella

Voz 0169 26:13 no nos gustaría a hacernos eco repasar con vosotros una iniciativa que colgó nuestro que es presidente honorífico de nadie sabe nada si un día el hombre como sabor está en su casa ir sólo los saludos para él que están escuchándonos dice hasta que en la cuenta de Twitter que diga viajes con naif de ponemos naif de porque nadie estaba pillado

Voz 1 26:41 digo eh porque nadie sabe nada y está acogido por otra persona

Voz 1183 26:46 ya entonces lo llamamos sabe nada si no te has cuentan sino no te fijas lo lo lo

Voz 0169 26:52 hijo pregunto vía a todos los que quisieran cuantos naipes Duran tus trayectos viajes tareas que tenemos aquí una lista si te parece la repasamos algo que se dice El tren Granada Algeciras unos cuatro nadie night es inmediata si hay retraso pueden subir a cinco y media bien Diego García de Cuenca Asturias en coche unos siete nadie a mi me parece básico

Voz 0057 27:18 no

Voz 0169 27:18 es como un empacho no ruta por California

Voz 0057 27:21 Julio del año pasado una temporada de nadie sabe nada ruta por Asturias en agosto media temporada este ya trabaja con temporadas enteras

Voz 0169 27:29 en una temporada son cuarenta o treinta y pico cuarenta exagera no yo iba Alejandro

Voz 0057 27:36 hacia allí iba de mi casa el trabajo en cero coma cuatro nadie es de pocas

Voz 0169 27:41 un cuarto cuarto evita dice Alberto sólo necesito medio para ir y el otro medio para volver pero dice donde las es cómo va musitó que dura medio bueno media hora

Voz 0057 27:52 camina yo mido por nadie es el maravilloso a la vez que apasionante viaje de las tareas de casa un nadie siempre se me queda corto pero cómo voy al día no me queda más que tirar de nadie es antiguos y me vuelvo a mear de risa

Voz 0169 28:02 vale más un trayecto Arne en Amsterdam dice más más momia equivale a uno coma veinticinco aires bueno

Voz 0057 28:11 para los afortunados que en Corea os proponemos los mejores lugares para visitar con tu pareja sin duda un artículo imprescindible para planificar tu viajes con nadie ha previsto

Voz 4 28:20 aquí crack la cuenta Corea Cultura ha aprovechado meternos ahí

Voz 0169 28:27 Madrid Lugo en coche creo que fueron unos siete de la vida ese mide Sneijder bonitas logran

Voz 0057 28:33 yo pongo mientras limpio el pitcher Mi casa salón cocina pasillo baño bueno pues está la cosa

Voz 0169 28:38 bueno para acabar dice Tocina SEM entonces vienen se miren Chen que hubo una orden no once cerdo sueco

Voz 0057 28:47 cocinan ser eh dice dice

Voz 0169 28:49 un banco Copenhague en ahí con aires desde el despegue hasta el aterrizaje el único de un vuelo que iba riéndose esto también les maravilla curioso no un hombre y sólo bien pues hasta aquí esta iniciativa absolutamente estéril sí pero con la que hemos hecho pero también es queda en contamos nunca con las redes están ahí con Sarkozy clásicas las redes son mejor

Voz 7 29:37 bueno sabes

Voz 0057 29:40 es que no me ayudas bueno sea nueve ayudas y estoy intentando ponerme sexy tú al lado llavero como era su

Voz 2 29:47 visto faltaba poco competeríamos

Voz 0057 29:50 está le faltaba metal no pero esas saca la trompeta de plástico claro claro mira Lidia alguien levantaba la mano por ahí vale tu quejes importante

Voz 2 29:58 vamos a ver a ver qué quieres seguimos en la frenada vamos a ver equiparable al tatuaje más regalos

Voz 0169 30:09 sí

Voz 1 30:09 qué es esto hay que bordean la ciudad es veladitos ya de Alcoy pesadillas de Alcoy

Voz 0169 30:19 la capital los en España

Voz 0057 30:23 la NASA Nin me mola todo de tiro

Voz 4 30:28 muchas gracias aplauso

Voz 0057 30:36 que a la espera dar las compartirá hemos eh yo creo queréis pela villas que más apetece a esta hora que pesadillas no si son más regalos te puedo atender es que sino queda más raro

Voz 2 30:49 vamos a mira mientras tú haces eso yo abro las pelas claro perfecta son mini pela días ellos la recordada más grandes vamos mejor que cayó más pequeño cuando las comían

