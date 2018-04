El tuit de Beatriz Rico que pone una nota de humar a las críticas hacia ella

Voz 0313 00:00 ha pasado ya más de un mes desde la gran manifestación la gran jornada del ocho de marzo en España que no eso sí fuimos referencia positiva a nivel internacional pero siguen ocurriendo cosas cositas que merece la pena que que comentemos será entera Bono para que quien sea pues tome nota no por si sirve de algo más que nada les voy a leer el tuit de una actriz una actriz que ustedes conocen que la han visto en mí yo qué sé en en en en Un paso adelante de Aquí no hay quién viva y además esté en un monólogo muy gracioso que está de gira Antes muerta que convicto Lezama Beatriz Rico quien ha colgado un tuit con lo colgó hace un par de días que decía primera critica que salió mía El día que su talento esté a la altura de su belleza será una gran actriz última que ha salido encaja muy bien en el filme El personaje lástima que esté tan estropeada la mía añadía en el tuit sois críticos o esteticista que Cruz Mari Cruz Beatriz Rico buenas tardes

Voz 1 00:56 a qué bien lo has leído que si antes era humor cuantos seis a la que yo estaba pensando cuando lo escribí

Voz 0313 01:05 oye tú tú te esperabas toda la toda la repercusión todo el todo el ruido que ha habido con este tuit porque ha habido mucho eh en estos asuntos

Voz 2 01:12 ah ya lo sé que va yo te juro que no pero estoy alguna vez que otra que yo lo cuelgo yo pienso te estoy hablando en una comida con varios amigos me lo que me le mucha gente y luego se montan estas cosas pero bueno está bien está bien

Voz 0313 01:26 está muy bien estoy muy bien esto tiene pinta de mitad Cabriado mitad desahogo es tres me más porque ellos

Voz 2 01:34 te digo yo algo que a mí me hace daño yo no lo comparto porque sí que se puede hacer ruido vuelve y la gente pregunta y cuando algo me hace año yo casi prefiero que no me pregunte yo lo corre pues más que nada un poco porque creo que es la obligación cuando vemos algo que no es justo contra un colectivo puedo decir bueno yo lo pongo encima de la mesa y lo exhibe porque creo que para concienciar pues primero hay que informar de luego no pues que la gente vea cómodas nos siempre por el físico pero yo por eso termina con un que Cruise Mari Cruz porque tampoco era como país como como nada dramático pero yo que me dio pena decir con lo que yo amo esta profesión porque lo frivoliza han con estas tonterías

Voz 0313 02:13 qué pesquero muy cansino e es que deje muy pesado bueno que que te voy a contar latino pero es que es muy pesados

Voz 2 02:19 claro mira yo siempre pongo un ejemplo Carles yo digo que aquí por ejemplo pondremos a a las actrices pues comunicó de comer Nicole Kidman con Ryan Jo que se están haciendo vieja al que se hace en viejas y luego se vuelven locas hace Nkunda esas en la cara cínicamente no llegamos a las manos a la cabeza ir digo si yo que estoy aquí yo siento ya es una presión con el físico que no veas porque la gente cuando te saluda por la calle lo primero que te dicen es pues estando gorda más delgada eres el mal siempre es el físico y entonces claro escribe es a veces muy condicionada hay como una prisión poco gordas de hombre Jolín en en una crítica porque fíjate esa primera crítica cuando yo era tan jovencita era de una función con María Asquerino en el en el Príncipe Gran Vía que se llamaba Las señoritas de Aviñón yo cuando pienso que tú está trabajando en el teatro que lo das todo imponen el físico por delante ostrás pues escuece

Voz 0827 03:15 bueno y el poli Beatriz es el día del beso y tú has to ideado los mejores besos son los que te dan cuando no los esperas podíamos decir que las peores críticas son las que te hacen cuando no las esperas desde luego que juzguen tu trabajo que te cuesta te tus horas tu esfuerzo solamente por tu físico pues me parece que es lo último que puede pasando

Voz 2 03:33 sí sobre todo que me parece pues muy poco profesional de poco respeto a una profesión que para muchos es muy vocacional por lo menos como es mi caso

Voz 1 03:43 mira Beatriz quédate con nosotros porque esta noticia te va

Voz 0313 03:45 me va a interesar y además te a poner contenta el en el Festival de Málaga que comienza hoy espera que saludamos a Pepa Blanes de La Script Pepa Blanes buenas tardes hola qué porcentaje de directoras hay en esta edición

Voz 1463 03:58 pues el porcentaje de directoras es un treinta y siete por ciento en lo que es todo el festival osea de ciento sesenta y uno a películas sesenta y una están dirigidas por mujeres

Voz 0313 04:08 ahora no está mal no llegamos al cincuenta por ciento de la de la Seminci que ya alcanzó ese ese tope difícil pero no está mal además venimos de una edición la anterior donde una mujer Carla Simón ganó con un donante verano mil novecientos noventa y tres pero este año se ha incrementado entonces el número de directoras no Pepa

Voz 1463 04:27 sí este año decía la presentación Juan Antonio vulgar que es el director del festival que compara el año de del Times a tu eh de que por fin la igualdad pues no la estamos teniendo y la queremos conseguir pues que el festival había querido hacer un esfuerzo porque hubiera más directoras es verdad que la sección oficial pues hay diecinueve películas y cinco mujeres que si ese fifty fifty está lejos pero sí que el festival yo creo que se ha puesto las pilas hay un organizada una sección en paralelo que vendrá aquí Mabel Lozano para hablar de las de las problemáticas que afectan a las mujeres y luego hay muchísimas directoras de documentales en la sección de documental que es en el Festival de Málaga tiene un documental muy potente muchas directoras de cortometraje hay veinticuatro directores de cortometrajes se que sí que hay mujeres y y la verdad es que Bono pues poco a poco estamos contentos

Voz 0313 05:14 oye Pepa te voy a dejar ya porque te vas tienes que ir al visionado de de Ana de día que es una peli de de Andrea Jaurrieta pero quiero que Andrea precisamente en la presentación nos ha contado algo que enlaza mucho con esto que estamos comentando con Beatriz Rico no que por el hecho de ser mujer cuando por ejemplo iba a sentarse con alguien proponía hacer una película qué le han dicho de todo

Voz 1463 05:36 decía eso la verdad es que fue ella era muy graciosa porque decía bueno casi me ha costado una primera película bueno no te puedes imaginar pues ocho años que tengo el guión escrito en Hoy decía y además por ser mujer escuchado barbaridades que ni las pienso reproducir esta es una de las de las cinco directoras que compite por la Biznaga de Oro íbamos a ver qué tal Ana de día es protagonizada por una mujer por Ingrid García Johnson así que ya os contaré

Voz 0313 05:59 muy bien Pepa cuya te un beso

Voz 1463 06:01 venga un beso adiós actriz poquito a poco

Voz 0313 06:04 cuando piedra bueno tú además hablando de picar piedra esta noche hoy estrenase en Aranjuez no

Voz 2 06:08 pues mira estoy en el teatro Carlos III porque hoy a las tres y media estrenamos tengo la leyenda Imet salido que el ensayo general vida

Voz 1 06:20 oye que este emula leyenda curiosidad que no no lo conozco bueno jueces meteorología japonés con quien muy espectacular no

Voz 2 06:26 muchos aquí encima del escenario pues bailarines Arribes marciales mucho mucho mucho muy una función muy difícil pero somos muchos compañeros y estamos súper emocionados porque hoy es el estreno en el teatro Carlos III muy nervioso