La Guardia Civil de EE.UU. trabaja 18 meses y 57 domingos al año

Voz 0827 01:16 adiós maravilloso bueno vamos con la informe quinientos cuarenta y dos como aquí nos gusta cuidar la palabra vamos a referir no soy una persona que a partir de ahora tendrá que cuidarla todavía más que es Juan Mayorga que acaba de ser elegido presidente de la Academia a lo mejor tiene sensibilidad para lo que le vamos a pedir porque hace unos minutos hablábamos del Festival de Málaga que se inaugura hoy allí se entrega la Biznaga de Oro como se entregan los Gaudí en Barcelona los cordones en Huelva las espigas de oro en Valladolid la Concha de Oro en San Sebastián buenos ninguno de estos premios está en el diccionario de la Real Academia Española en donde sí que está por ejemplo el Oscar desde hace treinta años o el Nobel desde hace también un montón de años así que yo que creo que convendría que algunas palabras Concha por ejemplo que tiene diecisiete acepciones pues no estaría nada mal no es tal la del festival les introducía una para recibir a ese premio que se entrega Juan Mayorga te deseamos lo mejor y a ver si nos hace escaso el encargo bueno y hoy es el Día Internacional del beso podría ser también el Día Internacional del el culo eh que suena peor que está menos extendido pero que está en el diccionario desde siempre y a lo mejor está menos extendido porque tiene mala rima claro

Voz 0827 02:32 puede decir ya ha dado por el beso no podría decir otra cosa sin que levantase sonrisas bueno hay que etimológico ósculo pues sería algo así como boca pequeña que es lo que nos pasa con la boca cuando empezamos no que cerramos los labios viene de os honoris que es boca ida el sufijo Cullum que es diminutivo así que sería como boquita como opúsculo por ejemplo que es una obra pequeña o como músculo que también tiene una curiosísima etimología porque Moody's en latín es ratón aquellos romanos debían ver cuando uno marcaba el brazo no pues que aparecía como una especie de ratoncito y a partir de aquí de allí pues aquello se llamó músculo bueno la verdad es que es una maravilla bucear en la etimología y la verdad es que si se hubiera extendido lo del ósculo sobre el beso pues habría complicado algunos sí

Voz 0827 03:31 hemos tenido una semana muy creativa hemos aprendido nuevas palabras neologismos de hoy de ayer hace cuatro días cuando Nieves Concostrina nos habló de la ley Pulido que acabó con las ejecuciones públicas Nos descubrió la palabra con la que aquel diputado que la promovió nombró aquella macabra tradición española de convertir la muerte de otro es una fiesta Pulido lo definió muy bien y hasta se inventó una palabra o lo frene llamó la o que ofrecía del patíbulo a esa muchedumbre de incalculables miles de personas que se aprietan alrededor formando una mancha oscura densas como si fuera una monstruosidad viviente de uso el ojo para enfocarlo muy abierto en el garrote es que era un poquito reedición of love premisa que es una palabra que por cierto nunca jamás llegó al diccionario oficial de la Real Academia pero que significa lo que Pulido dijo que significa

Voz 12 04:32 regaló a raíz escándalo de los gastos

Voz 0827 04:36 de Cristina Cifuentes hemos creado aparte de canciones como estas de Raúl Pérez otros neologismos veremos qué es lo que pasa por ejemplo con este del socialista Ángel Gabilondo sobre el ultimátum de ciudadanos a la presidenta de Madrid

Voz 13 04:49 porque dice el ultimátum quedó como llevamos tres años de ultimátum Ultimátum yo esto no lo llama el ultimátum no es la última vez es la penúltima le llamó el pleno Ultimátum penúltima que habían el pedo Ultimátum un héroe

Voz 0827 05:01 mismo que ha tenido éxito de crítica y público como la palabra aquí mentó Piedrahita aquí en La Ventana y que también se ha extendido en las redes sociales aunque sin citar sin citar al autor

Voz 14 05:11 personas que bien por placer qué bien por estética o bien porque sí que deciden hacer un máster a sí mismo

Voz 15 05:18 Mas sin asistir sin profesores sin trabajos sin esfuerzos yo me lo guiso yo me lo como urge una palabra que no hombre al hecho de hacerse un máster sin compromisos ni implicación podemos llamar a ese acto el mismo académico es tinte hacerse un máster a uno mismo yo propongo máster Barça ha