Voz 3 30:58 uva

Voz 1 31:00 no sirve te perdono voy contigo cómo te llamas Ana Ana dime

Voz 1481 31:04 pues que yo tengo un problema con nada y los sitios públicos porque ya no me lo puedo poner para ir a la universidad ni para ir a ensayos ni nada porque me parto el culo en público y la gente se me queda mirando súper raro pero luego tengo otra como costumbre le cogido vicio a escucharlos para dormir entonces no puedo dormir si no está escuche programas antiguos sí he visto esta la primera temporada que

Voz 11 31:30 pues un poco peor la primera

Voz 9 31:35 pero como se han quedado sin pelo ella caras siempre la pata

Voz 0057 31:42 osea la cosa es que no puedes escuchar escucharte los cuando estás despierta porque te ríes y te pero de dormida sí

Voz 1 31:48 y no es bueno esto a nosotros nos bueno hombre luego no sueña con vosotros ni cosas raras entonces lo provoca efectos secundarios que no sueñas con nosotros eso

Voz 0057 32:01 está bien

Voz 0169 32:01 bueno eso eso la verdad no sabes lo que pierdes porque yo sueño gano mucho yo me he metido en sueños te flipa esto tú además en tu propio sí

Voz 0057 32:11 porque te idealistas eh ah vale vale

Voz 0169 32:14 qué tal cómo bien ahí de pie estas ahí cautela no sueca vamos a repartir las pesadillas entre todos tomamos las repartimos a todos dais una cada uno mira con el permiso de si no mejoras y regalarles no vamos a coger aquí os dejamos un guapa para sobre ellas que que me exijan pero allí hay

Voz 4 32:38 mira Ike que ver

Voz 1 32:45 claro los técnicos pueden comer cada día se les puede dar de comer al técnico

Voz 5 33:02 espero que no quita el hambre ya la broma típica que pide una pesadilla que pide

Voz 15 33:08 claro ella

Voz 0057 33:11 yo sé es que no es es que es muy pequeña parece estudiante de verdad es que no puedo ir a dichas por delante las palas para que parece yo es que siempre recuerdo que esto radio sí claro claro para que bueno bueno venga vamos con más preguntas y Adrián de Toledo los embarazos de trillizos no deberían durar veintisiete meses siempre sí sí ya me dirás tú donde los llevas claro claro que sí

Voz 0169 33:38 eh que saliera el el el el último ya con tres años no

Voz 0057 33:43 Veintisiete son tres años no nos escucha eh no está cuya

Voz 2 33:51 eh quedó como la cabeza un gorrión es bueno todo el mundo ha quedado como yo me he ofendido hasta mi Skoda de Río

Voz 0169 34:09 para pues imagínate que esto como de Delibes no esto es de ficción no no es real ha no la todos inocente esas cosas comerte un mástil de un gorrión

Voz 1183 34:22 no no pasa nada no pasa verdad a mí no me vale vale vámonos con Louis

Voz 0169 34:27 es de Arenas de San Pedro se puede considerar que alguien es definitivamente mayor cuando su edad supera su número de pie

Voz 2 34:37 lo voy a cuya nunca yo no

Voz 0169 34:39 he escuchado puedes hablar tú que yo no pueda va con la Parellada

Voz 10 34:42 no

Voz 1 34:43 yo estoy en EE UU

Voz 0057 34:52 qué pasa vamos a ver venga pues que tengo cuarenta y tres años si ICCAT son cuarenta y tres estás a cero estoy no sé ni y joven no esa es la medida estoy empatado diseño

Voz 0169 35:07 empatado contigo mismo hostio el año que viene ya venta

Voz 0057 35:10 claro que viene vuelves a nacer es tu primer aniversario no lo había pensado alguien me ocurre esto que estoy con

Voz 1 35:18 sí

Voz 2 35:20 tiene XXXVIII y ocho vamos vamos a hablar somos ahora mismo estamos hermanados por algo

Voz 16 35:26 XXXVIII trata de hecho de pie yo no sé qué haré cuando tenga treinta y nueve

Voz 0057 35:30 ya es lo mismo que yo he dicho yo quiero decir no no quiero decir que coincidimos cómo te llamas Beatriz Beatriz también ve con Berto no

Voz 1 35:42 cuántas cosas no mientras habla también sientes un cosquilleo extremo mediante Eva

