El concursante mudo

Voz 1070

00:11

concurso de Historia en homenaje a Nieves Concostrina no estrado gravísima Nieves Concostrina está en relación a este concurso está dedicado a Fernando VII hace época hace unos doscientos años aproximadamente que Fernando VII pues accedió al trono y como sabemos que es el rey favorito de Nieves Concostrina vamos a ver un concurso sobre Fernando VII El primer concursante ya está al teléfono su nombre es primo hola qué tal vale os cuento primos un concursante especial porque primos mudo no tiene la capacidad del habla a causa de un problema en las cuerdas vocales ocasionado por la ausencia de acuerdos las perdió una partida de póquer así que para Internet entendernos primo tenemos un código dará golpes al teléfono vale o un golpe significa sí verdad primo vale dos golpes es no vale vale pues entonces cuando quieras proclamó vamos a iniciar así sí sí perdone pero es que hay más hay más golpes si tengo un código aquí que me ha pasado podíamos hemos dicho vale que un golpe es si vale dos ex no vale tres golpes significa que quieres una pista verdad si eso sí luego tengo cuatro golpes significa rebote vale cinco golpes significa si puedo repetir la pregunta que noventa y seis golpes bueno no sé seis golpes es que no entendido bien la última parte de la pregunta es si la puedo repetir siete golpes que no entendido bien el inicio de la pregunta que si la puedo volver a pedir ocho golpes que que ha ganado en caso de que haya ganado vale nueve golpes qué otra vez será en caso de que haya perdido de acuerdo ir diez golpes significa pregunta que si puede saludar entendemos ya el tema de los golpes pero vamos a lo importante que es un golpe si dos golpes no vamos con Fernando VII primo estás listo un golpe sí dime al menos dos de los apodos con los que fue conocido Fernando VII