Voz 0827 05:47 ella es venir dice del verbo pro nominal máster Barça quedaría el sustantivo masturbación que también circula por ahí y quizás habría que añadir con permiso de Luis Piedrahita después de que muchos políticos hayan limpiado sus currículos oficiales de títulos y más tres en las últimas horas la palabra mastectomía eh que la Reid la RAE debería incluir también en la próxima edición del diccionario bueno se lo diremos también al nuevo académico a Juanma

Voz 16 06:12 el PP se chulo loca cárstica

Voz 0827 06:17 junto a estos destacados creadores de palabras incorporamos también a una nueva vigilante muy especial por ser quien es ir como hace la vigilancia lo hace cantando doceavo pregunta

Voz 17 06:30 importante decimos sí un da

Voz 0827 06:33 decimos no decimos bueno pues tiene razón Esperanza Aguirre no es doce Abbas sino décimo segunda o décima segunda si lo escribíamos separado o duodécima y la razón queda Gabriel Rufián para justificar el error hombre no es de recibo porque las normas y la gramática que se enseña su enseña también en los colegios de barrios

Voz 11 06:55 harto de que quería

Voz 0827 07:02 otras cosas Álex Pina Chupi pilló en el espacio de deportes de La Sexta jugo Anes esta discusión aireada final del partido

Voz 8 07:12 el Barça eliminado de la Champions El Vestuario sin hacer un solo gesto griega

Voz 18 07:17 el vestuario Leo Messi tuvo una aireada bronca aireada bronca con el entrenador

Voz 0827 07:24 una discusión aireada una discusión aire Ana discusión aireada en realidad tienes airean la discusión son el compañera de las esta quién se lo cuenta porque airear es dar publicidad a algo pero no era la intención de Messi el lo hizo en el vestuario así que pensamos que al extingue razón que debieron decir discusión es decir violenta o enfadada o cargada de ira no es que nos guste meternos con los compañeros de otros medios pero bueno seguimos la máxima del jefe de del compañero que se equivocó el jefe se llama Josep Pedrerol siempre tan vehemente

Voz 1 07:57 hay que hacer autocrítica es mucha

Voz 0827 07:59 algunos jóvenes han quedado señalados sin duda

Voz 19 08:03 se llame como se llame

Voz 0827 08:05 bueno en fin será el tiempo que nos ha traído en los últimos días mucho viento también que lo aire a todo también se aireó el choque de reinas entre Letizia y la Reina Sofía María Manjavacas nos ilustró sobre el pedigrí real de la madre de Felipe VI en su currículum Se nos coló una rareza puede la reina Sofía llegar a ser nieta de la princesa Leonor en un futuro una especie de regreso al pasado ella

Voz 20 08:31 nada otro estilo es reina veinticuatro horas al día ellas y Javier Reyes ex mujer de Rey madre de Rey y nieta si llega a Leonor también de de Reina y nieta si llega a Leonor también de de Reina

Voz 0827 08:43 bueno será la de Reyes de la reina la princesa Leonor llega algún día a reinar oye el viento que ha sido tan excesivo que mueve hasta los árboles genealógicos tan fuerte que hasta el presidente Mariano Rajoy cree que ya va sobrado un poco

Voz 21 08:58 pero también el hoy sí mañana no pasado ya se verá según como sobre el viento según como sobre el viento según que como el sobre el viento eh

Voz 0827 09:09 la joya teniendo en los últimos años problemas con los sobres y algunos mucho más comprometidos que este sobre el viento que ya fue objeto de vigilancia por esta unidad

Voz 22 09:18 la desconfianza de los inversores la desconfianza de los inversores sobre la capacidad de la Unión Europea para

Voz 0827 09:23 desconfianza de los inversores en guías estaríamos pensando en fin días revueltos sí de mucha lluvia aunque quizás nos dice Alfonso Sanz las lluvias no han tenido el carácter que le ha dado esta misma mañana nuestra compañera La Script María Guerra

Voz 14 09:37 hombre era la llegada vamos a ver te aseguro que cruzar el Estrecho en helicóptero

