La Hora Extra: Vida difícil (15/04/2018)

Voz 0907 00:03 José María José Arranz tiene una tesis sobre el Guernica obra de Picasso

Voz 2 00:08 un cuadro va evolucionando según lo vas pintando pero hay una cosa clara la primera idea permanece hasta el final de la obra en la primera idea que son los primeros bocetos hemos visto que no tienen en absoluto nada que ver con ni el bombardeo ni la guerra ni nada por el estilo y esas cuatro figuras que aparecen que son el toro el caballo en la mujer de la lámpara Il eh la mujer que el Guerrero esos van a permanecer hasta el final estarán en el Guernica por lo tanto la síntesis fundamental del cuadro viene a ser la siguiente el cuatro sintetiza momentos claves de la vida de Picasso fundamentalmente podríamos citar tres que son el terremoto de Málaga que vemos que su madre va a tener un elemento fundamental y una un protagonismo especial en en el cuadro tendríamos el otro el otro elemento clave es el la muerte de casa Gemma su amigo que Lin pactó tanto como que da lugar a la época azul y en tercer lugar su conflicto matrimonial de los años treinta

Voz 0907 01:20 Lorenzo Silva escritor que explica porqué le por la lectura es esencial

Voz 3 01:25 detenimiento me permite recuperar el ritmo de espacioso en la comprensión en la observación de la realidad que a veces echo mucho de menos

Voz 4 01:34 me aporta con dura me aporta por encima de todo

Voz 0335 01:38 y sobre todo libertad M

Voz 4 01:40 tío de un ambiente en el que tengo

Voz 3 01:43 la sensación a veces de que ni las personas al expresarse ni los cauces por los que me llegan estas expresiones de las personas respetan esa libertad y esa diversidad

Voz 0907 01:52 Clara Usón autora de El asesino tímido novela editada por seis Barral

Voz 5 01:57 no acudir a las hemerotecas a las hemerotecas de la la pensarlo sea que es donde se recogían y me limita a recoger yo y ficción y la única hace ya tiempo que lo hago esta es mi tercera novela en la que en la que utiliza este recurso pero es la primera novela la misma en la que hablo en primera persona yo ven Giottos contemporáneos míos lo están haciendo yo creo que esto es unos que nos habíamos puesto de acuerdo sino que tiene que ver con lo que tintado con la edad esa edad en la que de pronto miras aquí el pasado es curioso porque los que soy más jóvenes lo veréis Ayna uno va siempre pensando en el futuro el sabiendo que esperando que eso también es despeja o el y tú uno pide lo mejor está por llegar y por tanto es lo que ella es todo lo demás cura es como una un un un camino hacia eso de pronto llega un momento dice bueno lo que haya pasado vamos a ver qué era vamos a hacer balance

Voz 0907 02:51 María Dueñas autora de Las hijas del capitán novela editada por Planeta

Voz 1449 02:55 la la inmigración siempre es muy dura es un desarraigo enorme y además normalmente lo haces no contra tu voluntad pero lo haces casi siempre obligado porque las circunstancias son adversas porque tu país no te ofrece posibilidades para un futuro en este caso es es una emigración económica dura el Nueva York que los acoja es muy difícil es una ciudad muy dura es una ciudad que está viviendo un momento muy complicado que se les vuelve hostil muchas veces

Voz 0907 03:23 coda del último poemario de Pere Gimferrer en la voz de Roberto Sánchez

Voz 1 03:28 aunque la noche triste de Cortés yo bien se la fuente que mana y corre la fuente de lo humano desconsuelo el Alba no ha acallado el manar de esta fuente las fauces del humano desconsuelo no han cerrado la hebilla de la noche la herida no cerrada en la noche cerrada toda la vida como herida abierta valdrá pas ciegas en la noche triste pero la noche es puro resplandor pero la fuente mana y corre que muere no muere en la noche cegada la noche cerrada vive el alba de hierro el puño ardiente de la vida llamas y es la fuente de fuego del consuelo es el arder del fuego de la vida la fogata sin fin del amor el vuelo de las llamas en la luz el amor es un cóndor en la nieve

Voz 0907 04:18 eso es la hora

Voz 6 04:19 nuestra

Voz 12 04:47 pre de pregunto qué cuajan como eh se expande

Voz 11 05:01 Shas SAS

Voz 9 05:11 yo a tu dando

Voz 0907 05:27 Gregory Porter que forma parte del cartel del Universal Music Festival que se va a celebrar del tres al treinta y uno de julio en el Teatro Real de Madrid