Voz 17 35:49 ah bueno bueno claro claro es que tenemos aquí a Eva Ugarte si es la recuerdo las recordarán quizá por hacer el papel de mujeres las series me

Voz 11 36:00 a un aplauso para ir a gracias

Voz 5 36:05 claro sí

Voz 15 36:09 más allá de las verla

Voz 16 36:13 muy bien cola pero la boca qué casualidad que decirlo en las pesadillas de voy hacia Titus Ángel me gusta mucho el mundo gitano gitanos en las bodas Galán pesadillas para que todo vaya bien y sea feliz entonces nos viene muy bien a todos no lo sabía

Voz 0057 36:31 yo sabía lo de los bautizos en los bautizos lo sacarán pesadillas creo que los gitanos y los payos también pues ataque participar qué bonito pesadillas mundo gitano camaradería y ahora música

Voz 18 37:18 ajá eh

Voz 2 38:01 yo no sé si estas una canción a mi me gusta mucho eh pues apropiada para un medio día es como poco pastosa no no evoluciona demasiado pero bueno

Voz 0169 38:10 bueno para los que estén tomando Bratz Branch claro claro claro oye te quiero contar una ruta a ti antártico vamos con que otra si tienes alguna guardada que tengo una mini vive Cota venga yo también no muy larga pero te cuesta el doble como

Voz 2 38:32 si quieres hacer tú la cabecera y todo porque invitados selló vale vale

Voz 1183 38:39 en la Cadena Ser Vivendi otras con Berto Romero

Voz 2 38:49 no no no no no siempre veíamos cinco años con esto

Voz 0057 38:54 bueno vale vale de acuerdo con Berto Romero

Voz 1 38:58 vive invita hoy

Voz 0057 39:02 Andreu bueno es el que está hablando todo rato mientras yo presento sí se suele aquí está la el el de la cabeza algo realmente grande raperos

Voz 2 39:20 venga a a que me buenas tardes

Voz 1 39:23 no

Voz 2 39:23 qué tal cuenten es lo no era presentador coño presentador pero

Voz 5 39:28 buenas tardes que ETA que ayer gracias por invitarme según presentador que que que le parece muy bien que que que venga

Voz 2 39:39 eh eh eh hola buenas tardes nada contaros una anécdota Alepo cuenta ballet dota oiga no parece una buena actitud Carrol no me pareció una buena actitud como presentadora a mí tampoco

Voz 0057 39:54 la estoy cómodo yo si tiene usted

Voz 0169 39:57 la tarde pues se queda aquí

Voz 0057 39:59 en el taxi taxi luego que bueno que era

Voz 0169 40:04 el otro día estaba yo en el no importa lo que hiciera porque lo que importa está para mí o no

Voz 0057 40:09 esta para mí es que hay una chica que no ve por culpa de cámara pero con todo el respeto amiga claro estamos no lo que veo

Voz 1 40:18 a ver qué he dicho que estoy paté no aprecia usted para mí como empezar la dotado pues tengo una cosa que te quiero contar yo que se lo típico

Voz 5 40:29 eso es que hoy mira

Voz 0169 40:33 pasas no hoy presenta adiós mal mal mal venga oye estaba el otro día llamas mi esposa sílabas

Voz 0057 40:41 dónde estaba no importa dónde estaba estabas

Voz 0169 40:44 estaba estar estaba muy bien y me llaman pum pum pum pum donde la cuerno vibración del mar me llama

Voz 5 40:58 hay

Voz 21 41:02 el vibración a nosotros

Voz 0169 41:05 por tanto lo cojo a dime Silvia dice hola aquí

Voz 1 41:10 no sabe dónde estoy de ella también estaba estaba ahí los dos

Voz 0169 41:16 sí sí estábamos los dos pero cada uno es diferente

Voz 0057 41:18 ni mucho como sí pareja gracias

Voz 0169 41:21 sí estoy en nuestra cama

Voz 1 41:23 la de Barcelona con un actor ensayando una escena de cama de mi nueva película

Voz 2 41:33 eh digo Silvia voy a colgar el teléfono

Voz 0169 41:39 ya tú piensas un poquito todo lo que estás haciendo

Voz 2 41:41 eso es lo que lo has dicho baja la pelota que está

Voz 0169 41:45 por arriba ahora en la broma eh Jordi Sanchez y tal yo no sé si esto es muy importante no seguramente no pero hombre que te llame tu esposa está fría no va a puerta a puerta a puerta cayó hola te diga que Chaves que sí claro como lo voy a sabe lo sabemos todos en la familia estamos ahí contigo a tope a muerte hice pues que ahora estamos ensayando y como no había sitio hemos quedado en mi casa digo en nuestra casa dice sí