Voz 0827 09:43 con un diluvio universal con un

Voz 14 09:46 diluvio universal que fue lo que cayó

Voz 0827 09:48 ayer por la tarde no tenía que compartir con los oyentes nos parece muy bien que lo comparta pero sí un diluvio cae sobre Ceuta es un diluvio universal es más hasta diluvio universal si fuera sobre Bilbao si fuera sobrevolado eso sí sí no no pero vamos es quizás es que el diluvio universal hasta es una exageración bíblica no que nombra sólo la que le cayó a Noé a su familia ya los animalitos que iban en el Arca un diluvio es una lluvia muy copiosa no necesita tampoco otras marcas superlativo por cierto me está llamar no Mariola Cubells que eres tales que hasta ahora hacemos la unidad dirigida por teléfono está llamando ahora mismo no sé si puedo aquí darse cuenta mío para comprobar si es en directo quizás sea también cuestión de tiempo esta llamada o que se haya ido de la mano bueno el tiempo en algún momento el otro tiempo Rafael Urturi se sorprendió sobre a lo largos que son los años de éste Dante al que escuchamos Ramón Miravet

Voz 23 10:56 luego una de sus canciones salió en un anuncio de cerveza hitos nos fijamos en él el año pasado estuvo de gira más de dieciocho meses estuvo de gira más de dieciocho meses con Dios según muy pobre el año pasado

Voz 0827 11:09 pero estuvo de gira más de dieciocho meses pero Ramón Miravet es un fenómeno extendido entre los grandes le pasa también lo que le pasó a Ramón por ejemplo a Michael Phelps que según contó Jorge Lorenzo ayer en Hoy por hoy entrena atención cincuenta y siete domingos al año

Voz 0324 11:27 y el domingo tenía para descansar porque no descansaba el domingo porque los cincuenta y siete domingos al año porque los cincuenta y siete domingos al año es lo que marcaba la diferencia con su ultimar con los demás rivales no

Voz 0827 11:37 bueno hombre marcaba a nuestros rivales con unas domingos que otros por supuesto y también con el resto de los mortales aunque no entendemos tanta que por mucho que entendemos son nos dispongamos a otras cosas más de cincuenta y dos o cincuenta y tres domingos a lo mejor si el día uno de enero caen domingo pues no tenemos e incoherente y siete domingos como años de dieciocho meses pues serían casos para nuestros expedientes X el caso es como esta nueva forma de medir el espesor de la nieve no en centímetros son metros sino en grados lo escucho en laSexta Luis Lafuente

Voz 24 12:15 como decir compañeros estamos viviendo desde luego un año histórico aquí en la sierra de Guadarrama piensen que encontramos hasta diez grados de espesor de nieve El día trece grados de espesor de nieve esto no se desde el año dos mil cinco

Voz 0827 12:28 bueno no no veía desde antes por qué se suele medir pues eso en centímetros esperemos que no fueran diez metros de espesor de nieve tampoco está mal como expediente la decisión de Trump comandante en jefe del Ejército más poderoso de Estados Unidos que sin embargo para reforzar su frontera con México ha decidido contratar a la Guardia Civil lo escucharon Diego de orador Luis Lafuente

Voz 1463 12:52 la corrupción el ex presidente de Brasil sigue encerrado en la sede de un sindicato mientras sus abogados intentan evitar su encarcelamiento

Voz 25 12:58 la Guardia Civil de Estados Unidos la Guardia Civil de Estados Unidos se despliega durante este fin de semana en la frontera con México el agua

Voz 0827 13:05 por día civil de Estados Unidos la Guardia Civil antes la Guardia Nacional la que se ha desplegado es verdad ve que es un cuerpo de voluntarios pero claro llamarle Guardia Civil sobre está desde aquí es es es bonito suelta suena un poquito raro Donald Trump desde luego no es un dechado de virtudes mucho peores la Autoridad Nacional Palestina que según contaron a vivir que son dos días es un desecho de efectividad

Voz 26 13:29 evidentemente no lo hará hasta que haya una negociación está enfrentado con la Autoridad Nacional Palestina que gobiernan en Cisjordania y la Autoridad Nacional Palestina tampoco es un desecho de de digamos de efectividad o un desecho de de digamos de efectividad muchísimo

Voz 0827 13:45 la actividad es una mierda a lo mejor podríamos decir desecho de efectividad no pero sería sería mejor un dechado que es un ejemplo o modelo de virtudes imperfecciones ojo de vicios o maldades eh un desecho sería por ejemplo un dechado de basura buenas desechando lo mismo que dechado lleva Santamaría cree que en este momento de radio confundimos diatriba con disyuntiva hablábamos de la situación personal de Cristina Cifuentes por lo de su máster

Voz 27 14:13 viernes trece lo viernes hayan engañado otra vez que se acaba la semana del asunto el máster sigue pendiente de la diatriba de Cifuentes sigue pendiente de la diatriba de Cifuentes ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid teme elegir entre la soledad o la vulgaridad

