Los extraterrestres silban

Voz 1 00:00 consulte no

Voz 2 00:03 no no puedes hacerlo no

Voz 3 00:10 el sur terrestre en la que tal como están las cosas a aquí en la Tierra pues dan ganas no hablar un poquito de de Luis y tomar un poquito de aérea esta sección el poquito como una terapia ya tenemos las líneas abiertas al esta terrestre para aquellos nacidos en otros planetas que vivan y trabajen en la tierra de que estén escuchando en este momento la ZEC tiene que haber unos cuantos tenemos a uno teléfono ya sí hola buenas tardes

Voz 4 00:38 hola buenas tardes valen

Voz 3 00:41 perdona no no no te entiendo silla habla habla habla mi idioma

Voz 4 00:47 bueno vale si es que si va a ser imposible entender dos amigo o amiga que no sé

Voz 3 00:55 no te jugado el bicho pero no te escucha escucha si si estás trabajando la tierra al menos debería se es conocer un idioma te ratio para que pudiéramos entendernos solo serás tú has insultado a verdad por el todo no me has insultado verdad oye

Voz 5 01:13 estos aquí así somos nosotros que tenemos una llamada por la

Voz 3 01:16 otro día hola buenas tardes

Voz 5 01:19 su nombre se llama sí

Voz 6 01:21 eh a ver no nos queríamos estar pero es que creo que es podría ayudar en esta situación tan absurda que está viviendo desde luego traducirlo podría traducir sí sí sí yo estudié en la Universidad Juan Carlos I más en Filología extraterrestre a que bueno si concretamente creo que la lengua el que la dimos en el curso para ayudar tú mismo cuéntale cuéntale eh sí sí sí sí hola amigo yo hablaría más

Voz 7 01:54 yo entender tú como llamarte dijeron sea Machete

Voz 6 02:03 y es el planeta del silbo nada me ha parecido entender tiene que si eso sí pregúntele pregunta cábalas alegré de paz desde el río así pero que se le toca mal tiro le saca la pistola sería muy buenas a ver qué es lo que no

Voz 4 02:29 pregunta qué es lo que más te gusta

Voz 6 02:32 planeta tierra tierra

Voz 4 02:34 qué es el Barça

Voz 6 02:38 dice que el Messi si los planetas y pan con Messi normal anormal que si oye te puede Prieto Yoigo entiende no habla pero entiende entiende vale Chete no aquí a qué has venido a la tierra otro uno descargar otro no pero sí que va a nuestro planeta para Platerías el Gobierno eso clínica

Voz 3 03:03 vale ya sé que es una especie de de de de funcionario de del estado de su planeta

Voz 6 03:09 eso que es llegue Jaca Jato cojones ah vale vale que es autónomo pregúntele cómo se desplaza del tigre

Voz 3 03:17 yo Chete como te desplaza así que lo puedo decir en nave espacial como te desplazadas

Voz 6 03:25 la bicicleta no entendí eso sí que es un cachondo este hecho check dicen que para cuando aquí en la Tierra

Voz 3 03:37 no es de extrañar bueno pues yo Chete muchísimas gracias por llamar ir en nombre de la tierra mucha suerte

Voz 8 03:46 eh

Voz 6 03:50 sí sí que es dos final el de la entrevista dice y a que se finas y si es el final delante adiós ir Ángel nuevo oye muchísimas gracias por tu colaboran esta labor

Voz 3 04:03 por cierto el máster estudio que hiciste este era presencial

Voz 9 04:07 la carrera presidencial cuando acababan las clases no hacían dormir en las mazmorras de la Universidad grabé mi familia en tres años que duró el martes