Voz 0057 42:15 sí claro aparte no hay un poco de recochineo ahí no era la broma mira estamos ensayando exacto

Voz 2 42:24 el salón hora grito

Voz 0169 42:28 pero fíjate que están ensayando la directora bueno pues si queréis Carlos en vuestra casa yo no estaba en casa claro dice que toca esto es la escena de cama hay que decir que es una comedia con Jordi Sanchez eh no sería un sex symbol un galán no se le ha llamado esa película para hacerlo

Voz 21 42:45 el desarrollo sexual

Voz 1 42:49 qué me estás diciendo que no es que no es porno no película no

Voz 0169 42:53 no es que esta misma anécdota en porno es motivo de divorcio

Voz 0057 42:58 hombre claro claro no no no no claro no es la historia tan pareja es una comedia pero en otra en otra

Voz 0169 43:04 no yo me quedo más tranquilo sea uno están rodando Nueve semanas y media

Voz 12 43:07 muy bien me entiendes dice

Voz 0169 43:10 pero claro como la escena de cama yo creo que la propia directora que se echaba la normal le dijo a Silvia hombre quiere es decir dice hombre pues vamos a la cama Jordi hombre en si hubiera no se Jordi Sanchez el recio Recio mi mujer con Recio en mi cama

Voz 0057 43:28 con un hombre recio en la no me parece muy bien puede ir a la Liga

Voz 0169 43:31 pues al hay que era para reírnos ETA mandar una foto sita yo dije joder qué guay el cine

Voz 0057 43:39 tienes que ensayamos algo picante tuyo para enviarles fotos a tu

Voz 1 43:43 no absoluto

Voz 0057 43:45 ya estoy aquí con Berto ensayando una colonoscopia en nuestra cama pues el otro día fui a Khatun de que un hombre fíjate Khatun

Voz 0169 44:01 la tienda preferida de mi hija lo sabes hombre cualquier cosa que lo digas es que es muy guay que el sofá dice Decathlon

Voz 2 44:07 no ellas cree que Decathlon

Voz 0057 44:09 el mundo es que es de la comarca de Kaká no es un mundo es maravilloso

Voz 0169 44:14 acotado también buena casas mucho

Voz 0057 44:17 eh que yo para mí además son como ciencia ficción hay cosas como para correr para sudar que ya son cosas que yo no practico siempre lo bueno me parece estar pues como en un museo como de los señor de los anillos cosas que me llama la atención de colorines pero no sé que son siempre ha asistido hoy qué bonito esto esto es los fines para los gemelos de la pierna e no entonces nos vamos a ir que habíamos comprado una sede de perdedor empiezan a pitar la puerta

Voz 0169 44:49 cuando ya salía sí sí porque se ve que no algo así

Voz 0057 44:51 he pasado Hinault las me seguían pitando los te sientes

Voz 0169 44:56 muy mal cuando dominando ya

Voz 0057 44:58 abierto con su cosas que gracioso miedo como la tele estaba grabando algo se llamando la atención y entonces viene El chico de seguridad que estaba allí empieza pues se empieza a escanear las cosas de mi hijo pequeño Tomás es mítico Tomás ya

Voz 5 45:13 de de besitos toma el deposito stop se acerca

Voz 0057 45:19 cada porra como

Voz 5 45:23 le toca a la porra

Voz 0057 45:24 al al ATA perdón al empleado de seguridad para os sino mi niña todo le toca asegurate sabe apliquen los mismos

Voz 1 45:35 le toca la dice esto es la paliza de los policías le llamó a la perra la paliza de los estados pusimos cara de Clean apropiado y a la vez también que adecuado

Voz 0057 45:53 no sé si el propio

Voz 1 45:56 los señor de seguridad Río hoy dijo esto

Voz 0057 46:00 el pez la paliza de los policías aparta Teo tendrá que destruir

Voz 0169 46:05 porque no venden porras de los no no eso no no pero Veneman cuerna una manzana

Voz 0057 46:10 pues así hace matando a que llevar la mano

Voz 0169 46:13 buenas colgadas todo el rato se te pone una cadera como se rinoceronte