Voz 9 05:40 más eh vas a ver a con esta

Voz 11 06:04 a esas

Voz 0907 06:09 ver más que especial La Chana en realidad su DNI pone Anta Antonia Santiago Amador gitana setenta y un años autodidacta de un baile que les sale de las entrañas con ritmo preciso aunque haya tenido una trayectoria interrumpida por años de silencio son datos del el relato de una vida en el que ha habido de todo una biografía que ahora rescata Capitán Swing de la que sabe más Pepa Blanes

Voz 13 06:36 vale el pico

Voz 14 06:40 la Chana

Voz 1468 06:41 nació un día de Nochebuena el mismo en que su abuela murió desde entonces todos sus recuerdos están asociados al ritmo al compás flamenco tener

Voz 15 06:53 lo Eros estando penada teniendo setenta irme un año doliendo me todo cuando oye al escenario Le digo señor que tu presencia salga conmigo y me pongo ahí no ensayo y arremete inmersa en los repique más fuerte que nadie más que a los jóvenes dime si éstos no viene de arriba

Voz 1463 07:15 setenta y un años un tobillo lleno de tornillos y ella sigue bailando sentada en una silla haciendo vibrar al público igual que lo hizo la primera vez que se subió en un escenario como cuenta en una biografía escrita por día desde el pozo publicada por Capitán Swing en todo

Voz 15 07:30 es en el libro lo lo cuento todo las dificultades que han cuando yo era niña había una tía hermana de mi madre que compraba una barra de pan y lo cortaba rebanadas pequeñas les echaba vino negro y azúcar para que se nos quita de Estado los hoteles los máximos nunca me olvida porque ya que yo en mi vida

Voz 1463 07:56 una niña de la posguerra que empezó a bailar pese a la oposición de su padre iba bajo el control de su tío los hombres siempre la controlaron fue maltratada por su marido al que dice que ya ha perdonado aunque le prohibiera irá J

Voz 15 08:08 hombre si voy a Hollywood yo creo que es con Peter Sellers se hubiera revolucionado porque antes no bailaba bien no no con aquellas alpargatas y aquel ladrillo invente otra cosa una velocidad hay unos tiempo

Voz 1463 08:28 pero tal vez tenia otra cosa la religión fue Yes gran refugio el mundo de hoy no le gusta va demasiado rápido faltan afectos

Voz 14 08:37 dice ella es familiar no olvida sus orígenes ni el baile flamenco natural improvisado es

Voz 1463 08:43 que ella defiende el que aprendió bailando sobre ladrillos

Voz 0907 08:51 la Chana un artista que no lo ha tenido fácil en la vida también difícil por ser mujer y otra mujer Isabel Frontier Nelly Arcan escritora puta loca a cielo abierto paraíso llave en mano cometió suicidio del que por cierto trata como la última novela de Clara Usón ahora una obra de teatro que sea visto por primera vez en Europa en el Teatro Español de Madrid Nos ofrece una mirada penetrante en el mundo de esta mujer canadiense un trabajo escénico del que es además Marta García

Voz 1513 09:20 Isabel Mortier nació el cinco de marzo de mil novecientos setenta y tres en Canadá en una familia católica a mediados de los noventa Se fue a Montreal para estudiar Literatura en la Universidad de Quebec

Voz 0907 09:31 comenzó a trabajar como prostituta para pagárselo

Voz 1513 09:33 estudios publicó varias novelas la primera de ellas titulada puta con el seudónimo de Nelly Arcan tenía treinta y seis años cuando se suicidó en su apartamento estaba escribiendo una novela en la que hablaban de una José

Voz 16 09:46 eh

Voz 1513 09:51 María SAR actriz directora y dramaturga canadiense colaboradora habitual de Robert Lepage lleva a escena en el furor de mi pensamiento el universo de Nelly Arcan en una obra que pretende ser un homenaje al poder evocador de su escritura la obra con un formato de Colás está dividida en siete solos para seis actrices y una bailarina mujeres dice la directora bellas y fuertes que también hablan de nosotras de la hora