Voz 0827 14:29 bueno es verdad que Cifuentes ha sido diana de alguna diatriba ya protagonizado también otras diatribas en estos días porque arriba es un discurso o un escrito violento contra alguien o contra algo por ejemplo contra un máster Cifuentes se ha revuelto contra los adversarios políticos que la han señalado en forma de diatriba pero en el contexto que explicaba Toni acción entre dos opciones lo más adecuado sería hablar de disyuntiva Hinault de diatriba bueno son cosas que a veces no tenemos lo suficientemente claras como lo de cantar a capella Nos dice José Antonio Barrionuevo en checo

Voz 6 15:02 sí

Voz 28 15:05 en clave Room Vera o a capella o a capella

Voz 25 15:14 no bueno no no no vamos a ver vamos que no se nos vamos a ver que la cosa que me tratarlo

Voz 0827 15:19 en las instrumento ya pero es que no lo que pasa que no

Voz 30 15:22 si el fondo lo están haciendo con con sus voces

Voz 0827 15:24 en el fondo lo estaban haciendo con sus voces no eran instrumentos lo hacían también que parecían instrumentos pero no es así mira que José Antonio Barrionuevo no suele fallar pero es que este grupo musical que SPE vocal pues la beber gracias que nos engaña con su perfección no falla Barrionuevo en esta otra vigilancia que nos envía esta semana una redundancia extendida ahora con la emisión de Fariña con el repunte del tráfico de drogas en España del que hablábamos ayer en La Ventana está en los compañeros de Radio Arousa Radio dije a María adiós buenos días Pepa

Voz 12 16:05 la lucha contra el narcotráfico de drogas

Voz 1463 16:08 contra el narcotráfico de drogas no es cosa de

Voz 12 16:11 la acción la lucha contra el narcotráfico de drogas

Voz 0827 16:13 bueno no recuerdan nuestro vigilante que narcotráfico tráfico de drogas así que en narcotráfico de drogas efectivamente es muy redundante a Sebastián Cárdenas que sabe mucho nos pregunta si aparte del lingüistas existen también lingüistas

Voz 12 16:34 volvía no tenía no no tenía nada en las que el ADN niños y luego el rodaje había una lingüista que había una lingüistas que aquello

Voz 25 16:47 buen gol les pro de los besos que decía bueno pues a lo mejor

Voz 0827 16:50 puede ser la verdad es que Sebastián hace una pregunta Marica porque él sabe perfectamente que es lingüista palabra lingüistas no está registrada en el diccionario aunque hay que recordar que podría haber estado perfectamente si en vez de la raíz latina hubiéramos escogido la raíz castellana como decimos por ejemplo lenguaraz en vez de Llingua ARAD así que podría haber sido también lingüista pero bueno la palabra que se fijó es lingüistas y Alfonso Sanz cree que lo que hace Arcángel que es una maravilla no es en realidad como dijimos en la promoción del programa una mezcolanza

Voz 13 17:25 aunque que él rinde homenaje en su nuevo disco a Camarón Enrique Morente y Federico García Lorca

Voz 31 17:31 da tiempo y hace una mezcolanza del flamenco y la poesía con las nuevas

Voz 12 17:37 buscar una calificación muy bonita e decíamos hace un momento

Voz 0827 17:40 con lanza el flamenco y las voces búlgaras se entiende perfectamente lo que queremos decir las palabras mezcla hay mezcolanza son fronterizas alguien podría pensar que mezcolanza sería una mezcla especial pero no es todo lo contrario e mezcolanza es una mezcla extraña confusa y algunas veces ridícula solamente eso para el diccionario así que hemos aprendido un matiz que nos parece muy interesantes gracias a este vigilante sucede lo mismo con mítico mitológico Ésta es una vigilancia repetida

Voz 0324 18:10 no me gusta Teléfono rojo volamos hacia Moscú las entidades ella no me gusta el resplandor a excepción y adoro la novela de Stephen Quinn ya sé que es una película como mitológicas una película como mitológica no nos habla como Vitolo

Voz 0827 18:25 Tica bueno en mítico es lo referido a una persona cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima mientras que mitológicos se refiere a los mitos de un pueblo cultura especialmente a la griega o a la romana mítico no sería en este caso lo mismo que mitológico hablábamos con Boyero de dos mil uno Una odisea en el espacio nos colamos te contraste al hablar con el con el director aunque corregirse en su momento se cumple cincuenta años esta película

Voz 32 18:52 tejida por Ridley Scott dirigida por Ridley Scott y hoy Carlos Boyero quiere hablar de ella