Voz 2 46:20 pues hasta aquí las notas

Voz 0057 46:34 vaso de chupito mitad cuatro mita licor cuarenta y tres inexplicablemente huele y sabe igual que el pastelitos no lo probaba Sergio hoy

Voz 1 46:43 y creo que no voy a hacer de los casos un pastiche que estoy en cuarenta y tres cuarenta y tres Apolo

Voz 0057 46:48 a hacerme mayor Hinault ya hay cosas que no sabes cuál es tu licor no no cuál cuál ligó el cuarenta y tres estaba aquí en la en la región se sí licor cuarenta y tres no me escuchas cuando habla no

Voz 0169 46:59 en este caso es una persona muy educada ha dicho yo si puedo no hola cómo estás bien estás o estás hola qué tal bien si fluye pero ya influirá cómo te llamas

Voz 22 47:10 Diego ven adelante que quería decir que igual que los de los Sneijder que yo mido los kilómetros una idea según corro digo

Voz 0057 47:18 oye perdona perdona le puedes llamar nadie es porque bueno algunas veces marca registrada yo no a mi me gusta Sneijder se vale vale como unidad de medida es confuso porque ayer el programa Nadie sabe nada

Voz 5 47:33 carencia que

Voz 0169 47:34 pero oye cuidado esto me interesa correr riéndose puede

Voz 22 47:38 a veces es complicado no pueden meter hay algo serio pero sí pero es eso un diez kilómetros una de veinte dos quince Un nadie yo vida moderna

Voz 10 47:49 oye yo no

Voz 0169 47:52 hablo de la vida moderna es algo que ellos

Voz 0057 47:55 muy fan de la vida y ha pues está bien

Voz 0169 47:57 luego vas como corriendo con una sonrisilla no

Voz 22 48:02 Juanito Oiarzabal ahora se le ve más joven por eso los pies sí

Voz 11 48:06 aquí no te pillado nada era tiene que ver con el nombre de pie Juanito Oiarzabal habrás leve un poquito más es Juanito Oiarzabal no lo sé no lo sé pero mítico escalador español sobre vale voy a través del del otro el científico geishas que maduran

Voz 0169 48:25 bueno estoy alzaban una geisha lo dejamos así lanzamos

Voz 1 48:30 es una sola cosa perdona cincuenta minutos se hacen diez kilómetros entonces señal saben eso no es mucho yo lo veo entrenado eh si si así lo hago diez kilómetros tu ritmo osea cada cinco minutos un kilómetro es poco dicen por aquí los pocos poco a él

Voz 5 48:48 uy

Voz 1 48:51 perdonar

Voz 0057 48:52 pero cada cinco kilómetros cada cinco minutos kilómetro no así es rapidísimo tampoco se persigue nadie no

Voz 0169 49:00 no es mucho a Iker hay que recordar que respira bien la edad tampoco a que os llamamos

Voz 7 49:05 a Raúl al Marathon Man

Voz 23 49:08 bueno hombre

Voz 0057 49:12 que nos vamos a ir ya

Voz 1 49:14 bueno pues eh

Voz 0057 49:17 para para finalizar una pregunta de Marc Romera de Manresa miras Manresa el la ciudad en la que yo nazi nazi sólo allí no solo mi madre estaba está liando y me se me llevaron de allí a mi pueblo Cardona que está a veinte kilómetros sea Manresa el lugar quede metía dice mi vida cambió por completo el día en que mis padres salieron de copas y cuando volvieron les pilló en la cama y mi padre me invitó a unirme pensando que era el la stripper al que avión llamó para hacer un trío ahora vivo solo y ellos están separados no se supo nada más de aquella persona en sería escrito esto

Voz 4 49:57 mira tendréis ahora no nací allí

Voz 0169 50:01 yo lo entendí lo que he entendido es que te eche satíricas te sacaran rápido de ahí te llevaran a tu pueblo no oye programa que creo que por muchas cosas debemos dedicar a nuestro amigo que nos lleva tatuado de gemelo sí por favor David piensa que te queda al otro

Voz 1 50:14 no

Voz 0169 50:14 Jémez por si quieres ahí seguir si os ha gustado venir la semana que viene estamos aquí igual

Voz 0057 50:20 claro

Voz 0169 50:21 la semana que viene dará paramos un ratito son nada seis días pero esas es súper corto seis días para echar un cigarro y un medio sí