¿Tienen derecho los abuelos a ver a sus nietos?

su nieto una vez al mes acogerlo en su casa al menos un par de veces al año durante sus vacaciones no consiguió su objetivo así que decidió pleitear en Bulgaria y los tribunales búlgaros pues decidieron elevar el caso al Tribunal Europeo ya es polémico que un conflicto familiar llegue tan alto cualquiera respondería que como no los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos así que quizás la justicia búlgara haya elevado el asunto para buscar una resolución que pueda aplicarse fuera de sus fronteras un buen paraguas como es el caso o tal vez le parezca una cuestión no fácil de resolver o es posible que el derecho de los abuelos a ver a sus nietos que el sentido común dicta diría como innegable no tenga la cobertura legal suficiente o varíe según los países vaya a que hoy Francino lo único que tenemos no son polémicas sino preguntas íbamos a intentar responderlas