Voz 9 10:15 no es decir voy a Santa

Voz 14 10:19 Eli Arcan tuvo un destino bastante oscuro sombrío un gran sufrimiento en su vida su escritura refleja precisamente esa esos pensamientos oscuros no obstante no solamente quisimos traducir esa oscuridad sino también su deseo de una vida mejor su búsqueda de la luz algo realmente una experiencia muy hermosa muy muy emotiva que es no sólo es un homenaje a la escritura en Eli Arcan sino a las mujeres que sufren en la sociedad actual porque hay una una enorme presión sobre ellas por todas las demandas las expectativas que hay sobre la la mujer

Voz 17 10:58 igual sobre su apariencia física no sobre su papel

Voz 14 11:01 en la en la sociedad Laudo

Voz 9 11:03 tienes a salir

Voz 1513 11:07 Brassaï mueve el foco y lo aleja del morbo que provoca que Arcan fuera prostituta ya habla de temas como la religión en la familia y la muerte la directora cree que su obra literaria estuvo ensombrecida por la imagen de mujeres sexy que tenía la escritora canadiense obsesionada con su aspecto físico

Voz 14 11:22 se da el hecho de que ya fuera tan guapa se presentará siempre como o tuviera esa obsesión por ser siempre la más sexy de todos no en el de le ha hecho que su su obra se haya visto con cierto prejuicio no que no es que haya tomado siempre en serio se haya puesto de relieve esa sensualidad y su obra el valor real de su obra haya quedado un poco deslucido no oculta tras esa sensualidad que ella ponía siempre por delante no a mí no me gusta juzgar a cómo se presenta ninguna mujer simplemente me encanta trabajar no entre mujeres y con este es el único en este nuevo contexto de feminismo no eh yo creo que que realmente hay que escuchar a la mujer simplemente hay que dar el valor que tienen a la mujer como artista el valor que se merece Chile

Voz 1513 12:18 sobre el escenario siete mujeres Siete maneras de entender a una sola mujeres que viven en habitaciones con forma de cubo como expositores de cristal como cajas de muñecas Barbie que revelan el universo pero

Voz 18 12:29 bado en El Arcángel

Voz 0907 12:36 otra mujer que de mujeres seguimos hablando y tenemos que hablar y hablamos más una que es figura mitológica independiente infrecuente en su época ella acusado de todas las maldades Medea de la que en el Lliure de Barcelona estrena ahora su visión Lluís Pasqual protagonizada por Emma Vilarasau que habla del miedo al extranjero Illa irracionalidad del conflicto entre culturas Radio Barcelona Crisol Tuá

Voz 19 13:01 medía es vista como una reina extranjera quién califican de bruja la actriz Emma Vilarasau destacan los prejuicios que hay contra ella

Voz 20 13:08 a mí Medea representa muchísimas cosas representa de entrada la extranjera la otra que ya que que da miedo sólo porque porque no sabes cómo es es lo de es la desconocida no la diferente por su diferencia ya la temen también es una mujer que domina la brujería y el poder de las cosas ocultas y eso también no pero yo creo que sobre todo porque es de una cultura diferente y no no encaja en un lugar es una mujer traicionada y empieza como víctima de una historia acaba siendo el verdugo

Voz 19 13:43 el director Lluís Pasqual cree que es oportuno hacer Medea en un momento en que la irracionalidad domina la política mundial suele ser la forma de resolver los conflictos

Voz 21 13:52 esa es la irracionalidad de eso atada es la falta de luz la falta de razón la falta de pensamiento luego uno descubre que las cosas no son tan simples es una mujer celosa abandonada por su marido extranjera maltratada y humillada en un sitio del cual en el cual no nacida en al la cual se encuentra de paso todo lo que estoy diciendo sino hubiera dicho Medea antes lo podríamos ente podríamos estar hablando de los refugiados y podíamos estar hablando de Elda es ideal de la irracionalidad habla de nosotros

Voz 19 14:28 la actriz y el director dicen que Medea no es una loca sino un personaje complejo que movido por el dolor

Voz 0907 14:33 no se rebela contra una humillación

Voz 19 14:36 toma sus decisiones de la primera mujer que Rey

Voz 20 14:38 E indica un poco el sitio de la mujer que no tenía en Grecia pero que yo creo que es que sobre todo es feminista en el sentido que ella toma sus decisiones no son los dioses los que las toman por ella sino que ella las toma a lo mejor un poco inducida pero pero toma sus decisiones decisiones muy drásticas decisiones muy dramáticas para y la misma