Voz 34 19:00 me estoy acordando que dicho que la dirigió Scott

Voz 35 19:04 esto va la UVI de Isaías

Voz 0827 19:06 sí sí sí sí

Voz 32 19:08 murió Stalin cubrirá toda la vida el señor y antes de incendios con nosotros

Voz 0827 19:11 por qué bueno pues nada yo tus deseos son órdenes a la unidad de Francia que ha ido activamente y Mario Suárez se pregunta si un golpe dado con el antebrazo puede ser un manotazo nos lo dice por esta interesante discusión que se produjo en Carrusel Deportivo

Voz 25 19:25 el remate fue Karim Benzema la peinó dicho todo esto a mí es que no me parece un yo creo que aseo humano da número gato no verbal para manotazos digo digo digo digo digo para vivir la jugada antebrazo eso es un antebrazo no sin codazo lo derribado no vale lo de la Cámara con el antebrazo un abrazo

Voz 0827 19:43 la un codazo manotazo en cada caso está claro con quién se da el golpe con el codo con la mano pero claro si será con el antebrazo pues para eso no hay nombre eh porque propone Dani Garrido suena creíble pero está muy bien construido y es muy preciso eh así que veremos qué es lo que pasa Zazo este buen fútbol no ha tenido esta semana en vilo en la que por cierto sin acabar la Liga y no nos habíamos enterado ha subido un nuevo equipo a Primera División

Voz 36 20:09 mañana la una Alavés Getafe a las cuatro y cuarto Celta Sevilla a las seis y media Betis Éibar ya las nueve menos cuarto Barcelona Leganés Parla Leganés además hoy a las nueve de la Barcelona

Voz 0827 20:20 legales el Leganés que sería un equipo de jueces fiscales y abogados debe ser o sino un equipo muy pero que muy legal

Voz 37 20:27 quién es

Voz 1463 20:30 abrir

Voz 0827 20:34 vamos acabando ya está unidad de vigilancia trece de abril ya metidos en una primavera que no acaba de instalarse cada día cuando nos levantamos cantamos esto con Sabina primera la primavera que es desde luego una estación muy interesante muy bonita y una palabra en la que hoy ha decidido profundizar Marta Valderrama

Voz 1463 20:56 Nos quejamos de todos cuando en invierno no llueve hablamos de cambio climático y cuando llueve en abril que nunca llegará el calor cuando Llanos dice el refrán que en abril aguas mil aunque desde que hay registro en mil novecientos cuarenta y siete el mes más lluvioso fue en marzo de dos mil trece según la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 8 21:15 P era ya haya primavera viene de la

Voz 1463 21:18 imprima es primero Iber que se relaciona con el crecimiento en su forma neutra es ver prime dar que significa entrada del verano la primavera ya ha llegado pero ni mucho menos el verano así que no se despidan de labriego que todavía va a llover un poco más habrán escuchado en muchas ocasiones que la primavera La Sagra altera generalmente se asocia con los amoríos dato que según la ciencia es cierto puesto el tener más horas de luz el cuerpo segrega melatonina que es la hormona encargada de regular el reloj fisiológico y además favorece la segregación de la oxitocina conocida como la hormona del amor lo que favorece nuestras relaciones sociales quizá por eso por tener los sentimientos más a flor de piel se han producido revoluciones históricas precisamente en primavera como lo fue en mayo del sesenta y ocho en Francia la Primavera de Praga o la primavera árabe pero también ha tenido una gran influencia en la música hoy en día no sería del todo normal que acudieran festivales sonora Vivaldi pero si hay un festival que se celebra en Barcelona bautizado con la primavera el Primavera Sound esquela primavera lo invade todo hasta la gastronomía aunque en este caso sea la china les sonarán rollitos de primavera no que no cunda el pánico el buen tiempo llegará hay un refrán que dice Si bueno al principio malo al fin seamos optimistas y démosle la vuelta abril sumado al principio bueno al PP

Voz 0827 22:49 pues nada esperemos que sea así aunque que llueva en abril es fantástico es cuántas bueno ya me voy señores sin me lo permiten me voy a ir con un poquillo cansado recordamos nuestra dirección de correo de V arroba Cadena Ser punto com Mariola Cubells me ha pedido perdón ya sabes algo me he equivocado que casi seguro

Voz 37 23:13 mucho un bocado voy no volver a equivocarse

Voz 12 23:16 para buen fin de semana entiendes balinés