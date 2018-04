¡Cuidao! Una serpiente multicolor se ha escapado

Voz 1 00:00 cuidado

Voz 2 00:04 recuperamos puesto que es que es el socialista se vieron que teníamos abandonada una sección que se llama cuidado en recuerdo de hecho

Voz 1610 00:10 su servicio público para que los oyentes serán los que nos ponga sobre aviso que en cosas así que están pasando pues chunga no en el mundo en su localidad ya tenemos al teléfono a alguien que quiere advertir los de que nos está diciendo cuidado porque hay algo peligroso por España buenas tardes amigo

Voz 3 00:23 mira yo soy dándonos más que con Botella Toni de mucho mucho cuidado hostio cuidado cuidado tras una serpiente pero como ha sido de sólo tenía eso sí me la regalaron ayer la sede que utilizan para para ver a los tiburones pero se ve que las serpientes se cuelan entre barrotes

Voz 1610 00:53 en esa jaula suele suele pero es venenosa esta serpiente puedo estar realmente asustada

Voz 3 00:58 es que no sé no sé quién penosa porque no sé qué es marcar unas

Voz 1610 01:02 vale pues espero un momentito amigo Tony eh vamos a llamar Antonio Cruïlla que es nuestro experto en animales producción los ponerse en contacto con Antonio grullas a ver si puede decirnos qué tipo de serpientes la que se escapó inculca

Voz 3 01:17 yo te he dicho mil veces que no no me llame el otro no puede ser nuestra familia ascenderían a su Antonio Soy Armando todo por la radio verdad la pantalla larguísimas perdona

Voz 2 01:29 no no tiene Chen que eche

Voz 3 01:32 en el Congo es bueno parece ser yo veía pero bueno diciendo

Voz 1610 01:37 lo quiere rollitos novedad es que tenemos al teléfono un oyente al que escapa su serpiente y no sabemos si es a

Voz 3 01:43 pues seguramente intenciones como la serpiente Toni como estos describen por favor alargada ha indicado el indica en un extremo tiene una cabeza tiene otro no la cola ese punta Camel índigo azul su furia por creciera crisis tres verde jade toques de amarillo lima más gente Borgoña blanco marfil roto sabes

Voz 1610 02:10 pero eso al tomillo reconoce su cliente

Voz 3 02:12 cuando toda la atención de un ejemplar que bueno de la conocía como serpientes Desigual ha tiene más colores mirar fijamente Marey coloca como Trip pero peligrosa no

Voz 1610 02:28 una hora después Antonio muchísima Toni gracias por avisar

Voz 4 02:33 de nada Oye esto por donde lo metí estoy están emitiendo la cadena en directo estamos en radio sí que pasa

Voz 2 02:41 no no no no

Voz 3 02:44 en El programa de Ana Rosa Quintana Frank

Voz 1610 02:48 ha cortado qué lástima que sea cortaba pues nada Oye hasta que gracias a los oyentes que nos año acertar alertando a los estas cosas peligroso