Voz 2 15:03 no

Voz 20 15:03 y a pesar de todo los dioses la salvan y condenados

Voz 21 15:07 Medea se dirige a los espectadores les dice a las mujeres del público no enseña a pensar a vuestras hijas porque se las entidades a pensar va a ser peor semana a contra una pared y tenemos una frase que podría decir cualquier activista feminista en estos momentos

Voz 19 15:24 esta propuesta condensa en una hora la tragedia de Eurípides en un montaje sin referencias temporales que incluye música de Radiohead Metallica ya que según el director lo que hacen temporales a los clásicos es el fondo no lo hace

Voz 15 15:36 normal

Voz 11 15:48 el ex Medea

Voz 9 15:54 de

Voz 0907 16:11 Toto la Mompó sino que nada tiene que ver con la música de Radiohead tiene setenta y siete años Nos ha dejado su impronta no sólo en la costa caribeña colombiana de donde ya procede sino en toda Latinoamérica y por ello ahora el festival La Mar de música le rinde homenaje como también se lo rinde Sara vítores

Voz 1880 16:32 Sonia María Basanta de niña todo le llamaba Toto viene de la Isla Margarita como Islam Pops en Colombia de esa mezcla su nombre Totó la món posible la reina negra de la

Voz 23 16:43 pues mira yo soy una

Voz 1880 16:55 el icono folclórico de la costa del Caribe colombiano cuarta generación de una familia de músicos que salió de su aldea huyendo de la violencia de la guerrilla hacia la capital para convertirse en lo que dice que es la portadora de una cultura ancestral

Voz 17 17:09 noche de nosotros nos da costaba unos la había toque de queda ese toque de queda pues significa que todo el mundo tendría que estar acostado cuando seguía las seis de la tarde la colada corneta dos patita Tina Maze demorado en terminarse el toque de la trompeta que comenzará a sonar las balas a ta ta ta ta ta ta ta ta ta entonces solo

Voz 9 17:34 crece con con miedo la gente barro llanta

Voz 24 17:42 ah no

Voz 9 17:45 para

Voz 1880 17:47 miedo que combatió con la música con la mezcla de culturas indígenas africanas y europeas cuenta ya su casa llegaban políticos actores poetas artistas y que la familia se fue haciendo famosa por esas conexiones en mil novecientos ochenta y dos acompañó a Gabriel García Márquez a recoger el Premio Nobel de Literatura para la ocasión eligió un vestido blanco y la canción Soler

Voz 25 18:09 si la próxima visita para

Voz 17 18:19 a mí en la música que no tiene colores políticos yo le canto para todo el mundo a ricos en colores amarillo Carmelitas morados a mí no me interesa porque la música la creo Dios para el servicio

Voz 1880 18:36 que canta a todo el mundo de todos los colores y también con todos ha colaborado con Vox Dei los jaimas Víctor Heredia a Gilberto Gil Jaime Ros Calle trece

Voz 26 18:48 el que no queremos paz diría no quiere a sus jugadores hoy América Latina un pueblo sin pierna pero que chocan contra hoy

Voz 16 18:56 sí

Voz 1880 19:01 Holanda

Voz 16 19:04 mi pierna

Voz 1880 19:08 este verano a sus casi setenta y ocho años Totó la cantante que enseñó al mundo la cumbia recibirá el premio Mar de Músicas dos mil dieciocho

Voz 0907 19:25 tres Se celebra una nueva edición del festival el eje vete y u que ofrece una ventana en la que no sólo se defienden los derechos sino también se ofrece la mirada creativa de quiénes también creen que la perspectiva es una manera de hacer Nacho Poncela ser Avilés

Voz 15 19:43 me llamo Ayman soy como tú y tengo una familia normal unos amigos geniales Ivo ya el típico instituto tengo una vida guay excepto por una norma secreto nadie sabe que soy gay

Voz 0663 19:54 el estreno en España de la película estadounidense Love Simon producida por la Fox hablará tercera entrega de un evento centrado de identidad de género con diez películas nueve de ellas en competición cuatro instalaciones artísticas teatro música hay dos mesas redondas a ellos se suma un acto del ciclo de la palabra con la presencia del poeta narrador y ensayista Luis Antonio de Villena el festival se centran aquellos colectivos cuya sexualidad es considerada no normativa o minoritaria o precisa de una mayor visibilidad Borge va seta es el coordinador de actividades del Centro Niemeyer

