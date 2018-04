Villegas:"Cosas del señor Rajoy, que le cuesta tomar decisiones"

Voz 0194 00:00 José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos muy buenas noches qué le parece esta campaña en Twitter del PP me quedo con Cifuentes piensan ustedes todavía que la La Habana sustituir

Voz 2 00:11 bueno pues queremos que deberían sustituirlas una decisión que debe tomar el señor Rajoy que depende del momento el Partido Popular pues está más en una posición o en otra yo creo que lo que detenerse aclararse

Voz 1089 00:24 Irán decidir el señor Rajoy pues tienen que decidir si avala y todas las actuaciones todas las es bueno a decir advertidas que Cifuentes en todo este asunto fósil a también permite que el Partido Popular sigan votando en Madrid con otro con otro candidato a presidente

Voz 0194 00:41 pero de las palabras de Mariano Rajoy no deduce usted que no está pensando en la dimisión cuando dice la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado todas las explicaciones que tenía que dar tanto en sede parlamentaria como ante los medios ahora es la Universidad la que tiene que decidir pero vamos no no parece no parece que la palabra dimisión el verbo dimitir este ahora mismo en la cabeza de Rajoy no se hacen ustedes esta interpretación

Voz 1089 01:01 pues sí las declaraciones parece que van en la línea de que tu señor Rajoy se da por buena Zabala ir ponen su nombre también junto a Cifuentes en las explicaciones que ha dado hasta hasta el momento lo que pasa que esos explicaciones se muchos casos parece que son pura mentira no como el hecho de que presentó un trabajo de fin de máster te la propia universidad dice que no tienen ni raso del del mismo no en todo caso no estamos acostumbrados en oímos o esto señor Rajoy pues decir que que apoyaba a Pedro Antonio Sánchez el presidente de la Región de Murcia y unos días después pues tuvo que que forzó su dimisión no de supongo que eso buenos es señor Rajoy querer puesto a tomar decisiones pero en este caso insisto donde cada decisión sensata que pueden Tomás señor Rajoy les ha pactado apartar hace ahora Cifuentes creemos este Madrid se merece seguir con una presidenta que está en medio de un escándalo como el escándalo de este más desde la Universidad Rey Juan Carlos a que salen noticias si era noticias son más preocupantes ponen en plenos situación anunciado Cifuentes habíamos hemos oído hablar al director de máster y que además ha sido apartado

Voz 1 02:21 o la propia Universidad suponer Álvaro

Voz 1089 02:23 la descubierto la diversidad para apartar al director de hacer con decir pues hablar de tirar de la manta no con lo cual bueno parece que ahí puede haber incluso más de lo que sabemos hasta ahora y que y que puede haber de la trama y ante de la que habría que han salido hasta ahora

Voz 0194 02:42 con todas estas evidencias sobre la mesa eh que usted mismo reconoce reconoce las mentiras etcétera etcétera Por qué les siguen dando más tiempo el Partido Popular lanzaron un ultimátum que vencía a finales de abril hoy ya hablan del siete de mayo porque van alargando el tiempo del ultimátum

Voz 1089 02:58 no no se trata de la señora Cifuentes se deben es decir el señor Rajoy debe tomar la decisión de aparte relacionados Cifuentes porque al final ya sabemos cómo se toman las decisiones en el Partido Popular Poor la voluntad de lesión Rajoy señor Rajoy tiene que decidir ese tiempo Si esto si asume las explicaciones y asume las actuaciones de la señora Cifuentes O'Shea Özil aparta a últimos durante durante el acto final lo que marca el tiempo ahí te eso de esta moción de censura a pensar antes de finales de abril tendrá que tomar la decisión antes de esa moción de censura unos días después pues a la esa esa moción esa votación la trama marcar la fecha porque es en esa votación donde el Partido Popular puede perder la el Gobierno de la Comunidad de Madrid si antes no tomaba una decisión contundente al respecto fuentes

Voz 0194 03:57 pero para perder un partido popular al Gobierno de alguna de Madrid ciudadanos tendrá que apoyar esa moción de censura

Voz 1089 04:03 bueno si no señor Rajoy sigue fuentes Rajoy ha ido dando por buenas haciendo suyas las explicaciones y las actuaciones que ha dado hasta ahora la señora Cifuentes pues es es uno de esos efectivamente

Voz 0194 04:17 están están sí está están sus planteamientos está en los escenarios que plantea Ciudadanos está apoyar la moción de censura

Voz 1089 04:23 es una es una opción habría realmente que en ese momento pero no es nuestro escenario ideal nosotros creemos que para el meses que Fall trazado selecciones no tiene sentido que me dedico parte por una vamos es una poner un cambio de partido en el Gobierno para estos meses que quedan hasta las elecciones lo ideal sería que el señor Rajoy en liderar un cambio hiciera no aparta a Cifuentes de su cargo escuchar un candidato que pudiera el que fuera transitorio que podía llevarnos hasta entonces elecciones estos meses que faltan hasta que se convoquen pero obviamente si no hacen hecho pues se abre la posibilidad de decir abre la posibilidad del cante de gobierno a través de promotores de Ashura

Voz 0194 05:03 José Manuel Villegas muchísimas gracias y muy buenas noches