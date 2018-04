Tierra de mentirosos

Voz 0313

00:00

buenas tardes bienvenidos a La Ventana hoy hace justo una semana en lo recuerda además porque estábamos en Alicante acompañado de un montón de oyentes me preguntado ambos altas y no sería oportuno llamaron psicólogo me lo preguntaba por el empecinamiento de Cristina Cifuentes en no reconocer que la habían pillado porque la han pillado bienestar ahí resistiendo resistiendo dando guerra cuando el resto de los mortales la Bella entonces hoy mucho más por descontado pues como una especie de muerta andante no como como un cadáver político hoy vuelve a pensar en lo del psicólogo pero esta vez para preguntarle le preguntaría qué es lo que esconde exactamente esa manía de querer aparentar más de lo que somos no salir del terreno o másteres y currículums que tan de moda está bueno hay tenemos a ese diputado gallego Secretario de Organización de Podemos comerlo que ha tenido que dimitir por haber puesto que era ingeniero cuando no lo es o un rimbombante posgrado en Harvard que queda muy bien del popular Pablo Casado que fue en realidad un cursillo de cuatro días en Aravaca y hay más e Bay habrá más porque ahora se ha levantado la veda ahí están apareciendo cosas de éstas por todas partes ojo ojo lo de Cifuentes en concreto es muy gordo e incluso puede haber delito en oro trató de minimizarlo ni muchísimo menos pero lo que me pregunto le preguntaría el psicólogo es que nos impulsa a querer presumir de lo que no tenemos y con el riesgo evidente de que te caza Soler es algo indigno no tener másteres posgrados o no saber idiomas no ser licenciado universitario yo creo que no indigno no seguro que no pero sí estoy seguro de que con tanta mentira tanto chanchullo y tanta fanfarrón nada están contaminando las instituciones una tras otra debería darles vergüenza bienvenidos a la venta