Voz 27 20:25 la selección sólo al géneros sobre la identidad entonces eso es lo que a una a todas estas películas en cosas que tienen que ver con la transexualidad o con la ya mismo con ese despertar de la sexualidad o con lo que significa la Natividad del género y con como uno vive su identidad de género como la ejecuta

Voz 0663 20:49 el objetivo centrales hacer visibles las inquietudes experiencias sentimientos gasísticas en virtud de la identidad de género

Voz 27 20:58 es un extrema de forzar más por Natividad como es el caso de casos de casa Rosell está el tema de la senectud bien quedemos con heridas en señorita María que es una película que también sale muchísimo en temas jóvenes como del ser estrenado en España

Voz 0663 21:16 uno de los puntos más intensos de este tercer festival LGBT Icub en Avilés serán las ecléctica es mesas redondas este año representarán la parte más política y militante

Voz 27 21:27 son aquellos puntos en los que se reunen los colegios para para hablar sobre identidad queremos tratar ese tema queremos tratarlo con especialistas que no solamente Asturias sino de afuera también y en el caso de las identidades pues hemos invitado a gente que viene de toda España los pues practicamente toda esa parte minoritaria acción muchas veces tampoco más oscurecía no íbamos a plantearnos qué es eso de pertenecer al colectivo LGTB

Voz 19 21:55 el festival colabora este año con la galería Tate

Voz 0663 21:57 Londres y el Canal cuatro británico para traer por primera vez a España la instalación audiovisual Quer British Art no se pierdan la cita musical compositores desarma lanzados un repertorio en la cúpula de Niemeyer con obras de creadores incomprendidos por su condición sexual como Samuel Barber Franz Schubert o Tchaikovsky

Voz 0907 22:25 a Chaikovski Le podría editar una discográfica independiente que seguro que hay alguna porque las editoriales las discográficas independientes no se dedican a ese tipo de música que todos llamamos indie las aspiraciones los peligros que acechan los intereses que defienden Carlos Cano bucea en el universo de quiénes se definen

Voz 1 22:44 como músicas independientes

Voz 0335 22:47 así suena a onomatopeya a lo que seguramente habrán sentido en las últimas décadas los profesionales del sector de la música pero uf y también son las siglas de Unión Fonográfica Independiente Hydro Muñoz eso presidente

Voz 1643 22:59 un sector musical fuerte necesita de un sector independiente fuerte y bien estructurado los grandes artistas deberían ser fruto de una grandísima base de artistas que están probando probando generando tendencias nuevos sonidos y música todo eso es lo que hay que intentar generar a nivel institucional y a nivel como país y como políticas culturales que exista ese caldo de cultivo que somos los independientes los que con poquito hacemos mucho

Voz 0335 23:27 mucho y muy variado porque la industria independiente tal y como explica Noemí Planas la gerente de la UCI no sólo edita discos de Los Planetas

Voz 28 23:34 la Bien Querida y compañía no para nada tenemos es es que editan jazz flamenco músicas del mundo y cualquier música en fusión y alguna cosa clásica

Voz 29 23:44 la de rock más duro meta lo que yo creo que todo el abanico todo el espectro que puedas imaginar en cambio no tienen radio por ejemplo programas más allá de uno dos reductos no en en en

Voz 0335 23:58 las sondas donde estén sonando en la última edición de sus premios los premios min por ejemplo se habló mucho de Belako o de María Arnal y Marcel vallas pero Carmen Linares ganó el premio al mejor disco de flamenco muy Sánchez se impuso en la categoría de jazz e Isabel Villanueva en la de clásica lo que no entiende de géneros es el dinero

Voz 1643 24:15 las cuentas están ahí osea es verdad que un play en Spotify creo que genera como algo así como cero coma cero cero cero seis au por ahí en algún momento apareció seis el tema está en que en el en la el modelo de negocio tiende a replicarse sea así como en el modelo físico las grandes multinacionales también acaparaban ciertos canales de distribución como las grandes superficies de forma muy clara y muy evidente y tú siendo una pequeña independiente de costaba mucho entrar a vender ahora en el digital resulta que está pasando lo mismo las las las grandes multinacionales controlan esas grandes plataformas de streaming

Voz 0335 24:49 ahora hay que plantearse si queremos que nuestra cantera musical sean los sellos independientes o esos efímeros programas de la televisión

Voz 30 24:59 da una exposición surrealista bueno surrealista que por cierto el movimiento Dadá no fue precisamente estético porque prejuicios

