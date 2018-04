Cifuentes no dimite y Moncloa afloja

Voz 0194

00:00

pues ya está Mariano Rajoy dice que Cristina Cifuentes y ha dado todas las explicaciones que tenía que dar sobre su máster fraudulento tanto en la Asamblea como ante los medios dice también que Ciudadanos no tiene ningún argumento para romper su acuerdo de gobierno y así mareando hemos consumido otra semana Cifuentes no dimite parece que la presión de Moncloa afloja al tiempo que pone en marcha el ventilador tirando de refranero consejos vendo que para mí no tengo dice Rajoy pues alguien tiene alguna duda que no creo porque los ciudadanos de este país somos mucho más listos de lo que el Partido Popular piensa el caso de Cifuentes no se puede comparar a ninguno de los casos que han aflorado de golpe de currículum inflados el caso de Cifuentes es distinto por una sencilla razón porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mentido ante los medios en sede parlamentaria metido en todas y cada una de las explicaciones que ha dado sobre el máster que ha quedado demostrado que noise inflaron currículum es patético ridículo pero mentir es mucho peor y mantenerte en la mentira cuando todas las evidencias demuestran lo contrario simplemente indecente pero claro Cifuentes pertenece a ese partido que la corrupción le llega hasta las cejas y cuyo presidente se mantiene a flote como si la cosa no fuera con él Cifuentes debe pensar que un máster falso es pecata minuta comparado con lo mucho que han robado algunos de sus colegas y así va la cosa ni ella ni su jefe la empuja ni ciudadanos tienen ninguna prisa por echarla hasta sus compañeros de partido del partido de Cifuentes han puesto en marcha una campaña en Twitter con el hashtag me quedo con Cifuentes pues que se queden ellos con la presidenta mentirosa y que la regeneración llegue a la Comunidad de Madrid aunque se puede esperar del partido poco se puede esperar del partido en el que nunca pasa nada la verdad no deberíamos sorprendernos negar lo evidente y darle al botón del ventilador es lo que siempre hace el Partido Popular Ángels Barceló