Voz 31 25:08 a un lado el movimiento Dadá tuvo un componente anti bélico importante ahora en Madrid en el palacio de Gaviria una exposición con cerca de dos centenares de obras del Museo de Israel nos permite conocer más Raquel García

Voz 1468 25:23 fue en mil novecientos dieciséis en el Cabaret Voltaire de Zurich cuando un grupo de artistas intelectuales crearon el conocido movimiento Dadá un revulsivo a los horrores de la guerra con Tristan Tzara como abanderado

Voz 1457 25:37 el movimiento nada sigue sacudiendo provocando dada empezó como un movimiento anti bélico en el Zúrich neutral que se convirtió en un refugio para los que se escapaban de las atrocidades de la Primera Guerra Mundial en el escenario del Cabaret Voltaire de Zurich hicieron actuaciones contra la guerra hablaban guiris porque también de construyeron el lenguaje es como el italiano paró leen libertad Palabras en libertad libertad que se daba a unas palabras cuando la propia libertad estaba coartada

Voz 1468 26:14 cuenta la comisaría de la muestra cómo la corriente Dadá evolucionó al surrealismo en el París de los años veinte artistas que rompieron con lo que se había hecho hasta el momento experimentaron con materiales y con técnicas aunque lo que se imponía era el proceso conceptual en la exposición no hay cronología ni división por autores se tocan ideas la del deseo con la mujer como centro de inspiración los sueños y el inconsciente los fenómenos naturales la ilusión lo onírico conceptos que se han asociado a colores como explica el arquitecto Óscar Tusquets responsable del diseño espacio

Voz 32 26:46 al pues cuando hable del paisaje por ejemplo hay un verde suave y cuando habla de de del deseo y es sexo que es el inicial donde está lo de Mae West pues es un color rosado pero sí que hay un cierto simbolismo del color y el tema pero lo que es importante es que te das cuenta que estás en otro capítulo cuando cambios de color estas en otro capítulo evite explican otras cosas

Voz 1468 27:15 artistas como Duchamp Magritte Dalí Man Ray Hardy Miró o posteriores como Cornell Brassaï Calder la reproducción de los sacos de carbón de de Usama o la famosísima sala Mae West del Teatro Museo Dalí revolucionarios del lenguaje artístico que impusieron un nuevo paradigma alejado de la razón del pensamiento consciente

Voz 32 27:33 a veinte treinta años de luto excitación no se pueden prolongar no que que esto pasa cada cuatro siglos no deseo de sorprender cuando se prolonga a lo largo del tiempo se vuelve repetitivo insoportable

Voz 1468 27:53 no será el miedo la locura decía Breton en el manifiesto surrealista lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación

Voz 0907 28:02 para defender la imaginación libros libros que han llegado a nuestra mesa que Nos gusta leer hay que dar gracias una semana más Ana Vallés Espinós que nos ayuda a seleccionar siempre con su acuse de recibo

Voz 16 28:17 la librería de Isabel Coixet

Voz 0564 28:19 el gran vencedora de los últimos premios Goya una historia basada en la novela de la escritora inglesa Penelope Fitzgerald ahora la editorial impedimento publica a la deriva la novela que supuso la consagración literaria de la autora es la historia de Nina una mujer bohemia hay sus dos hijas obligadas por su penosa situación económica a malvivir en una barcaza en el Támesis

Voz 34 28:42 Alfaguara publica contra todo esto de Manuel Rivas un manifiesto rebelde en contra del conformismo al que muchos se han acomodado una colección de textos que radiografía la actualidad sin atisbo de Photoshop una especie de colleja literaria para que el lector tome conciencia del lado oscuro de nuestra sociedad

Voz 14 28:59 ah sí

Voz 35 29:02 eh Anagrama

Voz 0564 29:04 el ha muerto el libro por el que su autora Marta Sanz estuvo a punto de dejarlo de colgar la escritura una historia que hace alusión aquellos cuentos de hadas maravillosos de nuestra infancia pero en versión negra ya lo salvaje todo un catálogo de maldades Humanes

Voz 36 29:18 no

Voz 0564 29:22 literatura Random House edita una versión ilustrada de un mundo perdido de Arthur Conan Doyle escrita a principios del siglo pasado y considerada la novela fundacional del prolífico género sobre dinosaurios todo un clásico de la ciencia ficción

Voz 0907 29:38 ya está aquí la Hora Extra la más corta del mundo sólo dura treinta minutos que tengan Domingo y aunque es pronto buen vermú